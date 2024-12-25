*本期节目内容适合全年龄听众收听，但仍建议未成年在监护人陪伴下收听。*本期节目关键词为：微量物证破案、侦破类案件、本格推理类案件。*声明：本期声音节目基于多份相关案件的报道而成；节目中的观点及讲述纯属主播个人基于上述材料的客观解读；同时，受限于主播知识结构、认知水平、人生经历以及主播在参考、阅览、理解手头资料准确性的局限，节目内容仅供参考，不可作为官方结论予以理解和散播。欢迎您的指正、纠错和讨论。 导语大家好！欢迎收听由霓达播客出品的声音节目|悬疑案件CRIMINAL|,本周我们来到广东省肇庆市！2001年3月27日，肇庆市文明路三巷的垃圾停放处，出现了一个红色编织袋。将编织袋打开来，泛黄的枕头套、折叠好的干净衣物、白色螺旋大耳环、破损的电视天线…这是一个靠传统侦查手段破案的年代。刑侦人员往往只能从现场的物证出发，进行罪案分析和侦查。但庞大复杂的物证线索，往往真假难辨，容易将罪案侦破引导至错误的方向。但是，刑侦人员总能从微量物证出发，把种种线索串联起来，还原案件发生的全部过程。欢迎来到霓达播客案件系列|微量物证破案系列|——无“微”不至。 TIMELINE00:00-01:33本期开场01:33-08:01案发08:02-27:04初步勘察27:04-56:12再次勘察56:12-01:01:11本案结果 案件相关图片本案很多图片太过血腥，故只挑选部分呈现给大家。但因图片涉及到死者身体部位，介意的听友可跳过这部分内容。 Materials片头曲：IN TOO DEEP by X-Ray Dog片尾曲：怕黑 by 周华健
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107. 请你为我唱首歌(3)：致那些化名的《小娟》|直白美学三八节特别篇
*本期节目内容适合成年听众收听，建议未成年在监护人陪伴下收听。*本期节目关键词为：社会类案件、霓达听友问卷调查、受害者访谈、亲密关系中的暴力案件和事件。*声明：本期声音节目基于多份相关案件的报道和文献（见下文references）、霓达播客听友问卷以及受害者真实访谈录音而成；节目中的观点及讲述纯属主播个人基于上述材料的客观解读；同时，受限于主播知识结构、认知水平、人生经历以及主播在参考、阅览、理解手头资料准确性的局限，节目内容仅供参考，不可作为官方结论予以理解和散播。欢迎您的指正、纠错和讨论。本期节目下半场有真实录音访谈，存在少许背景环境嘈杂声，请谅解。*感谢金主妈妈直白美学对本期节目独家冠名赞助播出。 导语大家好！欢迎收听霓达播客出品的声音节目|悬疑案件CRIMINAL|！本期节目是霓达播客为三八妇女节制作的特别节目。最近，王哪跑和刘下来身边的一位女性朋友遭到了男友的暴力对待。在后续报警处理中，这位朋友更是吃了不少亏。这件事让王哪跑和刘下来觉得，暴力原来距离我们并不远，而在我们身处的环境中，更是缺乏对亲密关系间的暴力进行预防和处理的机制。这就促成了这期节目的主题。而当我们真正开始策划这期节目的时候，发现亲密关系间的暴力行为，与我们常常讲的罪案，有着密不可分的联系。英国作家Karen Smith曾经花了十年时间，统计被谋杀的女性。她所搜集的数据表明，针对女性的谋杀并非孤例事件，许多都遵循类似的男性暴力模式。首先，杀害女性的人，绝大多数来自于熟人作案，其中亲密关系的比重最高。这里的亲密关系，绝大部分指的是伴侣。第二，亲密关系间的暴力行为是谋杀发生前最明显的预兆。第三，离开一段亲密关系，成为女性被杀害的高风险时期。这些研究发现表明，女性在亲密关系中遭受的暴力，早已经从家庭内部，走到了公共空间。恋爱/婚姻，没有成为天堂，反而成了部分女性的地狱。回顾一个多世纪以前的那个三月八日，妇女们高喊着“面包与玫瑰”的口号，走上大街，为自己的权益进行抗争和游行。而到了2025年三月八日，却还有女性被恋爱/婚姻剥夺了自由，甚至是生命。而霓达播客，想把她们的故事讲给你听。今天，我们会给大家带来两段故事：第一段故事---是一首歌背后的两个案件，这也是我们节目的传统案件节目。第二段故事---就来源于开头提到的真人真事，以及在节目策划时收集到的听友问卷，而这是霓达播客进行的一次全新尝试，不成熟之处请多包涵！前一段故事，也许距离我们尚远；后一段故事，却就发生在身边。两段故事都很黑暗。但我们希望，等明天太阳升起后，一切看起来都会更加美丽。 TIMELINE00:00-01:59 本期节目开场（含直白美学推广，播客发展不易，请各位理解，若无收听计划可按时间轴跳过）02:00-01:03:18 本期节目上半场，本时段内容包含：1. 歌词中涉及的多起恶性事件。2. 20年杭州杀妻案（又称“来惠利案”或“许国利杀妻案”）3. 19年山东方洋洋案01:04:44-02:03:24 本期节目下半场，本时段内容包含：1. 