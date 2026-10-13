در قسمت دوم آوندک، قصه را با پادشاهی طهمورث ادامه می‌دهیم و همراه جمشید به روزگاری سفر می‌کنیم که آدم‌ها چیزهای تازه‌ای می‌آموزند و دنیای خود را آبادتر می‌کنند.

قصه‌ای از دانایی، پیشرفت و شکوه؛ و این‌که چطور غرور و خودبزرگ‌بینی می‌تواند حتی قدرتمندترین پادشاهان را از اوج به زیر بکشد.

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صفر | سخنی با پدر و مادرها و بزرگ‌ترها

تهیه کننده و میزبان: محمد مبینی (آوندیسم)

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مشاور تصویر‌سازی: نکیسا

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با تشکر از دکتر فاطمه زمانیان (روان‌شناس کودک)

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