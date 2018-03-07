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药厂门口｜Pharma Lobby

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  • 🎙️EP001｜【医生×统计师×程序员】如果临床试验是一家餐厅，谁是主厨？谁天天被催出菜？（上）
    🔊 在本期节目中，我们请来了四位来自药厂的一线同仁——临床医生 Daniel、统计师 Mia、程序员 Sophie 以及 CMC 科学家 Nicole，和大家聊聊临床试验这场“药厂餐厅协作大戏”背后的真实日常。📌 本期嘉宾： Daniel ｜临床研发负责人 Clinical Development Lead (MD，PhD) Mia ｜统计师 Biostatistician（统计PhD） Sophie｜统计程序员 Statistical Programmer（统计MS） Nicole ｜CMC 科学家，资深分析专家 （生物PhD）💥 本期看点｜药厂协作现场，远比你想的更狠！🍳 临床试验 = 高压厨房？医生定菜单、统计写菜谱、程序员爆炒数据，一场新药试验就像一家全年无休、节奏飞起的药厂大食堂。🧠 岗位分工不只是“写SAP”和“写代码”统计要模拟、翻公式，程序员不是“搬运工”而是最后一道证据把关人。💣 三剑客最怕听到的三句话：“今天能出结果吗？”、“这个逻辑再改一下”、“你这个图不太对”——听完你就懂什么叫职场PTSD现场。👀 你以为谁最轻松，其实他最苦？不是你想的那一个岗位。每张表背后都有三层Validation，每一行数字都能被审计回溯。⚔️ 跨部门配合就是一场修罗战需求边做边改，沟通靠催命，统计夹在中间还得当润滑剂；项目顺不顺，靠的不只是流程，还有抗压能力。🤖 AI真能干掉程序员？SAS vs R，AI vs 人类工程师，打工人到底是要被替代，还是变身AI调教师？👂 适合谁听？ 想入行医药行业但不了解临床试验岗位分工的你 在CRO/药厂刚入职的新人，希望理清角色边界 对统计编程或药厂数据流感兴趣的技术人 想了解医药行业“职场众生相”的所有好奇宝宝📱 联系我们 & 加入听友群： 🍠 小红书：PharmaLobby 💬 微信号：PharmaLobby 📫 邮箱：[email protected] 匿名树洞提问入口：xhslink.com📍小宇宙 / Apple Podcast / Spotify 搜索《药厂门口》📣 下期预告：下一期我们将继续聊聊合作背后的“人味儿”细节： 心目中最理想的合作伙伴是什么样？ 有哪些特别印象深刻的项目高光时刻？ 每位嘉宾会送给行业新人的一句真心话！
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    46:54
  • 🎙️EP000｜创刊号：我们在“药厂门口”，大胆开麦！
    🧭 本期简介嗨，欢迎来到《药厂门口》——一个专注于医药行业真实职场观察的播客。在这里，我们不讲术语轰炸，不搞行业八卦，而是以一种“门口视角”聊聊药厂里的职业故事和人生态度。本期作为创刊号，由两位主持人正式登场： Sophie｜统计编程出身的90后留学生，现任职于头部药企。是一位资深播客听众，也是一边敲代码、一边打量世界的好奇派打工人。 Daniel｜有医院临床背景的资深药厂医生，从科研到管理层十多年，走南闯北阅人无数的行业前辈。我们聊了聊： 为什么叫“药厂门口”？它是向往，是观察，也是出发点。 为什么要做这档节目？行业里值得被听见的声音太多。 我们是谁？从医学、金融、统计走来的多个视角碰撞者。 新人怎么了解行业？什么是学校里学不到但职场必须懂的？ 我们希望为谁服务？尤其是学生、转行者、以及“门口徘徊”的你。📌 本期亮点 01:00｜药厂门口是哪里？为什么在这儿说话 03:00｜Daniel 自我介绍：从临床医生到药厂十年旅程 05:00｜Sophie 自我介绍：从财经跨行到医疗统计编程 08:00｜不一样的思维碰撞：数据人 vs 医学人 13:00｜数据背后是生命：从震撼到笃定的职业瞬间 17:00｜如何少走弯路：学生入行前能做什么？ 21:00｜未来节目会聊什么？从AI到ADC，从升职路线到行业趋势🎧 适合谁听？ 正在考虑进入医药行业的学生； 医药职场新人，探索职业方向； 想了解药厂多元岗位与行业趋势的普通听众； 想找一个既有干货又有温度的华语播客。💬 我们想听你说你对药厂有哪些好奇？你在哪条路口卡住了？欢迎留言、评论，或通过社交媒体私信我们，也许你提出的问题就是我们下一期的主题！📱 联系我们 & 加入听友群🎧 我们有听友群啦！不管你是学生、打工人，还是正在药厂门口观望的你，欢迎来找组织👇🍠 小红书：PharmaLobby💬 微信号：PharmaLobby📫 邮箱：[email protected]👉 一起聊行业、找方向、交朋友！
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    23:29

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About 药厂门口｜Pharma Lobby

🎙️ 《药厂门口》｜行业里的故事，从门口开始说起 《药厂门口》是一档聚焦医药行业的对话型播客。我们聊的不只是“药”，更是行业里不同角色的真实经历与思考——从新药研发、临床试验，到市场准入、职业成长。 这里有来自药厂不同部门的声音，有资深管理者，也有探索中的新人。我们用平实的语言、不搞术语轰炸，围绕一个话题展开真诚交流，聊点你我都听得懂的行业故事。 这不是某一个人的播客，而是一个希望成为“百家讲坛”的平台。我们相信，每个人的经历都值得被听见；也许你的困惑，就是我们下一期的主题。 如果你正站在行业门口，或已经在其中打拼，欢迎加入我们的对话。我们永远在门口，等你来聊一聊。🌻 📱 联系我们 & 加入听友群 🍠 小红书：PharmaLobby 💬 微信号：PharmaLobby 📫 邮箱：[email protected] 🌿 匿名树洞传送门：http://xhslink.com/a/D2YaJzAs2GNdb （欢迎留言、投稿、吐槽、许愿，或说说你站在药厂门口的故事）
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