王哪跑和刘下来的朋友真实遭遇2. 霓达听友问卷调查及讨论。 案件相关图片资料 谭维维2020年11月专辑《3811》中《小娟（化名）》部分歌词：谁敢不听话 时时刻刻地刻骨用拳头用汽油 用硫酸用剃头用目光 用键盘最后如何被你们记录...轻蔑摆布 嵌入头颅隐去我姓名 忘记我姓名同一出悲剧 不断上演继续囚禁我身躯 割断我舌头无声将眼泪织进绸缎锦绣（注：本期方洋洋案）冲进下水道 从婚房沉入河床（注：本期来惠利案）塞满行李箱 阳台上冰柜冷藏... 直白美学 X 霓达播客直白美学是一个轻医美类严选品牌，直白美学希望能够帮助听友寻找到一条合适的变美道路。有感兴趣的听友可参阅下图，或者添加直白客服进行更加全面的咨询。霓达听友直通链接：dwz.cn References1. 戴安娜·罗素：《杀害女性：一种政治解读》;2. 简单心理：《爱而不得就毁了你：「分手虐待」有多可怕？》;3. 李玫瑾：《关注女性，善待女性——一位警官眼中的家庭暴力》;4. 澎湃新闻:《被“嫌弃”的方洋洋一生》;5. 三联生活周刊：《消失的爱人：杭州失踪案调查》，2020年8月31日；6. 三联生活周刊：《亲密关系中的恶：反家暴为什么这么难》，2020年11月23日；7. Elise Chan: TIAN WEIWEI—She’s a Chinese Pop Star With Millions of Fans：Her Latest Song Is About Domestic Abuse. New York Times, Jan 26, 2021.
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106. 亡命之"途"(10):大海送来的半个真相And The Sea Will Tell
*本期节目内容适合全年龄段的听众收听，但仍建议14岁以下的听友在监护人陪伴下收听。*本期节目关键词为：海外案件、具有巨大争议的案件、有司法结果但过程仍存疑的迷案。*声明：本期声音节目素材基于本案辩护律师Vincent Bugliosi的纪实文学And The Sea Will Tell；节目中的观点及讲述纯属主播个人基于该节目以及相关网络视频的客观解读；同时，受限于主播知识结构、认知水平、人生经历以及主播在参考、阅览、理解手头资料准确性的局限，节目内容仅供参考，不可作为官方结论予以理解和散播。欢迎您的指正、纠错和讨论。*感谢专注于香氛个护和家居香薰的生活方式品牌——Chillmore且悠对本期节目的赞助播出！ 导语An ocean is forever asking questions,And writing them aloud along the shore.---Edwin Arlington Robinson大家好！欢迎收听由霓达播客出品的声音节目|悬疑案件CRIMINAL|！今天咱们要讲的案件，发生于太平洋中央的一座小岛——巴尔米拉岛（又称巴尔米拉环礁Palmyra Atoll）。该岛的面积只有12平方公里。二战时期，美国人在小岛上建了一些简单的基础设施。但随着二战结束，小岛也被荒废了。有人将这座岛称之为“鬼岛”，因为它确实不适宜人类居住：岛上的椰树林密不透风，孕育了无数鸟类、蜥蜴、蚊虫和老鼠，因此，在岛上行走，常常需要开辟出一条“无人走过的路”。而浅海区又总是有鲨鱼围着皮划艇虎视眈眈。也许是因为岛上恶劣的生存环境，不少航海爱好者只会把此岛当作中转站，很少有人愿意长时间驻留于此。而即便如此，登岛的游客都或多或少遇到了一些奇怪的事情，仿佛中了巴尔米拉岛的魔咒。1974年，两对男女驾船来到了巴尔米拉岛。他们都想逃离外界的纷纷扰扰，因此来到岛上，寻求一片世外桃源。就这样，他们的命运交织在了一起。然而最终，四个人中，有些人全身而退，另一些人则没有那么幸运了。太平洋的海底隐藏着无数的黑暗秘密，而这四个人的故事，也永远被埋藏其中。 Storytelling LINE 本案相关图片 Chillmore且悠 X 霓达福利Chillmore且悠以“让生活闻起来从未如此放松”为初衷，发展成一个专注香氛个护和家居香薰的生活方式品牌，并持续探索发现嗅觉与自在生活之间的情感联结。2020年正式进入天猫旗舰店，同年10月入选天猫黑钻石新锐品牌，2023年进入福布斯新锐品牌榜top100。产品推荐：*Chillmore且悠云感香氛沐浴泡沫*Chillmore且悠四季香氛身体乳*Chillmore且悠手甲精华露如何获得专属福利下单？以下任一渠道均可购买！1. 请复制 CZ3457 666:/Z4UjeiDr3KU 到taobao打开领券；2. 如果打不开，请移步taobao直接搜【chillmore且悠旗舰店】找客服报“霓达”也可以领取优惠券。特别提醒：下单时一定备注“霓达”哟！会有惊喜加送！！（如忘记备注也可以让客服帮忙补）↓产品价格及活动机制如下↓ BGMRipples by Richard EvensWhich story do you perfer by Dan Gibson热水澡 by 蛋堡