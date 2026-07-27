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82 episodes
- 细数那些我们真心认同的好品牌，几乎都不是一开始就奔着大众市场去的。它们往往诞生于一个特定的社区、一个鲜明的圈层，先被一群人真正热爱，再慢慢走向更广阔的人群。它们不靠低价和内卷赢得市场，而是通过持续创造新的价值和体验，去满足那些尚未被满足的需求，并在这个过程中，与用户建立起深厚的连接。
本期嘉宾老尧，曾参与打造猫王音响，在传统电动工具行业推动海外市场的产品创新，如今还主理着海外独立站品牌 Mecrob。从中国广告业的黄金时代，到新消费，再到品牌出海，我们沿着他二十多年的职业经历，回看中国品牌发展的几个重要阶段，也聊聊为什么他认为：品牌出海，才刚刚开始。
一个好品牌，未必完全等同于业务规模和增长速度；小而美，也不意味着更简单。真正重要的，是它能否持续创造新的价值，真正成为一群人热爱、并愿意长期陪伴的品牌。
主播：Nicole
嘉宾：老尧 | Mecrob主理人、前Litheli品牌业务负责人、前猫王音响联合创始人
时间轴
3:07 从五线小镇到深圳：一个美院毕业生如何走上品牌这条路
5:32 因为热爱品牌，他决定开一家广告公司
9:49 从猫王音响开始：一次意外，趟出"新物种"的品牌路径
17:30 出圈的营销，不一定靠预算，更需要一点"赌性"
23:38 品牌出海：为什么现在才是真正的开始？
28:43 晓莱看传统制造业：如何用社群驱动产品创新
42:44 Mecrob创业：为什么坚持只做独立站？
47:35 一个好品牌，除了规模，还有哪些衡量标准？
48:11 品牌成长为什么总觉得慢？尊重规律，一切可解
53:49 AI时代创业，不一定要追逐最大的赛道
55:48 从"做新品类"到"创造新物种"：品牌3.0最大的变化
1:01:21 AI越聪明，人类"会犯错"反而越珍贵
1:03:40 当认知差消失后，品牌溢价为什么依然存在？
1:14:57 职业第二曲线：成就更多好品牌
片尾音乐
Vance Joy - Riptide
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- 热播综艺《合伙人》，让更多人开始关注国货美妆个护品牌出海欧洲。但当越来越多中国美护品牌进入欧洲市场后，一个问题也逐渐浮现：为什么产品力已经不输国际品牌，却依然很难进入主流渠道、赢得本地消费者信任？
本期嘉宾Pamela现任英国功效护肤品牌 Medik8 EMEA 市场负责人，长期在欧洲品牌体系中负责欧洲、中东及非洲的市场拓展和商业化。我们从英国消费者熟悉的药妆渠道与专业院线体系聊起，也聊到 K-Beauty 如何用二十年建立信任，以及中国品牌在GTM、渠道布局、定价策略和本地经销商选择上的常见误判。
中国品牌有哪些“错位竞争”的机会？当产品力的差距越来越小，赢得欧洲消费者的信任，究竟还差什么？
主播：Nicole, Mag
嘉宾：Pamela | 英国国际美妆品牌EMEA负责人、欧洲市场商业化顾问
时间轴
04:46 中国美护品牌对欧洲市场的常见误解
16:32 Medik8伦敦7年，对品牌在欧洲成功商业化的理解
21:05 企业社会责任、环保、 B Corp认证，这些“短板”怎么补
25:15 品牌决定进入欧洲，第一步该做什么
28:07 英国主流渠道分布及定位
33:40 定价如何避免过高或过低
35:36 找对经销商，事半功倍
41:52 从K Beauty看C Beauty
46:24 中国品牌进入欧洲最浪费钱的三件事
52:13 哪些子品类长期在欧洲有发展潜力
54:38 中国品牌的“错位竞争”机会
片尾音乐
Adventure of a Lifetime- Koni Coldplay Gabriella
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提到的品牌和渠道
