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Italiano con Amore

Eleonora Silanus
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Italiano con Amore
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  • Italiano con Amore

    205. Storia d'Italia: 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica italiana!

    05/28/2026 | 38 mins.
    2 giugno 1946 - 2 giugno 2026: festeggiamo insieme gli ottant'anni della Repubblica italiana! 🇮🇹

    🎬 Il video è⁠ ⁠⁠QUI. ⁠

    Parliamo di:
    Come è nata la Repubblica italiana
    Perché il 2 giugno si celebra la “Festa della Repubblica”
    Referendum del 1946: monarchia o repubblica?
    Perché gli sportivi italiani sono “azzurri”
    La prima volta in cui le donne vanno a votare
    Com'era la monarchia in Italia e perché è finita
    La famiglia Savoia e il primo Re d'Italia
    Il “re” oggi: da Ballando con le stelle 🕺 al Festival di Sanremo
    Perché la famiglia Savoia ha chiesto 260 milioni di euro allo stato italiano
    Il primo articolo della Costituzione: “Repubblica democratica fondata sul lavoro.”
    Pagina "I volti della Repubblica", con i video degli italiani e delle italiane: https://ivoltidellarepubblica.quirinale.it/

    LINK UTILI:
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  • Italiano con Amore

    204. Ti porto in classe! I miei 6 libri preferiti per imparare l'italiano

    05/12/2026 | 26 mins.
    In questo episodio ti porto in classe con me (e con i miei alunni!) alla scoperta dei 6 libri che ho usato di più da quando insegno italiano.

    🎬 Il video è ⁠⁠QUI. 

    Parliamo di:
    Quali sono i libri migliori per fare un'immersione culturale? Libro "Italia per stranieri"
    Come imparare l'italiano approfondendo i tuoi interessi! Libro "L'italiano dell'arte"
    Imparare cantando: libro "Canta che ti passa"
    Perché i libri per bambini sono il segreto per parlare (bene) italiano
    Come scegliere un libro da leggere quando si vuole imparare la lingua
    Il “caso editoriale” Va' dove ti porta il cuore
    Il libro di grammatica che non può mancare nella tua libreria!

    I libri che cito sono:
    Italia per stranieri, di Giulia De Savorgnani
    L'italiano dell'arte, di Rossana Andriuzzi
    Canta che ti passa, di Ciro Massimo Naddeo, Giuliana Trama
    Margherita aveva un gatto, di Nicoletta Costa e Oddo Bracci
    Va' dove ti porta il cuore, di Susanna Tamaro
    Grammatica pratica della lingua italiana, di Susanna Nocchi

    LINK UTILI:

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  • Italiano con Amore

    203. Fiumi d'Italia: un viaggio tra storia, letteratura e curiosità!

    05/06/2026 | 34 mins.
    In questo episodio andiamo a fare un viaggio alla scoperta dei fiumi d'Italia! ⛵️

    🎬 Il video è ⁠QUI. 

    Parliamo di:
    Itinerari storici, naturali e letterari con i fiumi Italiani
    L'Arno e Firenze: prima tappa sul Ponte Vecchio, tra orafi e gioielli
    L'alluvione del 1966 e gli “angeli del fango”
    Roma e il Tevere
    Tra mitologia e leggenda: Romolo e Remo salvati da una lupa
    Un fantasma sul Tevere: Mastro Titta e Ponte Sant'Angelo
    Il Po e Torino
    Risaie, mondine e la patria del risotto
    L'uomo e il fiume: i Murazzi di Torino

    LINK UTILI:

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  • Italiano con Amore

    202. Storia d'Italia: il 25 aprile e la Festa della Liberazione nelle parole degli italiani

    04/23/2026 | 42 mins.
    Nel nuovo podcast celebriamo il 25 aprile e la Festa della Liberazione attraverso le parole degli italiani che hanno partecipato alla Resistenza alla fine della Seconda guerra mondiale.  

    🎬 Il video è ⁠QUI. 

    ☕️ Partecipa al Caffè letterario! Il 1/05 inizia il nostro gruppo di lettura (esclusivo per gli iscritti al Caffè), clicca qui per partecipare: https://italianoconamore.com/areamembri-iscriviti/

    Parliamo di:
    Festa della Liberazione: perché si chiama così e perché si celebra il 25 aprile
    Gli italiani e la Resistenza: storia di donne e “gente comune”
    I motivi: perché gli italiani hanno deciso di unirsi per liberare l'Italia e cosa intendevano per “patria”?
    Le lettere: frasi e messaggi d'amore che ci mostrano l'umanità in tempo di guerra
    Perché senza Liberazione non ci sarebbe l'Italia di oggi (quella che ti ha fatto innamorare!).
    I libri che cito sono:
    La Resistenza delle donne, di Benedetta Tobagi
    Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana, Edizioni Einaudi

    LINK UTILI:

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  • Italiano con Amore

    201. Viaggio nella Divina Commedia: l'italiano e l'Inferno di Dante

    04/15/2026 | 36 mins.
    In questo podcast festeggiamo i 200 episodi con un viaggio nella Divina Commedia di Dante Alighieri!

    🎬 Il video è QUI. 

    Il 1/05/26 inizia il nostro primo Caffè letterario! Per partecipare ⁠CLICCA QUI!⁠

    Parliamo di:
    Dante e l'italiano: perché lo chiamiamo “padre della lingua”?
    La Divina Commedia: cos'è e perché è un'enciclopedia letteraria
    Frasi dall'Inferno: leggiamo insieme la Commedia, per imparare e non dimenticare!
    Parole che “ha inventato” Dante e che usiamo ancora oggi
    Le tante lingue della Commedia e le motivazioni di Dante, tra giustizia e pietà.

    Le frasi che cito sono:
    1. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura.
    2. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. 3. Il bel paese là dove ‘l sì suona.
    4. E quindi uscimmo a riveder le stelle.

    LINK UTILI:

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Ciao, sono Eleonora e con il podcast Italiano con Amore ti porto in Italia con me! Qui ti parlo di lingua e cultura italiana.
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