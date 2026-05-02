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Terrores Nocturnos

Terrores Nocturnos
FictionScience Fiction
Terrores Nocturnos
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360 episodes

  • Terrores Nocturnos

    02x31 TRC | Acabaron con ella, lo grabaron y ¿se lo pasaron a su madre ?: El caso de Leyla Monserrat

    05/02/2026 | 42 mins.
    El caso de Leyla Monserrat es uno de los más impactantes dentro del true crime reciente.

    Una joven de 15 años, un entorno de confianza y una historia que terminó de la forma más inesperada. Lo que ocurrió después no solo conmocionó a quienes conocían el caso, sino que también generó un intenso debate en redes sociales.

    En este vídeo analizamos los hechos, el contexto y las preguntas que siguen abiertas en un caso que pone el foco en las relaciones entre menores, la influencia del entorno y las señales que muchas veces pasan desapercibidas.

    Un episodio que invita a reflexionar sobre la confianza, la presión social y los límites que nunca deberían cruzarse.

    💬 ¿Crees que este tipo de situaciones se pueden detectar a tiempo?
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  • Terrores Nocturnos

    07X32 El caso paranormal de la familia Lee: Fantasmas, gente sombra y ataques físicos en Bosque Negro

    04/28/2026 | 34 mins.
    La familia Lee vivió uno de los casos más inquietantes en el Black Forest, donde comenzaron a experimentar sucesos imposibles de explicar.

    Sombras que se movían, presencias invisibles y ataques físicos que marcaron sus vidas para siempre. Lo que parecía un hogar tranquilo se convirtió en el epicentro de un auténtico terror paranormal.

    ¿Se trataba de algo sobrenatural… o de algo aún más oscuro oculto en el bosque? Os traemos un caso real que os dejará helados….

    ¡No te olvides de hacerte mecenas para tener además UN CAPÍTULO EXTRA cada semana! https://open.spotify.com/show/0azaM9tNLAiMKrFK6ZMlS1?si=e3d6fdb722c14844

    Recuerda que puedes ver el videopodcast de este capítulo en nuestro canal de Youtube  https://www.youtube.com/@Terrores_TRN

    Ya a la venta el libro de Terrores Nocturnos “La españa Misteriosa”, en el que recopilamos los mejores casos paranormales, crímenes y lugares embrujados de nuestro país  https://bit.ly/3EkjU2u 

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    Instagram: @terroresnocturnos.trn

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    Twitch: terrores_trn

    Instagram Emma Entrena: @emma.e_trn

    Instagram Silvia Ortiz: @sil_trn

    Facebook: Terrores Nocturnos

    Correo: [email protected]

    Presentado por Emma Entrena y Silvia Ortiz, producido por Yes We Cast e ilustrado por The Gray (@danionlybars)
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  • Terrores Nocturnos

    2x30 TRC | La realidad de Nikocado Avocado: su fama le llevó a la locura

    04/25/2026 | 55 mins.
    El famoso youtuber Nikocado Avocado se acabó destruyendo a sí mismo para convertirse en uno de los canales más grandes de internet. Y lo acabó consiguiendo, pero a qué precio… Lo que empezó siendo un canal donde compartía su estilo de vida vegano, acabó convirtiéndose en su perdición. Llegó a pesar 186 kg por subir vídeos de comida basura pero la peor parte se la llevó su salud física, sino la mental.

    En 2024 desapareció durante 7 meses y sus seguidores temieron lo peor porque en sus últimos vídeos el estado de salud de Nicholas era tan preocupante que dejar de dar señales de un momento para otro no significaba nada bueno. Pero su reaparición escandalizó a todo internet: había vuelto mucho más delgado y con un discurso que dejó a todos sus seguidores y a los que no lo eran, completamente helados… Dijo que todo fue un experimento pero ¿a qué se refería exactamente? Os contamos todo en detalle en este capítulo de Terrores Criminales

    Vídeo de Sumanto, el influencer que comía personas y acabó siendo conocido por hacer vídeos de mukbang: https://www.youtube.com/watch?v=z_FdnX4WMtU&t=181s

    ¡No te olvides de hacerte mecenas para tener además UN CAPÍTULO EXTRA cada semana! https://open.spotify.com/show/0RHpp9P5ePbiiUfDrgi5Ld?si=b3ec232d0dfa4f4e

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    Presentado por Emma Entrena y Silvia Ortiz, producido por Yes We Cast
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  • Terrores Nocturnos

    07X31 Casos paranormales en hospitales y residencias: historias reales

    04/21/2026 | 29 mins.
    Hospitales y residencias o asilos son espacios de tránsito.
    Allí, el tiempo parece comportarse de otra forma: se ralentiza en noches
    interminables de vigilancia, se acorta en los últimos suspiros, y deja una
    huella invisible en quienes pasan horas, días o incluso años trabajando entre
    sus paredes. Son escenarios donde se acumulan despedidas, silencios, recuerdos…
    y, según muchos, algo más difícil de explicar.

    Quien ha trabajado en uno de estos lugares sabe
    que hay momentos extraños o inexplicables. No siempre son apoteósicos, ni
    dignos de una película de terror. A veces son pequeños detalles: una puerta que
    debería estar cerrada y aparece abierta, una llamada desde una habitación
    vacía, el sonido de pasos en un turno de madrugada cuando todo el mundo duerme.
    O la inquietante sensación de no estar completamente solo, incluso cuando sabes
    que no hay nadie más…

     

    Capítulo sobre el hombre del sombrero o Hatman:
    https://open.spotify.com/episode/5QWeXUqHz5GeUzQtZAiA4G

     

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    nuestro canal de Youtube 
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  • Terrores Nocturnos

    02x29 TRC | El final más inesperado: El caso de Kristil Krug, el crimen más retorcido

    04/17/2026 | 54 mins.
    El caso de Daniel Krug y Kristil Krug es uno de los más complejos y perturbadores de los últimos años. Durante meses, Kristil denunció estar siendo acosada por un supuesto exnovio. Mensajes, amenazas y una sensación constante de peligro que parecía venir de alguien externo. Pero la investigación reveló algo completamente inesperado: el acosador no era quien todos pensaban.

    En este vídeo analizamos cómo se construyó este engaño, qué señales pasaron desapercibidas y cómo este caso terminó dando un giro que nadie vio venir. Un crimen donde la manipulación, la identidad falsa y el control juegan un papel clave.

    💬 ¿Crees que alguien podría mantener una mentira así durante tanto tiempo?
    👍 Dale like, comenta tu opinión y suscríbete para más casos reales.

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Historias de terror, misterio, casos reales, hechos inexplicables... Cada martes te traemos una nueva historia que no te dejará dormir y cada domingo un crimen real. Escucha los capítulos extra en https://www.patreon.com/c/Terroresnocturnos
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