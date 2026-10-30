诺兰《奥德赛》不愧是电影界的年度盛事，我们看完影片都感到了澎湃的表达欲，于是用三小时讨论了这部电影。



在这期节目里，我们梳理了诺兰的创作演变。他从早期（《追随》《记忆碎片》《失眠症》）关注个人危机、欺骗和罪恶感、叙事游戏，逐步转向中期的热烈情感表达（《盗梦空间》《星际穿越》），再到后期聚焦文明存亡级别的历史危机（《敦刻尔克》《奥本海默》《奥德赛》），非线性叙事策略始终贯穿其中，但用途不断变化。



至于《奥德赛》的改编策略，诺兰面对的一个核心问题是如何处理古希腊的神话观，他的做法是用心理化的方法，将超自然因素嵌入不可靠叙事的框架中，获得暧昧的效果。

他还对古希腊的几个核心概念xenia、metis、kleos做了重大改写，目的是创造一个和原著完全不同的奥德修斯。这个奥德修斯，本质上更接近于他曾经塑造的奥本海默。



围绕影片的政治争议也值得关注。热闹的左右之争或许遮蔽了真正的问题，双方都在用古代文本为自己的立场背书，本质上都是「六经注我」。



详细时间轴：

00:02:46 诺兰的影坛地位到底有多高？



就算是诺兰黑，都会第一时间去看



获得对复杂性的驾驭



逼近真实性的极端



诺兰是一个文化偶像



诺兰和卡梅隆、希区柯克、库布里克



诺兰和大片厂的合作关系



20+20%的合同



环球设立诺兰保护档



Syncopy的职能



顶级制片人艾玛·托马斯



诺兰的无限自由



诺兰的有形自由



洪常秀的另一种自由



假如诺兰去戛纳？



能否不拍事件电影？

00:20:49 诺兰的核心命题演变



观察者和被观察者的权力倒转



自我欺骗、记忆、内疚



内疚的生理后果



主角和反派镜像/互补关系



更加重视情感和政治命题



追求完美需要付出的巨大代价



大众的迷狂



情感浓度最强的阶段



叙事游戏的顶点



非线性结构的生理效应



从个人心理创伤到人类文明存亡



早期本格派，后期社会派



妻子死亡作为叙事动机



真相危机



回家



非线性叙事的不同用途



现代主义的非线性叙事



主题重复不是什么问题



侯麦变化主题的例子

00:42:14 如何处理希腊神话



古希腊神话和《西游记》的本质区别



《西游记》的寓言性质



古希腊神话的哲学属性



多兹论希腊人的非理性冲动



迷狂（Ate）和精气（Menos）



超出日常自控力的状态就是神在起作用



古希腊神学观念的解体



欧里庇得斯、欧赫迈罗斯



去神圣化



雅斯贝尔斯的轴心时代觉醒说



哈里豪森如果有今天的技术



《诸神之战》和《特洛伊》



帕索里尼的《俄狄浦斯王》和《美狄亚》



《伊利亚特》里普里阿摩斯夜潜军营



诺兰找到的处理众神的方法



表面上有魔法的时代



神就是神，所见即所得



神只是奥德修斯的内心想象



雅典娜作为心魔



卡吕普索作为凡人



宙斯作为响雷



杜琪峰和布努埃尔



信神的希腊人的主观视角



今人度古人



《奥德赛》的自我意识



虽然古人没有PTSD

01:07:23 是伟大的胜利，还是滔天的罪恶？



《奥德赛》是延续《奥本海默》



无辜的西农



维吉尔加的戏



西农的功能性



普罗米修斯和浮士德



《三国演义》里的计谋需要反思道德吗？



人类伦理的有限性



现代性的问题



齐泽克评《奥德赛》



詹明信解读《安提戈涅》



齐泽克的地狱笑话



用帕索里尼否定诺兰没道理

01:20:01 诺兰修改了古希腊核心价值



待客之道（xenia）



宙斯法则的几层含义



