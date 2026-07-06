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这个月的播客

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  • 这个月的播客

    020.《呼啸山庄》：我怎么总在上头畸形的恋爱啊啊啊啊啊

    07/04/2026 | 1h 19 mins.
    【本期介绍】
    这期跟大家好好聊聊《呼啸山庄》。
    说真的，以前我觉得这书就是一群疯子瞎折腾，爱来恨去的，看不懂。但今年重读，直接给我看开窍了 —— 这哪儿是什么三角恋啊，这根本就是一个人的内心戏。
    我用本我、自我、超我的角度给你拆解：希斯克利夫就是你心里那个最野、最不管不顾的原始欲望；林顿是社会教给你的 "正确答案"，体面温柔，符合所有标准；而夹在中间要死要活的凯瑟琳，就是每天在 "我想要" 和 "我应该" 之间反复横跳的你我。
    中间还串了《卡门》、《色戒》这些作品，顺便狠狠吐槽了 2026 版电影 —— 拍得跟 MV 似的，把原著最核心的那股子劲儿全丢了。
    如果你也总在感情里 "道理都懂但就是做不到"，这期应该能给你点答案。
    【主播介绍】
    这个月，读书博主，编辑，作者，全网 700 万粉丝，全平台同名，代表作《照月记》。
    【内容摘要】
    00:00 开场：感情里的知行不能合一 —— 知道得很清楚，但做起动作来乱七八糟
    03:15 为什么小时候看《呼啸山庄》觉得纯有病，长大再看却拍案叫绝？
    06:30 2026 版电影《呼啸山庄》为什么不行？—— 把深刻的内部缠斗拍成了《五十度灰 2026》
    09:45 故事速览：希斯克利夫、凯瑟琳、林顿，这到底是个什么故事
    13:20 人物关系小黑板：画眉田庄 vs 呼啸山庄，两个世界的碰撞
    18:30 希斯克利夫出场：一个身上有巨大割裂感的男人，对友好过敏
    23:15 闹鬼名场面：窗台上的三个凯瑟琳 —— 姓氏里的文字游戏
    28:40 时间拨回三十年前：老厄恩肖捡回一个吉普赛小黑孩
    33:20 希斯克利夫的性格：静静地挨打不是温顺，是倔强；城府极深，结果导向
    39:15 吉卜赛意象：为什么反复强调希斯克利夫的吉普赛气息？—— 从《卡门》说起
    45:30 凯瑟琳与希斯克利夫：灵魂同盟，共同作案，共同敌视全世界
    50:15 画眉田庄登场：林顿兄妹，另一个世界的体面与精致
    56:40 凯瑟琳的双面人生：在粗野和体面的光谱上来回挣扎
    01:02:30 林顿求婚：为什么条件完美的爱情，总觉得哪里不对？
    01:08:15 原文精读："他比我更像我自己"—— 凯瑟琳的神仙逻辑
    01:14:20 本我、自我、超我：弗洛伊德人格三重结构详解
    01:20:40 希斯克利夫 = 本我，林顿 = 超我，凯瑟琳 = 夹在中间的自我
    01:27:10 共生型依恋关系：为什么 "我就是希斯克利夫"？—— 两个人的心理边界消融
    01:34:50 强迫性重复：为什么道理都懂，但管不住自己？
    01:41:20 希妃回宫：三年空白，他带着钱和体面回来了
    01:47:30 凯瑟琳真正的死因：失去本我的自我，生命力的消失
    01:54:15 希斯克利夫的复仇：无差别报复，把下一代也拖进旧故事
    02:01:40 第二代的故事：小凯茜与哈雷顿 —— 创伤会重复，但不是必须重复
    02:09:25 共生和爱的区别：永不分离 vs 承认分离；要求一样 vs 允许不同
    02:16:50 希斯克利夫的结局：一团怨气的消散，他要的从来不是赢
    02:23:30 最终启示：成熟的自我是什么样的？—— 看见缺乏，允许缺乏，背负缺乏
    02:30:15 艾米莉・勃朗特：30 岁人生，一部小说，一座谁都绕不过去的荒原
    02:36:40 结尾：文学早于概念，《呼啸山庄》的真正深刻之处
    【金句摘录】
    "知道得很清楚，但也就是个知道而已。没人比我清醒，没人比我分析得更明白，但做起动作来，也没人比我更没章法。"
    "他比我更像我自己。不管我们的灵魂是什么做成的，他的灵魂和我的灵魂是一模一样的。"
    "我对林顿的爱就像林中的叶子，时光会改变它，就像冬天树木要凋零一样。我对希思克利夫的爱好似地下永恒不变的岩石 —— 很少见到给你带来什么快乐，但又是必不可少的。"
    "我就是希思克利夫 —— 他时时刻刻都在我心中 —— 并不是作为一种欢乐，就像我对自己并非总是一种欢乐一样 — 而是作为我自身的存在。"
    "本我是一切运作的原料，所以，一个人如果没有本我，后面的自我和超我也就全然无法运作。"
    "成熟的自我是：我知道自己的欲望和本能，也看得见现实和他人；我做出选择，同时愿意哀悼那个被我放弃的人生。"
    "共生追求的是永不分离，真正的爱承认两个人从来就是分离的。"
    "创伤会重复，但不是必须重复。被伤害过的人可以不成为下一个施害者；两个有缺口的人可以相爱，但不必互相吞掉。"
    "社会化的爱可能把人变成条件，共生型的爱可能把人变成器官。它们都可能是真的，也都可能在不知不觉中忽略了对方究竟是谁。"
    "她只写了这一部，就在英国文学史上留下一座谁都绕不过去的荒原。"
    【本期音乐】
    Gas Station Diner—AGA
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  • 这个月的播客

