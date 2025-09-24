#64 Cómo vender más entendiendo la mente de tus clientes
9/24/2025 | 33 mins.
En este episodio descubrirás cómo los sesgos cognitivos en ventas influyen en las decisiones de compra de tus clientes. Entender estos principios de la psicología del consumidor puede marcar la diferencia entre perder una oportunidad o cerrar una venta con éxito.Profundizamos en tres sesgos fundamentales: reciprocidad, prueba social y autoridad. A través de ejemplos reales explicamos cómo pequeños detalles como dar valor antes de la compra, mostrar testimonios y reseñas, o proyectar autoridad en tu industria, pueden aumentar la confianza y acelerar la decisión de compra.Si eres emprendedor, vendedor, coach o dueño de negocio, aquí encontrarás herramientas prácticas para aplicar de inmediato. Aprenderás cómo generar más confianza, mejorar tus estrategias de marketing y crear relaciones más sólidas con tus clientes para impulsar tu facturación.
#63 Las 5 Reglas para Crear Riqueza
9/18/2025 | 42 mins.
En este episodio de Yo Pude, Tú Puedes Podcast, conversamos sobre las 5 reglas fundamentales para crear riqueza y construir una mentalidad financiera sólida. Hablamos sobre la importancia de demorar las gratificaciones, invertir primero en tu mente y en tu negocio, y cómo mantener la disciplina necesaria para alcanzar el éxito financiero. Si buscas aprender a manejar mejor tu dinero, tomar decisiones inteligentes y desarrollar hábitos que te acerquen a tus metas, este episodio es para ti.Durante la charla exploramos conceptos clave como la diferencia entre autoestima y otroestima, el verdadero significado de la mentalidad de abundancia, y cómo dejar de comprar cosas solo para impresionar a los demás. También profundizamos en la importancia de aprender a decir "no", gestionar tu tiempo con sabiduría y priorizar aquellas acciones que realmente te acercan a tus sueños. Con ejemplos prácticos y anécdotas reales, descubrirás cómo aplicar estos principios en tu vida diaria.Finalmente, compartimos por qué el dinero siempre persigue tres cosas: valor, atención y velocidad, y cómo perder la pena es indispensable para tener un negocio exitoso. Si eres emprendedor, profesional independiente o simplemente quieres mejorar tu relación con el dinero, aquí encontrarás estrategias probadas que te ayudarán a multiplicar tus ingresos y alcanzar la libertad financiera. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este episodio con alguien que necesite escuchar estas poderosas reglas para construir riqueza.
#62 Carlos Mesber: Lo que me enseñó la TV sobre liderazgo, metas y autoestima
6/26/2025 | 34 mins.
En este episodio de Yo Pude, Tú Puedes, Margarita y Sofi Pasos conversan con Carlos Mesber, reconocido productor de televisión y referente en el mundo del entretenimiento latino. Carlos comparte su inspiradora historia de transformación: desde estudiar odontología hasta convertirse en una figura clave en la creación de exitosos programas televisivos como Suelta la Sopa y Siéntese Quien Pueda. Su mensaje está cargado de propósito, disciplina y una visión clara de vida desde la infancia.Durante la conversación, Mesber revela cómo descubrió su vocación desde niño, el impacto de la autoestima en el éxito personal y profesional, y la importancia de defender tus sueños incluso cuando nadie cree en ellos. Además, comparte detalles de su nueva misión: una fundación educativa que busca incluir la autoestima como una materia obligatoria en los sistemas escolares de Latinoamérica. Este episodio es una clase maestra en liderazgo, empoderamiento y reinvención para cualquier emprendedor o empresario que quiera dejar huella.
#61 Ricardo Peláez: Cómo hacer crecer tu negocio como un empresario exitoso
6/18/2025 | 35 mins.
En este episodio de Yo Pude, Tú Puedes, Margarita y Sofi Pasos conversan con Ricardo Peláez, empresario colombiano reconocido por ser uno de los "30 under 30" más prometedores del país y fundador de The Group, un conglomerado con impacto en sectores como entretenimiento, hotelería y eventos masivos. Con una historia de emprendimiento desde los 12 años, Ricardo comparte cómo enfrentó crisis familiares, comenzó desde cero, firmó contratos millonarios sin tener el capital… y aún así, construyó un imperio paso a paso.Este episodio es una clase magistral para empresarios y emprendedores que buscan escalar su visión. Se habla de cómo convertir problemas en oportunidades, apalancar recursos para crecer sin límites, pensar en grande incluso en momentos de crisis y rodearse de las personas adecuadas para ir al siguiente nivel. También descubrirás estrategias para levantar capital, estructurar negocios con impacto social y tomar decisiones valientes cuando nadie más se atreve. Una conversación cargada de mentalidad ganadora y experiencia real.Además, Margarita y Sofi abren un diálogo poderoso sobre cómo romper la mentalidad de escasez, dejar de tener miedo al dinero, y abrazar el propósito como el motor principal del éxito. Un episodio que no solo inspira, sino que ofrece herramientas concretas para quienes están listos para pasar del autoempleo a construir empresas sólidas y con propósito. Si eres empresario, emprendedor o líder… este contenido es oro puro para tu crecimiento.
#60 Gaby Wallstreet: La mentalidad financiera que todo empresario necesita dominar
6/11/2025 | 41 mins.
En este episodio de Yo Pude, Tú Puedes, Margarita y Sofi Pasos conversan con una mujer que logró lo que muchos sueñan: levantarse desde cero y construir una vida de éxito financiero e independencia. Con honestidad y mucha claridad, Gaby Wall Street —fundadora de Latino Wall Street— comparte cómo transformó una crisis familiar en el motor de su crecimiento personal y profesional, abriendo camino para otros latinos en el mundo de las inversiones.La charla va más allá del dinero. Margarita y Sofi abren un espacio donde se habla de identidad, migración, salud mental, presión académica y las decisiones difíciles que nos forman. A lo largo de la conversación, exploran cómo tomar acción cuando parece que todo está en contra, por qué es clave educarse financieramente en español y cómo empezar a invertir en la bolsa o en cripto sin grandes cantidades de dinero.Desde experiencias en Wall Street hasta reflexiones sobre el valor de invertir en uno mismo, este episodio ofrece una mirada profunda y práctica al mundo financiero desde una perspectiva humana, cercana y auténtica. Una conversación para quienes quieren crecer, romper patrones y crear nuevas realidades. Si algo de esta historia te mueve por dentro… es señal de que estás en el lugar correcto.
