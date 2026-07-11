توصیه میشود قبل از شنیدن این قسمت، اپیزود "پاپیون" را گوش کنید:
https://castbox.fm/vd/961367193
🎙 درنگ | معنا در میان ویرانهها
در این اپیزود از پادکست یک لوزر، که درنگی در اپیزود (پاپیون) است
همراه الهه جودکی، روانشناس و روانپژوه تحلیلی، دربارهی معنا در زندگی صحبت کردیم.
معنایی که آدمها بعد از بحران برای زندگی پیدا میکنند.
اینکه چرا بعضی زخمها پایان راه نمیشوند و چگونه پیدا کردن یک معنا، میتواند دلیل ادامه دادن باشد.
شاید نتوانیم رنج را از زندگی حذف کنیم،
اما میتوانیم معنایی پیدا کنیم که تحمل آن را ممکنتر کند.
اگر روایت «پاپیون» را شنیدهاید، این گفتوگو میتواند لایهای عمیقتر از آن تجربه را برایتان روشن کند.
در خلال این گفتگو، کتاب «زندگی با تمام وجود» اثر برنه براون را هم مرور کردیم.
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