    019.《鬼谷子》：教你用嘴杀人

    06/10/2026 | 1h 27 mins.
    【本期介绍】
    《鬼谷子》，古代统治者明令禁止百姓阅读的禁书，自己却偷偷钻研。这本书不教你干好事，但它教你看人、看局、看套路——好人读了防身，坏人读了……你懂的。
    本期从纵横家张仪的经典故事讲起，逐篇拆解鬼谷子上中下三卷：上卷教你识人识局，中卷给你落地招数，下卷打磨底层心性。从"什么时候开口什么时候闭嘴"到"如何快速建立深度关系"，从"五种人五种打法"到"九条领导力法则"，手把手教你心眼子平地起高楼。
    作为一本我极度不欣赏的书，但却极为推荐。你可以不用它算计谁，但你必须看得出来谁在对你用招。
    【主播介绍】
    这个月，读书博主，编辑，作者，全网700万粉丝，全平台同名，代表作《照月记》。
    【内容摘要】
    00:00 开场：一张真正厉害的嘴背后就是心眼子
    01:54 纵横家有多厉害？张仪拆散齐楚联盟的故事
    07:06 前言：好人读鬼谷子的正确姿势
    07:35 全书结构：上卷认知 → 中卷实操 → 下卷心法
    10:32 【上卷】捭阖：什么时候开口，什么时候闭嘴
    12:16 【上卷】反应：听弦外之音，看长期行为
    14:45 【上卷】内揵：三步建立深度关系——得其情、顺其意、结成内揵
    18:55 【上卷】抵巇：裂缝处处可见，抵而塞之（补）vs 抵而得之（上位）
    22:28 上卷总结：从观察到判断再到行动的完整系统
    23:20 【中卷】飞箝：先捧后控，五种"飞"法 + 十种"箝"法
    43:48 【中卷】权衡：说话的四个技巧——饰言、应对、成义、难言
    48:16 五种表达策略：佞言、谀言、平言、戚言、静言
    53:35 【中卷】谋篇：五种人五种打法——仁者、勇者、智者、愚者、贪者
    57:26 "非独忠信仁义也，中正而已"——实事求是才是最高标准
    58:01 【中卷】决篇：当断不断，反受其乱
    01:01:11 【中卷】符言：九条领导力法则
    主位：坐稳位置，情绪稳定

