رادیو ریشه| پادکست فرزندپروری آگاهانه

آیا گفتن «آفرین» همیشه به نفع کودک است؟



بیشتر ما از کودکی یاد گرفته‌ایم که برای تشویق فرزندانمان از جمله‌هایی مثل «آفرین»، «چه دختر باهوشی»، «چه پسر خوبی» یا «تو خیلی بااستعدادی» استفاده کنیم. اما آیا تحقیقات روان‌شناسی هم این روش را تأیید می‌کنند؟



در قسمت پنجم رادیو ریشه، درباره یکی از مهم‌ترین موضوعات فرزندپروری آگاهانه صحبت می‌کنیم؛ اینکه چگونه نوع تشویق و تحسین ما می‌تواند بر عزت نفس کودک، اعتماد به نفس، انگیزه، یادگیری و ذهنیت رشد (Growth Mindset) او اثر بگذارد.



در این اپیزود خواهید شنید:



* تفاوت بین تحسین، تشویق و برچسب زدن چیست.

* چرا جمله‌هایی مثل «تو باهوشی» همیشه بهترین تعریف نیستند.

* تحسین توصیفی چیست و چگونه به رشد عزت نفس کودک کمک می‌کند.

* آزمایش معروف کارول دوک چه چیزی درباره تشویق کودکان نشان داد.

* ذهنیت ثابت (Fixed Mindset) و ذهنیت رشد (Growth Mindset) چگونه شکل می‌گیرند.

* با چه جمله‌هایی می‌توانیم به جای وابسته کردن کودک به تأیید دیگران، او را به ارزیابی درونی و لذت بردن از یادگیری تشویق کنیم.



اگر پدر، مادر، مربی یا معلم هستید و می‌خواهید اعتماد به نفس و عزت نفس کودک را بر پایه‌ای سالم و پایدار بسازید، این قسمت می‌تواند نگاه شما را به «آفرین گفتن» برای همیشه تغییر دهد.



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🌱 رادیو ریشه

چرا که کودک، جوانه است و والد، ریشه.

ما باور داریم هر آنچه در جوانه دیده می‌شود، از ریشه جان می‌گیرد؛ پس برای شکوفایی کودکان، باید به ریشه‌ها پرداخت.