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JUDGE JULES PRESENTS THE GLOBAL WARM UP
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JUDGE JULES PRESENTS THE GLOBAL WARM UP

Judge Jules
Music
JUDGE JULES PRESENTS THE GLOBAL WARM UP
Latest episode

158 episodes

  • JUDGE JULES PRESENTS THE GLOBAL WARM UP

    Episode 1163: JUDGE JULES PRESENTS THE GLOBAL WARM UP EPISODE 1163

    06/19/2026
    1: ARMIN VAN BUUREN, HANNAH LAING & WIPPENBERG - U Got 2 Know (Extended Mix)
    2: SALUTE - Check Check
    4: JANICE ROBINSON - Dreamer
    5: KY WILLIAM, ANY ZEE - Skin
    6: PROSPA, KETTAMA - Break Free (Extended Mix)
    7: ONLYWITHYOU - Don’t Call It A Comeback
    8: ANNA LUNOE & MINCY - In The Mood (feat. DEVAURA)
     
    LISTENERS’ CHOICE
    8:         ATB – 9pm
     
     
    10: FREEJAK – Look Out
    11: MAX DEAN, LUKE DEAN, LOCKY - Can't Decide (Azzecca Remix)
    12: AMMO AVENUE - How Good 
    13: JUSTIN JAY – With You
     
    TRIED & TESTED
    14: HOT SINCE 82, SHADES OF RHYTHM - Shaded
     
    15: BURNR x S3PPA - Gangster Violins  
    16: KYLE STARKEY - 234
    17: MARLON HOFFSTADT, SOUTHSTAR – I Like
     

    GUEST SELECTION:  SI SLAY
    JJ Tribute vs Deeper Love (Si Slay Bootleg)
    Si Slay - Tear The Roof
     
    THE WARM UP SELECTION
     
    18: FATBOY SLIM & RIVA STARR FT BEARDY MAN - Eat Sleep Rave Repeat (BLR Remix) 
    19: VAN DAMN – Work It Out
    20: PRIME AUDIAL - Abooboo 
    21: ABOVE & BEYOND - Feel The Vibe (Extended Mix)
     
    THE MAINSTAGE MIX 
     
    22: DJ KUBA & NEITAN - Feel The Extasy [Extended Mix]
    23: LUVSTRUCK VS AMEN & ALEX K - Angel In My Heart (Extended Mix)
    24: OXIA - Domino - Space 92 Remix
    25: DJ TRY, PAGAN - Thinking Of You (Extended Mix)
    26: KIKI - Going Existential In The Rave 
    27: MATRICK - Can't Stop Us Now (Extended Mix)
    28: KYANU - Do It Right 
    29: PASCAL M & SCOTT MAC – The Remedy
  • JUDGE JULES PRESENTS THE GLOBAL WARM UP

    Episode 1162: JUDGE JULES PRESENTS THE GLOBAL WARM UP EPISODE 1162

    06/12/2026 | 2h
    1: ANGRYBABY, EVALINA - Freefall
    2: CLOONEE, NICE & SMOOTH - I Rhyme Quick (Extended Mix)
    3: JANICE ROBINSON - Dreamer (Extended Mix)
    4: PROSPA - Dreams (Extended Mix)
    5: DENNIS CRUZ, PATRICK LUNA - Bubbling (Extended Mix)
    6: RUE JAY & KROOSE - Hyped Up (Extended)
    7: FROMCLAY - Waiting
    8: CAMELPHAT, JOSH GIGANTE FEAT. KUUDA – So Good
     
    LISTENERS’ CHOICE
    8:         Alan Braxe vs Beastie Boys - Beastiality
     
     
    10: CHLOE CAILLET – Lemme Dance
    11: FREEJAK - Look Out (Extended Mix)
    12: SARAH STORY - The Beat On The Drums
    13: AMMO AVENUE - How Good (Extended Mix)
     
    TRIED & TESTED
    14: ABOVE & BEYOND - Feel The Vibe (Extended Mix)
     
    15: ARGY, OMIKI & LELL NAHAR - Mantra
    16: KRYDER - All My Love (Extended Mix)
    17: KYLE STARKEY - 234
     

    GUEST SELECTION:  SAM FRANDISCO
    Geri Halliwell - Bag It Up (Yomanda Mix)
    Sam Frandisco - Gotta Have It (Extended Mix)
     
