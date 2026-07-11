بعضی اتفاق‌ها فقط یه عضو از بدن رو نمی‌گیرن...

یه تکه از خیال، از آینده‌ای که تصورش کرده بودی، هم با خودشون می‌برن.

یه تصادف...

یه لحظه که همه‌چیز رو به قبل و بعد تقسیم می‌کنه.

پایی که نیست... اما دختری که یاد گرفته با امید، دوباره روی پای زندگی بایسته.

این اپیزود، روایت دختری‌ست که میان درد، سوگ و پذیرش، راهی برای ادامه پیدا کرد.

نه چون زخمش کوچک بود، چون تصمیم گرفت اسیرش نمونه.

🎙️ اپیزود «پاپیون» درباره از دست دادنه؛

اما بیشتر از اون، درباره زیباییِ دوباره ساخته شدنه.

اگه فکر می‌کنی زندگی بعد از یه اتفاق تلخ دیگه شبیه قبل نمی‌شه، شاید این روایت، نگاهت رو عوض کنه.



🫶 با تشکر از اسپانسر این قسمت استودیو نقطه، که حامی ما در تولید این اپیزود بود.

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🎥 نسخه‌ی تصویری این اپیزود رو می‌تونید از طریق یوتیوب مشاهده کنید.



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