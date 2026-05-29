In questo episodio ti porto in classe con me (e con i miei alunni!) alla scoperta dei 6 libri che ho usato di più da quando insegno italiano.
🎬 Il video è QUI.
Parliamo di:
Quali sono i libri migliori per fare un'immersione culturale? Libro "Italia per stranieri"
Come imparare l'italiano approfondendo i tuoi interessi! Libro "L'italiano dell'arte"
Imparare cantando: libro "Canta che ti passa"
Perché i libri per bambini sono il segreto per parlare (bene) italiano
Come scegliere un libro da leggere quando si vuole imparare la lingua
Il “caso editoriale” Va' dove ti porta il cuore
Il libro di grammatica che non può mancare nella tua libreria!
I libri che cito sono:
Italia per stranieri, di Giulia De Savorgnani
L'italiano dell'arte, di Rossana Andriuzzi
Canta che ti passa, di Ciro Massimo Naddeo, Giuliana Trama
Margherita aveva un gatto, di Nicoletta Costa e Oddo Bracci
Va' dove ti porta il cuore, di Susanna Tamaro
Grammatica pratica della lingua italiana, di Susanna Nocchi
LINK UTILI:
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