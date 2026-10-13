今天这一期，是我对五源资本合伙人孟醒的访谈。

很多人大体知道孟醒的故事：做过投行、创过两次业、干过几年科技投资，又加入大厂——也就是滴滴，负责过自动驾驶业务。直到2024年，又回到投资行业。

怎么说呢，按照结果更大化的标尺，孟醒的职业生涯有些横跳。就在和他录播客的前后几天，他在顺为做投资时投的第二个公司—— Momenta 上市了。

当年他之所以离开顺为资本、去滴滴，一个很重要的原因就是，有一次他坐高铁经过苏州北站，看到 Momenta 的大 logo ，瞬间觉得自己根本不上曹旭东的成长速度。

但在今天，他的投资生涯似乎又在重新开始。于是我问他：会不会总有一种摘下的种子、却没有尝到果实的郁闷？

孟醒说，他的人生驱动力是体验，以及不同。在我们剪完的视频里，“体验”出现了多达32次，“不同”出现了16次。

还有一个令我意外的收获。

我一直觉得孟醒是个硅谷范儿、开朗明媚的人。但这次访谈发现了他反差的另一面：这与他的童年有关，与他的世界观有关。

具体是什么，先卖个关子。相信看完后，你会有一些新的发现。

🎙️ Voices

孟醒｜五源资本合伙人

刘旌｜elsewhere别处发生

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Can You Feel It - Jean Roch

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⏱️ Timestamps

Part1 我很怕相同



00:07:08 从 Odin、Leo、田柯宇说起

00:14:53 是容易被故事吸引吗？

00:30:31 为什么一定要不同？

Part2 创业、顺为与滴滴



00:41:21 两段创业后，为什么做投资？

00:50:13 Momenta和在顺为的时光

00:54:12 去滴滴，做自动驾驶COO

Part3 流浪 流浪 流浪



01:04:04 回到投资行业

01:13:08 既独特又大众，可能只有王菲吧

01:19:28 我不想光着膀子在老唐楼里吃饭

🧩 Team

制作人：郭允骁

拍摄制作：播客公社｜OPS播客空间

策划 / 导播：老袁

项目经理：村长（刘超凡）

摄像指导：刘焱

视频制作：刘焱

音频制作：图图

视觉设计：Wing（潮声志）

灯光设计：臧尊壮团队

场地支持：alahouse



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