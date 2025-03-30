AI在游戏里能做什么？你希望游戏里出现什么样的AI？

DeepSeek横空出世之后，强大的语言能力与叙述组织能力让人们为之欣喜之余也充满了畅想：未来AI是不是真的能够成为游戏中的NPC，带给我们无穷无尽、永不重复的游戏体验？我们请来陈朝老师，一块儿聊聊AI在游戏已经做到了哪些事情，以及未来它会给我们带来哪些另外的惊喜。节目所涉及到的更多资料内容详见本篇文章： 《AI与游戏播客节目补遗》 <AI与游戏播客节目补遗>- 时间轴 -00:00 开场BGM00:33 欢迎收听00:55 本期话题Deepseek01:41 玩了啥02:09 模拟战锤40K02:53 牛顿和莱布尼兹微积分争论02:59 豫剧03:02 “鹰言鹰语”03:56 模仿《影神图》05:37 六家主流游戏媒体的“《岳阳楼记》评测”06:31 《潜行者》风格08:49 破圈09:28 “主陪”“副陪”10:35 猫箱 - 开启你的 AI 奇遇10:43 兼职养家的编剧们，教出了最会说情话的AI男友11:59 打得死去活来14:06 写Ai人物小传15:02 面对特定元素的反应15:48 玩崩了16:25 冒犯的话16:58 “崽崽妈”18:00 ooc18:43 玩游戏的都是朋友19:47 像人是一件好事吗？20:07 《看门狗：军团》20:31 《游戏开发中的人工智能》21:05 Pathfinding22:18 Infinity Engine23:19 两个要点23:38 吃豆人幽灵27:42 脚本27:57 Hitman29:20 复制人29:43 ”膝盖中了一箭“31:02 极乐迪斯科脚本可视化31:24 “极限测试”32:18 克劳德做梦33:52 “看破”34:21 有限状态机和行为树34:38 《空洞骑士》中的怪物35:12 瓦片(Tile)36:06 大型躯壳哨兵37:07 立回39:58 足球游戏AI41:21 《火焰纹章》44:12 PVE游戏平衡性44:52 “开除智能籍”45:23 GMTK潜行机制解读视频45:56 视觉模拟46:53 草丛游戏机制47:34 葛瑞克的士兵48:14 《星球大战：亡命之徒》50:02 模拟退火51:11 《魔法师传奇》53:46 脑机接口55:06 像人是为了好玩56:09 AlphaGO是如何实现的56:38 局面评估函数57:15 井字棋等游戏58:05 蒙特卡洛树搜索59:54 AlexNet62:08 Google DeepMind62:10 牛蛙制作63:12 AlphaGO技术解析64:31 Nature对AlphaStar击败人类玩家的新闻报道67:09 匹配难度69:00 机器翻译69:48 李飞飞71:31 输入输出行为结果72:03 以语言为基础72:48 逆水寒中的AI娘73:12 月之暗面73:26 网易伏羲AI Agent创新应用74:20 《森林之子》中的Kelvin75:01 模糊命令75:45 RAG（检索增强生成）78:26 AI改变了游戏玩法吗？79:21 生成游戏物料81:49 intelligent agent84:39 聊天BOT85:46 创意机器86:43 利用“非人性”88:37 传统手艺90:42 言之凿凿93:02 缺少意图95:40 回归两个点97:07 还是想玩《岳阳楼记》98:37 感谢收听98:42 结尾BGM感谢你的收听！机核App 提供与节目配套的图文时间轴，如果本期节目让你意犹未尽，欢迎下载 机核App 收看。