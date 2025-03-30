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皆不由己 | 《黑神话：悟空》第五章全剧情解读
故事推进到火焰山，玩家们将面对的是之前未曾想过的景象：重病的爸，消失的妈，假装的妹妹，叛逆的他——这就是牛魔王一家在天命人到来时的情境。这一章里，整个故事逐渐走向收束，背后的故事也逐渐浮出水面。那么，陈彼得老先生献唱的一曲《不由己》，到底说的是什么呢？- 时间轴 -00:00 开场BGM01:15 第五章02:12 前几章03:53 压缩内容05:19 华彩章节06:09 萍萍06:27 《不由己》06:44 试听轶事07:36 陈彼得08:46 歌词10:34 我没错11:54 和合二圣12:48 二圣出身13:55 忍耐歌15:18 铁扇公主17:13 治大国若烹小鲜17:56 夜叉罗刹18:37 夜叉王19:11 国破家亡21:02 火焰山土地22:02 倒霉23:04 影神图24:47 佛道双修26:19 灵山势力26:55 红孩儿27:33 影神图28:58 安慰小孩30:38 雷长老31:25 罗刹血脉33:27 耿直性子35:13 海罗刹35:27 罗刹国覆灭37:04 忠心侍卫38:02 想要生存39:19 封建婚姻41:16 灵山的罪证42:47 计划赶不上变化44:20 鹤仙人44:54 隼居士45:34 影神图故事45:47 海东青46:01 制作法宝48:19 老君的大手48:47 王灵官50:35 阴阳鱼51:05 影神图故事52:56 正大光明下黑手53:37 燧先锋54:00 影神图故事55:34 黑熊精57:13 不能和我在一块儿58:46 倚天才知无天命59:52 铁扇的身世61:11 半公开的秘密62:44 萍萍63:56 影神图故事64:59 见妹妹一面66:35 索要根器67:17 天意68:11 铁扇公主69:05 屈服70:18 一切都完了71:55 唯一的筹码73:10 老牛73:33 七大圣74:55 牛魔王76:31 找个打手77:09 服软78:49 多了个儿子79:40 借腹生子80:14 玉面公主81:04 《史密斯夫妇》82:45 劝降84:19 一耙锄死85:51 表忠心86:22 扎心了88:22 回到火焰山89:16 璧水金睛兽89:38 影神图故事90:41 这有什么错？92:39 弑父情结94:07 不得已94:59 《青少年哪吒》95:57 报仇97:35 名分上的儿子98:25 悲剧的宿命100:13 没人做错101:45 复刻西游记102:46 喟然长叹104:01 只想好好生活104:36 身本忧105:31 屏蓬106:17 选不明白108:11 一步错步步错109:58 聪明黑熊110:51 最后劝一句111:25 反写西游记112:45 想不明白114:00 《不由己》115:20 唯一的救赎117:07 根器晚期118:39 步步错120:18 自由意志122:20 没有转机123:56 荒坂赖宣124:28 大梳理125:11 结尾BGM感谢你的收听！机核App 提供与节目配套的图文时间轴，如果本期节目让你意犹未尽，欢迎下载 机核App 收看。
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2:06:07
AI在游戏里能做什么？你希望游戏里出现什么样的AI？
DeepSeek横空出世之后，强大的语言能力与叙述组织能力让人们为之欣喜之余也充满了畅想：未来AI是不是真的能够成为游戏中的NPC，带给我们无穷无尽、永不重复的游戏体验？我们请来陈朝老师，一块儿聊聊AI在游戏已经做到了哪些事情，以及未来它会给我们带来哪些另外的惊喜。节目所涉及到的更多资料内容详见本篇文章： 《AI与游戏播客节目补遗》 <AI与游戏播客节目补遗>- 时间轴 -00:00 开场BGM00:33 欢迎收听00:55 本期话题Deepseek01:41 玩了啥02:09 模拟战锤40K02:53 牛顿和莱布尼兹微积分争论02:59 豫剧03:02 “鹰言鹰语”03:56 模仿《影神图》05:37 六家主流游戏媒体的“《岳阳楼记》评测”06:31 《潜行者》风格08:49 破圈09:28 “主陪”“副陪”10:35 猫箱 - 开启你的 AI 奇遇10:43 兼职养家的编剧们，教出了最会说情话的AI男友11:59 打得死去活来14:06 写Ai人物小传15:02 面对特定元素的反应15:48 玩崩了16:25 冒犯的话16:58 “崽崽妈”18:00 ooc18:43 玩游戏的都是朋友19:47 像人是一件好事吗？