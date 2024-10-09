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见面倾啦

Podcast 见面倾啦
鸡翅不生气
【见面倾啦】是一档由几位广东栋笃笑从业者制作的粤语播客，闲时吹水，忙时解忧。天时湿热，希望这个播客能成为你们的一杯下火茶。
LeisureComedy

Available Episodes

5 of 20
  • 粤语|Vol.21.缘来系你？咁啱得咁巧喔！
    第21期，万众期待，momo返场，momo恋爱大师课开课啦！🎤【见面倾啦】本期主播@梁广宇@忧伤的鸡翅@牛逼的盒子为@MOMO关嘉欣_西瓜(广州可偶遇版)🎧【时间轴】03:37 相聚是缘，DJ、鸡翅、紫薇、西瓜、momo分别是怎样认识的？11:29 生活中的同名同姓也是缘分17:24 同年同月同日生的玄学24:12 momo的巧合人生27:24 爱情里，momo主动制造缘分33:13 瓜姐与牙医的缘分41:26 momo奇怪的地铁缘分44:46 普男也有春天？翅哥莫名其妙在地铁被搭讪46:01 久违的听友Q&A环节又翻黎啦51:44 Dan师傅，我要听到下集🎵片尾曲《岩巉》邓小巧 @Singaholic【彩蛋一个】📣【见面倾啦】建立听众群啦可以添加下方小助手la姐（wx号：Jianmianqingla），la姐会拉大家进群喔！希望能在线下录制场和大家见面！💻【见面倾啦】互动小栏目⭕️投稿自己的小故事，可指定主播帮你激情朗读！🫶🏻⭕️倾诉心事，或者大胆提问，希望可以遇见不同的视角和声音～🎫【见面倾啦】演出推介江梓浩栋笃笑《广东佬梓浩》：2/16广州粤语；2/14 深圳粤语鸡翅栋笃笑专场《给个鸡会》： 2/15 北京粤语；2/16 北京国语紫薇栋笃笑专场《不如黄子华》：3/8 收官场广州粤语
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    1:00:37
  • 粤语|Vol.20.我和新春有个约会
    第20期，不说太多无谓嘢，先祝大家新春快乐🧨不同地方的春节习俗有几多？这期一起听听主播们的新春故事，一起行花街，一起过年初一🫶🎤【见面倾啦】主播祝福@江梓浩：祝大家身体健康，开心愉悦，顺利发财，五光十色，缤纷乐园。@梁广宇：祝大家乐，大快活都得。@忧伤的鸡翅：祝大家新的一年较为顺利。@牛逼的盒子为：祝大家新的一年不劳而获，一步登天。西瓜(花街可偶遇版)：祝大家新一年健康充实。🎧【时间轴】01:30 齐齐行花街🌸05:53 瓜姐的花街记忆10:30 迟到主播何紫薇登场：海外乌龙倒数11:38 江梓浩的跨年“习俗”：初吻16:31 各自家庭的过年习惯：年初一究竟食咩？19:39 儿时印象深刻的春节经历：好多花名23:23 紫薇过年被人打：过年唔好口花花26:17 瓜姐新年饮宴之家嘈屋闭33:01 春节大难题：点应对催婚的亲戚？41:11 DJ最难忘的春节：站在世界的裂缝过新春47:51 新年展望🎆🎵片尾曲 《人生大事》金牌司仪feat.梁广宇📣【见面倾啦】建立听众群啦可以添加下方小助手la姐（wx号：Jianmianqingla），la姐会拉大家进群喔！希望能在线下录制场和大家见面！💻【见面倾啦】互动小栏目⭕️投稿自己的小故事，可指定主播帮你激情朗读！🫶🏻⭕️倾诉心事，或者大胆提问，希望可以遇见不同的视角和声音～🎫【见面倾啦】演出推介江梓浩栋笃笑《广东佬梓浩》：2/9、2/16广州粤语；2/14 深圳粤语鸡翅栋笃笑专场《给个鸡会》： 2/15 北京粤语；2/16 北京国语紫薇栋笃笑专场《不如黄子华》：3/8 收官场广州粤语
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    57:54
  • 粤语|Vol.19.我们的互联网记忆：网事只能回味
    第19期，今期请来了终于完成承诺、在24年结束之前完成了粤语专场落地的江梓浩，以及终于开通小番薯账号的KG！80后90后00后一起聊聊自己与互联网的故事，大家最开始的网名、个性签名都好有个性，还有在网络冲浪以来经历过的特别事…最后还有随机选日期朗诵朋友圈内容，互联网是真的有记忆的❕🎤【见面倾啦】江梓浩（粤语专场落地版） 📕@江梓浩梁广宇（不停被催更版） wb@梁广宇鸡翅 （单排喜剧大会版）📕@忧伤的鸡翅何紫薇（出游版） 📕@牛逼的盒子为KG（激情更新社媒版） 📕@酷哥KG西瓜（重回录音室限定版）🎧【时间轴】02:33 曾用网名：主流与非主流背后的故事09:50 个性签名：「好一似食尽鸟投林，落了片白茫茫大地真干净」从「心里有座坟，葬着未亡人」到「你有喜剧觉悟吗」「做不了才子就做一块出色的大便。」「信康哥，得永春」「旅人。科学家。」