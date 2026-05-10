Skip to content
Radio Logo
Open app
Cities Berlin

Listen to 902 radio stations in Berlin online

undefined Radio Paloma - Volksmusik

Radio Paloma - Volksmusik

Berlin, Schlager, German Folklore
undefined NIUS

NIUS

Berlin, Talk, Pop
undefined Evosonic Radio

Evosonic Radio

Berlin, Techno, Electro, House
undefined Classical 102

Classical 102

Berlin, Classical
undefined Radio Paloma - 100% Deutscher Schlager

Radio Paloma - 100% Deutscher Schlager

Berlin, Schlager
undefined DEFJAY

DEFJAY

Berlin, Soul, Hip Hop, R'n'B
undefined Radio Paloma - Kultschlager

Radio Paloma - Kultschlager

Berlin, Hits, Schlager
undefined rbb24 Inforadio

rbb24 Inforadio

Berlin, Talk
undefined Sound Of Berlin

Sound Of Berlin

Berlin, Techno, Electro, House
undefined radio3

radio3

Berlin, Classical
undefined BDJ Eurodance 90s

BDJ Eurodance 90s

Berlin, Electro, 90s
undefined Techno Underground

Techno Underground

Berlin, Techno
undefined Country 108

Country 108

Berlin, Country
undefined ENERGY Berlin

ENERGY Berlin

Berlin, Pop
undefined rbb 88.8

rbb 88.8

Berlin, 80s, Pop, 90s
undefined STAR FM From Hell

STAR FM From Hell

Berlin, Rock, Hard Rock
undefined STAR FM Festival Radio

STAR FM Festival Radio

Berlin, Rock, Punk, Heavy Metal, Alternative
undefined STAR FM Country Rock

STAR FM Country Rock

Berlin, Rock, Country
undefined STAR FM Classic Rock

STAR FM Classic Rock

Berlin, Rock, Classic Rock
undefined STAR FM Blues Rock

STAR FM Blues Rock

Berlin, Blues
undefined STAR FM MAXIMUM ROCK Berlin

STAR FM MAXIMUM ROCK Berlin

Berlin, Rock, Classic Rock
Radio frequencies in Berlin
104.6 RTL
104.6
105'5 Spreeradio Livestream
105.5
88vier
90.7
88vier
88.4
94,3 RS2. Berlins Beste Musik!
94.3
Antenne Brandenburg vom rbb
99.7
BBC World Service
94.8
BB RADIO
107.5
BERLINER RUNDFUNK 91.4 - 100% DEUTSCH
91.4
Deutschlandfunk
97.7
Deutschlandfunk Kultur
89.6
ENERGY Berlin
103.4
Fritz vom rbb
102.6
JAM FM Berlin
93.6
JazzRadio.net
106.8
KISS FM - HOME OF HIPHOP & R'N'B
98.8
Klassik Radio
101.3
METROPOL FM Berlin
101.9
radio3
92.4
radioeins vom rbb
95.8
Radio France Internationale (RFI) Monde
96.7
Radio Paradiso Berlin
98.2
Radio Russkij Berlin
97.2
Radio TEDDY
90.2
rbb24 Inforadio
93.1
rbb 88.8
88.8
Schlager Radio Berlin-Brandenburg 106.0 FM
106
STAR FM MAXIMUM ROCK Berlin
87.9

Top 100 on radio.net

Top 100 podcasts in United States

Company
Legal
Service
Apps
Social
USA
v8.22.0 | © 2007-2026 radio.de GmbH
Generated: 10/5/2026 - 12:16:09 PM
A company fromMADSACK