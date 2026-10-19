رادیو ریشه| پادکست فرزندپروری آگاهانه

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9 episodes
والدین نیز انساناند | والد خوب بودن بدون نادیده گرفتن خود| قسمت هشتم رادیو ریشه09/03/2026 | 1h 1 mins.اگر کودک حق دارد خسته، عصبانی، ناراحت یا بیحوصله باشد، والد چطور؟
در مسیر فرزندپروری آگاهانه، آنقدر درباره دیدن احساسات و نیازهای کودک حرف میزنیم که گاهی یک نفر از این رابطه جا میماند: خودِ والد.
در قسمت هشتم رادیو ریشه، «والدین نیز انساناند»، درباره احساسات و نیازهای والدین، خستگی، احساس گناه، محدودیتها و مرزبندی حرف میزنیم؛ درباره اینکه چطور میتوانیم بدون نادیده گرفتن نیازهای کودک، خودمان را هم از رابطه حذف نکنیم.
چطور یک «نه» واقعی بگوییم و ناراحتی کودک را تحمل کنیم؟ چطور بفهمیم پشت خشم و کلافگی ما چه نیازی پنهان شده؟ آیا مراقبت از خود با والد خوب بودن در تضاد است؟ و اصلاً آیا برای والد خوب بودن باید همیشه صبور، مشتاق و در دسترس باشیم؟
این قسمت دعوتی است برای دیدن هر دو سوی رابطه:
من هستم؛ تو هم هستی.
چون برای والد خوبی بودن، لازم نیست از انسان بودنت دست بکشی.
🎙️ قسمت هشتم رادیو ریشه «والدین نیز انساناند | والد خوب بودن بدون نادیده گرفتن خود»
همکاری کودک بدون دعوا و اجبار؛ چگونه با قصه، بازی و تخیل لجبازی را کمتر کنیم؟ | قسمت هفتم رادیو ریشه08/15/2026 | 42 mins.چطور با لجبازی و عدم همکاری کودک برخورد کنیم؟ وقتی کودک حرف گوش نمیدهد، غرزدن، تهدید و تذکرهای مداوم معمولاً نتیجهای ندارند.
در قسمت هفتم رادیو ریشه، راهکارهای عملی برای افزایش همکاری کودک و کاهش جنگ قدرت را بررسی میکنیم؛ از جملات توصیفی و حق انتخاب تا استفاده از قصه، بازی، تخیل و شوخطبعی. این اپیزود به شما کمک میکند بدون اجبار و تنبیه، کودک را به همکاری دعوت کنید و موقعیتهای روزمرهای مثل جمعکردن وسایل، مسواکزدن، خوابیدن و بیرونآمدن از پارک را آرامتر مدیریت کنید.
- آیا جملههایی مثل «تو شیطونی»، «تو تنبلی» یا حتی «تو خیلی باهوشی» میتوانند هویت کودک را شکل دهند؟
در این قسمت از رادیو ریشه، با الهام از فصل هفتم کتاب «کودک، خانواده، انسان» نوشتهی دکتر هایم جینات، دربارهی برچسب زدن به کودک، نقشهایی که به او تحمیل میکنیم و تأثیر آنها بر عزت نفس، اعتماد به نفس و تصویر ذهنی کودک صحبت میکنیم.
در پایان نیز با چند راهکار عملی و یک تمرین ساده یاد میگیریم چگونه به جای ساختن هویت برای کودک، فضایی فراهم کنیم تا خودش را کشف کند.
🌱 چرا که کودک، جوانه است و والد، ریشه.
آفرین گفتن به کودک؛ چطور عزت نفس و اعتماد به نفس او را بسازیم؟| قسمت پنجم رادیو ریشه07/25/2026 | 30 mins.آیا گفتن «آفرین» همیشه به نفع کودک است؟
بیشتر ما از کودکی یاد گرفتهایم که برای تشویق فرزندانمان از جملههایی مثل «آفرین»، «چه دختر باهوشی»، «چه پسر خوبی» یا «تو خیلی بااستعدادی» استفاده کنیم. اما آیا تحقیقات روانشناسی هم این روش را تأیید میکنند؟
در قسمت پنجم رادیو ریشه، درباره یکی از مهمترین موضوعات فرزندپروری آگاهانه صحبت میکنیم؛ اینکه چگونه نوع تشویق و تحسین ما میتواند بر عزت نفس کودک، اعتماد به نفس، انگیزه، یادگیری و ذهنیت رشد (Growth Mindset) او اثر بگذارد.
در این اپیزود خواهید شنید:
* تفاوت بین تحسین، تشویق و برچسب زدن چیست.
* چرا جملههایی مثل «تو باهوشی» همیشه بهترین تعریف نیستند.
