Hay historias que se quedan con nosotras, y la de Maggie Lana es una de ellas. A los 19 años, un accidente cambió su vida y la obligó a empezar de nuevo. En este episodio, nos comparte cómo fue ese proceso, cómo ha aprendido a vivir con el dolor y qué le ha ayudado a encontrar sentido en medio de la incertidumbre.Hablamos sobre resiliencia, el miedo a no tener el control y lo difícil que puede ser aceptar ayuda. También sobre la culpa que a veces sentimos cuando las personas que amamos sufren por lo que nos pasa y cómo aprender a soltarla.Una conversación honesta sobre la capacidad de seguir adelante, incluso cuando la vida toma un rumbo que nunca imaginamos.En este episodio encuentras información sobre:Aprender a vivir con el dolor sin que defina tu historia.Soltar la culpa y permitirte recibir apoyo sin miedo.La resiliencia como motor para seguir adelante.Transformar los desafíos en aprendizajes.Si te gustó este episodio también puedes escuchar:Cinco pasos para sanar el trauma y reescribir tu historia | Edith ShiroSecuestrado en una caja por 290 días | Alberto de la FuenteLa vida después de una pérdida | Alexandra IvaniesvicEl poder de contar tu historia | Karla Souza Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

¿Qué pasa cuando tu mejor amiga empieza una relación y sientes que ya no hay espacio para ti? En este Jueves de Lety & Ash, nos llegaron dos audios que nos hicieron reflexionar sobre cómo pueden cambiar las amistades cuando llega una pareja.Hablamos sobre la sensación de estar perdiendo a tu amiga, cómo encontrar un balance entre el amor romántico y la amistad, y por qué las conversaciones honestas pueden sostener esos vínculos que tanto nos importan.En este episodio encuentras información sobre: Consejos para equilibrar la vida en pareja y con las amistades.Abrir espacios y conversaciones difíciles para fortalecer el vínculo.Navegar los cambios y etapas en una amistad sin perder la conexión.Si este episodio resonó contigo, envíaselo a alguien que necesite escucharlo.Si tienes una duda o una historia que quieras compartir, mándanos tu audio en seregalandudas.com/buzon Si te gustó este episodio también puedes escuchar:Alejarte de tu mejor amiga | Jueves de Lety & AshDuelos de amistades | Jueves de Lety & AshConstruir amistades desde la vulnerabilidad | Jueves de Lety & Ash¿Qué hago si mi mejor amigo se enamora de mí? | Jueves de Lety & AshRelacionarnos con responsabilidad afectiva | Jueves de Lety & Ash Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

¿Quién no ha dicho sí cuando en realidad quería decir no? En este episodio junto a Farid Dieck, hablamos sobre el peso que tienen estas dos palabras en nuestra vida, por qué nos cuesta poner límites y cómo aprender a decir no sin culpa puede cambiarlo todo.Nos dejó pensando en cuántas veces nos hemos puesto en segundo plano por miedo a incomodar, y en lo importante que es elegirnos. Si aún te cuesta decir no, este episodio es para ti. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

¿Vale la pena darle una segunda oportunidad a alguien? ¿Cómo saber si quieres una relación o si aún necesitas explorar?En este episodio, nos acompaña Daniel Valle para platicar sin filtros y responder junto a nosotras preguntas de la comunidad sobre rupturas, segundas oportunidades y el miedo a soltar lo que ya no es para ti. Hablamos de lo difícil que es dejar ir a alguien cuando aún hay sentimientos, de relaciones abiertas y acuerdos que dejan de funcionar.Una conversación honesta y divertida sobre el amor, el deseo y cómo elegir desde un lugar más libre y consciente.En este episodio encuentras información sobre: Segundas oportunidades en las relaciones.Explorar, experimentar y conocerte sin culpa.Dejar ir y aprender a estar bien con la soledad.Relaciones abiertas, acuerdos y cambios en la pareja.Si te gustó este episodio también puedes escuchar:¿Me estoy obsesionando con encontrar el amor? | Jueves de Lety & AshLo que veo en redes sociales me hace dudar de mi relación | Jueves de Lety & Ash¿El amor verdadero espera? | Jueves de Lety & AshRompiendo estereotipos: ¿Cómo viven los hombres el amor? | Jose Pablo Minor y Pierre Louis‘Ahí no es’: Cómo reconocer si una relación no es para mí | Ileana Rodríguez y Rodrigo Urquidi Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

A veces sabemos que algo no nos hace bien, pero soltarlo es otra historia ❤️‍🩹. Este Jueves de Lety & Ash nos llegó un audio que nos hizo cuestionarnos mucho sobre las relaciones: las dinámicas, lo difícil que puede ser dejar ir y qué pasa cuando empezamos a sentirnos la persona tóxica en la pareja. También hablamos de cómo nuestras heridas pueden influir en lo que elegimos y de los patrones que seguimos sin darnos cuenta.Una conversación que nos invita a reflexionar sobre lo importante que es permitirnos cambiar el enfoque. Porque a veces en lugar de preguntar ¿cómo hago para que esto funcione?, podemos empezar a preguntarnos ¿esto es lo que realmente quiero?Si tienes una duda o una historia que quieras compartir, mándanos tu audio en seregalandudas.com/buzon En este episodio encuentras información sobre: Identificar comportamientos tóxicos dentro de una relación.Las heridas emocionales y su influencia en las relaciones de pareja.Asumir el compromiso de priorizar tu bienestar y crecimiento personal.Cómo empezar a trabajar en ti cambia la forma en que te relacionas.Si te gustó este episodio también puedes escuchar:Personas y relaciones tóxicas: ¿Cómo identificarlas? | Silvia CongostRelaciones de parejas sanas | Nilda Chiaraviglio¿Cómo disfrutar la soltería a los 30? | Jueves de Lety & Ash Amigos de tu ex: ¿Mantener la amistad o cortar el vínculo? | Jueves de Lety & Ash Conmigo no pero con alguien más sí | Jueves de Lety & Ash Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Somos Lety & Ash y juntas creamos Se Regalan Dudas, un proyecto que nació como un podcast entre dos amigas y se convirtió en un ecosistema de herramientas para cuestionar todo lo que está a tu alrededor, tomar decisiones más informadas y acompañarte en este camino sin fin llamado amor propio. Invitamos al podcast personas especialistas en temas diversos y personas que admiramos para poner sobre la mesa distintos puntos de vista que nos ayuden a abrir nuestro espectro. Si te gustaría participar en el podcast o conoces a alguien, llena este formulario.¡Anúnciate en nuestros podcasts! Contáctanos en [email protected] ¡Escúchanos todos los martes y jueves en plataformas de audio o con video en YouTube! Mándanos un audio con tus dudas, historias o preguntas existenciales aquí seregalandudas.com/buzonComplementa los episodios del podcast y platica con nosotras en todas las redes, estamos como @seregalandudas e inscríbete gratis a nuestro Newsletter.Si bien no somos profesionales de la salud mental, contamos con directorio de ayuda en el que puedes encontrar apoyo de profesionales para todo tipo de situaciones, encuéntralo en seregalandudas.com/ayuda y recuerda que ¡no estás a solx! Tenemos un Club del Libro en el que todos los meses leemos un libro y lo comentamos una vez a la semana en comunidad con gente de todo el mundo. Inscríbete a nuestras pláticas semanales aquí y consigue todos nuestros libros recomendados aquí.Encuéntranos como @libros.seregalandudas en redes. Hemos publicado dos libros: Se Regalan Dudas y Despertando. Consigue nuestro merch de amor propio en Ámate. Creamos otros podcasts que son parte de nuestra productora Dudas Media. Encuéntralos como: Despertando Podcast, Durmiendo Podcast y 10 Mujeres. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

