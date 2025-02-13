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梅芙过谁

Podcast 梅芙过谁
梅芙Maeve
如果一个人叨叨好几个小时，她大概率无法持续表演或撒谎。 如果一个人愿意听另一个人叨叨好几个小时，在任何一个宇宙，他们恐怕都已经成为了朋友。 我愿意说点真话，也希望成为你的朋友。如果不能，欢迎你至少来杀杀时间，毕竟时间真的很难死。 🍠：梅芙Maeve
Leisure

Available Episodes

3 of 3
  • E03. X 教头子养成指南：摩门教
    如何从摸金校尉，成为一代教主？时间轴【x教还可以是什么？】00:29 摩门教的一代目 Joseph Smith 约瑟夫·史密斯，和二代目杨百翰 Brigham Young01:38 x教和宗教的区别是什么？周处除三害？02:08 很多东西都是 cult，比如 cult film（让子弹飞，大话西游，mean girls...）03:22 不是所有 cult 都是宗教，也可以是运动或者成功学（NXIVM）04:46 张角，韩林儿，张无忌05:16 x教和杀马特的相似点06:19 drink the kool-aid08:26 摩门教是x教吗？邪是一个光谱10:27 怎么把故事植入别人的脑袋，盗梦空间 inception12:25 x教头子需要跨学科复合能力【一切从一本书开始】14:24 Joseph Smith：与耶稣、摩西比肩的先知？14:54 宗教诞生的天时地利：美国建国，第二次大觉醒，末日恐慌，工业革命，民间迷信，夺宝奇兵19:42 从摸金校尉/江湖骗子，到创教教主23:30 梦开始的地方——寻找金页片25:56 《摩尔门经》之于金页片 = 《九阴真经》之于倚天剑屠龙刀26:51 古埃及语是否像汉语一样是超链接？绝望的文盲31:25 当不了郭敬明，无奈之下只好当张三丰33:36 《摩尔门经》到底讲了什么？【摩门教的用户增长飞轮】40:02 重要合伙人加入：Sidney Rigdon 里格登43:23 从纽约到俄亥俄：创业的从零到一44:55 立教主新人设：first vision47:51 寻宝和搞同人二创，不要太爱了52:26 user growth 秘诀54:21 他飘了，他发币了，他男扮女装逃出生天58:49 1838 年摩门教战争01:01:38 伊利诺伊纳府平地起高楼01:02:36 一夫多妻制丑闻爆出01:08:49 仓促离世，一地鸡毛01:10:48 其实，骗术从来不需要高级01:13:26 运气，和一点点弄拙成巧01:15:03 答应我把歌听完好吗，不要逼我求你BGM东京上空 - RADWIMPS（铃芽之旅）The Plagues - The Prince of Egypt
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    1:18:19
  • E02. 没有人比摩门教更懂成功学
    《暮光之城》《安德的游戏》《移动迷宫》.... 他们的作者有什么共同点？《你当像鸟飞往你的山》《血字的研究》里的摩门教陋习，有多大的代表性？摩门教秘密囤积的金山银山，是怎么来的？当一个摩门教徒，到底是什么体验？时间轴00:18 暮光之城和摩门教00:46 对摩门教最初的认知：柯南道尔，福尔摩斯，血字的研究04:51 我超爱的《安德的游戏》，作者竟是摩门教教主后代，还极度恐同08:20 《安德的游戏》，跨越物种的同理心，反战主义13:09 如果真正了解了一个人，就不可能不爱他，即使他是你最大的敌人14:08 love the art, hate the artist. 恐同即深柜？15:42 我的盐湖城之行16:40 每个万豪酒店房间都有《摩尔门经》17:30 《你当像鸟飞往你的山》，愚昧封闭的原教旨主义摩门教21:42 谁能想到，摩门教盛产科幻作家？25:16 关于摩门教的基本知识30:12 富得流油的摩门教会：3000亿美元32:39 摩门教的秘密基金是哈佛捐赠基金的四倍大36:17 吹哨人的良心39:59 深扒摩门教的财务情况：什一税，断食供奉，信徒传教还要倒贴钱46:25 摩门教会还是美国第二大私人地主，1.5 个上海46:58 出身摩门教的名人：总统候选人罗姆尼，皮克斯联创48:25 摩门教的人在犹他学硅谷搞了「硅坡」49:51 摩门教徒的生意经——会 sell，老带新53:33 「凭着他们的果子，就可以认出他们来」。真的吗？56:53 摩门教女性被鼓励辞职，相夫教子；她们只能做网红，搞直销01:02:10 男的在摩门教里会很爽吗？除非你永远不做少数01:04:03 摩门教的神父，也对小男孩下手：神秘的受膏仪式01:06:49 《那些离开奥梅拉斯的人》 The Ones Who Walk Away from Omelas01:11:07 自由对于精神，是个沉重的负担 参考资料2024年摩门教收入估算：摩门教会财富报告摩门教女性在职业和家庭之间挣扎：Mormon women are caught between economic pressures and the word of God摩门教的种族歧视历史：摩门教关于黑人的历史言论摩门教性侵犯数据库：FLOODLITBGMThe Burning Bush - The Prince of EgyptWhat a Wonderful World - The Tabernacle Choir
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    1:16:32
  • E01. 请允许我保持嚣张，并和你交浅言深
    第一期，聊聊我为什么听播客，为什么开播客，想做怎么样的播客-00:31 我确诊了不治之症03:48 干眼症，我开始听播客的原因04:18 古早互联网的纯真，源自没钱可赚05:38 知乎著名的「清晨的阳光」诈捐事件08:05 小宇宙的非算法化09:07 我听播客的主要场景：浅层工作，和睡前12:21 播客最大的魅力：无法矫饰，只能亲密16:21 这个播客为什么叫「梅芙过谁」：一段嚣张的中学往事24:03 谁磨平了我的棱角？人生只能缓慢受锤吗？24:55 我的个人进步史观；见天地，见自己，见众生28:06 是谁说过，人只有一种成功，就是实现自己十八岁时的期待28:51 播客作为一种声音日记的可能：我不要当依萍31:23 听自己录下来的声音太奇怪了。非必要，人不要总直面自己32:51 立两个 flag：周更，以及，让你轻微愉快BGMCloud Atlas Opening TitleAll Boundaries Are Conventions
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    38:47

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About 梅芙过谁

如果一个人叨叨好几个小时，她大概率无法持续表演或撒谎。 如果一个人愿意听另一个人叨叨好几个小时，在任何一个宇宙，他们恐怕都已经成为了朋友。 我愿意说点真话，也希望成为你的朋友。如果不能，欢迎你至少来杀杀时间，毕竟时间真的很难死。 🍠：梅芙Maeve
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