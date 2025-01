从去年8月停止使用进口原产地为日本的水产品之后,日料店和国产鱼的磨合速度又被动地加快了不少。毕竟以前是可用可不用,现在却是非用不可。一年时间说短也短,​禁渔再开渔也就一个半回合。一年时间说长也长,作为消费者也许主要体会到的是价格的变化,殊不知产业链​已经今非昔比了。【时间轴】0:08 全部改用国产鱼之后,日料店的套餐价格降了不少6:36 除了食材之外,日料店还有哪些隐形成本14:02 国产鱼的偏好和供给还不够稳定21:27 国产鱼的筛选和分级可以更科学28:04 国产鱼的处理已经越来越专业了41:04 冬天的鱼好,但日料在夏天更受欢迎45:10「国产鱼很好,而且好到所有的店都能用得起」51:13「挖掘了好食材之后,在开心之余,也有不开心」【本期鸣谢嘉宾】韩显鹏,日料从业者​【本期配乐】Vivaldi - The Four Seasons, Violin Concerto in F Minor, Op. 8 No. 4, RV 297 'Winter'- I. Allegro non molto.「厨此以外」是我在写了很多菜谱之后决定再往前踏出的一步,希望可以从菜场、从餐厅、从书里、从种种地方都能了解食物更多一些。烹饪并不是食物的终点,「和食物做朋友」才是想重新构建生活时必不可少的一环。可以在这些社交平台找到我,公众号/微博/小红书:田螺姑娘hhhaze 。