    THE WARM UP SELECTION
     
    18: CHRIS AVANTGARDE - Rhythm Check (Original Mix)
    19: PRIME AUDIAL - Abooboo
    20: VAN DAMN – Work It Out
    21: EBENEZER, LOVLEE & RUBEN DE RONDE - On My Skin (Extended Mix)
     
    THE MAINSTAGE MIX 
     
    22: KYANU - Do It Right (Extended Mix)
    23: MARLON HOFFSTADT, SOUTHSTAR – I Like
    24: KIKI - Going Existential In The Rave
    25: VIVI909 - Wdym you don’t like hardgroove 
    26: PASCAL M & SCOTT MAC - The Remedy (Extended Mix)
    27: PHYNN X DAVID FORBES - Lucid
    28: JOCHEN MILLER - Lost Connection (Mark Sherry & Bill Neilson Extended Remix)
    29: 2HOT2PLAY x PAUL MEIER – Give It To Me
  • JUDGE JULES PRESENTS THE GLOBAL WARM UP

    Episode 1161: JUDGE JULES PRESENTS THE GLOBAL WARM UP EPISODE 1161

    06/05/2026 | 2h
    1: ANGRYBABY, EVALINA - Freefall
    2: FROMCLAY – Waiting
    3: ALOK PRESENTS SOMETHING ELSE - I Wonder If You Know’(Extended Mix)
    4: SI SLAY - Got Me Burnin' (Extended Mix)
    5: SONNY NOTO – My Body
    6: ROMBE4T / ROLAND CLARK - Everything's Alright (Extended Mix)
    7: PAULY! – El Supremo
    8: TIËSTO - Don’t Lose Your Head (feat. Olivia Sebastianelli) [Extended Version]
     
    LISTENERS’ CHOICE
    8:         Miss Shiva - Dreams (Cosmic Gate Remix)
     
     
    10: KETTAMA - Comes and Goes (Extended Mix)
    11: CAMELPHAT, JOSH GIGANTE FEAT. KUUDA - So Good (Extended Mix)
    12: EFFY – Talk Nice
    13: NOTSOBAD - Inna Fire (Extended)
     
    TRIED & TESTED
    14: VIVI909 - Wdym you don’t like hardgroove
     
    15: SKREAM - Rampage
    16: DARUDE – Hype 
    17: ARGY, OMIKI & LELL NAHAR - MANTRA (Extended Mix)
     

    GUEST SELECTION:  RAGEL MOOD
    DJ Disco (NL) - Let's Dance (Original Mix)
    Ragel Mood - Horny '98 (MSTR)
     
    THE WARM UP SELECTION
     
    18: SWIMMING PAUL – Good Girl
    19: SUNLOUNGER, MOKX & SAEDYM, 88BIRDS - Less Hate More Love (Extended Mix)
    20: NOAH STAAL - Ohnana (Extended Mix)
    21: ELI & FUR – Further 
     
    THE MAINSTAGE MIX 
     
    22: CHUSAP – Desire 
    23: UMMET OZCAN - Light The Dark (Extended)
    24: ARMIN VAN BUUREN, HANNAH LAING & WIPPENBERG - U Got 2 Know (Extended Mix)
    25: FAHJAH - Missing You Already (Extended Mix)
    26: PUSH - Feel The Underground 
    27: PHYNN X DAVID FORBES - Lucid (Extended Mix)
    28: NOISE MAFIA – Slam Dunk
    29: JENO & WEMPE – Contra
  • JUDGE JULES PRESENTS THE GLOBAL WARM UP

    Episode 1160: JUDGE JULES PRESENTS THE GLOBAL WARM UP EPISODE 1160

    05/29/2026 | 2h
    1: WAXX OFF - Party People (Extended Mix)
    2: CHUSAP - Desire (Extended Mix)
    3: OMAR+, LUKE DEAN - Back To The 305 (Extended Mix)
    4: RAPHI – Mine Forever
    5: NINA SIMONE, MOCHAKK - See-Line Woman (Mochakk Mix)
    6: JENO & WEMPE - Contra
    7: MARK KNIGHT, JAMES HURR (FEAT. CUTTY RANKS) – Bad Man 
    8: DEADMAU5 & KASKADE - I Remember (Spekter Edit)
     