20:07 《看门狗：军团》20:31 《游戏开发中的人工智能》21:05 Pathfinding22:18 Infinity Engine23:19 两个要点23:38 吃豆人幽灵27:42 脚本27:57 Hitman29:20 复制人29:43 ”膝盖中了一箭“31:02 极乐迪斯科脚本可视化31:24 “极限测试”32:18 克劳德做梦33:52 “看破”34:21 有限状态机和行为树34:38 《空洞骑士》中的怪物35:12 瓦片(Tile)36:06 大型躯壳哨兵37:07 立回39:58 足球游戏AI41:21 《火焰纹章》44:12 PVE游戏平衡性44:52 “开除智能籍”45:23 GMTK潜行机制解读视频45:56 视觉模拟46:53 草丛游戏机制47:34 葛瑞克的士兵48:14 《星球大战：亡命之徒》50:02 模拟退火51:11 《魔法师传奇》53:46 脑机接口55:06 像人是为了好玩56:09 AlphaGO是如何实现的56:38 局面评估函数57:15 井字棋等游戏58:05 蒙特卡洛树搜索59:54 AlexNet62:08 Google DeepMind62:10 牛蛙制作63:12 AlphaGO技术解析64:31 Nature对AlphaStar击败人类玩家的新闻报道67:09 匹配难度69:00 机器翻译69:48 李飞飞71:31 输入输出行为结果72:03 以语言为基础72:48 逆水寒中的AI娘73:12 月之暗面73:26 网易伏羲AI Agent创新应用74:20 《森林之子》中的Kelvin75:01 模糊命令75:45 RAG（检索增强生成）78:26 AI改变了游戏玩法吗？79:21 生成游戏物料81:49 intelligent agent84:39 聊天BOT85:46 创意机器86:43 利用“非人性”88:37 传统手艺90:42 言之凿凿93:02 缺少意图95:40 回归两个点97:07 还是想玩《岳阳楼记》98:37 感谢收听98:42 结尾BGM感谢你的收听！机核App 提供与节目配套的图文时间轴，如果本期节目让你意犹未尽，欢迎下载 机核App 收看。
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1:39:09
雷洛凭什么赚到五亿？香港电影背后的“黑帮史”（上）
提起“港片”，我们第一时间就会想到《无间道》、《黑社会》、《五亿探长雷洛传》这些经典黑帮题材电影，也为现代互联网贡献了无数的梗。那么，为何港片中会有如此之多经典帮会故事，这些角色与其故事又来自于哪些现实原型？我们请来对港片颇有研究的新朋友何老师，请他来聊聊香港黑帮题材电影戏里戏外的风云故事。- 时间轴 -00:00 开场BGM00:38 本期嘉宾01:12 《枪火》01:52 《无间道》02:15 台湾配音02:53 立棍儿03:26 深水埗04:00 吴松街04:40 曼联门将，废物！05:34 《重庆森林》06:04 道友06:45 道友的用法07:11 《回魂夜》07:51 《门徒》09:00 《黑社会》09:41 洪门10:27 和胜和10:46 威斯敏斯特12:49 陈近南13:22 袍哥会14:07 切口14:49 名字的来源16:18 双花红棍17:25 《唐探1900》18:40 黄老爷19:31 值得看看21:10 麦世荣23:23 安良堂24:29 罗斯福和司徒美堂25:41 白纸扇26:30 洪门三十六誓26:53 致公堂27:15 交情甚好28:20 《上海青帮消亡史》28:44 社会需求30:10 开药堂31:14 冉·阿让32:09 柴大官人33:38 走私港口34:53 十三行36:19 打冷37:18 鹤佬39:05 合图39:52 尤勇41:28 统合众帮42:37 罗马元老院43:52 《一个字头的诞生》44:43 艺术源于生活47:15 新义安48:05 向前49:54 倪永孝51:25 洪拳52:18 洪兴社53:58 向华波55:19 14K55:45 葛肇煌57:13 行业内卷58:36 14K的由来59:16 5G60:30 港英政府61:42 葛志雄63:00 大圈帮63:45 《省港旗兵》64:12 《给爸爸的信》64:42 万梓良66:27 大圈的由来68:27 表叔69:34 北佬69:48 加钱哥70:54 东莞仔71:29 九龙城寨72:38 飞地74:03 High Tech Low Life75:51 大清律例76:45 《五亿探长雷洛传》78:30 枢密院司法委员会79:49 《四大探长》82:24 《新扎师姐》82:47 PTU84:15 《寒战》85:06 吕乐87:27 ICAC88:32 麦理浩90:31 效率部92:33 老香港警察94:07 片尾BGM感谢你的收听！机核App 提供与节目配套的图文时间轴，如果本期节目让你意犹未尽，欢迎下载 机核App 收看。
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1:34:33
