年味指南 | 重轻：年味是自然凝住的酱汁味儿

每年到了这会儿，大家就会说：「年味儿越来越浓了。」这会儿的浓，是对旧时习俗的期盼，一年累到头，也该好好歇会儿，和家人聚一聚了。也是真正到了每年过年的正日子，大家又会感慨：「现在的年味儿越来越淡了。」这会儿的淡，是想过年却又过不出新意的些许失落，年复一年，总还是差不多的年。年味到底是什么味儿？这实在是很难用三言两语说明白。可以肯定的是，大部分人能确切感受到的年味儿都是自己家的、自己家乡的。其他地方的年味儿是什么味儿？其他人喜欢的年味儿我会喜欢吗？带着好奇录完这一系列《过年特辑》之后，我好像不知不觉中对今年的年味儿有了更多的期待呢。这次的过年特辑也特别感谢「南食召」的品牌支持！南食召是一个从浙江温州出发的食材品牌，最开始他们呈现了很多温州人心里的家的味道，鱼饼蒸着吃，姜酒调味，鸭舌下酒，是远行在外的温州人所熟悉的。现在的南食召做了更多的产品，保留了温州尊重食材原味的地区气质，成为了很多家庭的常备食材和调料，欢迎大家来南食召选年货~！【时间轴】2:05 不爱吃饺子的另类东北人7:59 夹缝中的东北城市家常菜11:21 囤的菜一点点变少了，锅里的菜越煮越浓了18:16 年夜饭餐桌上印象深刻的菜式25:12 东北人的食材执念31:17 流变中的东北饮食文化47:58 关于食物的记忆比美味本身更重要【本期鸣谢嘉宾】重轻：长春人，「不在场」主播，机核网常驻嘉宾【本期配乐】Pedrini- Concert baroque à la Cité Interdite Sonata No. 5 in G Major- I. Largo.「厨此以外」是我在写了很多菜谱之后决定再往前踏出的一步，希望可以从菜场、从餐厅、从书里、从种种地方都能了解食物更多一些。烹饪并不是食物的终点，「和食物做朋友」才是想重新构建生活时必不可少的一环。.可以在这些社交平台找到我，公众号/微博/小红书：田螺姑娘hhhaze 。