    LISTENERS’ CHOICE
    8:         Armin - Communication
     
    10: SWIMMING PAUL - Good Girl (Extended Mix)
    11: JOSHWA - Work Your Body (Extended Mix)
    12: NEUMONIC _ Need Some Fun
    13: CHICANE & MOYA - Who Do You Give Your Love To? (Epic Mix)
     
    TRIED & TESTED
    14: SKREAM - Rampage
     
    15: LAMMER - Alive
    16: OVERMONO - Lockup
    17: SPADA FEAT. JALJA - Sweet Release (Extended Mix)
     

    GUEST SELECTION:  NEUMONIC
    Mr Figz - Headlock (Imogen Heap)
    I Just Want U
     
    THE WARM UP SELECTION
     
    18: DARUDE - Hype (Extended Mix)
    19: SILVA BUMPA - Bludz & Cripz (Extended)
    20: FERRY CORSTEN, RUBEN DE RONDE, NRG2000 & AVIRA - Rise Up (Extended Mix)
    21: X & IVY – Special Attempt
     
    THE MAINSTAGE MIX 
     
    22: STEVE DEKAY – The Roots
    23: UMMET OZCAN - Light The Dark (Extended Mix)
    24: NOISE MAFIA – Slam Dunk
    25: ARMIN VAN BUUREN, HANNAH LAING & WIPPENBERG - U Got 2 Know (Extended Mix)
    26: LEON BOLIER - Trouble
    27: CHRIS METCALFE – Second Horizon
    28: PUSH - Feel The Underground 
    29: MODEĀ & BRYAN KEARNEY - Ready to Fly
  • JUDGE JULES PRESENTS THE GLOBAL WARM UP

    Episode 1159: JUDGE JULES PRESENTS THE GLOBAL WARM UP EPISODE 1159

    05/22/2026 | 1h 59 mins.
    1: BAAUER - U Give Me Love 
    2: MARK KNIGHT, JAMES HURR (FEAT. CUTTY RANKS) - Bad Man (Extended Mix)
    3: REISS RUBEN – Squeeze My Heart
    4: RAPHI - Mine Forever (Extended Mix)
    5: TEED - Never Seen You Dance (DJ Kicks version)
    6: MORGAN SEATREE - Work That Body  (Extended Mix)
    7: ALAC - If You Want It (Extended Mix)
    8: CLAPTONE - Wanderlust (Club Mix)
     
    LISTENERS’ CHOICE
    8:         RBA – No Alternative
     
    10: LANCE SAVALI - Body
    11: TIM HOX - Sellout (Extended)
    12: OVERMONO - Lockup
    13: FROM DAV - It’s All About The Music 
     
    TRIED & TESTED
    14: LAMMER - Alive
     
     
    15: JENO & WEMPE - Contra (Extended Mix)
    16: ADAM SELLOUK - Activate
    17: BOLIER - My Friend (BLR Podium Mix) [EXTENDED]]
     

    GUEST SELECTION:  LISA LASHES
    Lisa Lashes - Lookin' Good 26 (Extended Mix) 
    Lisa Lashes - To The Club (Extended Mix) 
     
    THE WARM UP SELECTION
     
    18: NEUMONIC - Need Some Fun
    19: KEVIN MCKAY - Harder, Better, Faster, Stronger 
    20: RAGEL MOOD – Exta Si
    21: LEON BOLIER - Trouble [EXTENDED]
     
    THE MAINSTAGE MIX 
     
    22: NOISE MAFIA – Slam Dunk
    23: SHOGUN presents NXA - Catch a Fall (Extended Mix)
    24: STEVE DEKAY - The Roots (Extended Mix)
    25: BUNT - One Two Police - GWU edit 1
    26: CHRIS METCALFE - Second Horizon (Extended Mix)
    27: PUSH - Feel The Underground (Extended Mix)
    28: SUNLOUNGER, ZARA TAYLOR, SHUGZ & CIELLL - Lost
    29: MODEĀ & BRYAN KEARNEY – Ready To Fly
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About JUDGE JULES PRESENTS THE GLOBAL WARM UP
Judge Jules brings 2 hours of sonic action from around the world. Each week we bring you some of the hottest global guests plus our Tried & Tested tune of the week! For full tracklisting please head to: www.judgejules.net
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Generated: 6/20/2026 - 9:42:54 PM
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