🎙️EP001｜【医生×统计师×程序员】如果临床试验是一家餐厅，谁是主厨？谁天天被催出菜？（上）

🔊 在本期节目中，我们请来了四位来自药厂的一线同仁——临床医生 Daniel、统计师 Mia、程序员 Sophie 以及 CMC 科学家 Nicole，和大家聊聊临床试验这场“药厂餐厅协作大戏”背后的真实日常。📌 本期嘉宾： Daniel ｜临床研发负责人 Clinical Development Lead (MD，PhD) Mia ｜统计师 Biostatistician（统计PhD） Sophie｜统计程序员 Statistical Programmer（统计MS） Nicole ｜CMC 科学家，资深分析专家 （生物PhD）💥 本期看点｜药厂协作现场，远比你想的更狠！🍳 临床试验 = 高压厨房？医生定菜单、统计写菜谱、程序员爆炒数据，一场新药试验就像一家全年无休、节奏飞起的药厂大食堂。🧠 岗位分工不只是“写SAP”和“写代码”统计要模拟、翻公式，程序员不是“搬运工”而是最后一道证据把关人。💣 三剑客最怕听到的三句话：“今天能出结果吗？”、“这个逻辑再改一下”、“你这个图不太对”——听完你就懂什么叫职场PTSD现场。👀 你以为谁最轻松，其实他最苦？不是你想的那一个岗位。每张表背后都有三层Validation，每一行数字都能被审计回溯。⚔️ 跨部门配合就是一场修罗战需求边做边改，沟通靠催命，统计夹在中间还得当润滑剂；项目顺不顺，靠的不只是流程，还有抗压能力。🤖 AI真能干掉程序员？SAS vs R，AI vs 人类工程师，打工人到底是要被替代，还是变身AI调教师？👂 适合谁听？ 想入行医药行业但不了解临床试验岗位分工的你 在CRO/药厂刚入职的新人，希望理清角色边界 对统计编程或药厂数据流感兴趣的技术人 想了解医药行业“职场众生相”的所有好奇宝宝📱 联系我们 & 加入听友群： 🍠 小红书：PharmaLobby 💬 微信号：PharmaLobby 📫 邮箱： [email protected] 匿名树洞提问入口：xhslink.com📍小宇宙 / Apple Podcast / Spotify 搜索《药厂门口》📣 下期预告：下一期我们将继续聊聊合作背后的“人味儿”细节： 心目中最理想的合作伙伴是什么样？ 有哪些特别印象深刻的项目高光时刻？ 每位嘉宾会送给行业新人的一句真心话！