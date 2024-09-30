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熊阿姨
新闻编辑熊阿姨和她的朋友们
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5 of 15
  • 15.一个俄罗斯文学研究者，现在去乌克兰做什么？
    今年8月，糜绪洋（网名公爵）去战争中的乌克兰采访了二十多天，撰写了4万字的长文，《战火中的乌克兰人，该拿俄语文学怎么办》。这是一个迟来的旅程，公爵学了十几年俄语，曾在俄罗斯求学七年，他写作、出版过大量关于陀思妥耶夫斯基等俄罗斯文学的论文、译作。但也是从2022年开始，公爵变成了一个新闻翻译者，一直持续、密切地翻译俄乌战局的文章。他过去的身份和情感，让远方的战火变得与他命运攸关。一边是持续了近三年的各种高密度的伤亡新闻，一边是他俄罗斯文学研究者的身份，在当下谈论布尔加科夫、托尔斯泰的叙事技巧，这真的合适吗？“文化虽然是一个间接的战场，却也会给人带来直接的痛苦。”没有人比公爵更适合写这一次的乌克兰寻访了，这篇长文有痛苦，但也有戏谑，有很多灰色的无法定义的现场。种种割裂的情绪，在一个个具体的人身上盘旋，这不止是乌克兰，也不止是公爵自己，这是一个最当下的故事。糜绪洋糜绪洋，aka公爵，aka昧拾金，等等，等等。丧海棱。学了十几年俄语，从学术贼船跳上了媒体贼船，仍然习惯把俄罗斯作为方法。种种机缘巧合来到了美国，虽然签证类型和享有的权利与行李箱无异。如果不要考虑糊口，想一周去全世界看古建，一周在家里做文学翻译。00:44 当一个俄罗斯文学研究者开始关注战争03:50 现在去乌克兰，怎么办签证？07:16 爱沙尼亚大使馆把公爵问了个底儿掉，没赶上飞机11:41 为什么塔林到处都是大声说俄语的人？15:24 抵达乌克兰，发现被采访对象拉黑了17:54 布尔加科夫的《大师与玛格丽特》这么好，为什么要抵制他？24:46 乌克兰人会抵制果戈理吗？还在读奥斯托洛夫斯基吗？29:14 乌克兰语和俄语，有多大区别？36:53 火车上相互抬杠的母女俩，从哪里获得“真实”的战争新闻？46:22 一晚上讲了八百个黄段子的大兵，突然严肃起来54:50 躲开妻子后，敖德萨的老先生的政治出柜01:01:01 神神叨叨的退伍老兵，不紧不慢地背诵起了普希金01:09:37 与进过上海方舱的老朋友热尼娅重逢01:19:12 从乌克兰回来之后，更悲伤的后续才刚刚开始01:27:00 公爵怎么和自己的俄罗斯情感和解？ 01:30:27 所以到底还能不能读俄罗斯文学？多次遭破坏后，基辅布尔加科夫博物馆外的雕像，现在被沙包保护了起来。雕塑原状（莫陶客拍摄）公爵四万字全文：《战火中的乌克兰人，该拿俄语文学怎么办》https://mp.weixin.qq.com/s/NuaRnFBDN88kpSN2X9eKag 作者/糜绪洋，编辑/谢丁公爵的《大师与玛格丽特》注释本全讲：《大师与玛格丽特》全书各章精讲目录https://mp.weixin.qq.com/s/Q6hhqAdy8m1bad_QtokHKw热尼娅的故事：《哥萨克的血脉代代相传——扎波罗热女孩热尼娅谈故乡与哥萨克文化》https://mp.weixin.qq.com/s/aKR5xrK_9jhVK7mbADCOPQ在空袭中身亡的哈尔科夫女孩，18岁的画家维罗妮卡·科茹什科基辅议会外，被俘乌克兰士兵的妻子和母亲每天举行抗议，要求早日把亲人换回来。9月末。左二母亲的孩子通过换俘回家了，但一时丧失了语言能力。“感书店”里鼓励顾客买书寄送前线的海报制作：晟钧Lufus片头曲：8月17日 敖德萨歌剧院《蝴蝶夫人》歌剧演出+8月8日 波尔塔瓦市中心的防空警报-公爵录制片尾曲：8月13日 基辅弗拉基米尔大教堂蜂蜜救主日晚祷2-公爵录制
