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9 episodes
- 本期「elsewhere」，对话了一个话题人物——田柯宇。也就是很多人口中的“字节投毒实习生”。
这是一个各种戏剧元素都过于饱满的故事。在很多人眼中，田柯宇就是个大坏蛋。甚至有人喊他牢田——牢狱的牢。
今年7月，我们和田柯宇录了这期播客。其中，他首次完整地讲述了他的所见和前因后果，包括他为什么要这么做、具体做了什么，什么是他承认的、什么是他认为自己被污名化的。除此之外，也包括他更早年的求学和学术选择，这可以帮助我们更多地理解田柯宇这个人。
当然，关于他的世界模型方向的创业，我们也聊了聊。
需要解释一下，这个访谈距今已经过去三个多月，其中的一些表达，和当下的情况和市场语境可能会有一些差别，比如和世界模型相关的许多事情等等。
这整件事更像是个社会或法治新闻。其中除了田柯宇，还牵涉到几方当事人，比如字节、一个田柯宇提到的另一个实习生，以及一些相关的人。
每个人都会有自己看到、以及相信的真相。以下是我们和田柯宇的对话。
🎙️ Voices
田柯宇｜基座模型创业者
刘旌｜elsewhere别处发生
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Burn The Witch - Radiohead
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⏱️ Timestamps
Part 1: 字节"投毒"事件
00:02:02 另一个实习生
00:08:31 GitHub 帖子
00:15:45 行侠仗义？
00:23:32 为什么后来变成了诉讼
00:30:36 拿到 NeurIPS Best Paper
Part 2: 科研、创业、世界模型
00:38:02 事件带来的关注度，是创业的"双重 buff"
00:48:03 从喜欢化学到转系编程
01:00:14 什么是世界模型
01:12:23 比起蒸馏人类，我更想蒸馏自然
01:24:40 data model fit
Part 3: 你能发誓你所讲的都是真的吗？
01:33:26 还是很感激字节
01:37:04 你能发誓你讲的都是真的吗
01:44:43 兔子、MJ和怜爱
01:52:58 假如 AGI 实现了，会想做什么
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- 今天这一期，是我对五源资本合伙人孟醒的访谈。
很多人大体知道孟醒的故事：做过投行、创过两次业、干过几年科技投资，又加入大厂——也就是滴滴，负责过自动驾驶业务。直到2024年，又回到投资行业。
怎么说呢，按照结果更大化的标尺，孟醒的职业生涯有些横跳。就在和他录播客的前后几天，他在顺为做投资时投的第二个公司—— Momenta 上市了。
当年他之所以离开顺为资本、去滴滴，一个很重要的原因就是，有一次他坐高铁经过苏州北站，看到 Momenta 的大 logo ，瞬间觉得自己根本不上曹旭东的成长速度。
但在今天，他的投资生涯似乎又在重新开始。于是我问他：会不会总有一种摘下的种子、却没有尝到果实的郁闷？
孟醒说，他的人生驱动力是体验，以及不同。在我们剪完的视频里，“体验”出现了多达32次，“不同”出现了16次。
还有一个令我意外的收获。
我一直觉得孟醒是个硅谷范儿、开朗明媚的人。但这次访谈发现了他反差的另一面：这与他的童年有关，与他的世界观有关。
具体是什么，先卖个关子。相信看完后，你会有一些新的发现。
🎙️ Voices
孟醒｜五源资本合伙人
刘旌｜elsewhere别处发生
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Can You Feel It - Jean Roch
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⏱️ Timestamps
Part1 我很怕相同
00:07:08 从 Odin、Leo、田柯宇说起
00:14:53 是容易被故事吸引吗？
00:30:31 为什么一定要不同？
Part2 创业、顺为与滴滴
00:41:21 两段创业后，为什么做投资？
00:50:13 Momenta和在顺为的时光
00:54:12 去滴滴，做自动驾驶COO
Part3 流浪 流浪 流浪
01:04:04 回到投资行业
01:13:08 既独特又大众，可能只有王菲吧
01:19:28 我不想光着膀子在老唐楼里吃饭
🧩 Team
制作人：郭允骁
拍摄制作：播客公社｜OPS播客空间
策划 / 导播：老袁
项目经理：村长（刘超凡）
摄像指导：刘焱
视频制作：刘焱
音频制作：图图
视觉设计：Wing（潮声志）
灯光设计：臧尊壮团队
场地支持：alahouse
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- 热烈欢迎，「elsewhere」的第一个女性采访对象：公元。
印象中，公元一直与一些新鲜的事情有关：2018年，VC行业还沉溺在共享经济的漩涡里，还在华创资本的公元，就已经和科技圈打成一片；加入红杉后，她又整了个HongshanX出来，一会发paper，一会孵化科学家，有点神神秘秘的。
总之，公元不是个依恋延长线的人。她自己将这种行为逻辑定义为：另开一桌。
在对公元的访谈里，除了她个人的成长历程——比如如何阴错阳差来到VC行业；怎么从一家早期VC加入红杉；以及成为合伙人的历程，我们也花了相当长的篇幅去讨论更多关于红杉的话题，比如他们的投委会是怎构成的；为什么红杉会拥有一种几乎绝无仅有的组织形态；以及红杉文化的核心到底是什么等等。
历史上关于红杉的内容很多，但这些都少有被揭秘过。
🎙️ Voices
公元｜红杉中国合伙人
刘旌｜elsewhere别处发生
📀 BGM