免费Bonus | 关于第八期节目的反馈
本节目是原型的最后一期，也是一期计划外加更的节目，由麦教授、王汉洋、王可达、赵智沉老师分别单独发来的录音整理而成。感谢嘉宾的付出，也感谢你对《原型》节目的支持。- 时间轴 -00:00 加更节目00:46 《看不见的城市》01:09 原文节选01:51 原文节选02:50 原文节选03:12 《科学的严谨》04:03 全文05:11 原文节选06:10 原文节选09:00 邪术09:20 《火车进拉西奥塔站》09:32 瓦尔特·本雅明10:01 大卫像10:20 3D交互模型11:21 海湾战争11:44 越南战争12:25 《美国内战》（2024年电影）13:19 克里斯托弗·拉什13:43 拉什的描述14:38 拉什的描述15:46 J·G·巴拉德15:55 原文节选17:46 拉什的描述20:06 难以察觉20:45 泽普鲁德影片21:30 唐纳德·特朗普举拳照24:07 茧房24:43 沙发土豆26:44 未来27:58 共识30:34 雕版印刷术31:34 理想型33:44 接触真实36:22 雾海旅人36:38 汉洋37:56 消失38:09 长春科普计算机职业培训学校39:26 莱克斯·弗里德曼39:32 亚当·弗兰克40:34 Lex Fridman Podcast #45541:51 戴森球43:58 光线追踪45:16 黄粱一梦47:11 大心凡夫47:16 行超普贤47:25 空有一如50:12 王可达52:01 《赛尔号》52:09 SWF Decompiler52:57 wait but why53:10 卡尔萨根的火龙55:43 virtual58:03 逻辑漏洞59:42 三段论推理59:50 有关虚拟的三段论60:05 逻辑不成立61:19 两者并不等价65:25 选择倾向67:49 前额叶皮质69:04 依恋模式不同70:46 是否有一种可能71:26 玛莎·努斯鲍姆71:29 道德想象力72:27 如果道德是本能73:52 结构与能动性77:48 不重要78:33 主动逃离79:56 体验感81:54 差异82:09 赵智沉83:03 奥卡姆剃刀84:18 一个推断85:35 来自时髦的外婆86:38 认知86:46 刘易斯·芒福德87:39 《技术与文明》89:12 《外卖骑手，困在系统里》90:29 同构性91:24 “catbaron”的评论91:47 超验92:34 《虚实游戏：齐泽克反转再反转》93:34 讲座译文94:13 未知的已知95:18 弱人择原理95:44 范畴论96:39 等价范畴98:02 感谢有你感谢你的收听！机核App 提供与节目配套的图文时间轴，如果本期节目让你意犹未尽，欢迎下载 机核App 收看。
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1:39:10
《天国》犹在，硝烟未止：圣人胡斯与他的战争
相信很多朋友在游玩《天国：拯救2》时，都和我有一样的感叹：这好好一个波西米亚，咋就这么乱呐！本期节目我们请来了萝小琅和简木生两位嘉宾，来和我们讲讲在游戏故事的十余年之后，波西米亚是如何开启了一个让无数人卷入其中的大乱局。这场战争，又为何是以一个人名来命名的。- 时间轴 -00:00 开场BGM00:40 萝琅00:51 混乱02:19 “掷出窗外”事件02:30 康斯坦茨02:44 博登湖03:27 施瓦本04:31 行刑服装05:50 系上绳索07:10 问话07:49 拉丁祷文08:16 扬·胡斯10:30 胡斯生平10:45 想法单纯11:52 与实际不符12:29 《黑色传说》会员节目13:03 出任校长13:50 威克里夫15:13 反对意见16:06 比涅克·扎伊奇16:39 分裂时期17:09 瓦茨拉夫四世17:55 查理四世19:19 西吉斯蒙德19:55 格里高利十二世21:32 支持者22:35 妻子25:12 第三位教皇27:23 采取行动29:40 强硬措施30:15 嘲讽31:36 匈牙利国王33:02 约翰二十三世34:33 赎罪券争议35:03 强烈反对36:12 公牛令37:20 被斩首41:43 参加会议43:47 康斯坦茨会议45:08 西吉斯蒙德参与47:17 到达康斯坦茨47:41 布拉格50:01 继续传教52:20 群起而攻之53:46 辩护55:02 默许57:44 “顽固的异端”60:35 会议结果62:38 约翰二十三世64:40 宏图伟业与现实66:34 扬·杰式卡68:04 双方主将68:15 胡斯战争三部曲70:30 结尾BGM71:10 【广告】有声书《记忆裂痕》感谢你的收听！机核App 提供与节目配套的图文时间轴，如果本期节目让你意犹未尽，欢迎下载 机核App 收看。
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