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3 episodes
- در قسمت دوم آوندک، قصه را با پادشاهی طهمورث ادامه میدهیم و همراه جمشید به روزگاری سفر میکنیم که آدمها چیزهای تازهای میآموزند و دنیای خود را آبادتر میکنند.
قصهای از دانایی، پیشرفت و شکوه؛ و اینکه چطور غرور و خودبزرگبینی میتواند حتی قدرتمندترین پادشاهان را از اوج به زیر بکشد.
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شنیدن این پادکست تا همیشه رایگان خواهد بود، اما اگه دلتون خواست میتونید از لینک زیر از ما حمایت کنید، چه ایران و چه خارج از ایران. دلگرممون میکنید. 🙏🏽🤝🏽
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صفر | سخنی با پدر و مادرها و بزرگترها
تهیه کننده و میزبان: محمد مبینی (آوندیسم)
https://www.instagram.com/avandism
.
مشاور تصویرسازی: نکیسا
https://www.instagram.com/littlelazyspoon
.
با تشکر از دکتر فاطمه زمانیان (روانشناس کودک)
https://www.instagram.com/fatemeh_zamaniann.psy
.
صفحه اینستاگرام پادکست آوندک:
https://www.instagram.com/avandak_podcast
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اپیزودهای متن اصلی شاهنامه
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ارسال فیلم و عکس
آیدی تلگرام و واتساپ:
theavandstudio
یا از طریق شماره تلفن
+49 152 21953264
ایمیل:
theavandstudio@gmail.com
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لطفا پادکست آوندک رو از طریق پادگیرهای معتبر مثل اپلپادکست، اسپاتیفای و کستباکس بشنوید. (همگی کاملا رایگان هستند)
https://linktr.ee/avandak_podcast
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
- در قسمت اول آوندک، قصه را از پادشاهی گیومرت آغاز میکنیم و با هوشنگ به نخستین روزهای زندگی آدمها سفر میکنیم.
قصهای از خانواده، اندوه و امید؛ و اینکه آدمها چطور کمکم راه ساختن دنیای خود را پیدا کردند.
.
شنیدن این پادکست تا همیشه رایگان خواهد بود، اما اگه دلتون خواست میتونید از لینک زیر از ما حمایت کنید، چه ایران و چه خارج از ایران. دلگرممون میکنید. 🙏🏽🤝🏽
حمایت مالی از خارج از ایران :
https://buymeacoffee.com/theavandstudio
حمایت مالی از ایران:
https://hamibash.com/avandak_podcast
.
صفر | سخنی با پدر و مادرها و بزرگترها
تهیه کننده و میزبان: محمد مبینی (آوندیسم)
https://www.instagram.com/avandism
.
مشاور تصویرسازی: نکیسا
https://www.instagram.com/littlelazyspoon
.
با تشکر از دکتر فاطمه زمانیان (روانشناس کودک)
https://www.instagram.com/fatemeh_zamaniann.psy
.
صفحه اینستاگرام پادکست آوندک:
https://www.instagram.com/avandak_podcast
کانال یوتوب:
https://www.youtube.com/@avandak_podcast
کانال تلگرام:
https://t.me/avandak_podcast
اپیزودهای متن اصلی شاهنامه
https://t.me/avandak_podcast
.
ارسال فیلم و عکس
آیدی تلگرام و واتساپ:
theavandstudio
یا از طریق شماره تلفن
+49 152 21953264
ایمیل:
theavandstudio@gmail.com
.
لطفا پادکست آوندک رو از طریق پادگیرهای معتبر مثل اپلپادکست، اسپاتیفای و کستباکس بشنوید. (همگی کاملا رایگان هستند)
https://linktr.ee/avandak_podcast
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
- .این اپیزود صفرِ پادکست آوندکه که مخصوص پدر و مادرها و بزرگترهاست. توش دربارهی چرایی ساخت آوندک گفتم و چند حرف دوستانهی دیگه. اگه میخواید همراه بچهها بشنوید، لطفاً از اپیزود اول شروع کنید
.
شنیدن این پادکست تا همیشه رایگان خواهد بود، اما اگه دلتون خواست میتونید از لینک زیر از ما حمایت کنید، چه ایران و چه خارج از ایران. دلگرممون میکنید. 🙏🏽🤝🏽
حمایت مالی از خارج از ایران :
https://buymeacoffee.com/theavandstudio
حمایت مالی از ایران:
https://hamibash.com/avandak_podcast
.
صفر | سخنی با پدر و مادرها و بزرگترها
تهیه کننده و میزبان: محمد مبینی (آوندیسم)
https://www.instagram.com/avandism
.
با تشکر از دکتر فاطمه زمانیان (روانشناس کودک)
https://www.instagram.com/fatemeh_zamaniann.psy
.
صفحه اینستاگرام پادکست آوندک:
https://www.instagram.com/avandak_podcast
کانال یوتوب:
https://www.youtube.com/@avandak_podcast
کانال تلگرام:
https://t.me/avandak_podcast
اپیزودهای متن اصلی شاهنامه
https://t.me/avandak_podcast
.
ارسال فیلم و عکس
آیدی تلگرام و واتساپ:
theavandstudio
یا از طریق شماره تلفن
+49 152 21953264
ایمیل:
theavandstudio@gmail.com
.
لطفا پادکست آوندک رو از طریق پادگیرهای معتبر مثل اپلپادکست، اسپاتیفای و کستباکس بشنوید. (همگی کاملا رایگان هستند)
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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About Avandak podcast پادکست آوندک
Host & Producer: Avandism!آوندک؛ پادکست فارسیزبانان کوچک!دلم میخواست یه کاری کنم، نه که فقط یه کاری کرده باشم...برای ایران، فرهنگش و نسل آیندهآوندک واسه بچهها داستان تعریف میکنه و اعتقاد داره که.تعریف کردن بعضی داستانا یعنی کاشتن نهال اندیشه تو ذهنشون Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.Podcast website
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