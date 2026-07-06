【本期介绍】

这期跟大家好好聊聊《呼啸山庄》。

说真的，以前我觉得这书就是一群疯子瞎折腾，爱来恨去的，看不懂。但今年重读，直接给我看开窍了 —— 这哪儿是什么三角恋啊，这根本就是一个人的内心戏。

我用本我、自我、超我的角度给你拆解：希斯克利夫就是你心里那个最野、最不管不顾的原始欲望；林顿是社会教给你的 "正确答案"，体面温柔，符合所有标准；而夹在中间要死要活的凯瑟琳，就是每天在 "我想要" 和 "我应该" 之间反复横跳的你我。

中间还串了《卡门》、《色戒》这些作品，顺便狠狠吐槽了 2026 版电影 —— 拍得跟 MV 似的，把原著最核心的那股子劲儿全丢了。

如果你也总在感情里 "道理都懂但就是做不到"，这期应该能给你点答案。

【主播介绍】

这个月，读书博主，编辑，作者，全网 700 万粉丝，全平台同名，代表作《照月记》。

【内容摘要】

00:00 开场：感情里的知行不能合一 —— 知道得很清楚，但做起动作来乱七八糟

03:15 为什么小时候看《呼啸山庄》觉得纯有病，长大再看却拍案叫绝？

06:30 2026 版电影《呼啸山庄》为什么不行？—— 把深刻的内部缠斗拍成了《五十度灰 2026》

09:45 故事速览：希斯克利夫、凯瑟琳、林顿，这到底是个什么故事

13:20 人物关系小黑板：画眉田庄 vs 呼啸山庄，两个世界的碰撞

18:30 希斯克利夫出场：一个身上有巨大割裂感的男人，对友好过敏

23:15 闹鬼名场面：窗台上的三个凯瑟琳 —— 姓氏里的文字游戏

28:40 时间拨回三十年前：老厄恩肖捡回一个吉普赛小黑孩

33:20 希斯克利夫的性格：静静地挨打不是温顺，是倔强；城府极深，结果导向

39:15 吉卜赛意象：为什么反复强调希斯克利夫的吉普赛气息？—— 从《卡门》说起

45:30 凯瑟琳与希斯克利夫：灵魂同盟，共同作案，共同敌视全世界

50:15 画眉田庄登场：林顿兄妹，另一个世界的体面与精致

56:40 凯瑟琳的双面人生：在粗野和体面的光谱上来回挣扎

01:02:30 林顿求婚：为什么条件完美的爱情，总觉得哪里不对？

01:08:15 原文精读："他比我更像我自己"—— 凯瑟琳的神仙逻辑

01:14:20 本我、自我、超我：弗洛伊德人格三重结构详解

01:20:40 希斯克利夫 = 本我，林顿 = 超我，凯瑟琳 = 夹在中间的自我

01:27:10 共生型依恋关系：为什么 "我就是希斯克利夫"？—— 两个人的心理边界消融

01:34:50 强迫性重复：为什么道理都懂，但管不住自己？

01:41:20 希妃回宫：三年空白，他带着钱和体面回来了

01:47:30 凯瑟琳真正的死因：失去本我的自我，生命力的消失

01:54:15 希斯克利夫的复仇：无差别报复，把下一代也拖进旧故事

02:01:40 第二代的故事：小凯茜与哈雷顿 —— 创伤会重复，但不是必须重复

02:09:25 共生和爱的区别：永不分离 vs 承认分离；要求一样 vs 允许不同

02:16:50 希斯克利夫的结局：一团怨气的消散，他要的从来不是赢

02:23:30 最终启示：成熟的自我是什么样的？—— 看见缺乏，允许缺乏，背负缺乏

02:30:15 艾米莉・勃朗特：30 岁人生，一部小说，一座谁都绕不过去的荒原

02:36:40 结尾：文学早于概念，《呼啸山庄》的真正深刻之处

【金句摘录】

"知道得很清楚，但也就是个知道而已。没人比我清醒，没人比我分析得更明白，但做起动作来，也没人比我更没章法。"

"他比我更像我自己。不管我们的灵魂是什么做成的，他的灵魂和我的灵魂是一模一样的。"

"我对林顿的爱就像林中的叶子，时光会改变它，就像冬天树木要凋零一样。我对希思克利夫的爱好似地下永恒不变的岩石 —— 很少见到给你带来什么快乐，但又是必不可少的。"

"我就是希思克利夫 —— 他时时刻刻都在我心中 —— 并不是作为一种欢乐，就像我对自己并非总是一种欢乐一样 — 而是作为我自身的存在。"

"本我是一切运作的原料，所以，一个人如果没有本我，后面的自我和超我也就全然无法运作。"

"成熟的自我是：我知道自己的欲望和本能，也看得见现实和他人；我做出选择，同时愿意哀悼那个被我放弃的人生。"

"共生追求的是永不分离，真正的爱承认两个人从来就是分离的。"

"创伤会重复，但不是必须重复。被伤害过的人可以不成为下一个施害者；两个有缺口的人可以相爱，但不必互相吞掉。"

"社会化的爱可能把人变成条件，共生型的爱可能把人变成器官。它们都可能是真的，也都可能在不知不觉中忽略了对方究竟是谁。"

"她只写了这一部，就在英国文学史上留下一座谁都绕不过去的荒原。"

【本期音乐】

Gas Station Diner—AGA

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