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    1:37:04
  • 14.专访马斯克和奥尔特曼后，我为ChatGPT之父写了一本书
    AI 的研究都做了半个多世纪了，为什么从2022年开始突然加速？算法、算力、数据的三条腿是什么意思？哪都掺和一脚的马斯克，在ChatGPT 这为什么提前出局？作为年轻的中国记者，怎么能专访到马斯克，也专访到山姆·奥尔特曼，并且10年后能给后者写出一本书？本期推荐一本《奥尔特曼传》，非常有亲和力的互联网商业作品，能帮你迅速补齐，过去两三年人工智能到底发生了什么。AI的发展决定了我们这一代人在未来10年、20年生活、工作方式的巨大变化。当浪潮扑面而来时，抓住最重要的线索，阅读它。周恒星：江西人但不能吃辣，喜欢在海边待着、写作和冲浪。从事了12年科技报道，在硅谷待过几年，最近是数字游民，远程运营一个英文科技网站pandaily.com。在AI时代为了不被机器取代，打算多做一些体力劳动的工作，比如冲浪教练。01:29 奥尔特曼（Sam Altman）到底是谁？05:20 奥尔特曼曾经是著名创投公司Y Combinator的CEO09:07 十年前，大陆记者联系奥尔特曼非常容易11:11 带着张一鸣等中国创业者见奥尔特曼14:47 奥尔特曼总用小写字母，像个青少年，人说话也挺真诚16:13 约硅谷企业家，用iMessage 就行了17:27 新人记者采访马斯克：猜中了邮箱拼写21:35 采访奥尔特曼几天后，就遇到了宫斗大新闻23:39 宫斗闹剧也有好处，奥尔特曼名气更大了27:53 黄仁勋虽然成天穿皮衣，但不算性感的创业家30:33 马斯克和奥尔特曼是怎么闹掰的？37:04 马斯克情绪阴晴不定，今天看你像看空气，明天又极度热情39:57 奥尔特曼未来会竞选美国总统吗？42:20 一个争论：能不能写奥尔特曼“拿着咖啡望向窗外？”48:45 遇到企业家撒谎怎么办？52:48 奥尔特曼从银行贷款做投资，也做过给人发1000美元/月的社会福利实验57:44 给海外读者写报道的Pandaily，现在已经不写华为和中概股了01:00:11 印度创业者来华，喜欢吃海底捞、喝喜茶、逛华强北01:03:13 现在再去硅谷做记者，性价比有点低了01:07:55 新冠后离开北京，做冲浪教练宫斗几天前，周恒星给奥尔特曼做的专访：《专访OpenAI CEO阿尔特曼：中国在AI领域会很出色》https://mp.weixin.qq.com/s/p08lTG6QxE-wG5mNy0pJIw制作：晟钧Lufus片尾曲："ChatGPT (prod. by BUNT.)"-Ivo Martin / BUNT.熊家客厅专属购买链接，64.9元一本包邮：【亲签版·奥尔特曼传 揭秘奥尔特曼的AI帝国、权力之路和未来宏图】https://j.youzan.com/5St_rC
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    1:12:42
  • 13.一个14岁女孩是如何开始霸凌别人的？
