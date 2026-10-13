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Avandak podcast پادکست آوندک

Mohammad Mobini
EducationFiction
Avandak podcast پادکست آوندک
Latest episode

3 episodes

  • Avandak podcast پادکست آوندک

    دوم | طهمورت و جمشید | شاهنامه برای کودکان

    10/13/2026 | 36 mins.
    در قسمت دوم آوندک، قصه را با پادشاهی طهمورث ادامه می‌دهیم و همراه جمشید به روزگاری سفر می‌کنیم که آدم‌ها چیزهای تازه‌ای می‌آموزند و دنیای خود را آبادتر می‌کنند.
    قصه‌ای از دانایی، پیشرفت و شکوه؛ و این‌که چطور غرور و خودبزرگ‌بینی می‌تواند حتی قدرتمندترین پادشاهان را از اوج به زیر بکشد.
    .
    شنیدن این پادکست تا همیشه رایگان خواهد بود، اما اگه دلتون خواست می‌تونید از لینک زیر از ما حمایت کنید، چه ایران و چه خارج از ایران. دلگرممون می‌کنید. 🙏🏽🤝🏽
    حمایت مالی از خارج از ایران :
    https://buymeacoffee.com/theavandstudio
    حمایت مالی از ایران:
    https://hamibash.com/avandak_podcast
    .
    صفر | سخنی با پدر و مادرها و بزرگ‌ترها
    تهیه کننده و میزبان: محمد مبینی (آوندیسم)
    https://www.instagram.com/avandism
    .
    مشاور تصویر‌سازی: نکیسا
    https://www.instagram.com/littlelazyspoon
    .
    با تشکر از دکتر فاطمه زمانیان (روان‌شناس کودک)
    https://www.instagram.com/fatemeh_zamaniann.psy
    .
    صفحه اینستاگرام پادکست آوندک:
    https://www.instagram.com/avandak_podcast
    کانال یوتوب:
    https://www.youtube.com/@avandak_podcast
    کانال تلگرام:
    https://t.me/avandak_podcast
    اپیزود‌های متن اصلی شاهنامه
    https://t.me/avandak_podcast
    .
    ارسال فیلم و عکس
    آی‌دی تلگرام و واتساپ:
    theavandstudio
    یا از طریق شماره‌ تلفن
    +49 152 21953264
    ایمیل:
    theavandstudio@gmail.com
    .
    لطفا پادکست آوندک رو از طریق پادگیر‌های معتبر مثل اپل‌پادکست، اسپاتیفای و کست‌باکس بشنوید. (همگی کاملا رایگان هستند)
    https://linktr.ee/avandak_podcast
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • Avandak podcast پادکست آوندک

    اول | گیومرت و هوشنگ | شاهنامه برای کودکان

    10/06/2026 | 30 mins.
    در قسمت اول آوندک، قصه را از پادشاهی گیومرت آغاز می‌کنیم و با هوشنگ به نخستین روزهای زندگی آدم‌ها سفر می‌کنیم.
    قصه‌ای از خانواده، اندوه و امید؛ و این‌که آدم‌ها چطور کم‌کم راه ساختن دنیای خود را پیدا کردند.
    .
    شنیدن این پادکست تا همیشه رایگان خواهد بود، اما اگه دلتون خواست می‌تونید از لینک زیر از ما حمایت کنید، چه ایران و چه خارج از ایران. دلگرممون می‌کنید. 🙏🏽🤝🏽
    حمایت مالی از خارج از ایران :
    https://buymeacoffee.com/theavandstudio
    حمایت مالی از ایران:
    https://hamibash.com/avandak_podcast
    .
    صفر | سخنی با پدر و مادرها و بزرگ‌ترها
    تهیه کننده و میزبان: محمد مبینی (آوندیسم)
    https://www.instagram.com/avandism
    .
    مشاور تصویر‌سازی: نکیسا
    https://www.instagram.com/littlelazyspoon
    .
    با تشکر از دکتر فاطمه زمانیان (روان‌شناس کودک)
    https://www.instagram.com/fatemeh_zamaniann.psy
    .
    صفحه اینستاگرام پادکست آوندک:
    https://www.instagram.com/avandak_podcast
    کانال یوتوب:
    https://www.youtube.com/@avandak_podcast
    کانال تلگرام:
    https://t.me/avandak_podcast
    اپیزود‌های متن اصلی شاهنامه
    https://t.me/avandak_podcast
    .
    ارسال فیلم و عکس
    آی‌دی تلگرام و واتساپ:
    theavandstudio
    یا از طریق شماره‌ تلفن
    +49 152 21953264
    ایمیل:
    theavandstudio@gmail.com
    .
    لطفا پادکست آوندک رو از طریق پادگیر‌های معتبر مثل اپل‌پادکست، اسپاتیفای و کست‌باکس بشنوید. (همگی کاملا رایگان هستند)
    https://linktr.ee/avandak_podcast
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • Avandak podcast پادکست آوندک

    صفر | چند کلمه با بزرگ‌ترها | شاهنامه برای کودکان

    10/02/2026 | 15 mins.
    .این اپیزود صفرِ پادکست آوندکه که مخصوص پدر و مادرها و بزرگ‌ترهاست. توش درباره‌ی چرایی ساخت آوندک گفتم و چند حرف دوستانه‌ی دیگه. اگه می‌خواید همراه بچه‌ها بشنوید، لطفاً از اپیزود اول شروع کنید
    .
    شنیدن این پادکست تا همیشه رایگان خواهد بود، اما اگه دلتون خواست می‌تونید از لینک زیر از ما حمایت کنید، چه ایران و چه خارج از ایران. دلگرممون می‌کنید. 🙏🏽🤝🏽
    حمایت مالی از خارج از ایران :
    https://buymeacoffee.com/theavandstudio
    حمایت مالی از ایران:
    https://hamibash.com/avandak_podcast
    .
    صفر | سخنی با پدر و مادرها و بزرگ‌ترها
    تهیه کننده و میزبان: محمد مبینی (آوندیسم)
    https://www.instagram.com/avandism
    .
    با تشکر از دکتر فاطمه زمانیان (روان‌شناس کودک)
    https://www.instagram.com/fatemeh_zamaniann.psy
    .
    صفحه اینستاگرام پادکست آوندک:
    https://www.instagram.com/avandak_podcast
    کانال یوتوب:
    https://www.youtube.com/@avandak_podcast
    کانال تلگرام:
    https://t.me/avandak_podcast
    اپیزود‌های متن اصلی شاهنامه
    https://t.me/avandak_podcast
    .
    ارسال فیلم و عکس
    آی‌دی تلگرام و واتساپ:
    theavandstudio
    یا از طریق شماره‌ تلفن
    +49 152 21953264
    ایمیل:
    theavandstudio@gmail.com
    .
    لطفا پادکست آوندک رو از طریق پادگیر‌های معتبر مثل اپل‌پادکست، اسپاتیفای و کست‌باکس بشنوید. (همگی کاملا رایگان هستند)
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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About Avandak podcast پادکست آوندک
‏ Host & Producer: Avandism!آوندک؛ پادکست فارسی‌زبانان کوچک!دلم می‌خواست یه کاری کنم، نه که فقط یه کاری کرده باشم...برای ایران، فرهنگش و نسل آیندهآوندک واسه بچه‌ها داستان تعریف می‌کنه و اعتقاد داره که.تعریف کردن بعضی داستانا یعنی کاشتن نهال اندیشه‌ تو ذهنشون Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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