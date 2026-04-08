«من هیچ‌وقت و در هیچ لحظه‌ای ناامید نشدم. گریه می‌کردم و کار می‌کردم. افسرده و داغون شده بودم ولی می‌خواستم که به هدفم برسم و می‌دونستم که می‌رسم. به هدفم رسیدم و همه دیدن که رسیدم.»

این قسمت میزبان سید مبین زمانی، ‌بنیان‌گذار استارتاپ پی‌بار هستیم.



او متولد ۱۳۶۳ در گچساران است. سید مبین با این‌که در یکی از زیرشاخه‌های علوم تجربی تحصیل کرده و فارغ‌التحصیل شده اما طی ماجرایی با سوییفت آشنا شده و این شروع ورود او به حوزه کار بانکی می‌شود. تخصص او در دیزاین کسب‌و‌کار است و برخلاف بیشتر بیزنس‌ها، او محصولی را طراحی کرده که نمونه مشابه خارجی ندارد.



در این قسمت سید مبین زمانی، جزئیات بیشتری از زندگی کاری‌اش را برای ما می‌گوید. با ما همراه باشید تا روایت او را این‌گونه بشنوید:

- تحصیل در خارج از کشور و راه‌اندازی اولین کسب‌و‌کار در شانزده سالگی

- تعریف سوییفت و عملکرد آن در تجارت

- برگشت به ایران و دلایل ماندگار شدن

- شرایط سخت روحی و سرمایه‌گذاری غیرمتعارف والدین برای آینده او

- خودباوری و محصول استاندارد چه رابطه‌ای با هم دارند؟

- راه‌های فرار از تاریکی شکست

- پیشنهاد خرید استارتاپ در ابتدای راه‌اندازی آن

- چرا مارکت بی‌رحم‌ترین در جهان است؟

- شانسی که باعث رشد کسب‌وکار نوپای او شد

در قسمت بعد هم با ما همراه باشید تا بیشتر در مورد سبک زندگی و روتین‌های سید مبین زمانی بشنوید.



اين قسمت از پادکست هم با حمايت فینوتک و مبین‌سرمایه منتشر شده. پادکست از اين حمايت متشکر است و به آن افتخار می‌کند. برای اطلاع از خدمات اين دو مجموعه می‌توانيد به سايت آن‌ها سر بزنيد:

finnotech.ir

mobinsb.ir



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