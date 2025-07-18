Powered by RND
中金研究院
中金研究院
中金研究院

中金研究院
Business
中金研究院
Latest episode

Available Episodes

5 of 37
  episode 36 | 彭文生详解稳定币：市场、技术与货币主权之争
    【本期内容】本期节目是与播客《知本论》的串台节目。6月5日，纽交所的钟声为加密世界撕开一道裂缝。全球第二大稳定币 USDC 发行商 Circle 以每股31美元登陆资本市场。除了资本市场上的变化外。全球其他国家和地区也做出了反应。美国"将保持美元作为世界主导储备货币的地位"，并且"将利用稳定币来实现这一目标"。香港出台《稳定币条例》，欧盟、新加坡、日本等经济体将稳定币纳入监管……稳定币不仅是全球关注的热门话题，也是切实发生的经济事件。不仅是一场商业角逐，更关乎未来主权货币的地位，可能对全球经济和金融格局有重要影响。中金公司首席经济学家彭文生博士近期发布文章《稳定币的经济学分析》，全面分析了稳定币的经济学逻辑和公共政策的含义。本期节目，我们将跟随彭文生博士，从宏观到微观，全面拆解稳定币。【本期嘉宾】彭文生中金公司首席经济学家、研究部负责人，中金研究院院长【本期主播】孙冰洁 中信书院主播本期播客摘自：2025年6月26日已经发布的《稳定币的经济学分析》彭文生 分析员 SAC 执证编号：S0080520060001 SFC CE Ref：ARI892【音乐】StockSounds - Happy Upbeat Uplifting Summer PopInflectionPoint - Real Estate【关于我们】「中金研究院」：中金研究院（CICC Global Institute，缩写CGI）作为中金公司一级部门，定位为新时代、新形势下的新型智库，服务于中国公共政策研究与决策，参与国际政策讨论和交流，并为中国金融市场尤其是资本市场发展建言献策；研究院致力于打造研究中国和全球经济、金融和资本市场中长期发展重大问题的能力和团队，对涉及国计民生的重大课题进行前瞻性研究，并通过研究咨询、主题论坛、国际交流、系列讲座等形式为政府、企业及相关机构提供服务。中金公司首席经济学家、研究部负责人彭文生博士担任中金研究院院长，中金公司研究部执行负责人、ESG办公室负责人吴慧敏博士担任执行院长。【官网链接】cgi.cicc.com
    --------  
    59:03
  episode 35 | 卡牌：IP纵向拓展加速，内容+体验消费双轮驱动
    【本期内容】本期节目将要讨论的行业「集换式卡牌」,在 2024 年规模已经超过260亿元，在 2019 至 2024 年间市场规模年复合增长率达到了56.6%。中金公司研究部报告显示，近年来，集换式卡牌行业进入快速发展期，产业链参与方逐渐丰富，产业链融合发展有望进一步成熟，未来行业市场规模仍有较高的发展前景，同时在IP价值日益凸显的市场环境下，具备差异化IP储备和完善运营能力的版权方或具备竞争优势。而这背后反映了怎样的消费者情绪？IP商业化的黄金赛道还有怎样的挖掘潜力？本期节目,我们将和中金公司研究部传媒行业研究员焦杉一起走进这个"新潮"的行业。