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轻松交流，原汁原味，细节满满。吴说团队推出的中文播客，内容涵盖区块链行业热点，对话有趣有料的专业人士。欢迎喜爱播客的听众订阅。文字稿请关注吴说微信公众号及其他渠道。频道包括小宇宙 Youtube Apple Podcast Spotify 等。加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984
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EP-53 吴说对话币安创始人赵长鹏：童年生活、创业经历、行业思考
本次采访中，吴说 Colin 与币安创始人赵长鹏 CZ 围绕多方面进行交流。CZ 回忆 12 岁前在中国校园的童年；12 岁移民加拿大后家庭经济地位改变，母亲从老师变为衣厂工人，甚至影响了身体；后来因为获得工作 offer 而提前辍学。CZ 讨论了币安早期快速成功的原因，认为主要是个人经验积累与时机运气，当时其他交易所都是主流币交易，而币安快速上线了大量 ERC20 代币的交易。此外，还讨论了 FTX 能否被挽救以及当下 CEX 面临的上币困境；中心化交易所是否必须走向合规；香港与美国的加密货币政策走向。CZ 还分享了写作他一生中最重要的一篇文章《原则》的经历；讨论了目前 Vitalik 面对的困境；为什么 Solana 上的 memecoin 突然大爆发；对创业者的建议。最后 CZ 对中国社区送上新年祝福，认为今年会是非常好的一年，希望大家稳扎稳打获得好的结果。阅读精选文字版本加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网Timeline:00:00 回忆 12 岁前在中国的童年生活01:16 移民加拿大后的家庭经济状况和父母工作情况03:21 大学辍学原因：因实习工作待遇好而推迟毕业、后未返校06:06 币安早期快速发展的原因：团队、社区支持、时机、产品优势和保护用户的理念10:02 币安早期面临的安全压力和系统性能问题12:26 分析 FTX 事件，探讨其资产能否覆盖用户赔偿及是否可挽救15:00 讨论当前链上经济活跃、交易所上币与早期形成反差的现象及原因19:58 中心化交易所面临的合规挑战，以及未来合规发展的趋势23:39 对香港监管政策的看法，认为未来可能放松并更具竞争力26:05 文章《原则》的创作过程，以及写书计划28:49 将为 Binance Labs 改名、目前重心是参与投资和与早期创业者交流30:33 对以太坊面临困境的看法，认为是 PR 问题34:17 回应币圈创业面临的困难，认为机会众多，鼓励创业者长期发展36:47 对比特币价格走势的看法，认为这一波还未到头37:58 对美国数字货币政策态度的转变，以及对未来发展的信心41:40 分享日常生活、六块腹肌目标进度和最喜欢的城市45:04 为中国创业者和投资者送上新年祝福，表达对行业发展的期待
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47:11
EP-52 和 GMGN Haze 谈川普币 为什么华语 KOL 赚翻了？
本期嘉宾 Haze 探讨了 GMGN 的发展与未来规划。Haze 分享了 GMGN 在川普币热潮中通过技术优化帮助用户规避风险、实现收益的案例，并分析了华语区链上产品创业者稀缺的原因，如技术门槛高、投入大和风险高等挑战。团队秉持精英文化，以灵活高效的小团队模式深耕华语区市场，同时规划在 2025 年春节前后完成性能优化和新功能开发。Haze 回顾了创业初期的迷茫与坚持，强调亲自测试产品的重要性，并提醒用户注意链上操作安全，避免因诈骗应用而导致资金损失。阅读播客精选文字版本加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网时间线：00:00 GMGN 近期表现、日收入超 150 万美元01:37 川普币上线当天东方交易者获取了显著收益05:28 GMGN 通过技术优化使用户避免高滑点和交易失败08:10 东方用户更注重交易工具和高强度交易习惯13:14 GMGN 用户在获取高收益的原因分析14:20 团队精英文化与扩展计划18:05 海外市场拓展的困难与计划19:55 创业初期的迷茫与转折点23:23 华语区链上产品创业者稀缺的原因分析26:18 GMGN 2025 年规划31:37 对竞争者的看法、通过产品体验保持优势
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33:05
EP-51 十倍起步？川普币赚到钱的 P 小将们来聊聊
