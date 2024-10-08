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Американский пирог

Podcast Американский пирог
BBC Russian Radio
На политической кухне США жара – все кипит в ожидании выборов президента. Именно здесь Лиза Фохт вместе с американскими экспатами ищет идеальный рецепт президе...
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Government

Available Episodes

5 of 22
  • Как Трамп вновь победил на выборах в США
    Дональд Трамп станет 47-президентом США. Он всего лишь второй президент в истории страны, который возвращается в офис с перерывом. Кроме того контроль за Сенатом перешел от демократов к республиканцам. Что принесло Трампу победу, почему Камала Харрис выступила так слабо и чем Трамп 2.0 будет отличаться от Трампа 2016–2020 годов? Об этом ведущие подкаста «Американский пирог» Лиза Фохт и Олег Антоненко говорят с корреспондентом Русской службы Би-би-си Сергеем Горяшко.Нас можно слушать на YouTube https://bit.ly/3rot8700:00 Приветствие. Ведущие — Лиза Фохт и Олег Антоненко. 01:31 Главные впечатления от итогов выборов 15:42 Что принесло Трампу победу 38:51 Как проявила себя Харрис 46:44 Что происходит с выборами в Конгресс 01:00:27 Как победа Трампа повлияет на российско-украинскую войну и мир
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    1:15:14
  • Кто победит на выборах в США?
    Опросы в семи ключевых штатах, где решится судьба выборов президента США, показывают, что кандидаты идут вровень. Эти выборы называют одними из самых непредсказуемых. Кандидаты в президенты — Камала Харрис и Дональд Трамп — пытаются в последний момент убедить избирателей проголосовать за них. При этом используют все средства, включая яркие выступления, длинные интервью и взаимные оскорбления. В подкасте «Американский пирог» Лиза Фохт и Олег Антоненко вместе с корреспондентом Русской службы Би-би-си Григором Атанесяном подводят итоги президентской кампании, похожей на грандиозное многомесячное шоу, и дают прогноз, кто победит.00:00 Приветствие. Ведущие — Лиза Фохт и Олег Антоненко. 03:40 Почему так много американцев уже проголосовали досрочно? 09:46 Как Трамп провалил свой последний предвыборный митинг в Нью-Йорке 13:35 Как демократы не смогли воспользоваться этим провалом 18:40 Чем заканчивается кампания Камалы Харрис 26:46 Предвыборные расклады в колеблющихся штатах 39:10 Можно ли доверять социологическим опросам? 46:31 Что может повлиять на исход выборов за последние дни до дня голосования? 52:46 Что происходит на параллельных выборах в Конгресс США 56:19 Признают ли Дональд Трамп и Камала Харрис итоги выборов? 59:19 Прогноз: кто победит на выборах президента США?
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    1:06:52
  • Предчувствие гражданской войны?
    В четвертом эпизоде подкаста «Американский пирог» его ведущие — Лиза Фохт и Олег Антоненко — обращаются к темам, которые волнуют американское общество больше всего. И именно они могут определить исход приближающихся президентских выборов. Почему в американском обществе произошел раскол по вопросам об абортах, о школьных шутингах, о нелегальных мигрантах, о либерализации экономической политики и многом другом? Какую позицию занимают кандидаты в президенты Камала Харрис и Дональд Трамп? И насколько вероятно, что тот из них, кто победит 5 ноября, сможет преодолеть этот раскол? Об этом Олег и Лиза говорили с политологом-американистом Яном Веселовым, автором телеграм-канала об американской политике One Big Union (@one_big_union).00:00 Приветствие. Ведущие — Лиза Фохт и Олег Антоненко. 03:28 Предчувствие гражданской войны — есть ли оно сейчас? 04:58 Чего боятся сторонники Трампа и чего боятся сторонники Харрис? 11:25 Где проходит раскол американского общества? 16:02 Нелегальная миграция 22:00 Право на аборт 29:23 Значение Верховного суда 37:04 Проблема расизма 41:23 Будущая экономическая политика 47:13 Право на свободное ношение оружия 50:33 Поддержка Израиля и пропалестинские протесты 56:22 Права ЛГБТ-сообщества 01:04:14 Возможен ли «трампизм» без Трампа? 01:07:27 Прогноз
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    1:09:41
  • Как изменится мир при новом президенте США
    В третьем эпизоде подкаста «Американский пирог» его ведущие — Лиза Фохт и Олег Антоненко — обсуждают, какой будет внешняя политика США при следующем президенте США. Что Дональд Трамп и Камала Харрис будут делать для окончания войны в Украине? Кто из кандидатов в президенты будет более решительным в отношении помощи Киеву или более удобным переговорщиком для Москвы? Как изменится политика Соединенных Штатов на Ближнем Востоке? И сможет ли новый президент предотвратить новую большую войну в азиатском регионе? Об этом Олег и Лиза говорили с директором Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александром Габуевым (признан в РФ «иноагентом»).00:00 Приветствие. Ведущие — Лиза Фохт и Олег Антоненко. 02:34 Часть первая. Украина 31:51 Часть вторая. Китай 48:51 Часть третья. Ближний Восток 58:42 Прогноз
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    1:01:36
  • Непотопляемый Дональд Трамп
    Во втором эпизоде подкаста «Американский пирог» его ведущие — Лиза Фохт и Олег Антоненко — обсуждают второго кандидата в президенты США Дональда Трампа (здесь можно послушать эпизод про Камалу Харрис https://www.youtube.com/watch?v=BOqV5SCTyLE&t=10s). Как ему удалось после поражения на прошлых выборах, уголовного преследования и множества скандалов вновь вернуться в борьбу за Белый дом? Как Республиканская партия стала «партией Трампа» и чего от него ждут избиратели? Чему он научился в детстве и что отличает его от всех своих предшественников на посту президента? Об этом Олег и Лиза говорили с вашингтонским корреспондентом британского издания The Guardian Эндрю Ротом.00:00 Представление. Ведущие — Лиза Фохт и Олег Антоненко. 04:27 Три эпитета для Дональда Трампа 07:58 Президент и человек 34:35 Как Трамп «угнал» партию 37:07 Покушение 41:21 Сила и слабость Трампа-кандидата 50:21 «Игла Кащеева» 53:10 Выбор вице-президента 58:59 Трамп и внешняя политика
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    1:05:45

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About Американский пирог

На политической кухне США жара – все кипит в ожидании выборов президента. Именно здесь Лиза Фохт вместе с американскими экспатами ищет идеальный рецепт президентской кампании.
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