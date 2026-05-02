Hospitales y residencias o asilos son espacios de tránsito.
Allí, el tiempo parece comportarse de otra forma: se ralentiza en noches
interminables de vigilancia, se acorta en los últimos suspiros, y deja una
huella invisible en quienes pasan horas, días o incluso años trabajando entre
sus paredes. Son escenarios donde se acumulan despedidas, silencios, recuerdos…
y, según muchos, algo más difícil de explicar.
Quien ha trabajado en uno de estos lugares sabe
que hay momentos extraños o inexplicables. No siempre son apoteósicos, ni
dignos de una película de terror. A veces son pequeños detalles: una puerta que
debería estar cerrada y aparece abierta, una llamada desde una habitación
vacía, el sonido de pasos en un turno de madrugada cuando todo el mundo duerme.
O la inquietante sensación de no estar completamente solo, incluso cuando sabes
que no hay nadie más…
Capítulo sobre el hombre del sombrero o Hatman:
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Presentado por Emma Entrena y Silvia Ortiz, producido por
Yes We Cast e ilustrado por The Gray (@danionlybars)
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