Ansbach/Galgenmühle 102.7 FM
Augsburg/Staufersberg 100 FM
Bad Reichenhall/Kirchholz 92.6 FM
Berchtesgaden-Schönau 103.4 FM
Bielefeld/Telekom 106.2 FM
Bitburg/Fernmeldeturm 95.3 FM
Bremerhaven-Schiffdorf 106.2 FM
Bungsberg/Elisabethturm 103.1 FM
Chemnitz-Reichenhain 106.3 FM
Cuxhaven/Otterndorf 107.7 FM
Darmstadt-Darmbach 98.2 FM
Flensburg/Wassersleben 92.1 FM
Frankfurt (Main)-Sachsenhausen 91.2 FM
Frankfurt (Oder)/Booßen 92.7 FM
Freiberg-Niederschöna 100.7 FM
Fulda/Künzell-Dicker Turm 90.7 FM
Gießen / Telekom 107.5 FM
Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm 89.1 FM
Hanau/Hühnerberg 107.7 FM
Heide/Rungholtstraße 9 92.2 FM
Hof/Großer Waldstein 89.3 FM
Idar-Oberstein/Hillschied 94.7 FM
Kaiserslautern/Dansenberg 98.1 FM
Kempten/Zentralhaus 89.8 FM
Kiel/Fernsehturm 104.7 FM
Koblenz/Bendorf (Vierwindenhöhe) 105.3 FM
Landsberg am Lech 107.9 FM
Landshut/Weickmannshöhe 100.5 FM
Langenberg/Hordtberg 96.5 FM
Lauenburg/Büchener Weg 95.8 FM
Leipzig-Holzhausen 100.4 FM
Lemgo/Wiembecker Berg 88.9 FM
Lennestadt/Maumke 96.9 FM
Lingen-Schepsdorf 91.6 FM
Lingen-Schepsdorf 102.9 FM
Lübbecke/Heidbrink 97.7 FM
Marburg/Lahnberge 93.3 FM
Molbergen-Peheim (Cloppenburg) 95.5 FM
Moseltal/Hammelsberg 106.2 FM
München/Blutenburgstr. 96.8 FM
Münster/Fernmeldeturm 97.5 FM
Neumünster/Telekom 107.8 FM
Neunkirchen/Kuchenberg 105 FM
Niebüll/Süderlügum 104.2 FM
Nürnberg / Fernsehturm Schweinau 105.6 FM
Oldenburg-Wahnbek 102.8 FM
Olpe/Gewerbegebiet Osterseifen 96.3 FM
Oschatz/Collmberg 96.1 FM
Pirmasens/Biebermühler Str. 94.4 FM
Saarbrücken/Winterberg 107.5 FM
Saarburg/Rauschhof 105.3 FM
Saarlouis-Steinrausch 96.3 FM
Schwerin/Rohrmast 95.3 FM
Siegen/Wellersberg 100.2 FM
Sonneberg/Bleßberg 94.2 FM
Starnberg/Gautinger Str. 94.7 FM
Steinfurt/Burgsteinfurt 91 FM
Straubing/Kolbstraße 88.7 FM
Tecklenburg/Brandenberg 101.1 FM
Visselhövede/Riepholmer Weg 88.8 FM
Westerland (Sylt) 103.9 FM
Wetzlar/Aßlar Klein Altenstädten 97.3 FM
Wittenberg/Gallunberg 107.7 FM
Würzburg/Frankenwarte Telekom 101.3 FM
Show more