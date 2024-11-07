找 PMF 就是要做没壁垒的事 | 对谈连续创业者 Albert

Albert 是我个人最喜欢的嘉宾，每次的输出都有很强的时效性、有很多的深度认知、也有很多实操经验，他很擅长总结、思考和输出金句，且言之有物。这期播客大概正好是上期之后的一年，也是 Albert 真正做 AI 产品的一年，所以在这期播客中我们反思了很多 AI 创业和产品的认知，比如 AI 的本质到底是什么？该怎么选择 AI 的落地方向？该如何寻找 AI 产品的 PMF 等。另外，这一年对很多人来说都是面对很多 AI 的发展局限和负反馈的一年，Albert 也给我们讲了他是如何克服这个问题、如何改变思维方式的（包括他向张一鸣提的两个问题和对答案的思考）。相信所有听过上期 拒绝三亿美金 offer 的人 节目的人，应该都认同一件事，就是小宇宙真的欠他一个首页。这不，新一期又来了。最后，我们的 AI 私董会也在持续报名中，目前已经聚集了一批市场上最好的 AI 创始人，欢迎点击链接报名（里面也有目前已加入的成员名单，可点击查看）【人类博物馆】导游：曲凯，42章经创始人六号珍藏：Albert，AI 创业者 (往期考古：拒绝三亿美金 offer 的人 | 对谈音遇创始人 Albert）【时光机】Part 1 AI 创业的本质 2:15 最重要的问题有两个： AI 的长期关键要素是什么？ 因为 AI 的出现，各行各业的哪些长期关键要素会发生变化？ 3:05 AI 创业的本质：通过数据，提升模型的交付能力，进而提升用户体验 3:58 AI 创业的核心：评估 (评估决定迭代效率) 4:15 Albert 的进场原则用户对交付是否有明确预期？仅依靠模型是否能完成交付？ 12:21 创业的核心是定义资产Part 2 我在微信上问了张一鸣两个问题 16:53 如果张一鸣没做成字节，他大概率会做出拼多多 28:26 张一鸣回我说：对于有才华的人，要做更有把握的事 29:50 运气是优势被时间放大的结果 31:25 总说做正确的事，到底什么叫正确的事？ 32:29 我请教了张一鸣怎么训练平常心 34:10 我们往往会高估理想带来的激情，低估正反馈带来的刺激Part 3 找 PMF 就是要做没壁垒的事 36:33 现在 AI 有太多可做的了 38:20 工具产品的要义只有一个：用速度换规模 40:23 我是一向反对过脑瘾的，但在今天，我反而觉得你是有条件去想一些终局的 41:52 如果让我现在从 0 到 1 再创业，我会这样做 43:34 AI 还会有爆发吗？ 47:15 快速评估一个 AI 创业者的认知，可以问这些问题 49:29 最近在琢磨：当摄像头带了脑子，世界能发生什么？Part 4 人才与预期管理 50:32 最焦虑的还是人才 (欢迎联系!) 52:01 给大家传授一下为什么总能飞速跟进新技术 53:51 再传授一下做 C 端产品，最该具备的一个认知 55:23 去年最大的认知变化：别上播客 (但今年还是来了 57:26 对 AI 的预期？特别乐观啊，甚至都想做硬件 58:13 面试最常问的一个问题 1:00:14 我一直在思考怎么能给人才提供安全感【活动预告】10 月 8 号，在北京，我们还会邀请 Albert 来一场线下活动！感兴趣的朋友欢迎点击链接或扫描下面的二维码，一起来认识&交流！(限 50 人，如果有想加入 Albert 团队的 AI 工程师同学，尤其欢迎前来面基！)【The gang that made this happen】 制作人：陈皮、Celia 剪辑：思娜 Bgm：Mondo Bongo - Joe Strummer & The Mescaleros