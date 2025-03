L’économie de demain est l’affaire de tous, avec Patrick Artus

Dans cet épisode de notre podcast, Patrick Artus, expert économique, accompagné de la rédaction de Challenges, s'interroge sur un dilemme crucial : entre dictature et démocratie, quel modèle économique est le plus efficace ? À travers une analyse approfondie, ils explorent les forces et les faiblesses des systèmes autoritaires face aux démocraties dans la gestion de l'économie, l'innovation et la croissance à long terme. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.

Membre fondateur du Cercle des économistes, ancien directeur de la recherche et des études de Natixis, Patrick Artus est également conseiller de la rédaction de Challenges. Au fil d’une série d’entretiens, l'économiste décrypte, dans son style très libre et pédagogique, l’actualité et les grandes tendances qui structurent et déstructurent l’économie française et mondiale : conséquences de la guerre en Ukraine, théorie du ruissellement, remontée de l’inflation, réalité d’un revenu universel pour tous… Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.