    我们经常看到讲校园霸凌的社会新闻，但从来不知道，那些打人的孩子，在哪里学会了暴力，ta在攻击别人之前，其实大多也是暴力的受害者。我们也不知道，一个被性侵的11岁女童，很难在司法判决里得到精神损失赔偿，只能得到1085元的医药费赔偿。我们从不知道，一个女孩一旦“脱轨”，日常环境中会有多少潜在的侵害风险。今年8月，洪蔚琳在“正面连接”发表了一篇稿件，《从家中偷走一个11岁女孩》，讲述了一个发生在河南郑州的案件：2021年，陈玥（化名）11岁时被性侵，此后三年又遭遇多次性侵，13岁时被骗入卖淫团伙。14岁时，她转变成了暴力侵害他人的施害者。洪蔚琳作为一个年轻女性，在采访中，她去纹身店，住廉价民宿，夜里外卖点奶茶，在这些当事人常年生活的环境中，她发现到自己也在不停遭遇异性的打量和骚扰——城市此时展示出其阴暗的、丛林社会的一面，这些角落像陷阱一样，正持续吸引那些掉出社会安全网的孩子们。小洪是怎么接近这个女孩的？她在采访中怎么捋清楚这些海量的混乱的信息？怎么核实口述的真实性？以及，如今媒体花大量时间精力写这种稿子，除了让读者痛苦，还有别的价值吗？洪蔚琳：北京人，2018年毕业以来一直在写报道，现任《正面连接》作者，关心劳工、女性、精神健康……如果再进一步概括，关心的是“被误解与被伤害的人”。工作之外热爱做饭、摇滚乐。毛绒动物痴迷者。如果有一天无法再写作，希望做一名社工或哺乳动物饲养员。02:42 第一天刚坐下聊十几分钟，女孩就讲了很多完全脱离我们日常经验的话06:15 女孩和“男朋友”们之间的八卦，很多其实是犯罪10:23 作为外来者，你能直接告诉女孩：“男人在占你便宜、这些都是犯罪”吗？12:48 TT语音、快手、微信互推，性暴力影视切片、炫富，“今晚出来喝酒吗？”19:37 去洗纹身，却又被男顾客盯上26:31 我们从未想过，被霸凌的视频，变成新闻之前已经流传了多广？30:32 青少年暴力事件的施害者，绝大多数都是从受害者转化来的34:04 这个报道的价值：告诉大家青少年霸凌的施害者从何而来。38:12 “问题少年”们已经提前成人化，聊天时又有真诚、天真的一面43:29 如何验证当事人口述的真实性？找律师、警察，找其他信源交叉验证，找手机聊天记录51:45 验证信息的另一个方法：跟着妈妈去抓犯罪者55:11 女孩被性侵案判决后，她为什么只得到1085块钱的医药费补偿？59:27 小洪帮母女俩联系了近十家救助机构，都不顺利01:03:28 社会支援看起来有，但好像都在被动地等待受害者上门01:09:03 稿子刷屏三天，之后呢？如果有哪位专业人士可以为陈玥及其他受害者提供帮助，欢迎和我们联系。洪蔚琳原文：《从家中偷走一个11岁女孩》，发表于“正面连接”。2022年熊阿姨报道：《被性侵的，被救助的，被捆绑的童年》，首发于“先生制造”，原文被前司删除。片尾曲：《勇往向前》——文子 （电影《嘉年华》片尾曲》剪辑：鱼插画：陈禹
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    1:12:24
  • 12.猫盟十三年：一只野生华北豹到底值多少钱？
    当我们厌倦了城市的生活，厌倦了每天坐班当白领的疲惫，很多人都想找个离城市遥远的地方，过简单的生活。但是在猫盟工作了八年的巧巧会告诉你，根本不是那么回事。如果老乡剪了你抽井水的机器电线怎么办？被问“一只豹子到底值多少钱？”时能不生气吗？怎么把地里刚摘的嫩玉米保鲜寄到大城市？猫盟哪找的钱，又去研究兔狲和雪豹？做野生动物保护8年，会不会已经把华北豹看腻歪了？经济下行，大家还有钱月捐吗？哎怎么聊了20分钟种地，华北豹哪去了？……拥有一线丰富经验的猫盟，遭遇了大量出人意料的乡村经验，在野外的生活不光辛苦，快活，有时候也让人啼笑皆非。猫盟希望有更多的人加入，并提供（挺有竞争力）的薪水。猫盟CFCA（Chinese Felid Conservation Alliance）（全称：重庆江北飞地猫盟生态科普保护中心 ）是一个以科学保护中国野生猫科动物为目的的公益环保组织。黄巧雯：也叫巧巧，会游泳的广西北海人，9岁起就想当国际记者，大学读了新闻，做了六年记者。2015年入坑观鸟，同年成为猫盟志愿者，有感于荒野太碎，特想做事，2016年入职猫盟，从传播筹款做起，2020年任CEO，2022年长驻太行山，变身返乡青年和生态新农人，喜欢与荒野和人对话，相信真实记录和共创的价值，愿意为想要的和谐共生的世界做更多努力。