106. 亡命之"途"(10):大海送来的半个真相And The Sea Will Tell

*本期节目内容适合全年龄段的听众收听,但仍建议14岁以下的听友在监护人陪伴下收听。*本期节目关键词为:海外案件、具有巨大争议的案件、有司法结果但过程仍存疑的迷案。*声明:本期声音节目素材基于本案辩护律师Vincent Bugliosi的纪实文学And The Sea Will Tell;节目中的观点及讲述纯属主播个人基于该节目以及相关网络视频的客观解读;同时,受限于主播知识结构、认知水平、人生经历以及主播在参考、阅览、理解手头资料准确性的局限,节目内容仅供参考,不可作为官方结论予以理解和散播。欢迎您的指正、纠错和讨论。 导语An ocean is forever asking questions,And writing them aloud along the shore.---Edwin Arlington Robinson大家好!欢迎收听由霓达播客出品的声音节目|悬疑案件CRIMINAL|!今天咱们要讲的案件,发生于太平洋中央的一座小岛——巴尔米拉岛(又称巴尔米拉环礁Palmyra Atoll)。该岛的面积只有12平方公里。二战时期,美国人在小岛上建了一些简单的基础设施。但随着二战结束,小岛也被荒废了。有人将这座岛称之为"鬼岛",因为它确实不适宜人类居住:岛上的椰树林密不透风,孕育了无数鸟类、蜥蜴、蚊虫和老鼠,因此,在岛上行走,常常需要开辟出一条"无人走过的路"。而浅海区又总是有鲨鱼围着皮划艇虎视眈眈。也许是因为岛上恶劣的生存环境,不少航海爱好者只会把此岛当作中转站,很少有人愿意长时间驻留于此。而即便如此,登岛的游客都或多或少遇到了一些奇怪的事情,仿佛中了巴尔米拉岛的魔咒。1974年,两对男女驾船来到了巴尔米拉岛。他们都想逃离外界的纷纷扰扰,因此来到岛上,寻求一片世外桃源。就这样,他们的命运交织在了一起。然而最终,四个人中,有些人全身而退,另一些人则没有那么幸运了。太平洋的海底隐藏着无数的黑暗秘密,而这四个人的故事,也永远被埋藏其中。 Storytelling LINE 本案相关图片 BGMRipples by Richard EvansWhich story do you perfer by Dan Gibson热水澡 by 蛋堡