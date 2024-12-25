107. 请你为我唱首歌(3)：致那些化名的《小娟》|直白美学三八节特别篇

*本期节目内容适合成年听众收听，建议未成年在监护人陪伴下收听。*本期节目关键词为：社会类案件、霓达听友问卷调查、受害者访谈、亲密关系中的暴力案件和事件。*声明：本期声音节目基于多份相关案件的报道和文献（见下文references）、霓达播客听友问卷以及受害者真实访谈录音而成；节目中的观点及讲述纯属主播个人基于上述材料的客观解读；同时，受限于主播知识结构、认知水平、人生经历以及主播在参考、阅览、理解手头资料准确性的局限，节目内容仅供参考，不可作为官方结论予以理解和散播。欢迎您的指正、纠错和讨论。本期节目下半场有真实录音访谈，存在少许背景环境嘈杂声，请谅解。*感谢金主妈妈直白美学对本期节目独家冠名赞助播出。 导语大家好！欢迎收听霓达播客出品的声音节目|悬疑案件CRIMINAL|！本期节目是霓达播客为三八妇女节制作的特别节目。最近，王哪跑和刘下来身边的一位女性朋友遭到了男友的暴力对待。在后续报警处理中，这位朋友更是吃了不少亏。这件事让王哪跑和刘下来觉得，暴力原来距离我们并不远，而在我们身处的环境中，更是缺乏对亲密关系间的暴力进行预防和处理的机制。这就促成了这期节目的主题。而当我们真正开始策划这期节目的时候，发现亲密关系间的暴力行为，与我们常常讲的罪案，有着密不可分的联系。英国作家Karen Smith曾经花了十年时间，统计被谋杀的女性。她所搜集的数据表明，针对女性的谋杀并非孤例事件，许多都遵循类似的男性暴力模式。首先，杀害女性的人，绝大多数来自于熟人作案，其中亲密关系的比重最高。这里的亲密关系，绝大部分指的是伴侣。第二，亲密关系间的暴力行为是谋杀发生前最明显的预兆。第三，离开一段亲密关系，成为女性被杀害的高风险时期。这些研究发现表明，女性在亲密关系中遭受的暴力，早已经从家庭内部，走到了公共空间。恋爱/婚姻，没有成为天堂，反而成了部分女性的地狱。回顾一个多世纪以前的那个三月八日，妇女们高喊着“面包与玫瑰”的口号，走上大街，为自己的权益进行抗争和游行。而到了2025年三月八日，却还有女性被恋爱/婚姻剥夺了自由，甚至是生命。而霓达播客，想把她们的故事讲给你听。今天，我们会给大家带来两段故事：第一段故事---是一首歌背后的两个案件，这也是我们节目的传统案件节目。第二段故事---就来源于开头提到的真人真事，以及在节目策划时收集到的听友问卷，而这是霓达播客进行的一次全新尝试，不成熟之处请多包涵！前一段故事，也许距离我们尚远；后一段故事，却就发生在身边。两段故事都很黑暗。但我们希望，等明天太阳升起后，一切看起来都会更加美丽。 TIMELINE00:00-01:59 本期节目开场（含直白美学推广，播客发展不易，请各位理解，若无收听计划可按时间轴跳过）02:00-01:03:18 本期节目上半场，本时段内容包含：1. 歌词中涉及的多起恶性事件。2. 20年杭州杀妻案（又称“来惠利案”或“许国利杀妻案”）3. 19年山东方洋洋案01:04:44-02:03:24 本期节目下半场，本时段内容包含：1. 王哪跑和刘下来的朋友真实遭遇2. 霓达听友问卷调查及讨论。 案件相关图片资料 谭维维2020年11月专辑《3811》中《小娟（化名）》部分歌词：谁敢不听话 时时刻刻地刻骨用拳头用汽油 用硫酸用剃头用目光 用键盘最后如何被你们记录...轻蔑摆布 嵌入头颅隐去我姓名 忘记我姓名同一出悲剧 不断上演继续囚禁我身躯 割断我舌头无声将眼泪织进绸缎锦绣（注：本期方洋洋案）冲进下水道 从婚房沉入河床（注：本期来惠利案）塞满行李箱 阳台上冰柜冷藏... 直白美学 X 霓达播客直白美学是一个轻医美类严选品牌，直白美学希望能够帮助听友寻找到一条合适的变美道路。有感兴趣的听友可参阅下图，或者添加直白客服进行更加全面的咨询。霓达听友直通链接：dwz.cn References1. 戴安娜·罗素：《杀害女性：一种政治解读》;2. 简单心理：《爱而不得就毁了你：「分手虐待」有多可怕？》;3. 李玫瑾：《关注女性，善待女性——一位警官眼中的家庭暴力》;4. 澎湃新闻:《被“嫌弃”的方洋洋一生》;5. 三联生活周刊：《消失的爱人：杭州失踪案调查》，2020年8月31日；6. 三联生活周刊：《亲密关系中的恶：反家暴为什么这么难》，2020年11月23日；7. Elise Chan: TIAN WEIWEI—She’s a Chinese Pop Star With Millions of Fans：Her Latest Song Is About Domestic Abuse. New York Times, Jan 26, 2021.