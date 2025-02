Download for free in the Play Store

第17期,今期依然没有嘉宾,为了履行紫薇某期说好的「工作话题超过XX播放就开续集」,我们继续聊聊工作,聊聊别人对我们工作的「刻板印象」和工作遇到的人和事。离那一期已经过去半年了,大家的工作都怎么样了?是不是准备要写年末总结?欢迎大家在评论区留下本年度的生活/家庭/工作/感情总结,每人一句,速速分享🎤🎧【见面倾啦】01:41 最近搞紧咩:翅哥正在录制的新喜剧综艺04:05 不同职业的刻板印象大赏:演出执行、脱口秀演员、研究生、司机、媒体……17:13 奇葩甲方乙方大赏:有趣有决心,催更也努力23:35 瓜姐:一位印象深刻的上司,从交心到陌生29:32 紫薇:兼职补习遇到的特别学生33:34 瓜姐:出差最难忘的经历,所有打工人都不容易🎄片尾曲:奇妙事不斷有(兒童聖誕合唱版)Wishing You All The Best (Xmas Version) - 艾粒 ILUB🥚彩蛋一🫶特别再次鸣谢《小房间》!!📣【见面倾啦】建立听众群啦可以添加下方小助手la姐(wx号:Jianmianqingla),la姐会拉大家进群喔!希望能在线下录制场和大家见面!💻【见面倾啦】互动小栏目⭕️投稿自己的小故事,可指定主播帮你激情朗读!🫶🏻⭕️倾诉心事,或者大胆提问,希望可以遇见不同的视角和声音~🌾/🐱【见面倾啦】演出推介「江梓浩」栋笃笑专场:12月21日广州/12月27日深圳「紫薇」栋笃笑专场《不如黄子华》:2025年1月11日珠海/1月12日中山「鸡翅」栋笃笑专场《给个鸡会》:2025年1月19日佛山

第19期,今期请来了终于完成承诺、在24年结束之前完成了粤语专场落地的江梓浩,以及终于开通小番薯账号的KG!80后90后00后一起聊聊自己与互联网的故事,大家最开始的网名、个性签名都好有个性,还有在网络冲浪以来经历过的特别事…最后还有随机选日期朗诵朋友圈内容,互联网是真的有记忆的❕🎤【见面倾啦】江梓浩(粤语专场落地版) 📕@江梓浩梁广宇(不停被催更版) wb@梁广宇鸡翅 (单排喜剧大会版)📕@忧伤的鸡翅何紫薇(出游版) 📕@牛逼的盒子为KG(激情更新社媒版) 📕@酷哥KG西瓜(重回录音室限定版)🎧【时间轴】02:33 曾用网名:主流与非主流背后的故事09:50 个性签名:「好一似食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净」从「心里有座坟,葬着未亡人」到「你有喜剧觉悟吗」「做不了才子就做一块出色的大便。」「信康哥,得永春」「旅人。科学家。」16:26 西瓜:第一条爆贴20:14 紫薇:受争议的演出切片23:20 江梓浩:被八卦“对号落座”26:46 KG:玩游戏遇到坏人30:19 使用社媒的小心思1:分组和屏蔽33:10 使用社媒的小心思2:小号37:33 连线:在单排喜剧大赛现场的翅哥(神经衰弱抽象版)39:46 大挑战:读出对方那些年发过的朋友圈!46:07 难忘今宵:2024年的难忘时刻🎵片尾曲 林家谦 One Way (L*UNDERGROUND Live at the O2)🥚彩蛋大合唱📣【见面倾啦】建立听众群啦可以添加下方小助手la姐(wx号:Jianmianqingla),la姐会拉大家进群喔!希望能在线下录制场和大家见面!💻【见面倾啦】互动小栏目⭕️投稿自己的小故事,可指定主播帮你激情朗读!🫶🏻⭕️倾诉心事,或者大胆提问,希望可以遇见不同的视角和声音~🌾/🐱【见面倾啦】演出推介江梓浩 栋笃笑专场:2025年1月12日/1月18日上海紫薇 栋笃笑专场《不如黄子华》:2025年1月11日珠海/1月12日中山鸡翅 栋笃笑专场《给个鸡会》:2025年1月19日佛山

