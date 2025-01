Download for free in the Play Store

Download for free in the App Store

Listen to Проветримся! in the App

Гуляем с интересными людьми на интересные темы. Автор и ведущий: Иван Ямщиков. Автор рубрики "Just One More Thing": Ксения Друговейко. Режиссёр монтажа: Михаил ...

Елена Доброхотова — сооснователь стартапа Not Yet. Мы поговорили с ней о рынке медицинских носимых устройств, о здоровье и старении.Support the showApplePodcasts: https://apple.co/2Psx8yd Я.Музыка: https://clck.ru/JJB8yПатреон: https://www.patreon.com/progulka

Надежда Бей — VR-художница и резидент фиджитал галереи Охра.Канал Нади: https://t.me/irrealartКанал Охры: https://t.me/phygitalgalleryПолезные книги:Ната Покровская и Антон Уткин: Белое зеркало. Учебник по интерактивному сторителлингу в кино, VR и иммерсивном театре.Cyane Tornatzky, Brendan Kelley "An Artistic Approach to Virtual Reality"Curtis Hickman "Hyper-reality: The art of designing impossible experiences"Кристиана Пол "Цифровое искусство"Support the showApplePodcasts: https://apple.co/2Psx8yd Я.Музыка: https://clck.ru/JJB8yПатреон: https://www.patreon.com/progulka

Гуляем с интересными людьми на интересные темы. Автор и ведущий: Иван Ямщиков. Автор рубрики "Just One More Thing": Ксения Друговейко. Режиссёр монтажа: Михаил Синельников. Менеджер проектов: Дарья Руш. Художник: Елизавета Власова https://taplink.cc/progulka_podcast Поддержи нас на патероне: https://www.patreon.com/progulka

Listen to Проветримся!, Acquired and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app