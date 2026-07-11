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yekloser / یک لوزر

yekloser / یک لوزر
EducationSelf-Improvement
yekloser / یک لوزر
Latest episode

61 episodes

  • yekloser / یک لوزر

    درنگی در قسمت "پاپیون"

    07/11/2026 | 15 mins.
    توصیه می‌شود قبل از شنیدن این قسمت، اپیزود "پاپیون" را گوش کنید:
    https://castbox.fm/vd/961367193

    🎙 درنگ | معنا در میان ویرانه‌ها

    در این اپیزود از پادکست یک لوزر، که درنگی در اپیزود (پاپیون) است
    همراه الهه جودکی، روان‌شناس و روان‌پژوه تحلیلی، درباره‌ی معنا در زندگی صحبت کردیم.
    معنایی که آدم‌ها بعد از بحران برای زندگی پیدا می‌کنند.
    اینکه چرا بعضی زخم‌ها پایان راه نمی‌شوند و چگونه پیدا کردن یک معنا، می‌تواند دلیل ادامه دادن باشد.

    شاید نتوانیم رنج را از زندگی حذف کنیم،
    اما می‌توانیم معنایی پیدا کنیم که تحمل آن را ممکن‌تر کند.

    اگر روایت «پاپیون» را شنیده‌اید، این گفت‌وگو می‌تواند لایه‌ای عمیق‌تر از آن تجربه را برایتان روشن کند.
    در خلال این گفتگو، کتاب «زندگی با تمام وجود» اثر برنه براون را هم مرور کردیم.

    ما را در پلتفرم‌های دیگر هم دنبال کنید.
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • yekloser / یک لوزر

    پاپیون

    06/26/2026 | 1h 7 mins.
    بعضی اتفاق‌ها فقط یه عضو از بدن رو نمی‌گیرن...
    یه تکه از خیال، از آینده‌ای که تصورش کرده بودی، هم با خودشون می‌برن.
    یه تصادف...
    یه لحظه که همه‌چیز رو به قبل و بعد تقسیم می‌کنه.
    پایی که نیست... اما دختری که یاد گرفته با امید، دوباره روی پای زندگی بایسته.
    این اپیزود، روایت دختری‌ست که میان درد، سوگ و پذیرش، راهی برای ادامه پیدا کرد.
    نه چون زخمش کوچک بود، چون تصمیم گرفت اسیرش نمونه.
    🎙️ اپیزود «پاپیون» درباره از دست دادنه؛
    اما بیشتر از اون، درباره زیباییِ دوباره ساخته شدنه.
    اگه فکر می‌کنی زندگی بعد از یه اتفاق تلخ دیگه شبیه قبل نمی‌شه، شاید این روایت، نگاهت رو عوض کنه.

    🫶 با تشکر از اسپانسر این قسمت استودیو نقطه، که حامی ما در تولید این اپیزود بود.
    https://www.instagram.com/Noqte.studio

    🎥 نسخه‌ی تصویری این اپیزود رو می‌تونید از طریق یوتیوب مشاهده کنید.

    صفحه اینستاگرام یک لوزر را نیز دنبال کنید.
    https://www.instagram.com/yekloser
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • yekloser / یک لوزر

    درنگی در قسمت "فارست گامپ"

    06/20/2026 | 28 mins.
    توصیه می‌شود قبل از شنیدن این قسمت، اپیزود "فارست گامپ" را گوش کنید:
    https://castbox.fm/vd/874908453

    🎙 درنگ | من یک درونگرا هستم

    در این اپیزود از پادکست یک لوزر، که درنگی در اپیزود (فارست گامپ) است
    همراه الهه جودکی، روان‌شناس و روان‌پژوه تحلیلی، درباره‌ی درونگرایی و برونگرایی و فشاری که روی درونگرا ها هست صحبت کردیم.

    در خلال این گفتگو، کتاب «وداع با اسلحه» اثر ارنست همینگوی را هم مرور کردیم.

    این اپیزود، تلاشی‌ست برای دیدن و شنیدن و پذیرش تفاوت‌های شخصیتی
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • yekloser / یک لوزر

    فارست گامپ

    11/21/2025 | 52 mins.
    فارست گامپ

    این اپیزود hc پادکست یک لوزر، روایت پسری‌ست که از میان سختی‌های خانوادگی و مسیرهای ناهموار و کارهای سخت و عجیب، راه خودش را پیدا کرد و امروز بلاگری‌ست محبوب با رویاهایی که هیچ‌وقت رنگ شکست به خود را ندیدند.

    پسرى‌ که بارها خم شد اما نشکست؛
    کسی که از سخت‌ترین مسیرها گذشت تا امروز خودش را بسازد. چون گاهی زندگی از ما مردانی می‌سازد که خیلی زودتر از موعد بزرگ شدیم.

    🫶 با تشکر از اسپانسر این قسمت استودیو نقطه، که حامی ما در تولید این اپیزود بود.
    https://www.instagram.com/Noqte.studio

    🎥 نسخه‌ی تصویری این اپیزود رو می‌تونید از طریق یوتیوب مشاهده کنید.

    صفحه اینستاگرام یک لوزر را نیز دنبال کنید.
    https://www.instagram.com/yekloser
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • yekloser / یک لوزر

    درنگی در قسمت "ابلق"

    11/09/2025 | 40 mins.
    توصیه می‌شود قبل از شنیدن این قسمت، اپیزود "زنان در سایه" را گوش کنید:
    https://castbox.fm/vd/855755748

    🎙 درنگ | پیچِ موفقیت

    در این اپیزود از پادکست یک لوزر، که درنگی در اپیزود (ابلق) است درباره‌ی بخش تاریک محل کار حرف می‌زنیم؛
    جایی که زنان نه فقط برای شغل، که برای امنیت و احترام‌شان هم می‌جنگند.

    با الهه جودکی، روان‌شناس و روان‌پژوه تحلیلی، از خشونت پنهان، آزار و سکوت اجباری زنان گفتیم

    در خلال گفتگو، کتاب «بندها» اثر دومنیکو استارنونه را هم مرور کردیم؛
    روایتی از خیانت از سه زاویه دید مختلف.

    این اپیزود، تلاشی‌ست برای دیدن و شنیدن آنچه اغلب نادیده گرفته می‌شود.

    🖤 تقدیم به همه‌ی زنانی که مجبور شدند قوی بمانند،
    حتی وقتی جهان در برابرشان سکوت کرد.

    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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About yekloser / یک لوزر
در این پادکست به قصه‌ی آدم‌هایی می‌پردازیم که از دلِ شکست، پیروزی ساختندبرای مشاهده اپیزودهای این پادکست، از طریق یوتیوب اقدام کنیدYoutube Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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EducationSelf-Improvement

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