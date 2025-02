He cumplido 27 años, y entre la emoción y la crisis existencial, me he preguntado: ¿en qué momento pasamos de ser niños a darnos cuenta de que la vida adulta es esto? Hablamos de crecer, de darnos cuenta de que las amistades no siempre son para siempre, que el amor no debería doler y que nadie tiene realmente todo resuelto. Reflexionamos sobre la niña interior, las expectativas que teníamos de la vida y cómo los aprendizajes (y decepciones) nos han cambiado. Un episodio para reír, sentir y preguntarnos juntas: ¿cuándo fue que nos hicimos mayores?

Nothing much happens: bedtime stories to help you sleep

The Best of You