夜巡好运星人，2016解锁过新龙水獭、今年9月张掖欧夜鹰，其他的不记得了。哦，是见过母豹F2的人。（题图：2017年，F2带大豹生第一次三胞胎后出现的委屈脸）03:10 华北豹的粪便又腥又臭，但老虎的粪便更臭。07:05 八年前，在老乡家旱厕边的小房间睡大通铺08:51 传奇母豹F2已经超过10岁了（注：此处有乌龙）13:10 野生豹子非常自由，日常活动范围有北京二环那么大17:44 红外相机被老乡们拆走了，其实有办法能要回来20:32 和村民大爷吵架怎么办？不能硬刚，可以去他家吃手擀面25:47 我们希望减少盗猎，而不是减少老乡29:37 所以一只豹子到底值多少钱？32:17 即便是省级自然保护区，也可能被调整规划，为发展让路34:41 科研投入更多，对本地的监督就更多42:21 做豹乡田项目，让本地老年人一年多赚1万块钱46:38 怎么就开始种向日葵、莜麦、玉米、南瓜、土豆了？50:52 怎么就开始关注真空塑封包装，和顺丰空运了？58:08 和豹子共生的老年村民们，他们想听戏，想有工作，想过幸福的晚年01:03:37 在乡下工作，其实比在公司里更难01:07:44 加入和离开猫盟的员工们：动物园饲养员、大学老师、退休护士长01:12:50 猫盟收入的60%来自月捐，公众的支持帮助猫盟开拓了雪豹、兔狲等新研究项目01:21:37 打个广告：热爱自然，热爱挑战的朋友，来猫盟上班吧！01:23:51 2022年圣诞节，巧巧看到了F2本豹01:28:00 一个非常重要的勘误：F2还活着！熊阿姨2016年报道：在山西寻找野生华北豹 www.douban.com2015年，太行上最美丽的小母豹F27月，豹乡田的荞麦地也是狍子的生态食堂。出勤率最高的豹乡田管家：任专科和何爱珍豹乡田里有一片小葵花地是为老乡和野生动物而种的豹乡田小院的邻居朱玉拴，在家门口取杏核。©袁江涛正在做豆腐的李永军 ©袁江涛豹星球，为本土生态保护而作的独立品牌猫盟月捐地址：猫盟持续招聘：【公众倡导主笔】：1. 基于猫盟的保护项目进展及需求策划选题并及时完成采写、组稿工作；2. 深入了解生态保护，建立专业知识框架，策划并完成业内选题落地；3. 了解不同内容渠道，完成高质量内容的改编和转译；4. 建立猫盟公众倡导的内容输出质量标准。【合作发展官员】：1. 基于猫盟的使命，联动一线项目发掘不同利益相关方的需求和保护参与空间；2. 基于猫盟的核心用户需求，设计运营目标及配套方案；3. 基于项目及品牌需求，完成合作项目的落地及效果评估；4. 创建良好的合作关系，支持完成保护所需的公众倡导科普联动工作。如果你有多年新闻从业经验，仍相信内容为王，仍然期待着通过内容来共创明天的世界；如果你恰巧喜欢自然观察，喜欢户外热爱生活；如果你仍渴求探知真问题，并愿意一起入局解题；你应该就是猫盟一直希望寻找的人。欢迎发送简介及作品到[email protected]，长期有效。猫盟今后也会开放内容合作计划，期待内容的兼职创作合作，欢迎关注他们的公众号：felidchina制作：晟钧Lufus片尾曲：“No Disco”-春日玫瑰（Spring Roses）
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    1:28:48
  • 11.用一张小纸条，给生活编一张情感安全网
