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Victory Light with The Kid Mero

Podcast Victory Light with The Kid Mero
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VICTORY LIGHT IS A EXTREMELY CULTURALLY RELEVANT BIWEEKLY PODCAST WHERE MYSELF THE KID MERO WHO IS A STAR IN MAD DIFFERENT MEDIUMS DISCUSS TOPICS OF THE DAY WIT...
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Available Episodes

5 of 85
  • Episode 84 | "Dominican finger traps" (Ft. Radel Ortiz)
    @THEKIDMERO @LIZBELORTIZ @RAINEYOVALLE See omnystudio.com/listener for privacy information.
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    1:09:36
  • Episode 83 | "YN Zuckaberg"
    @THEKIDMERO @LIZBELORTIZ @RAINEYOVALLE See omnystudio.com/listener for privacy information.
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    57:44
  • Episode 82 | "Prostate Raps"
    @THEKIDMERO @LIZBELORTIZ @RAINEYOVALLE \See omnystudio.com/listener for privacy information.
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    45:10
  • Episode 81 | "Tin Foil Fitted"
    @THEKIDMERO @LIZBELORTIZ @RAINEYOVALLE See omnystudio.com/listener for privacy information.
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    47:48
  • Episode 80 | "Crash out Season"
    BRB @THEKIDMERO @LIZBELORTIZ @RAINEYOVALLE    See omnystudio.com/listener for privacy information.
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    53:08

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About Victory Light with The Kid Mero

VICTORY LIGHT IS A EXTREMELY CULTURALLY RELEVANT BIWEEKLY PODCAST WHERE MYSELF THE KID MERO WHO IS A STAR IN MAD DIFFERENT MEDIUMS DISCUSS TOPICS OF THE DAY WITH THE ENERGY OF A RHINO ON VIAGRA SMASHIN CHEEKS ON THE AFRICAN PLAINS. I AM SOMETIMES JOINED BY TWO ERUDITE COHOSTS WHO HAVE VERY HIGH SAUCE LEVELS AND WHO YOU WILL EVENTUALLY BE READING ONE OF THESE LIL BLURBS ABOUT THEIR SHOW BECAUSE MY EYE FOR TALENT IS TREMENDOUS. TUNE IN 2X A WEEK TO HEAR THE TAKES YOUR BODY ACHES FOR B. GIVE IN TO YOUR DESIRE TO HAVE YOUR 3RD EYE DILATED AND PENETRATED BY KNOWLEDGE DARTS.
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