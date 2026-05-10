Listen to 902 radio stations in Berlin online
Radio frequencies in Berlin
104.6 RTL
104.6
88vier
90.7
88vier
88.4
BB RADIO
107.5
Deutschlandfunk
97.7
ENERGY Berlin
103.4
Fritz vom rbb
102.6
JAM FM Berlin
93.6
JazzRadio.net
106.8
Klassik Radio
101.3
METROPOL FM Berlin
101.9
radio3
92.4
Radio TEDDY
90.2
rbb24 Inforadio
93.1
rbb 88.8
88.8
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas