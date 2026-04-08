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پادکست ۱۰ صبح

10amPodcast
Business
پادکست ۱۰ صبح
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163 episodes

  • پادکست ۱۰ صبح

    ۵۴-۳: مهاجم هدف (مهمان: راد - نوبیتکس)

    10/23/2022 | 55 mins.
    به بخش دوم از گفتگو با امیرحسین راد خوش آمدید. امیرحسین هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل نوبیتکس است که در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند. او در قسمت قبل از آشنایی با دنیای کریپتو صحبت کرد و از چالش‌های شروع کسب‌وکارش گفت. در این قسمت امیرحسین راد از روند سرمایه‌گذاری در نوبیتکس، ماجرای فیلتر شدن و رفع آن، نگاه رگولاتوری به کسب‌وکارهای جدید و روتین‌های زندگی خود می‌گوید.

    با ما همراه باشید تا صحبت‌های امیرحسین راد را این گونه بشنوید:
    -فیلترینگ و تاثیر آن در رشد کسب‌وکار
    -سرمایه گرفتن برای کسب‌وکار در تهدید
    -مزایای حضور سرمایه‌گذار شخصی
    -چالش نبود زیرساخت برای هجوم یک‌باره کاربران
    -اولویت‌بندی حل چالش‌ها با دخیل کردن‌ بنیان‌گذاران
    -شخصیت متفاوت در اداره کردن تیم کوچک و بزرگ
    -شبکه اجتماعی به مانند منبع مطالعاتی
    -رسیدن به هدف و روتین‌های زندگی
    -تحلیل نگاه رگولاتوری به حوزه‌های نو مانند رمزارز

    این قسمت از پادکست هم با حمایت موبونو و وندار منتشر شده. پادکست از این حمایت متشکر است و به آن افتخار می‌کند. برای اطلاع از خدمات این دو مجموعه، می‌توانید به سایت آن‌ها سر بزنید:
    Mobonow.ir
    Vandar.io
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • پادکست ۱۰ صبح

    ۵۳-۳: مهندسی معکوس (مهمان: راد - نوبیتکس)

    09/11/2022 | 1h 1 mins.
    اين قسمت ميزبان اميرحسين راد، هم‌بنيان‌گذار و مديرعامل نوبيتکس هستيم. اميرحسين متولد ۱۳۶۴ در شهر قزوين است. او رشته مهندسی شيمی را در سطح عالی طی کرده و با مدرک دکترا فارغ‌التحصيل شده است.

    در اين قسمت بخش اول گفتگو با اميرحسين راد را خواهيم شنيد که چگونه بعد از مدتی فعاليت، به عنوان فريلنسر وارد حوزه مشاوره در فعاليتهای مرتبط با رشته مهندسی شيمی شده و بعد از هفت سال، تغيير جهت داده و وارد دنيای جديد و جذاب رمزارزها می‌شود

    پيشنهاد می‌کنيم با ما همراه باشيد و روايت اميرحسين‌راد از تحصيل و ورود به دنيای کارآفرينان را اين‌گونه بشنويد:
    - تحصيل در مدارس سمپاد و انتخاب مهندسی شيمی برای ورود به دانشگاه
    - آرزويی که او را برای درس خواندن به شوق می‌آورد
    - رادسافت در برابر مايکروسافت
    - دليل متفاوتی که او را از مهاجرت منصرف کرد
    - شکل‌گيری ايده نوبيتکس در زمان نوشتن پايان‌نامه
    - دغدغه‌ای که به ساخت محصول سرعت بخشيد
    - هدف اصلی و غير مالی برای رجوع به سرمايه‌گذار
    - چالشهای جذاب کردن پرزنتيشن برای سرمايه‌گذار
    - نقش شانس در رشد کسب‌و‌کار
    در قسمت بعد هم همراه ما باشيد تا از زبان اميرحسين راد بيشتر با نوبيتکس و چالش‌های کارآفرينی در دنيای ارز ديجيتال آشنا شويد.

    اين قسمت از پادکست هم با حمايت موبونو و ازکی وام منتشر شده. پادکست از اين حمايت متشکر است و به آن افتخار می‌کند. برای اطلاع از خدمات اين دو مجموعه، می‌توانيد به سايت آن‌ها سر بزنيد:
    mobonow.ir
    azkivam.com
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • پادکست ۱۰ صبح

    ۵۲-۳: کارمندانی که با من دویده‌اند (مهمان: زمانی - پی‌بار)

    08/28/2022 | 1h 2 mins.
    به بخش دوم از گفت‌وگو با سيدمبين زمانی خوش آمديد. مبين، بنيان‌گذار پی‌بار است؛ استارتاپی که راه‌حل‌هايی خلاقانه و متناسب با نياز صنعت ارائه داده تا بازيگران اين صنعت، قدرت کنترل دقيق و همه‌جانبه‌ی فرايند حمل‌و‌نقل را داشته باشند. مبين در قسمت قبل از نحوه آشنايی‌اش با سوييفت و ورودش به حوزه‌ی پولی صحبت کرد و از چالش‌هايش در اقناع سيستم بانکی، برای استفاده از محصول نوآورانه‌ش گفت. او در اين قسمت از ماهيت شکست، پی‌بار، همکارانش که تبديل به قبيله بنيان‌گذاران شده‌اند و همچنين از توسعه فردی خود می‌گويد

    همراه ما باشيد تا داستان پرفرازونشيب سيدمبين زمانی را اين‌گونه بشنويد:
    - تعريف شکست و نحوه مواجهه با آن
    - راه‌اندازی کسب‌و‌کار با هم‌بنيان‌گذاران پر تعداد
    - اهميت کارمند بودن قبل از کارآفرينی
    - انتخاب مهم تيم‌ليدر بودن يا ليدرِ تيم بودن
    - ساختار تصميم‌گيری در مديريت تيمی
    - داستان رشد پی‌بار و ترسی که به وجود آمد
    - رابطه معکوس و عجيب تعداد منابع انسانی با گردش مالی فراوان
    - رقابت کردن در منطقه سياه‌ وسفيد

    اين قسمت از پادکست هم با حمايت مبين‌سرمايه و موبونو منتشر شده. پادکست از اين حمايت متشکر است و به آن افتخار می‌کند. برای اطلاع از خدمات اين دو مجموعه، می‌توانيد به سايت آن‌ها سر بزنيد:
    mobinsb.ir
    mobonow.ir
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • پادکست ۱۰ صبح

    ۵۱-۳: فرار از تاریکی (مهمان: زمانی - پی‌بار)

    08/15/2022 | 48 mins.
    «من هیچ‌وقت و در هیچ لحظه‌ای ناامید نشدم. گریه می‌کردم و کار می‌کردم. افسرده و داغون شده بودم ولی می‌خواستم که به هدفم برسم و می‌دونستم که می‌رسم. به هدفم رسیدم و همه دیدن که رسیدم.»
    این قسمت میزبان سید مبین زمانی، ‌بنیان‌گذار استارتاپ پی‌بار هستیم.

    او متولد ۱۳۶۳ در گچساران است. سید مبین با این‌که در یکی از زیرشاخه‌های علوم تجربی تحصیل کرده و فارغ‌التحصیل شده اما طی ماجرایی با سوییفت آشنا شده و این شروع ورود او به حوزه کار بانکی می‌شود. تخصص او در دیزاین کسب‌و‌کار است و برخلاف بیشتر بیزنس‌ها، او محصولی را طراحی کرده که نمونه مشابه خارجی ندارد.

    در این قسمت سید مبین زمانی، جزئیات بیشتری از زندگی کاری‌اش را برای ما می‌گوید. با ما همراه باشید تا روایت او را این‌گونه بشنوید:
    - تحصیل در خارج از کشور و راه‌اندازی اولین کسب‌و‌کار در شانزده سالگی
    - تعریف سوییفت و عملکرد آن در تجارت
    - برگشت به ایران و دلایل ماندگار شدن
    - شرایط سخت روحی و سرمایه‌گذاری غیرمتعارف والدین برای آینده او
    - خودباوری و محصول استاندارد چه رابطه‌ای با هم دارند؟
    - راه‌های فرار از تاریکی شکست
    - پیشنهاد خرید استارتاپ در ابتدای راه‌اندازی آن
    - چرا مارکت بی‌رحم‌ترین در جهان است؟
    - شانسی که باعث رشد کسب‌وکار نوپای او شد
    در قسمت بعد هم با ما همراه باشید تا بیشتر در مورد سبک زندگی و روتین‌های سید مبین زمانی بشنوید.

    اين قسمت از پادکست هم با حمايت فینوتک و مبین‌سرمایه منتشر شده. پادکست از اين حمايت متشکر است و به آن افتخار می‌کند. برای اطلاع از خدمات اين دو مجموعه می‌توانيد به سايت آن‌ها سر بزنيد:
    finnotech.ir
    mobinsb.ir

    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • پادکست ۱۰ صبح

    ۵۰-۳: من کمدا نیستم (مهمان: خالصی - کمدا)

    07/24/2022 | 1h 20 mins.
    در این قسمت از پادکست، میزبان ثنا خالصی، بنیان‌گذار و مدیرعامل استارتاپ کمدا هستیم. این مصاحبه در پنجمین تولد پادکست و با حضور جمعی از همراهان عزیز ۱۰صبح ضبط شده است. ثنا خالصی پیش از این مهمان پادکست بوده و در قسمتهای چهل و دو و چهل و سه از فصل ۲، از راه‌اندازی و رشد استارتاپ خود صحبت کرده بود. در این قسمت او از ماجرای سرمایه‌گذاری دیجی‌کالا روی کمدا و فراز و نشیب‌های این کار می‌گوید.

    با ما همراه باشید تا صحبت‌های ثنا خالصی را این‌گونه بشنویم:
    - چگونه دیجی‌کالا، سرمایه‌گذار کمدا شد
    - پیچ‌تکی که معکوس شد
    - دو بزنگاه سخت برای کنار کشیدن
    - تک و تنها در ساختمان گاندی
    - تماس تلفنی جسورانه با سرمایه‌گذار
    - تشبیه رابطه با پدر و رابطه با سرمایه‌گذار
    - بیزنسی که از زودپز در نمی‌آید
    - اهمیت شناخت مسیر و هم‌مسیر بودن
    - جعبه قاصدک و پرواز قاصدک دوم

    اين قسمت از پادکست هم با حمايت فینوتک و مبین‌سرمایه منتشر شده. پادکست از اين حمايت متشکر است و به آن افتخار می‌کند. برای اطلاع از خدمات اين دو مجموعه می‌توانيد به سايت آن‌ها سر بزنيد:
    finnotech.ir
    mobinsb.ir

    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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About پادکست ۱۰ صبح
پادکست ۱۰ صبح پرشنونده‌ترین پادکست تخصصی مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ به زبان فارسی است که توسط امید اخوان و میثم زرگرپور بنیان گذاشته شده است در ده صبح درباره رشد مقیاس پذیر، جذب سرمایه، مدل کسب و کار، راه‌اندازی استارت آپ، شبکه‌ سازی، مهارت‌های نرم،... صحبت شده و همچنین با بنیانگذاران استارتاپهای موفق مانند اسنپ، دیجیکالا، علی بابا، فناپ، اسنپ فود، الوپیک، استادکار، پیاده، ... جهت انتقال تجربه عملی آنها مصاحبه شده است #پادکست۱۰صبح را با این شناسه در اینستاگرام دنبال کنید: 10ampodcast Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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