Extraordinary Machine - Fiona Apple
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⏱️ Timestamps
Part1 发论文的VC
00:04:12 Xbench发了一篇论文
00:07:04 做科学家的 co-founder
Part2 从硅谷到北京
00:09:44 从硅谷回国的 identity crisis
00:14:00 加入华创，但做的是 Venture Lending
00:16:24 满桌大佬，另开一桌
00:20:02 和科学家交朋友
00:27:52 跟江湖师傅学做VC
Part3 红杉是浓缩的中国一级市场
00:30:40 科技ToB大迁徙，从华创到红杉
00:38:07 来红杉，依然是和市场的竞争
00:40:25 爬同一座山，和红杉同事一起会快很多
00:44:03 “公司上市的那天，你朋友圈发什么？”
00:50:21 IC的本质是市场的缩影和conviction的表达
Part4 HongShanX
00:56:51 Sabbatical “学术假期”
01:01:08 HongShanX的雏形
01:08:16 每次孵化，都想过“加入这家公司得了”
01:18:06 投资人在创业者身上寻找映射是种ego
Part5 新Partner / 新一代“卷王”
01:22:43 年夜饭前，Neil打来的电话
01:25:29 红杉文化的本质是：赢和conviction
01:38:52 华创的老同事问：2019年对自己的期待做到了吗？
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- 「elsewhere」的听众朋友们，新年快乐！
今天是一期编外的内容。去年年底，我和人称董师傅的投中网总编辑董力瀚聊了一期。缘起是，他和投中的编辑部团队 ，当时刚出了一本中国版的《Power Law》——《中国风险投资史》。
书中尽数了过去二十年中国VC行业的雄姿英发、羽扇纶巾。
作为同行，我一直好奇在文章之外，董老师还会怎么描述投资行业。所以我们谈到了许多知名风投家、他们的心性，以及他们为何如此构筑基金风格：比如沈南鹏、朱啸虎、张颖、林欣禾、邝子平等等。
很多观察角度，都很董老师。
之前「elsewhere」对谈真格基金刘元时，他开玩笑说我们都是“误入了这个行业的人”。我觉得这个评价似乎更适合董老师。
好了，来听听董老师是怎么锐评中国VC行业的吧！
再次祝大家新年快乐，一年比一年更快乐！
🎙️ Voices
董力瀚｜投中网总编辑
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Anchorless Ship - The Fin.
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⏱️ Timestamps
Part1 《中国风险投资史》
00:05:56 先从新书聊起
00:13:09 时代会奖励对应属性的人才
00:19:51 采访对象：碰见谁就跟谁聊
00:30:43 第一章从价值观开始写
Part2 大佬往事
00:34:10 重点描摹的风投家，还是张磊沈南鹏
00:38:03 朱啸虎和张颖：反叛与网感
00:41:02 奇异的林欣禾和平权的邝子平
00:46:09 董师傅入行时的投资人们
Part3 投资人报道
00:49:52 为什么世界上会有一种报道叫投资人报道
00:55:56 这行最难的就是搞定别人，包凡身上就是这个东西
00:56:38 来到红杉，看得更清楚一点
01:02:34 关于高瓴的同题作文
01:06:55 一些闲聊：社交、窦文涛、投中的内容、AI行业
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- 在「elsewhere」对王华东的访谈里，我们聊起过一个人：一个也宣称自己无聊的投资人。
这个人就是郭山汕。
郭山汕很低调。如果不是投资行业的人，都未必知道他。但他投资过：拼多多、小红书、鸣鸣很忙、中通快递、极兔快递、安能物流、满帮、货拉拉、BOSS 直聘、智元机器人等等。
他带来的基金回报超过百亿美金，且横跨不同行业和阶段，是中国投资行业业绩最突出的年轻合伙人之一。
但在去年，在加入红杉15年之后，他转任投资合伙人，创办了卓飞投资（Entropy Management）。这是一个主要投资二级、以及支持公益的新基金。
他为什么会做出这个选择？
🎙️ Voices
郭山汕｜卓飞投资创始人
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任我行 - 陈奕迅
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⏱️ Timestamps
Part1 在红杉看物流
00:04:25 早年经历：西门子和麦肯锡
00:09:41 来到红杉：你相信我，我相信你
00:13:27 cold call投到中通快递
00:26:40 顺藤摸瓜，发现安能物流
00:33:39 物流行业是一个江湖
Part2 尽调投资拼多多
00:38:01 我和黄峥都叫Colin
00:40:37 下单了猕猴桃和厨房纸
00:45:10 这个东西投少了就没意思了，我赌上职业生涯
00:47:10 尽调拼多多的细节
00:56:46 升partner、拼多多过会、和太太领证，在同一个月
01:03:56 成功投资的意义是赢得信任
Part3 in all
01:07:49 一级和二级不是同一个物种
01:17:13 我害怕退步，想赢的人是这样的
01:28:08 我有一个特异功能：看吃播就饱了
01:32:08 如果年轻十岁，或者可以活两辈子
🧩 Team
制作人：郭允骁
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