    内河（也叫飞哥），在我朋友中的神奇性可以排Top 3。2022年，我被她叫到自家客厅，参加好多次“家庭PPT大会”，嘉宾生活里都是普通上班族，但内容有：《Ballroom：性别、家族和舞会》《在闲鱼优雅交易二次元：黑话/术语/潜规则》《纽结与四维空间》《哀牢山植物记录》《瓦雷利亚语入门》等等。这次录播客，我才意识到，为了让朋友们坐在一起，她日常要花费多少心思记挂大家。内河这几年有个新爱好，是给朋友们写「小纸条」：在一张纸上，写下给对方的赞美和牵挂，把生活闪光的瞬间凝结下来。再随着礼物送给对方。这不是个简单的本事。发现爱，表达爱，传递爱，以及大大方方坦荡地接受爱，其实都需要反复的练习。眼下的生活，坐下来就没有什么高兴的事情可以说。内河教我们，可以先从「吃饭不看手机」做起，练习写一张小纸条，发给朋友，织出一张属于你自己的友情安全网，这没什么不好意思的，这对每个人都很重要。小纸条的载体也可以非常神奇，这期你会听到各种匪夷所思的写字材料。感谢内河提供了客厅做录制，并在我来之前专门换了一卷全新的厕纸。内河：也用“飞哥”这个名字闯江湖，从事出版行业十几年，新手妈妈。业余时间爱买东西，深一脚浅一脚的那种，几年来不间断的在公众号更新每月购物记录。家里像个迷你博物馆，每月有个角落定期换展。耐烦，喜欢事无巨细的观察记录极小极小的事情，并沉迷这些。写日记，也疯狂写小纸条。朋友眼中的核动力选手，不知疲倦。这几年的周末会在家中举办PPT大会，会后以超乎寻常的耐心和热心给朋友们牵线，最新获赠江湖称号：“大望路赛李李”。对世界有好奇心，是真的那种好奇。（内河的公众号：“我滴妈呀”，微博：内河啊内河）00:06 下班了，夜深了，宝宝睡了，这期聊点有感情的话题03:43 把当面和微信上不好意思说出口的话，写在小纸条上07:50 「记得那次在你家吃早饭，阳光刚好，鸡排刚烤……在反复封控的日子里，靠这样的早餐撑起了很多失眠的夜。」11:23 为什么越到要表达情感的时候，我越是要打岔？14:50 寄博物馆首日封，让朋友见到她最喜欢的作家，内河心里总在记挂大家的小爱好19:30 只聊了一晚，和卖津巴布韦染布的淘宝店主女孩，变成心意相通的好朋友22:30 小纸条的神奇载体：飞机行李牌、咖啡纸杯、开罗博物馆导览册、速溶糖包、大米编织袋27:23 沙尘暴后，用满窗台的沙子画一个小纸条29:23 奇特的伴手礼：蓼蓝的种子，染布的原料，每年更新的北京古建筑月历31:30 发现朋友很久不更新朋友圈，请她来PPT大会，「她来玩一玩我就放心了。」32:24 小纸条的神奇载体2：展览导览册、便利蜂的小票，白桦树皮、产后盆底肌检查报告38:02 童年时收到妈妈的小纸条，就像在扑满里储蓄下一份爱42:33 记挂别人的方法：疯狂催促朋友申请项目、奖学金45:11 练习在心理咨询中梳理自己的感受50:38 吃饭不看手机，练习在生活中保持「在场」，练习表达赞美和关爱55:35 还人情不分早晚，你揣摩对方的喜好，一定比AI更准确。01:00:18 小纸条建造了一个虚拟的堡垒，让我们有一个心理安全屋01:02:44 即便不被看见，写下小纸条的瞬间，我已经得到享受制作：晟钧Lufus田维在开罗机场糖包上写的小纸条余果用白桦树皮写的小纸条田维在开罗博物馆泛黄导览册上写的小纸条埃及纸尺上的小纸条晓雯写的小纸条内河像涟漪一样，把所有人联系起来同事庆祝内河生宝宝的贺卡内河寄出的牛河梁首日封写小纸条的材质之盆底肌检测报告朋友给内河画的PPT大会地图朋友送给内河的神奇植物种子（这到底是什么？）属于内河的《长江图》🙌本期播客由好朋友「简单心理」赞助播出。线上心理评估包含3份专业的心理量表，一次50分钟的1v1视频访谈，在结束之后提供给您一个定制化心理健康方案，包含推荐适合的心理咨询师及提供10份以上的自助书/影/音的资料。感兴趣的朋友们，在【简单心理公众号】回复【熊家客厅】领取专属优惠，单次评估券后199元，8月31日截止。在北京的朋友，也可以去「丽都简单森林」体验线下面对面的心理咨询服务。更多心理服务请搜索🔍APP/公众号「简单心理」
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    1:05:44

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Generated: 2/19/2025 - 2:39:10 PM