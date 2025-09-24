Descubre qué tan escalable es tu negocio y en qué nivel estás con nuestro quiz para el éxito empresarial. ¿Serás Soyla/ Yolo, Pulpo, Capitán o un Águila?👉 https://pasos.link/quiz-110625En este episodio de Yo Pude, Tú Puedes, Margarita y Sofi Pasos conversan con una mujer que logró lo que muchos sueñan: levantarse desde cero y construir una vida de éxito financiero e independencia. Con honestidad y mucha claridad, Gaby Wall Street —fundadora de Latino Wall Street— comparte cómo transformó una crisis familiar en el motor de su crecimiento personal y profesional, abriendo camino para otros latinos en el mundo de las inversiones.La charla va más allá del dinero. Margarita y Sofi abren un espacio donde se habla de identidad, migración, salud mental, presión académica y las decisiones difíciles que nos forman. A lo largo de la conversación, exploran cómo tomar acción cuando parece que todo está en contra, por qué es clave educarse financieramente en español y cómo empezar a invertir en la bolsa o en cripto sin grandes cantidades de dinero.Desde experiencias en Wall Street hasta reflexiones sobre el valor de invertir en uno mismo, este episodio ofrece una mirada profunda y práctica al mundo financiero desde una perspectiva humana, cercana y auténtica. Una conversación para quienes quieren crecer, romper patrones y crear nuevas realidades. Si algo de esta historia te mueve por dentro… es señal de que estás en el lugar correcto.