16:26 西瓜：第一条爆贴20:14 紫薇：受争议的演出切片23:20 江梓浩：被八卦“对号落座”26:46 KG：玩游戏遇到坏人30:19 使用社媒的小心思1：分组和屏蔽33:10 使用社媒的小心思2：小号37:33 连线：在单排喜剧大赛现场的翅哥（神经衰弱抽象版）39:46 大挑战：读出对方那些年发过的朋友圈！46:07 难忘今宵：2024年的难忘时刻🎵片尾曲 林家谦 One Way (L*UNDERGROUND Live at the O2)🥚彩蛋大合唱📣【见面倾啦】建立听众群啦可以添加下方小助手la姐（wx号：Jianmianqingla），la姐会拉大家进群喔！希望能在线下录制场和大家见面！💻【见面倾啦】互动小栏目⭕️投稿自己的小故事，可指定主播帮你激情朗读！🫶🏻⭕️倾诉心事，或者大胆提问，希望可以遇见不同的视角和声音～🌾/🐱【见面倾啦】演出推介江梓浩 栋笃笑专场：2025年1月12日/1月18日上海紫薇 栋笃笑专场《不如黄子华》：2025年1月11日珠海/1月12日中山鸡翅 栋笃笑专场《给个鸡会》：2025年1月19日佛山
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    59:28
  • 粤语|Vol.17.半斤八两，做到只积咁嘅样
    第17期，今期依然没有嘉宾，为了履行紫薇某期说好的「工作话题超过XX播放就开续集」，我们继续聊聊工作，聊聊别人对我们工作的「刻板印象」和工作遇到的人和事。离那一期已经过去半年了，大家的工作都怎么样了？是不是准备要写年末总结？欢迎大家在评论区留下本年度的生活/家庭/工作/感情总结，每人一句，速速分享🎤🎧【见面倾啦】01：41 最近搞紧咩：翅哥正在录制的新喜剧综艺04：05 不同职业的刻板印象大赏：演出执行、脱口秀演员、研究生、司机、媒体……17：13 奇葩甲方乙方大赏：有趣有决心，催更也努力23：35 瓜姐：一位印象深刻的上司，从交心到陌生29：32 紫薇：兼职补习遇到的特别学生33：34 瓜姐：出差最难忘的经历，所有打工人都不容易🎄片尾曲：奇妙事不斷有（兒童聖誕合唱版）Wishing You All The Best (Xmas Version) - 艾粒 ILUB🥚彩蛋一🫶特别再次鸣谢《小房间》！！📣【见面倾啦】建立听众群啦可以添加下方小助手la姐（wx号：Jianmianqingla），la姐会拉大家进群喔！希望能在线下录制场和大家见面！💻【见面倾啦】互动小栏目⭕️投稿自己的小故事，可指定主播帮你激情朗读！🫶🏻⭕️倾诉心事，或者大胆提问，希望可以遇见不同的视角和声音～🌾/🐱【见面倾啦】演出推介「江梓浩」栋笃笑专场：12月21日广州/12月27日深圳「紫薇」栋笃笑专场《不如黄子华》：2025年1月11日珠海/1月12日中山「鸡翅」栋笃笑专场《给个鸡会》：2025年1月19日佛山
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    49:36
  • 粤语|Vol.16.我有哩啲习惯，你惯唔惯
    第16期，今次我们没请嘉宾，事关本期讲的是大家的习惯，分别是前半段的自我剖析和后半段的互相攻击，未免将来没朋友，我们四个主播先来一局真心话！Vol.16.有着不少坏习惯 但我们都是好人01：10 瓜姐近况：洗手间漏水后续03：32 儿时习惯之「怕黑」07：51 儿时习惯之「气味&味道」09：40 社交生活习惯之「文字洁癖」15：15 读书时代的坏习惯&「🏃‍♂️上学做的是第几套广播体操？」18：23 长大后养成习惯之「迟到」21：50 长大后养成习惯「拖延」25：04 长大后养成习惯「已读不回」29：15 长大后养成习惯「收藏癖」33：11 真心局：互评对方身上的习惯47：10 彩蛋一：江梓浩声音返场「🎫专场究竟什么时候开票？」片尾曲：《坏习惯》Robynn & Kendy Acoustic Cover 🪺彩蛋二：瓜姐坏习惯之记性差📣【见面倾啦】建立听众群啦，感兴趣的朋友可以添加下方小助手la姐（wx号：Jianmianqingla），la姐会拉大家进群喔！我们会在不久的将来组织线下播客录制，欢迎大家参与喔！同时也欢迎听众朋友们可以⭕️投稿自己的小故事，可指定主播帮你激情朗读！🫶🏻⭕️倾诉心事，或者大胆提问，希望可以遇见不同的视角和声音～【见面倾啦】演出推介🌾/🐱「啊水」栋笃笑专场《Be Water 2》：11月30日莆田「江梓浩」栋笃笑专场《？》：听讲12月21日广州/12月27日深圳「紫薇」栋笃笑专场《不如黄子华》：2025年1月11日珠海/1月12日中山
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    55:53

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About 见面倾啦

【见面倾啦】是一档由几位广东栋笃笑从业者制作的粤语播客，闲时吹水，忙时解忧。天时湿热，希望这个播客能成为你们的一杯下火茶。
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Generated: 2/18/2025 - 10:45:53 PM