诺兰会喜欢宋襄公吗？



奥德修斯的自我流放



字面意义的机械降神



现代人谁要看国王重登王位



中国人的托古改制



墨提斯（metis）



一种欺骗的智慧



多变的人



Outis这个谐音梗为何不用？



淡化身份寻找的主题



佩涅洛佩的墨提斯



织布和婚床



马特·达蒙的选角，就是反墨提斯



苏格拉底和索福克勒斯的态度



良知概念的萌芽



是否让人物更有趣了？



名望（kleos）



阿喀琉斯选择了短暂的生命和永恒的名望



《奥德赛》的价值观反转



诺兰反对kleos



大反派阿伽门农



阿喀琉斯的矛盾心态



奥德修斯的参战动机



阿伽门农的献祭



诺兰是否双标？



艾米丽·威尔逊的观点



宙斯法则的可执行性



埃斯库罗斯的三部曲打破暴力循环



建立制度性的正义，取代血亲复仇



转型正义



恐惧威慑的意义



宙斯法则只是道德下限？



《薄伽梵歌》

01:50:17 PTSD视角下的奥德赛航海旅程



追寻和回归



赫拉克勒斯和伊阿宋



乔纳森·夏伊的两本名著



《阿喀琉斯在越南》《奥德修斯在美国》



威廉·惠勒的《黄金时代》



约翰·福特的《搜索者》



越战后的回家



《猎鹿人》《出租车司机》《荣归》《第一滴血》



《启蒙辩证法》认为奥德修斯是理性主体



退伍军人犯罪是「海上民族」的灵感？



忘忧莲就是酒精和药物



喀耳刻把人变猪，是身体恐怖片



西农冥界对质



奥德修斯获得对死亡的痛苦经验



塞壬的歌声究竟说了什么？



卡律布狄斯和斯库拉的电车难题

02:02:18 海上民族的争议



诺兰发明了历史



古希腊文化的分期



耻感文化到罪感文化



古风时代怀念迈锡尼文明



迈锡尼文明的灭亡



神秘的海上民族



灭亡并非单一因素



今天西方文明也在衰退



元凶不是外来者，元凶是自己

02:07:50 技术和美学问题



全片使用胶片IMAX难在哪里？



胶片IMAX的笨重弊端



演员表演困难



构图被多画幅比绑架



1.43的画幅就像历史的回旋镖



原本用于科教片，为何入侵剧情片？



垂直暴击



IMAX的画幅看的是「存在」



反对半途打开画幅



片盒容量限制



只能去大空间了



工具决定题材，题材反向强化工具的选择



诺兰的电影越来越像一块坚硬的石头



新世界的新鲜感

02:28:05 诺兰与极化政治



《黑暗骑士》的意识形态弹性



好莱坞大片的政治含混传统



《黑暗骑士崛起》分裂加剧



诺兰不关心具体的党派政策



诺兰最关心文明秩序的脆弱



以及维持秩序的代价



诺兰是最后一个托利党人？



诺兰的保守主义气质



和特朗普、马斯克不是同路人



批判危险的现代主义冲动



爱因斯坦的个人主义



奥本海默的爱国主义



君不正臣投外国



君要臣死，臣不得不死



尊重制度的古典主义者



诺兰还是倾向于建构和托底



漫威电影的政治表达变化



大片采用混合策略



诺兰拍历史题材，失去类型的保护壳

02:42:52 左右之争，古今之别



《奥德赛》的选角争议



奥德修斯的自由派式负罪感



解构阳刚英雄



自由派影评人怒斥基督教保守世界观



坐标系的混乱



不仅是左右问题，更是古今问题



当代左右派的分歧，要远小于和荷马的分歧



文化战争的双方阵营，不愿承认双方有共识



极化政治强化敌我的内在需要



企图通过关联古代文本获得永恒性



右翼喜欢的其实是丁尼生版的奥德修斯



反战反暴力也并非左翼专属



历史视野下的价值观流变



左右之争没那么重要



不要担心《奥德赛》装不下你的命题



伟大的不是荷马



真正伟大的是三千年对话传统