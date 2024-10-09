粤语|Vol.19.我们的互联网记忆：网事只能回味

第19期，今期请来了终于完成承诺、在24年结束之前完成了粤语专场落地的江梓浩，以及终于开通小番薯账号的KG！80后90后00后一起聊聊自己与互联网的故事，大家最开始的网名、个性签名都好有个性，还有在网络冲浪以来经历过的特别事…最后还有随机选日期朗诵朋友圈内容，互联网是真的有记忆的❕🎤【见面倾啦】江梓浩（粤语专场落地版） 📕@江梓浩梁广宇（不停被催更版） wb@梁广宇鸡翅 （单排喜剧大会版）📕@忧伤的鸡翅何紫薇（出游版） 📕@牛逼的盒子为KG（激情更新社媒版） 📕@酷哥KG西瓜（重回录音室限定版）🎧【时间轴】02:33 曾用网名：主流与非主流背后的故事09:50 个性签名：「好一似食尽鸟投林，落了片白茫茫大地真干净」从「心里有座坟，葬着未亡人」到「你有喜剧觉悟吗」「做不了才子就做一块出色的大便。」「信康哥，得永春」「旅人。科学家。」16:26 西瓜：第一条爆贴20:14 紫薇：受争议的演出切片23:20 江梓浩：被八卦“对号落座”26:46 KG：玩游戏遇到坏人30:19 使用社媒的小心思1：分组和屏蔽33:10 使用社媒的小心思2：小号37:33 连线：在单排喜剧大赛现场的翅哥（神经衰弱抽象版）39:46 大挑战：读出对方那些年发过的朋友圈！46:07 难忘今宵：2024年的难忘时刻🎵片尾曲 林家谦 One Way (L*UNDERGROUND Live at the O2)🥚彩蛋大合唱📣【见面倾啦】建立听众群啦可以添加下方小助手la姐（wx号：Jianmianqingla），la姐会拉大家进群喔！希望能在线下录制场和大家见面！💻【见面倾啦】互动小栏目⭕️投稿自己的小故事，可指定主播帮你激情朗读！🫶🏻⭕️倾诉心事，或者大胆提问，希望可以遇见不同的视角和声音～🌾/🐱【见面倾啦】演出推介江梓浩 栋笃笑专场：2025年1月12日/1月18日上海紫薇 栋笃笑专场《不如黄子华》：2025年1月11日珠海/1月12日中山鸡翅 栋笃笑专场《给个鸡会》：2025年1月19日佛山