اثر پروانه‌ای (۶۲) رامبد جوان

«وقتی هستم، باکیفیت هستم!»‎رامبد جوان، هم‌زمان با فینال کارناوال، مهمان قسمت ۶۲‌ام پادکست اثر پروانه‌ای‌‌ست 🦋‎این اپیزود را در کانال یوتیوب پادکست اثر پروانه‌ای ببینید همراه همیشگی ما، کِمِکس خانه‌ی کتابخوان‌ها@kemex.one ‎پادکست اثر پروانه‌ای را در پادگیرها (کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای، شنوتو) باهمین اسم دنبال کنید🎙️#پادکست_فارسی #اثر_پروانه_ای #امین_محمدی#رامبدجوان #کارناوال #خندوانه #جناب_خان #افتو