Medik8 Harrods Selfridges Boots Sephora Superdrug SpaceNK Dogulas LOOKFANTASTIC
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- 普通上班族能靠跨境电商做副业吗？
本期嘉宾 Michael 用了两年时间，把俄罗斯电商平台 Ozon 做成了一份收入超过主业的副业。从闲鱼、有声演播、抖音商城再到跨境电商，他踩过不少坑，当然，也赚到了一些钱。
这期节目，我们聊了聊副业调研、平台选择、选品逻辑、不同于传统跨境电商的运营思路等，以及一个普通人如何在下班后的时间里，把一件事慢慢跑通。
主播：Nicole
嘉宾：Michael （Ozon创业者）
时间轴
03:23 咸鱼：生意的底层逻辑就是信息差
06:07 有声：可以把事业当爱好，不要把爱好当事业
21:36 做跨境电商，为什么选Ozon
25:44 项目启动与准备资金
29:54 无货源如何尽快跑出第一单
33:13 新手卖家有哪些绕不开的弯
36:45 不同阶段的运营思路
41:51 如何解决丢件、货损、售后等问题
46:52 把副业做成，充分调研比开始更重要
46:52 爱搞钱，也享受从0-1做成一件事
52:35 普通人副业做跨境电商，还有机会吗
片尾音乐
Rusted Root - Send Me on My Way
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Ozon 常被业界称为“俄罗斯的亚马逊”，是俄罗斯及领先的多品类综合性电商平台。它采用“自营+第三方平台（Marketplace）的混合业务模式。近年来，随着俄罗斯电商渗透率的快速提升以及市场格局的变化，Ozon 成为对中国跨境卖家开放程度最高、增长势头最猛的新兴市场平台之一。
据亿邦动力（2026年5月）报道，在物流基础设施方面，Ozon 过去五年进行了大规模投资。目前已建立超过500万平方米的仓储中心，拥有超过2万名专职司机和8.4万个自提点，物流网络覆盖率超过90%，这使其在广袤的俄罗斯下沉市场具备了极强的履约能力。
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- 提及澳洲市场，很多出海人的第一反应也许是市场太小、物流成本高。但实际上，这个有着约2700万人口的市场不仅消费能力高、文化包容性强，且西澳与国内零时差、东海岸也仅差两三个小时，是品牌进军西方的极佳跳板。
本期，我们邀请到了在澳洲工作生活近20年的杭沁（Qin）。她也是澳洲跨文化公关公司肆和公关（Four and Co）的联合创始人。多年来，她一直致力于帮助亚洲背景品牌和主理人建立跨越文化壁垒的海外信任体系，曾协助中国石化、合生元、江南布衣、佳贝艾特等众多知名品牌成功落地澳大利亚。
本期节目，我们重点探讨了以下话题：
如何全方位理解澳洲这个“既快又慢”的市场
澳洲为何是品牌进入西方市场的极佳跳板
DTC模式以及私域邮件营销在澳洲市场的重要地位
如何用契合本土的审美、真实测评和本地叙事打动消费者？
睡眠经济、C-beauty美妆与户外等轻便且高毛利品类的爆发潜力
如果你的品牌也在寻找高利润的海外市场和增量，欢迎收听本期内容。
主播：Nicole，Mag
嘉宾：杭沁 | 肆和公关（Four and Co）创始人
时间轴
02:50: 人口与消费力
10:10 电商基建与发展情况
14:30 本地营销渠道与人群洞察
26:31 多元文化与消费心理
35:58 整体出海战略中，如何定位澳洲？
38:46 出海初期的阶段性挑战
40:10 长期存在的挑战
42:47 从“代购”年代到澳洲品牌进中国
45:33 品牌如何真正在澳洲落地生根？
49:00 中澳influencer生态的差异
57:40 消费品出海澳洲：哪些品类正在爆发？
片尾音乐
Vance Joy - Riptide
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Kogan.com是澳大利亚和新西兰最大的纯线上零售商之一。由企业家 Ruslan Kogan 于2006年创立，作为一个直接面向消费者的品牌进行运营，以省去中间商环节、为消费电子产品、家用电器和家居用品提供极具竞争力的价格而闻名。