    主明：别成为最后一个知道真相的人

    主听：开会别光自己嘚嘚

    主赏：赏罚守信，不要双标

    主问：不懂就问，别端着

    主因：顺应人性，因人施管

    主周：信息齐全 + 平等周全每一个人

    主恭：保持警觉，长目飞耳

    主名：说到做到，权威是信用攒出来的

    • 01:12:05 【下卷】本经阴符七篇：底层心法
    养神：少内耗，稳得住

    养志：欲多则心散，心散则志衰

    实意：意念收放自如，看得懂全局又抓得住重点

    分威法伏熊：蓄力再出击

    散势法鸷鸟：平时观察，关键节点稳准狠

    转圆法猛兽：目标不变，路径要活

    损兑法灵蓍：见微知著，小异常别忽略

    01:18:40 【下卷】持枢：顺势而为，别拧着规律
    01:19:12 【下卷】中经：控制人心的七种术——收揽、挑拨、抓把柄、安抚……
    01:22:47 全书总结：你把它当暗器它就是暗器，你把它当手术刀它就能救人
    【金句摘录】
    "一张真正厉害的嘴背后就是心眼子。"

    "管住了嘴的开与合，你就能管住信息的进与出。信息在谁手里，主动权就在谁手里。"

    "判断一个人不要只听他说什么，而是看他长期怎么做。"

    "小缝不补，渐渐就会拖成万丈高楼土崩瓦解。你自己不补的缝就是别人下手的地方。"

    "欲多则心散，心散则志衰。"

    "非独忠信仁义也，中正而已矣。"

    "当领导你先管好自己，再管好别人。"

    "你把它当暗器它就是暗器，你把它当手术刀它就能救人。"

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  • 这个月的播客

    018.当表达成为话语权，我就是风暴本身【书单】

    05/28/2026 | 47 mins.
    【本期介绍】
    这一期播客，我想聊聊“表达”这件事。
    但不是那种教你变会说话的速成技巧，而是：一个普通人，究竟怎么一步一步，从“说不出来”，走到“真正拥有自己的声音”。
    很多时候，我们不是没有想法，而是不会拆问题、不会组织思路，于是越想越乱，越说越空。
    所以第一本《写作是门手艺》，聊的是最底层的能力：怎么把模糊的情绪拆成清晰的问题，怎么把“我很迷茫”一步步拆到真正能解决的那一层。说到底，写作训练的不是文笔，而是思考能力。
    第二本《话语权》，我想聊更隐蔽的一层：为什么有的人更容易被听见？为什么很多“常识”，其实只是被默认太久的偏见？表达从来不只是会不会说，更是谁有资格说、谁被允许说。
    而第三本《我的天才朋友》，则让我重新意识到：人为什么能持续表达。很多时候，不是因为你足够强，而是因为有人接住过你。朋友、关系、支持体系，才是一个人敢于开口的底气。
    所以这期内容，其实讲的是一条完整路径：
    从“说清楚”，到“想明白”，再到“被接住”。
    因为真正的表达，不只是发声，而是被听见，更是因你的发声让世界有所改变。
    【主播介绍】
    这个月，读书博主，编辑，作者，全网700万粉丝，全平台同名，代表作《照月记》。
    【内容摘要】
    00:00 从“会表达”到“有话语权”的进阶书单分享
    02:25 《写作是门手艺》能帮你构建最底层的表达力
    04:42 如何把问题清晰化？——先分类：议题/难题/疑问
    09:04 将个人遭遇转化为研究议题的「三步提问法」：一字诀——拆！
    13:24 如何判断自己提出的是不是一个好问题？
    16:20 将大话题具象化的「加限定词大法」：限人/限时/限地/限事
    21:50 《话语权》解读：打破偏见，构建独立思考话语权
    27:25 “黑手党的女人们”并没有实权，只是权力符号的一部分
    33:05 话语权构建与个人判断力的重要性
    34:22 《我的天才朋友》展现友情力量及支持体系意义
    38:52 友情的力量：从被支持到支持他人
    41:13 表达的力量：从写作到话语权的建立
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  • 这个月的播客

