Кто победит на выборах в США?

Опросы в семи ключевых штатах, где решится судьба выборов президента США, показывают, что кандидаты идут вровень. Эти выборы называют одними из самых непредсказуемых. Кандидаты в президенты — Камала Харрис и Дональд Трамп — пытаются в последний момент убедить избирателей проголосовать за них. При этом используют все средства, включая яркие выступления, длинные интервью и взаимные оскорбления. В подкасте «Американский пирог» Лиза Фохт и Олег Антоненко вместе с корреспондентом Русской службы Би-би-си Григором Атанесяном подводят итоги президентской кампании, похожей на грандиозное многомесячное шоу, и дают прогноз, кто победит.00:00 Приветствие. Ведущие — Лиза Фохт и Олег Антоненко. 03:40 Почему так много американцев уже проголосовали досрочно? 09:46 Как Трамп провалил свой последний предвыборный митинг в Нью-Йорке 13:35 Как демократы не смогли воспользоваться этим провалом 18:40 Чем заканчивается кампания Камалы Харрис 26:46 Предвыборные расклады в колеблющихся штатах 39:10 Можно ли доверять социологическим опросам? 46:31 Что может повлиять на исход выборов за последние дни до дня голосования? 52:46 Что происходит на параллельных выборах в Конгресс США 56:19 Признают ли Дональд Трамп и Камала Харрис итоги выборов? 59:19 Прогноз: кто победит на выборах президента США?