BNPL（先买后付）这个概念非常类似于国内的花呗，允许消费者立即购买商品，并在一段时间内通过小额、定期的分期付款来偿还。常见的运作方式是“分四期付款”模式：大多数先买后付服务会将你的总消费金额分成四等份。在结账时支付首期的25%，剩余的三期款项将每两周从消费者绑定的借记卡或信用卡中自动扣除。只要按时还款，这些贷款通常是免息的。
Call Her Daddy 是全球最受欢迎且最具影响力的播客之一，主要以年轻女性为目标受众。由亚历克斯·库珀（Alex Cooper）主持，内容涵盖两性关系、流行文化以及心理健康等。
The Diary of A CEO 是一个全球性播客与媒体平台，由英国企业家史蒂文·巴特利特（Steven Bartlett）创立并主持。节目以与各类嘉宾进行深入的长篇访谈为特色，嘉宾阵容丰富多样，包括顶尖首席执行官、心理学家、作家、医生、运动员以及其他具有影响力的人物。
The Australian Made Campaign 是一项致力于推广和认证在澳洲本地制造商品的倡议。被认证的商品会被贴上标志性的绿金双色袋鼠徽标。
Earned Media （赢得媒体）是指你的品牌自然获得的、无需付费且无法直接控制的任何宣传、报道或关注。它本质上是互联网加持下的“口碑”营销，即第三方（如记者、消费者或意见领袖）自发地谈论你的品牌。
《巴黎合伙人》是湖南卫视、芒果TV、小芒联合推出的青春合伙人开店创业类真人秀，由尚雯婕、张予曦、李佳琦、毕雯珺、赵昭仪、颜安组成“青春合伙人”，节目共12期。 该节目邀请6位音乐合伙人在限定16天内经营一家美妆快闪店，让世界看见中国品牌的多元与品质实力。
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- 跨境电商进入下半场，平台之间的竞争正从流量与价格，升级为“基础设施能力”的较量。平台不再只是单向的卖货渠道，而是通过构建覆盖物流履约、营销触达到本地化运营的全链路生态，成为了托举中国品牌出海的重要支点。本期节目，我们从平台与品牌的双重视角，聊聊这场从“卖货”到“基建”的跃迁。
从疫情期间的B2B市场切入，到海外众筹平台的爆发，再到借助平台能力进入多元区域市场，Rokid的出海轨迹，勾勒出了一条极具代表性的中国品牌进化曲线。面对传统电商模式下和消费者沟通断层、高退货率等切肤之痛，如今的平台正主动从本地化、全链路营销解决方案及AI生产提效等基础设施能力上，为品牌出海提供更多的确定性。
当平台成为品牌成长的“基础设施”，中国品牌该如何在这片新阵地上建设自己的长期能力，赢回全球市场的话语权与溢价权？
嘉宾：
衍之，阿里速卖通品牌出海Brand+负责人
邵华强Zoro，Rokid国际业务总经理
时间轴
3:32 速卖通的发展历程和主要阶段
9:26 从低价内卷无序竞争到产业升级品牌出海
12:13 从解决”卖货“到提供矩阵式营销方案
13:34 速卖通在海外聚焦的市场和品类
18:05 速卖通的市场定位和优势
26:06 Rokid完全意料之外的出海开局
29:57 未来品牌出海的团队规模发展趋势
32:00 品牌如何借助平台能力推新品、拓市场
43:16 Rokid的海外成长路径
45:27 在Makuake上创造类目最高记录
片尾音乐
Xavier Rudd - Follow the Sun
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速卖通Brand+品牌出海解决方案
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Rokid Glasses, World's Lightest Full-function AI & AR Glasses
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用有温度的声音，记录出海进程中的人与选择。从尽量多元的视角，探讨跨境电商与品牌出海中的决策、试错与成长。关心商业本质，也在意每一个你的故事；出海路上，你不孤单。Podcast website
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