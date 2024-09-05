EP-53 吴说对话币安创始人赵长鹏：童年生活、创业经历、行业思考

本次采访中，吴说 Colin 与币安创始人赵长鹏 CZ 围绕多方面进行交流。CZ 回忆 12 岁前在中国校园的童年；12 岁移民加拿大后家庭经济地位改变，母亲从老师变为衣厂工人，甚至影响了身体；后来因为获得工作 offer 而提前辍学。CZ 讨论了币安早期快速成功的原因，认为主要是个人经验积累与时机运气，当时其他交易所都是主流币交易，而币安快速上线了大量 ERC20 代币的交易。此外，还讨论了 FTX 能否被挽救以及当下 CEX 面临的上币困境；中心化交易所是否必须走向合规；香港与美国的加密货币政策走向。CZ 还分享了写作他一生中最重要的一篇文章《原则》的经历；讨论了目前 Vitalik 面对的困境；为什么 Solana 上的 memecoin 突然大爆发；对创业者的建议。最后 CZ 对中国社区送上新年祝福，认为今年会是非常好的一年，希望大家稳扎稳打获得好的结果。阅读精选文字版本加入吴说播客听友群，可添加小助手微信 ipo19841984。关注更多吴说快讯深度等内容渠道：吴说官网Timeline:00:00 回忆 12 岁前在中国的童年生活01:16 移民加拿大后的家庭经济状况和父母工作情况03:21 大学辍学原因：因实习工作待遇好而推迟毕业、后未返校06:06 币安早期快速发展的原因：团队、社区支持、时机、产品优势和保护用户的理念10:02 币安早期面临的安全压力和系统性能问题12:26 分析 FTX 事件，探讨其资产能否覆盖用户赔偿及是否可挽救15:00 讨论当前链上经济活跃、交易所上币与早期形成反差的现象及原因19:58 中心化交易所面临的合规挑战，以及未来合规发展的趋势23:39 对香港监管政策的看法，认为未来可能放松并更具竞争力26:05 文章《原则》的创作过程，以及写书计划28:49 将为 Binance Labs 改名、目前重心是参与投资和与早期创业者交流30:33 对以太坊面临困境的看法，认为是 PR 问题34:17 回应币圈创业面临的困难，认为机会众多，鼓励创业者长期发展36:47 对比特币价格走势的看法，认为这一波还未到头37:58 对美国数字货币政策态度的转变，以及对未来发展的信心41:40 分享日常生活、六块腹肌目标进度和最喜欢的城市45:04 为中国创业者和投资者送上新年祝福，表达对行业发展的期待