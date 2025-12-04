Powered by RND
پادکست اثر پروانه‌ای
پادکست اثر پروانه‌ای
پادکست اثر پروانه‌ای

امین محمدی
TV & Film
پادکست اثر پروانه‌ای
  • اثر پروانه‌ای (۶۴) – نگار قربانی | زندگی پس از سانحه و دوباره ساختن خود
    🦋 نگار قربانی، مهمان قسمت ۶۴ پادکست اثر پروانه‌ایدر این اپیزود، نگار قربانی درباره‌ی زندگی پس از سانحه، عبور از بحران، بازسازی هویت و دوباره ساختن خود صحبت می‌کند؛ روایتی صمیمی از لحظه‌هایی که می‌توانستند پایان باشند اما به نقطه‌ی تولد دوباره تبدیل شدند.✨ همراه همیشگی ما: کِمِکس – خانه‌ی کتابخوان‌ها @kemex.one🎧 اپیزود کامل را در کانال یوتیوب اثر پروانه‌ای ببینید📍 محل ضبط: گالری وست@vastgallerytehran#پادکست_فارسی #اثر_پروانه_ای #امین_محمدی #نگار_قربانی #Negar_Ghorbani #مصاحبه #زندگی_پس_از_سانحه #رشد_شخصی #تاب_آوری #پادکست
    1:13:50
  • اثر پروانه‌ای (۶۳) – نهال دشتی | مسیر بازیگری و زندگی پس از شهرزاد
    🦋 نهال دشتی، مهمان قسمت ۶۳ پادکست اثر پروانه‌ایدر این اپیزود، نهال دشتی درباره مسیر کاری بعد از سریال «شهرزاد»، تجربه‌های بازیگری و نگاهش به هنر و زندگی شخصیصحبت می‌کند.✨ همراه همیشگی ما: کِمِکس – خانه‌ی کتابخوان‌ها @kemex.one🎧 اپیزود کامل را در کانال یوتیوب اثر پروانه‌ای ببینید📍 محل ضبط: استودیو بامداد @bamdadaerstudio#پادکست_فارسی #اثر_پروانه_ای #امین_محمدی #نهال_دشتی #Nahal_Dashti #مصاحبه #بازیگری #سینما #سوره #هنر
    1:12:56
  • اثر پروانه‌ای (۶۲) رامبد جوان
    «وقتی هستم، باکیفیت هستم!»‎رامبد جوان، هم‌زمان با فینال کارناوال، مهمان قسمت ۶۲‌ام پادکست اثر پروانه‌ای‌‌ست 🦋‎این اپیزود را در کانال یوتیوب پادکست اثر پروانه‌ای ببینید همراه همیشگی ما، کِمِکس خانه‌ی کتابخوان‌ها@kemex.one ‎پادکست اثر پروانه‌ای را در پادگیرها (کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای، شنوتو) باهمین اسم دنبال کنید🎙️#پادکست_فارسی #اثر_پروانه_ای  #امین_محمدی#رامبدجوان #کارناوال #خندوانه #جناب_خان #افتو 
    2:11:34
  • اثر پروانه‌ای (۶۱) مهسا صفائی
    کلیشه‌ها رو بشکن‎مهسا صفائی، مهمان قسمت ۶۱‌ام پادکست اثر پروانه‌ای‌‌ست 🦋‎این اپیزود را در کانال یوتیوب پادکست اثر پروانه‌ای ببینید همراه همیشگی ما، کِمِکس خانه‌ی کتابخوان‌ها@kemex.one ‎پادکست اثر پروانه‌ای را در پادگیرها (کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای، شنوتو) باهمین اسم دنبال کنید🎙️محل ضبط: استودیو بامداد@bamdadartstudio#پادکست_فارسی #اثر_پروانه_ای  #امین_محمدی#مهساصفائی #ماشین #کارشناسی_خودرو
    1:34:59
  • اثر پروانه‌ای (۶۰) حمید محمدی
    .صدای آشنای خبر ورزشی‎حمید محمدی، مهمان قسمت ۶۰‌ام پادکست اثر پروانه‌ای‌‌ست 🦋‎این اپیزود را در کانال یوتیوب پادکست اثر پروانه‌ای ببینید همراه همیشگی ما، کِمِکس خانه‌ی کتابخوان‌ها@kemex.one ‎پادکست اثر پروانه‌ای را در پادگیرها (کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای، شنوتو) باهمین اسم دنبال کنید🎙️محل ضبط: استودیو بامداد@bamdadartstudio#پادکست_فارسی #اثر_پروانه_ای  #امین_محمدی#حمیدمحمدی #گزارش_ورزشی #خبرورزشی #گوینده 
    1:39:18

About پادکست اثر پروانه‌ای

اثر پروانه‌ای جاییه که می‌خوایم درباره فیلم‌ها، سریال‌ها و کتاب‌هایی صحبت کنیم که اثر ویژه‌ای روی زندگی و ‌نوع نگاهمون داشتن نسخه‌ی تصویری قسمت‌ها رو می‌تونید توی یوتیوب ببینید http://youtube.com/@bfe_talk
TV & Film

پادکست اثر پروانه‌ای: Podcasts in Family