川普此次发币震惊世界，也有许多长期在链上交易 meme 的 P 小将们赚到了巨额利润。此次播客，K 总、@defioasis、0xScope 创始人 Jackson、@maodi86 分享了这次 TRUMP 币（及其老婆币）投资过程中的各自精彩经历，总结经验包括：需要长时间的训练以获得交易直觉；尽可能早地在链上购买与交易、克制去 CEX 中接盘欲望；加入一些优质的微信群；利用优质的 meme 提醒工具、机器人等。阅读精选文字版本请注意：嘉宾的观点不代表吴说观点，吴说不对任何产品与代币进行背书，请读者严格遵守所在地法律法规。加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网时间线：00:00 开场及嘉宾介绍00:53 K 总分享川普币收益、决策工具和经验02:43 K 总高点减仓+翻倍出本04:29 分享 BOME 投资经验05:45 通过社交群和 TG bot 抓取早期机会07:07 KOL 如何在这种项目中获利09:11 Jackson 通过工具发现川普币项目早期信息10:12 技术工具和叙事逻辑的重要性11:31 defioasis 反思没有重仓的原因15:50 猫弟反思减仓、对市值和流通量的错误判断24:19 "名人发币"的未来潜力25:23 未来是否会有类似的投资机会？28:20 仍需关注名人发币和链上项目的潜在机会32:45 川普币吸引大量新用户，链上未来机会未来仍多34:02 筛选优质信息源和判断叙事逻辑来快速决策很重要36:35 情绪与叙事在投资中的作用探讨38:45 建议散户学习链上操作、参与优质社群、避免在交易所接盘
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44:45
EP-50 详谈特朗普上任后的加密货币走势、利好政策、宏观局势
吴说 Colin 与 MuseLabs 理事长、原币安研究院中国首席研究员江金泽讨论了特朗普上任后的加密货币走势，包括美国国家比特币储备能否成行；特朗普可能否决“银行去加密货币”的负面政策；宏观层面存在的利好与风险；如何看待特朗普家族发行大量 meme 币与加密货币项目。江金泽个人认为，今年总体利好多于利空，比特币可能向 15 万到 20 万美金迈进。阅读播客精选文字版本加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网时间线：00:00 开场介绍与嘉宾背景01:22 美国政府如何将比特币纳入国家储备02:09 将比特币纳入国家储备只能短期提振市场03:33 美国政府财政赤字问题限制其比特币储备04:47 小国效仿比特币储备的可能性05:29 提振市场需要新增资金支持06:42 特朗普政府的优先级及政策限制07:23 美国多州已提出议案试点比特币储备08:34 美国举债购买比特币的可能性与影响09:20 使用外汇稳定基金购买比特币的可行性10:02 州养老基金参与比特币储备的尝试11:34 特朗普发币现象的市场解读13:06 特朗普家族会否借鉴 MicroStrategy 操作模式16:22 银行如果接纳比特币作为抵押物带来的影响20:46 银行解禁可能推动比特币新一轮上涨23:32 2025年比特币市场趋势预测27:20 AI 对资本市场的推动与比特币的联动36:00 日本与全球宏观风险对币价的影响41:02 ETF 对比特币价格的长期影响45:20 全球黄金 ETF 规模与比特币的对标分析47:16 TRUMP 币项目的操作逻辑50:00 TRUMP 币对未来比特币储备模式的启发53:57 美国可通过类房地美模式构建比特币储备
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54:21
EP-49 非洲长大的中国人在卖 Web3 手机
本期播客采访了 Jambo 创始人兼 CEO James，他分享了作为在刚果（金）的第三代中国人的成长背景，非洲加密货币生态系统的现状与挑战，以及如何结合技术与商业资源创建 Jambo 平台。Jambo 专注于为非洲和拉美等新兴市场提供移动端解决方案，通过“付你钱的手机”品牌策略以及区块链技术，解决跨境支付、汇款、无银行账户用户的金融服务问题。James 还透露了团队在硬件、卫星网络、与用户激励机制等方面的创新举措，目标是推动加密货币在拉美与非洲等地的普及。加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网时间线：00:00 开场与背景介绍01:58 为什么进入加密行业？跨境支付、汇款、普惠金融05:47 市场策略：以 Jambo 手机切入非洲与拉美06:07 非洲 P2P 交易盛行，拉美的市场结构更成熟09:00 从学生到基金经理再到创业者的转变10:24 为何以支付为突破口？非洲市场的特殊性12:00 从“非洲市场”起步到全球化布局14:30 如何赢得 Paradigm 和 Coinbase 投资？16:32 未来聚焦硬件销售、卫星连接、代币经济18:52 硬件创业的挑战与价值20:31 是否会推出新硬件或区块链？22:01 如何平衡用户激励与滥用风险？24:15 加密货币是否能帮助非洲发展？
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26:29
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