El caso de Leyla Monserrat es uno de los más impactantes dentro del true crime reciente.



Una joven de 15 años, un entorno de confianza y una historia que terminó de la forma más inesperada. Lo que ocurrió después no solo conmocionó a quienes conocían el caso, sino que también generó un intenso debate en redes sociales.



En este vídeo analizamos los hechos, el contexto y las preguntas que siguen abiertas en un caso que pone el foco en las relaciones entre menores, la influencia del entorno y las señales que muchas veces pasan desapercibidas.



Un episodio que invita a reflexionar sobre la confianza, la presión social y los límites que nunca deberían cruzarse.



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