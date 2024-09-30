如果只用一个词描述过年的感觉，这些词通常带有一些情绪：热闹、无聊、孤独、重复... 也很难展开讨论，过年不都差不多吗？而如果用一幅画面来描述过年做了些什么事儿，这幅画面就会有很多细节：和家里人商量哪天到家，分工做好大扫除，尤其是要提前很长时间准备年货和年夜饭餐桌上的菜式。年味到底是什么味儿？这实在是很难用三言两语说明白，但食物肯定是年味里最重要的一部分。我请不同的朋友录了几期《过年特辑》，听他们描述过年时和食物有关的画面，这些画面太美好了，也让人久违地对今年过年有了一些向往。这次的过年特辑特别感谢「南食召」的品牌支持，欢迎大家来南食召选年货！南食召是一个从浙江温州出发的食材品牌，主要经营家庭常备的食材和调料。店里的产品都尽量选择本真、本味、少添加的风格，这样的味道是润物细无声的，是舒服无负担的，是可以一直吃的。就像无法用一句话形容自己家餐桌的味道一样，但是能确定那个味道是熨帖的。【时间轴】1:54 提前很久很久就开始筹备年夜饭了15:56 年夜饭的菜兼顾了好食材和好味道20:16 还能兼顾一桌菜的荤素和色彩搭配30:10 从什么时候开始很少一起吃年夜饭了38:54 年轻人可以是吆喝过年的主力44:08 食物是一个让人快乐的储备52:41 尝试把目光放在食物本身上【本期鸣谢嘉宾】小李：重庆人，「多说一点」主播【本期配乐】Pedrini- Concert baroque à la Cité Interdite Sonata No. 5 in G Major- II. Allegro.「厨此以外」是我在写了很多菜谱之后决定再往前踏出的一步，希望可以从菜场、从餐厅、从书里、从种种地方都能了解食物更多一些。烹饪并不是食物的终点，「和食物做朋友」才是想重新构建生活时必不可少的一环。.可以在这些社交平台找到我，公众号/微博/小红书：田螺姑娘hhhaze 。
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1:08:27
年味指南 | 重轻：年味是自然凝住的酱汁味儿
每年到了这会儿，大家就会说：「年味儿越来越浓了。」这会儿的浓，是对旧时习俗的期盼，一年累到头，也该好好歇会儿，和家人聚一聚了。也是真正到了每年过年的正日子，大家又会感慨：「现在的年味儿越来越淡了。」这会儿的淡，是想过年却又过不出新意的些许失落，年复一年，总还是差不多的年。年味到底是什么味儿？这实在是很难用三言两语说明白。可以肯定的是，大部分人能确切感受到的年味儿都是自己家的、自己家乡的。其他地方的年味儿是什么味儿？其他人喜欢的年味儿我会喜欢吗？带着好奇录完这一系列《过年特辑》之后，我好像不知不觉中对今年的年味儿有了更多的期待呢。这次的过年特辑也特别感谢「南食召」的品牌支持！南食召是一个从浙江温州出发的食材品牌，最开始他们呈现了很多温州人心里的家的味道，鱼饼蒸着吃，姜酒调味，鸭舌下酒，是远行在外的温州人所熟悉的。现在的南食召做了更多的产品，保留了温州尊重食材原味的地区气质，成为了很多家庭的常备食材和调料，欢迎大家来南食召选年货~！【时间轴】2:05 不爱吃饺子的另类东北人7:59 夹缝中的东北城市家常菜11:21 囤的菜一点点变少了，锅里的菜越煮越浓了18:16 年夜饭餐桌上印象深刻的菜式25:12 东北人的食材执念31:17 流变中的东北饮食文化47:58 关于食物的记忆比美味本身更重要【本期鸣谢嘉宾】重轻：长春人，「不在场」主播，机核网常驻嘉宾【本期配乐】Pedrini- Concert baroque à la Cité Interdite Sonata No. 5 in G Major- I. Largo.「厨此以外」是我在写了很多菜谱之后决定再往前踏出的一步，希望可以从菜场、从餐厅、从书里、从种种地方都能了解食物更多一些。烹饪并不是食物的终点，「和食物做朋友」才是想重新构建生活时必不可少的一环。.可以在这些社交平台找到我，公众号/微博/小红书：田螺姑娘hhhaze 。
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54:35
66. 圣诞节当然要吃苹果馅儿的饺子啦！
