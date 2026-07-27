提及澳洲市场，很多出海人的第一反应也许是市场太小、物流成本高。但实际上，这个有着约2700万人口的市场不仅消费能力高、文化包容性强，且西澳与国内零时差、东海岸也仅差两三个小时，是品牌进军西方的极佳跳板。

本期，我们邀请到了在澳洲工作生活近20年的杭沁（Qin）。她也是澳洲跨文化公关公司肆和公关（Four and Co）的联合创始人。多年来，她一直致力于帮助亚洲背景品牌和主理人建立跨越文化壁垒的海外信任体系，曾协助中国石化、合生元、江南布衣、佳贝艾特等众多知名品牌成功落地澳大利亚。

本期节目，我们重点探讨了以下话题：

如何全方位理解澳洲这个“既快又慢”的市场



澳洲为何是品牌进入西方市场的极佳跳板



DTC模式以及私域邮件营销在澳洲市场的重要地位



如何用契合本土的审美、真实测评和本地叙事打动消费者？



睡眠经济、C-beauty美妆与户外等轻便且高毛利品类的爆发潜力



如果你的品牌也在寻找高利润的海外市场和增量，欢迎收听本期内容。



主播：Nicole，Mag

嘉宾：杭沁 | 肆和公关（Four and Co）创始人

时间轴

02:50: 人口与消费力

10:10 电商基建与发展情况

14:30 本地营销渠道与人群洞察

26:31 多元文化与消费心理

35:58 整体出海战略中，如何定位澳洲？

38:46 出海初期的阶段性挑战

40:10 长期存在的挑战

42:47 从“代购”年代到澳洲品牌进中国

45:33 品牌如何真正在澳洲落地生根？

49:00 中澳influencer生态的差异

57:40 消费品出海澳洲：哪些品类正在爆发？

片尾音乐

Vance Joy - Riptide

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BNPL（先买后付）这个概念非常类似于国内的花呗，允许消费者立即购买商品，并在一段时间内通过小额、定期的分期付款来偿还。常见的运作方式是“分四期付款”模式：大多数先买后付服务会将你的总消费金额分成四等份。在结账时支付首期的25%，剩余的三期款项将每两周从消费者绑定的借记卡或信用卡中自动扣除。只要按时还款，这些贷款通常是免息的。



Call Her Daddy 是全球最受欢迎且最具影响力的播客之一，主要以年轻女性为目标受众。由亚历克斯·库珀（Alex Cooper）主持，内容涵盖两性关系、流行文化以及心理健康等。



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《巴黎合伙人》是湖南卫视、芒果TV、小芒联合推出的青春合伙人开店创业类真人秀，由尚雯婕、张予曦、李佳琦、毕雯珺、赵昭仪、颜安组成“青春合伙人”，节目共12期。 该节目邀请6位音乐合伙人在限定16天内经营一家美妆快闪店，让世界看见中国品牌的多元与品质实力。



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