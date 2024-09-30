当我们厌倦了城市的生活，厌倦了每天坐班当白领的疲惫，很多人都想找个离城市遥远的地方，过简单的生活。但是在猫盟工作了八年的巧巧会告诉你，根本不是那么回事。如果老乡剪了你抽井水的机器电线怎么办？被问“一只豹子到底值多少钱？”时能不生气吗？怎么把地里刚摘的嫩玉米保鲜寄到大城市？猫盟哪找的钱，又去研究兔狲和雪豹？做野生动物保护8年，会不会已经把华北豹看腻歪了？经济下行，大家还有钱月捐吗？哎怎么聊了20分钟种地，华北豹哪去了？……拥有一线丰富经验的猫盟，遭遇了大量出人意料的乡村经验，在野外的生活不光辛苦，快活，有时候也让人啼笑皆非。猫盟希望有更多的人加入，并提供（挺有竞争力）的薪水。猫盟CFCA（Chinese Felid Conservation Alliance）（全称：重庆江北飞地猫盟生态科普保护中心 ）是一个以科学保护中国野生猫科动物为目的的公益环保组织。黄巧雯：也叫巧巧，会游泳的广西北海人，9岁起就想当国际记者，大学读了新闻，做了六年记者。2015年入坑观鸟，同年成为猫盟志愿者，有感于荒野太碎，特想做事，2016年入职猫盟，从传播筹款做起，2020年任CEO，2022年长驻太行山，变身返乡青年和生态新农人，喜欢与荒野和人对话，相信真实记录和共创的价值，愿意为想要的和谐共生的世界做更多努力。夜巡好运星人，2016解锁过新龙水獭、今年9月张掖欧夜鹰，其他的不记得了。哦，是见过母豹F2的人。（题图：2017年，F2带大豹生第一次三胞胎后出现的委屈脸）03:10 华北豹的粪便又腥又臭，但老虎的粪便更臭。07:05 八年前，在老乡家旱厕边的小房间睡大通铺08:51 传奇母豹F2已经超过10岁了（注：此处有乌龙）13:10 野生豹子非常自由，日常活动范围有北京二环那么大17:44 红外相机被老乡们拆走了，其实有办法能要回来20:32 和村民大爷吵架怎么办？不能硬刚，可以去他家吃手擀面25:47 我们希望减少盗猎，而不是减少老乡29:37 所以一只豹子到底值多少钱？32:17 即便是省级自然保护区，也可能被调整规划，为发展让路34:41 科研投入更多，对本地的监督就更多42:21 做豹乡田项目，让本地老年人一年多赚1万块钱46:38 怎么就开始种向日葵、莜麦、玉米、南瓜、土豆了？50:52 怎么就开始关注真空塑封包装，和顺丰空运了？58:08 和豹子共生的老年村民们，他们想听戏，想有工作，想过幸福的晚年01:03:37 在乡下工作，其实比在公司里更难01:07:44 加入和离开猫盟的员工们：动物园饲养员、大学老师、退休护士长01:12:50 猫盟收入的60%来自月捐，公众的支持帮助猫盟开拓了雪豹、兔狲等新研究项目01:21:37 打个广告：热爱自然，热爱挑战的朋友，来猫盟上班吧！01:23:51 2022年圣诞节，巧巧看到了F2本豹01:28:00 一个非常重要的勘误：F2还活着！熊阿姨2016年报道：在山西寻找野生华北豹 www.douban.com2015年，太行上最美丽的小母豹F27月，豹乡田的荞麦地也是狍子的生态食堂。出勤率最高的豹乡田管家：任专科和何爱珍豹乡田里有一片小葵花地是为老乡和野生动物而种的豹乡田小院的邻居朱玉拴，在家门口取杏核。©袁江涛正在做豆腐的李永军 ©袁江涛豹星球，为本土生态保护而作的独立品牌猫盟月捐地址：猫盟持续招聘：【公众倡导主笔】：1. 基于猫盟的保护项目进展及需求策划选题并及时完成采写、组稿工作；2. 深入了解生态保护，建立专业知识框架，策划并完成业内选题落地；3. 了解不同内容渠道，完成高质量内容的改编和转译；4. 建立猫盟公众倡导的内容输出质量标准。【合作发展官员】：1. 基于猫盟的使命，联动一线项目发掘不同利益相关方的需求和保护参与空间；2. 基于猫盟的核心用户需求，设计运营目标及配套方案；3. 基于项目及品牌需求，完成合作项目的落地及效果评估；4. 创建良好的合作关系，支持完成保护所需的公众倡导科普联动工作。如果你有多年新闻从业经验，仍相信内容为王，仍然期待着通过内容来共创明天的世界；如果你恰巧喜欢自然观察，喜欢户外热爱生活；如果你仍渴求探知真问题，并愿意一起入局解题；你应该就是猫盟一直希望寻找的人。欢迎发送简介及作品到[email protected]
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