* تحسین توصیفی چیست و چگونه به رشد عزت نفس کودک کمک میکند.
* آزمایش معروف کارول دوک چه چیزی درباره تشویق کودکان نشان داد.
* ذهنیت ثابت (Fixed Mindset) و ذهنیت رشد (Growth Mindset) چگونه شکل میگیرند.
* با چه جملههایی میتوانیم به جای وابسته کردن کودک به تأیید دیگران، او را به ارزیابی درونی و لذت بردن از یادگیری تشویق کنیم.
اگر پدر، مادر، مربی یا معلم هستید و میخواهید اعتماد به نفس و عزت نفس کودک را بر پایهای سالم و پایدار بسازید، این قسمت میتواند نگاه شما را به «آفرین گفتن» برای همیشه تغییر دهد.
اگر این اپیزود برایتان مفید بود، آن را با والدین، معلمان و هر کسی که با کودکان در ارتباط است به اشتراک بگذارید. حمایت و همراهی شما باعث میشود رادیو ریشه به افراد بیشتری برسد.
🌱 رادیو ریشه
چرا که کودک، جوانه است و والد، ریشه.
ما باور داریم هر آنچه در جوانه دیده میشود، از ریشه جان میگیرد؛ پس برای شکوفایی کودکان، باید به ریشهها پرداخت.
آفرین گفتن به کودک؛ چطور عزت نفس و اعتماد به نفس او را بسازیم؟| قسمت پنجم رادیو ریشه07/25/2026 | 30 mins.آیا گفتن «آفرین» همیشه به نفع کودک است؟
بیشتر ما از کودکی یاد گرفتهایم که برای تشویق فرزندانمان از جملههایی مثل «آفرین»، «چه دختر باهوشی»، «چه پسر خوبی» یا «تو خیلی بااستعدادی» استفاده کنیم. اما آیا تحقیقات روانشناسی هم این روش را تأیید میکنند؟
در قسمت پنجم رادیو ریشه، درباره یکی از مهمترین موضوعات فرزندپروری آگاهانه صحبت میکنیم؛ اینکه چگونه نوع تشویق و تحسین ما میتواند بر عزت نفس کودک، اعتماد به نفس، انگیزه، یادگیری و ذهنیت رشد (Growth Mindset) او اثر بگذارد.
در این اپیزود خواهید شنید:
* تفاوت بین تحسین، تشویق و برچسب زدن چیست.
* چرا جملههایی مثل «تو باهوشی» همیشه بهترین تعریف نیستند.
* تحسین توصیفی چیست و چگونه به رشد عزت نفس کودک کمک میکند.
* آزمایش معروف کارول دوک چه چیزی درباره تشویق کودکان نشان داد.
* ذهنیت ثابت (Fixed Mindset) و ذهنیت رشد (Growth Mindset) چگونه شکل میگیرند.
* با چه جملههایی میتوانیم به جای وابسته کردن کودک به تأیید دیگران، او را به ارزیابی درونی و لذت بردن از یادگیری تشویق کنیم.
اگر پدر، مادر، مربی یا معلم هستید و میخواهید اعتماد به نفس و عزت نفس کودک را بر پایهای سالم و پایدار بسازید، این قسمت میتواند نگاه شما را به «آفرین گفتن» برای همیشه تغییر دهد.
اگر این اپیزود برایتان مفید بود، آن را با والدین، معلمان و هر کسی که با کودکان در ارتباط است به اشتراک بگذارید. حمایت و همراهی شما باعث میشود رادیو ریشه به افراد بیشتری برسد.
🌱 رادیو ریشه
چرا که کودک، جوانه است و والد، ریشه.
ما باور داریم هر آنچه در جوانه دیده میشود، از ریشه جان میگیرد؛ پس برای شکوفایی کودکان، باید به ریشهها پرداخت.
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About رادیو ریشه| پادکست فرزندپروری آگاهانه
رادیو ریشه، پادکستی درباره فرزندپروری آگاهانه، رشد فردی والدین و ساختن رابطهای عمیقتر با کودکان است. در هر اپیزود از دریچه کتابها، روانشناسی رشد، تجربههای واقعی و گفتوگوهای تأملبرانگیز به موضوعاتی میپردازیم که به ما کمک میکنند والدینی آگاهتر و انسانهایی متعادلتر باشیم. اینجا باور داریم که پیش از پرورش کودک، باید به ریشهها نگاه کرد؛ زیرا هر والد یک ریشه است و هر کودک یک جوانه. 🌿 کودک | خانواده | انسان 🎙️ فرزندپروری آگاهانه 🤍 شروع آگاهانه مادریPodcast website
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