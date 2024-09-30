11.用一张小纸条，给生活编一张情感安全网

内河（也叫飞哥），在我朋友中的神奇性可以排Top 3。2022年，我被她叫到自家客厅，参加好多次“家庭PPT大会”，嘉宾生活里都是普通上班族，但内容有：《Ballroom：性别、家族和舞会》《在闲鱼优雅交易二次元：黑话/术语/潜规则》《纽结与四维空间》《哀牢山植物记录》《瓦雷利亚语入门》等等。这次录播客，我才意识到，为了让朋友们坐在一起，她日常要花费多少心思记挂大家。内河这几年有个新爱好，是给朋友们写「小纸条」：在一张纸上，写下给对方的赞美和牵挂，把生活闪光的瞬间凝结下来。再随着礼物送给对方。这不是个简单的本事。发现爱，表达爱，传递爱，以及大大方方坦荡地接受爱，其实都需要反复的练习。眼下的生活，坐下来就没有什么高兴的事情可以说。内河教我们，可以先从「吃饭不看手机」做起，练习写一张小纸条，发给朋友，织出一张属于你自己的友情安全网，这没什么不好意思的，这对每个人都很重要。小纸条的载体也可以非常神奇，这期你会听到各种匪夷所思的写字材料。感谢内河提供了客厅做录制，并在我来之前专门换了一卷全新的厕纸。内河：也用“飞哥”这个名字闯江湖，从事出版行业十几年，新手妈妈。业余时间爱买东西，深一脚浅一脚的那种，几年来不间断的在公众号更新每月购物记录。家里像个迷你博物馆，每月有个角落定期换展。耐烦，喜欢事无巨细的观察记录极小极小的事情，并沉迷这些。写日记，也疯狂写小纸条。朋友眼中的核动力选手，不知疲倦。这几年的周末会在家中举办PPT大会，会后以超乎寻常的耐心和热心给朋友们牵线，最新获赠江湖称号：“大望路赛李李”。对世界有好奇心，是真的那种好奇。（内河的公众号：“我滴妈呀”，微博：内河啊内河）00:06 下班了，夜深了，宝宝睡了，这期聊点有感情的话题03:43 把当面和微信上不好意思说出口的话，写在小纸条上07:50 「记得那次在你家吃早饭，阳光刚好，鸡排刚烤……在反复封控的日子里，靠这样的早餐撑起了很多失眠的夜。」11:23 为什么越到要表达情感的时候，我越是要打岔？14:50 寄博物馆首日封，让朋友见到她最喜欢的作家，内河心里总在记挂大家的小爱好19:30 只聊了一晚，和卖津巴布韦染布的淘宝店主女孩，变成心意相通的好朋友22:30 小纸条的神奇载体：飞机行李牌、咖啡纸杯、开罗博物馆导览册、速溶糖包、大米编织袋27:23 沙尘暴后，用满窗台的沙子画一个小纸条29:23 奇特的伴手礼：蓼蓝的种子，染布的原料，每年更新的北京古建筑月历31:30 发现朋友很久不更新朋友圈，请她来PPT大会，「她来玩一玩我就放心了。」32:24 小纸条的神奇载体2：展览导览册、便利蜂的小票，白桦树皮、产后盆底肌检查报告38:02 童年时收到妈妈的小纸条，就像在扑满里储蓄下一份爱42:33 记挂别人的方法：疯狂催促朋友申请项目、奖学金45:11 练习在心理咨询中梳理自己的感受50:38 吃饭不看手机，练习在生活中保持「在场」，练习表达赞美和关爱55:35 还人情不分早晚，你揣摩对方的喜好，一定比AI更准确。01:00:18 小纸条建造了一个虚拟的堡垒，让我们有一个心理安全屋01:02:44 即便不被看见，写下小纸条的瞬间，我已经得到享受制作：晟钧Lufus田维在开罗机场糖包上写的小纸条余果用白桦树皮写的小纸条田维在开罗博物馆泛黄导览册上写的小纸条埃及纸尺上的小纸条晓雯写的小纸条内河像涟漪一样，把所有人联系起来同事庆祝内河生宝宝的贺卡内河寄出的牛河梁首日封写小纸条的材质之盆底肌检测报告朋友给内河画的PPT大会地图朋友送给内河的神奇植物种子（这到底是什么？）属于内河的《长江图》🙌本期播客由好朋友「简单心理」赞助播出。线上心理评估包含3份专业的心理量表，一次50分钟的1v1视频访谈，在结束之后提供给您一个定制化心理健康方案，包含推荐适合的心理咨询师及提供10份以上的自助书/影/音的资料。感兴趣的朋友们，在【简单心理公众号】回复【熊家客厅】领取专属优惠，单次评估券后199元，8月31日截止。在北京的朋友，也可以去「丽都简单森林」体验线下面对面的心理咨询服务。更多心理服务请搜索🔍APP/公众号「简单心理」