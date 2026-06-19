JUDGE JULES PRESENTS THE GLOBAL WARM UP

1: ARMIN VAN BUUREN, HANNAH LAING & WIPPENBERG - U Got 2 Know (Extended Mix)
2: SALUTE - Check Check
4: JANICE ROBINSON - Dreamer
5: KY WILLIAM, ANY ZEE - Skin
6: PROSPA, KETTAMA - Break Free (Extended Mix)
7: ONLYWITHYOU - Don’t Call It A Comeback
8: ANNA LUNOE & MINCY - In The Mood (feat. DEVAURA)
LISTENERS’ CHOICE
8: ATB – 9pm
10: FREEJAK – Look Out
11: MAX DEAN, LUKE DEAN, LOCKY - Can't Decide (Azzecca Remix)
12: AMMO AVENUE - How Good
13: JUSTIN JAY – With You
TRIED & TESTED
14: HOT SINCE 82, SHADES OF RHYTHM - Shaded
15: BURNR x S3PPA - Gangster Violins
16: KYLE STARKEY - 234
17: MARLON HOFFSTADT, SOUTHSTAR – I Like
GUEST SELECTION: SI SLAY
JJ Tribute vs Deeper Love (Si Slay Bootleg)
Si Slay - Tear The Roof
THE WARM UP SELECTION
18: FATBOY SLIM & RIVA STARR FT BEARDY MAN - Eat Sleep Rave Repeat (BLR Remix)
19: VAN DAMN – Work It Out
20: PRIME AUDIAL - Abooboo
21: ABOVE & BEYOND - Feel The Vibe (Extended Mix)
THE MAINSTAGE MIX
22: DJ KUBA & NEITAN - Feel The Extasy [Extended Mix]
23: LUVSTRUCK VS AMEN & ALEX K - Angel In My Heart (Extended Mix)
24: OXIA - Domino - Space 92 Remix
25: DJ TRY, PAGAN - Thinking Of You (Extended Mix)
26: KIKI - Going Existential In The Rave
27: MATRICK - Can't Stop Us Now (Extended Mix)
28: KYANU - Do It Right
29: PASCAL M & SCOTT MAC – The Remedy