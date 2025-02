E02. 没有人比摩门教更懂成功学

《暮光之城》《安德的游戏》《移动迷宫》.... 他们的作者有什么共同点?《你当像鸟飞往你的山》《血字的研究》里的摩门教陋习,有多大的代表性?摩门教秘密囤积的金山银山,是怎么来的?当一个摩门教徒,到底是什么体验?时间轴00:18 暮光之城和摩门教00:46 对摩门教最初的认知:柯南道尔,福尔摩斯,血字的研究04:51 我超爱的《安德的游戏》,作者竟是摩门教教主后代,还极度恐同08:20 《安德的游戏》,跨越物种的同理心,反战主义13:09 如果真正了解了一个人,就不可能不爱他,即使他是你最大的敌人14:08 love the art, hate the artist. 恐同即深柜?15:42 我的盐湖城之行16:40 每个万豪酒店房间都有《摩尔门经》17:30 《你当像鸟飞往你的山》,愚昧封闭的原教旨主义摩门教21:42 谁能想到,摩门教盛产科幻作家?25:16 关于摩门教的基本知识30:12 富得流油的摩门教会:3000亿美元32:39 摩门教的秘密基金是哈佛捐赠基金的四倍大36:17 吹哨人的良心39:59 深扒摩门教的财务情况:什一税,断食供奉,信徒传教还要倒贴钱46:25 摩门教会还是美国第二大私人地主,1.5 个上海46:58 出身摩门教的名人:总统候选人罗姆尼,皮克斯联创48:25 摩门教的人在犹他学硅谷搞了「硅坡」49:51 摩门教徒的生意经——会 sell,老带新53:33 「凭着他们的果子,就可以认出他们来」。真的吗?56:53 摩门教女性被鼓励辞职,相夫教子;她们只能做网红,搞直销01:02:10 男的在摩门教里会很爽吗?除非你永远不做少数01:04:03 摩门教的神父,也对小男孩下手:神秘的受膏仪式01:06:49 《那些离开奥梅拉斯的人》 The Ones Who Walk Away from Omelas01:11:07 自由对于精神,是个沉重的负担 参考资料2024年摩门教收入估算:摩门教会财富报告摩门教女性在职业和家庭之间挣扎:Mormon women are caught between economic pressures and the word of God摩门教的种族歧视历史:摩门教关于黑人的历史言论摩门教性侵犯数据库:FLOODLITBGMThe Burning Bush - The Prince of EgyptWhat a Wonderful World - The Tabernacle Choir