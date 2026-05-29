Nel nuovo podcast celebriamo il 25 aprile e la Festa della Liberazione attraverso le parole degli italiani che hanno partecipato alla Resistenza alla fine della Seconda guerra mondiale.



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Parliamo di:

Festa della Liberazione: perché si chiama così e perché si celebra il 25 aprile

Gli italiani e la Resistenza: storia di donne e “gente comune”

I motivi: perché gli italiani hanno deciso di unirsi per liberare l'Italia e cosa intendevano per “patria”?

Le lettere: frasi e messaggi d'amore che ci mostrano l'umanità in tempo di guerra

Perché senza Liberazione non ci sarebbe l'Italia di oggi (quella che ti ha fatto innamorare!).

I libri che cito sono:

La Resistenza delle donne, di Benedetta Tobagi

Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana, Edizioni Einaudi



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