从冬至开始就有过年的氛围了，什么事儿都不想干，所有的消息都想回一句「年后再说」。中间还穿插这平安夜圣诞节和元旦，整个人都懒懒散散的，于是抓了两位朋友来聊天！我们不想聊平安夜和圣诞节的节气食物，也对比不了那么多地方的过年习俗，但这漫长的节啊……都得怎么吃才好？【时间轴】0:08 不会过节也不是我的问题...9:00 年节的氛围很重要啊！14:19 这节啊，过得北不北南不南的19:24 所有洋节都给它过成情人节！24:07 节太多了，精力不够用了30:28 过年就是把好东西都掏出来，再冻起来39:38 什么时候最需要过节的仪式感53:02 万圣节感恩节圣诞节的饺子都怎么包？【本期鸣谢嘉宾】雨前羽街：家属说汤圆比饺子好吃黑麦：独创了鸡肉罗勒馅儿的饺子【本期配乐】Happy New Year (Symphony Orchestra Version) · Zymphonica.「厨此以外」是我在写了很多菜谱之后决定再往前踏出的一步，希望可以从菜场、从餐厅、从书里、从种种地方都能了解食物更多一些。烹饪并不是食物的终点，「和食物做朋友」才是想重新构建生活时必不可少的一环。可以在这些社交平台找到我，公众号/微博/小红书：田螺姑娘hhhaze 。
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65. 开餐厅可以不卷吗？可以不营销吗？可以不赶流行吗？
我现在被餐厅突然关门的消息搞得有点惊弓之鸟，一听说可能要休息要搬家要歇业，就想加上老板的联系方式，以防万一哪天真吃不上了，还能知道去哪儿找这一口。尤其是那种平时溜达着随意吃吃的餐厅，推荐给朋友么好像也没那么正式，写个文章发一发呢好像也算不上惊艳，但它确实是日常生活里让人安稳的存在。我总是希望它们可以随时吃到，却又羞于承认平时去得太少。等我抱着这种心情见到老章之后，又稍微踏实了点儿。老章说话很慢，做事也不急，我明明跟他聊的是开餐厅的事儿，聊完回家却怒写了两千字的稿子。他仿佛觉得一切都不是问题，并且在所有人都唱衰的时候坚定地认为永远有机会。就挺好的。【时间轴】0:08 开餐厅可以不卷9:18 但选址和货源一定得好15:08 开餐厅躲不开被投诉19:32 毕竟稳定品控不容易29:29 开餐厅可以不做营销31:02 但成本得算得过来36:03 开餐厅可以不赶流行39:26 经典永远是有机会的【本期鸣谢嘉宾】老章，章记星洲·新加坡餐厅老板，餐饮从业者【本期配图】2015年吃的章记2024年吃的章记外卖点的章记【本期配乐】Chopin: Sonata for Cello and Piano in g Minor Op.65 - III. Largo.「厨此以外」是我在写了很多菜谱之后决定再往前踏出的一步，希望可以从菜场、从餐厅、从书里、从种种地方都能了解食物更多一些。烹饪并不是食物的终点，「和食物做朋友」才是想重新构建生活时必不可少的一环。可以在这些社交平台找到我，公众号/微博/小红书：田螺姑娘hhhaze 。
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44:37
64. 日料店全用国产鱼到底行不行？
从去年8月停止使用进口原产地为日本的水产品之后，日料店和国产鱼的磨合速度又被动地加快了不少。毕竟以前是可用可不用，现在却是非用不可。一年时间说短也短，禁渔再开渔也就一个半回合。一年时间说长也长，作为消费者也许主要体会到的是价格的变化，殊不知产业链已经今非昔比了。【时间轴】0:08 全部改用国产鱼之后，日料店的套餐价格降了不少6:36 除了食材之外，日料店还有哪些隐形成本14:02 国产鱼的偏好和供给还不够稳定21:27 国产鱼的筛选和分级可以更科学28:04 国产鱼的处理已经越来越专业了41:04 冬天的鱼好，但日料在夏天更受欢迎45:10「国产鱼很好，而且好到所有的店都能用得起」51:13「挖掘了好食材之后，在开心之余，也有不开心」【本期鸣谢嘉宾】韩显鹏，日料从业者【本期配乐】Vivaldi - The Four Seasons, Violin Concerto in F Minor, Op. 8 No. 4, RV 297 'Winter'- I. Allegro non molto.「厨此以外」是我在写了很多菜谱之后决定再往前踏出的一步，希望可以从菜场、从餐厅、从书里、从种种地方都能了解食物更多一些。烹饪并不是食物的终点，「和食物做朋友」才是想重新构建生活时必不可少的一环。可以在这些社交平台找到我，公众号/微博/小红书：田螺姑娘hhhaze 。