    017.搞钱女孩✖️这个月：退学发传单，17块积蓄求生…奥德赛时期就是向死而生

    05/14/2026 | 1h 7 mins.
    【本期介绍】
    感谢精选奇遇记的邀请，和搞钱女孩主播@就是小辉 聊了聊各自在“奥德赛时期”的绕路与失序，以及靠岸后的自我成长。
    20多岁是人生的“梅雨季”，黏腻、潮湿又无处可逃。《纽约时报》将这段徘徊在青春期与成年之间的迷茫期命名为“奥德赛时期”，这个词出现之前，很多人只是隐约觉得自己的生活一团糟，却说不清楚究竟哪里出了问题。
    这一期和搞钱女孩主播@就是小辉 展开了一场对谈——聊了聊各自的奥德赛时期，在人生低谷时如何支棱起来、与如影随形的负面标签共处，以及走出那段岁月后，剥开职业身份，一个人究竟是谁，又如何在彼此身上照见自己的坐标。
    【主播介绍】
    这个月，读书博主，编辑，作者，全网700万粉丝，全平台同名，代表作《照月记》。
    【内容摘要】
    03:56 “奥德赛时期”被提出，让20多岁的人生困境具有普遍性
    06:02 这个月的退学始末：“乖乖女”坚持不下去了，破碎是为求生
    11:19 首次披露学舞蹈经历：21岁开胯，却发现毫无天赋
    13:20 100字歌词卖了八万，找到人生方向
    17:40 小辉的奥德赛：好学生的理想主义困境
    24:16 化忌为用，狠狠发挥你的缺点
    33:12 从手势舞到读书博主，参加综艺与余华老师同台
    49:45 人是人的坐标，背负了一段粉丝的人生
    57:14 实用自救指南：逛商场制造欲望，用做事治愈 emo
    01:00:48 文艺女搞钱观：要看得起钱，别羞耻
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  • 这个月的播客

    016.《看不见的更年期》：更年期如何度过，直接塑造后半生…献给你我未来的更年期

    05/12/2026 | 51 mins.
    【本期介绍】
    《看不见的更年期》是真的看不见还是不被看见？
    沉默是会传染的，集体的羞于启齿会抬高女性了解自己身体的成本。
    今天就是要借静姐的书《看不见的更年期》，大声吆喝所有人熟知但不熟悉的更年期。

    这期你会听到：
    潮热到底有多热？
    为什么打了喷嚏会骨折？
    脑雾是什么感觉？
    怎么知道自己是不是在更年期？
    以及最重要的，为什么更年期可以是一场庆典。
    更年期不是下半场的哨声，是下半场的开幕。熬过这一站的人会说：我自由了！
    聊的这些症状和故事，是静姐，是2.1亿人，也是未来的你我。
    听完这一期，等二三十年后你到了更年期，会想起今天有人提前送了份礼物
    ——你会知道发生了什么，你会知道该如何应对。

    【内容摘要】
    06:00 借用静姐《看不见的更年期》来科普更年期
    09:13 女性被更年期偷走的那十年：在无知迷茫与绝望挣扎中度过
    16:06 当知名主持人在聚光灯下遭受更年期的突袭……
    20:40 建立认知：更年期是怎么发生的？在现实生活中又是如何发作的？——「身体痛苦+精神尴尬+影响事业」三重折磨
    33:12 行动路径：积极主动就医+适当抗阻训练+补充针对性饮食+保持心情愉悦
    41:45 更年期不是人生下半场的哨声，而是人生下半场的开幕

    【本期音乐】
    《别怕变老》 王以太/艾热AIR

    本期播客由「天猫」赞助播出。
    上淘宝搜索“小花园科学守护”，更多私护大牌等你选购。
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About 这个月的播客
你好，我是这个月，这里是我的播客。 很长时间以来，我都是在视频平台和大家见面，现在应大家要求，终于开通播客频道。在这里，我有幸得到了能和大家畅所欲言的机会。在这里也终于可以脱去短视频创作逻辑的束缚，不受时长限制，也无需在内容上做割舍。 因此，我的播客会和视频平台保持选题一致，而播客的不同在于，这里比较完整。 很高兴遇见你，我的老朋友。 对于在播客平台上刚刚认识我的新朋友，我得做个小小的自我介绍。 我曾经是编辑和写手，工作多年后，开始经营自己的自媒体频道，目前全网700万粉丝，主做书籍分享，偶尔会分享一些日常琐碎。除此之外，我还出版了一本张爱玲精读书籍《照月记》。 很高兴认识你，希望之后的日子我们可以在一起彼此陪伴。
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