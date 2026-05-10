Aachen/Karlshöhe 102.7 FM
Ansbach/Galgenmühle 92.7 FM
Auerbach-Schöneck (Vogtland) 94.5 FM
Augsburg/Haberskirch 97.8 FM
Bad Kreuznach/Schanzenkopf 106.5 FM
Bad Oeynhausen/Wittekindsberg 93.9 FM
Berchtesgaden-Schönau 91.6 FM
Bergen-Soltau/Wardböhmen 89.3 FM
Berlin/Alexanderplatz 97.7 FM
Bielefeld/Telekom 95.5 FM
Bonn-Bad Godesberg/Heiderhof 89.1 FM
Bremerhaven-Schiffdorf 103.4 FM
Bungsberg/Elisabethturm 101.9 FM
Cottbus/Klein Oßnig 88.6 FM
Cuxhaven/Otterndorf 101.6 FM
Darmstadt-Darmbach 102 FM
Eisenhüttenstadt 100.2 FM
Flensburg/Freienwill 103.3 FM
Frankfurt (Main)/Europaturm 97.6 FM
Frankfurt (Oder)/Booßen 97.3 FM
Gießen / Telekom 103.1 FM
Göttingen/Bovenden 101 FM
Hamburg-Moorfleet 88.7 FM
Hanau/Fernmeldegebäude 92.4 FM
Hann Münden/Laubach 98.5 FM
Heide/Welmbüttel 104.4 FM
Idar-Oberstein/Hillschied 89.5 FM
Kaiserslautern/Dansenberg 105.1 FM
Kassel/Tannenwäldchen 92.7 FM
Kempten/Zentralhaus 89.3 FM
Koblenz/Bendorf (Vierwindenhöhe) 99.8 FM
Köln/Sternengasse 91.3 FM
Korbach/An der Strother Str. 92.8 FM
Landsberg am Lech 6/Katharinenstr. 90.3 FM
Landshut/Weickmannshöhe 95.9 FM
Lemgo/Wiembecker Berg 92.2 FM
Magdeburg/Frohser Berg 102 FM
Marburg/Lahnberge 103.5 FM
Mühlhausen/Feldstr. 5 107 FM
München/Blutenburgstr. 101.7 FM
Münster/Fernmeldeturm 104.5 FM
Nordhausen/Hesseröder Berg 96.4 FM
Nürnberg / Fernsehturm Schweinau 90.1 FM
Osnabrück-Widukindland 101.8 FM
Paderborn/Rathenaustr. 94.5 FM
Pirmasens/Biebermühler Str. 106.1 FM
Prüm(Schnee-Eifel) 95.4 FM
Rosenheim/Dandlberg 97.7 FM
Saarbrücken/Winterberg 90.1 FM
Saarburg/Geisberg 104.6 FM
Schwerin/Rohrmast 106.3 FM
Schwerte/Sommerberg 104.4 FM
Seesen/Kleiner Schildberg 88 FM
Siegen/Wellersberg 94.2 FM
Stadthagen/Bückeberge 106.1 FM
Starnberg/Gautinger Str. 87.9 FM
Torfhaus/Telekom 103.5 FM
Warburg/Stapelberg 106.6 FM
Weimar-Ehringsdorf 89.7 FM
Westerland (Sylt) 90.3 FM
Wetzlar/Aßlar Klein Altenstädten 103.7 FM
Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring 103.7 FM
Wittenberg/Gallunberg 89.3 FM
Wuppertal-Küllenhahn 91 FM
Würzburg/Frankenwarte Telekom 100.3 FM