【本期嘉宾】焦杉 中金公司研究部 传媒行业分析师【本期主播】徐恩多 中金研究院左烜晅 中金研究院本期播客摘自：2025年4月15日已经发布的《IP系列#4 卡牌行业深度分析：IP纵向拓展加速，关注"内容+体验消费"双轮驱动》张雪晴，CFA 分析员 SAC 执证编号：S0080517090001 SFC CE Ref：BNC281焦杉 分析员 SAC 执证编号：S0080521070012 SFC CE Ref：BRQ187吴同 联系人 SAC 执证编号：S0080124060006 SFC CE Ref：BVQ300【音乐】StockSounds - Happy Upbeat Uplifting Summer PopInflectionPoint - Real Estate【关于我们】「中金研究院」：中金研究院（CICC Global Institute，缩写CGI）作为中金公司一级部门，定位为新时代、新形势下的新型智库，服务于中国公共政策研究与决策，参与国际政策讨论和交流，并为中国金融市场尤其是资本市场发展建言献策；研究院致力于打造研究中国和全球经济、金融和资本市场中长期发展重大问题的能力和团队，对涉及国计民生的重大课题进行前瞻性研究，并通过研究咨询、主题论坛、国际交流、系列讲座等形式为政府、企业及相关机构提供服务。中金公司首席经济学家、研究部负责人彭文生博士担任中金研究院院长，中金公司研究部执行负责人、ESG办公室负责人吴慧敏博士担任执行院长。【官网链接】cgi.cicc.com
    --------  
    31:56
  episode 34 | 特朗普关税政策的影响与展望
    【本期内容】 近日，特朗普政府的关税政策成为全球瞩目的焦点，自 2025 年 1 月以来，特朗普政府采取了一系列具体的关税措施，这些措施不仅影响了美国经济，也对全球经济格局产生了深远影响。在本期节目中，我们将和中金公司研究部宏观经济分析师肖捷文一起，梳理特朗普政府在关税方面的政策主张，并分析这些政策对美国经济增长和通胀的具体影响。此外，我们还将探讨这些政策对货币政策和资本市场的连锁反应，以及可能的市场风险。【本期嘉宾】肖捷文 中金公司研究部 宏观经济分析师【本期主播】徐恩多 中金研究院左烜晅 中金研究院本期播客摘自：2025年2月3日已经发布的《特朗普关税第一枪：展望及影响》肖捷文 分析员 SAC 执证编号：S0080523060021 SFC CE Ref：BVG234 张文朗 分析员 SAC 执证编号：S0080520080009 SFC CE Ref：BFE988 【音乐】StockSounds - Happy Upbeat Uplifting Summer PopInflectionPoint - Real Estate【关于我们】「中金研究院」：中金研究院（CICC Global Institute，缩写CGI）作为中金公司一级部门，定位为新时代、新形势下的新型智库，服务于中国公共政策研究与决策，参与国际政策讨论和交流，并为中国金融市场尤其是资本市场发展建言献策；研究院致力于打造研究中国和全球经济、金融和资本市场中长期发展重大问题的能力和团队，对涉及国计民生的重大课题进行前瞻性研究，并通过研究咨询、主题论坛、国际交流、系列讲座等形式为政府、企业及相关机构提供服务。中金公司首席经济学家、研究部负责人彭文生博士担任中金研究院院长，中金公司研究部执行负责人、ESG办公室负责人吴慧敏博士担任执行院长。【官网链接】cgi.cicc.com
    --------  
    31:48
  episode 33 | 零食量贩渠道发展复盘及展望
    【本期内容】新春佳节将至，在本期节目中，我们将聚焦于一个极具年味且近年来发展迅猛的行业——零食量贩渠道。零食量贩作为零售领域的细分领域，主要以提供多品牌、多品种、多品类的零食产品为核心。2021-2024年，零食量贩渠道呈现快速发展态势，其折扣业态也在不断迭代升级。本期播客将聚焦零食量贩行业，对其市场动态、消费者行为以及未来发展趋势进行全面解读。【本期嘉宾】武雨欣 中金公司研究部 食品饮料研究员【本期主播】徐恩多 中金研究院左烜晅 中金研究院本期播客摘自：2024年12月25日已经发布的《休闲食品行业系列三：零食量贩渠道发展复盘及展望》王文丹 分析员 SAC 执证编号：S0080521050010 SFC CE Ref：BGA506武雨欣 分析员 SAC 执证编号：S0080522070024 SFC CE Ref：BSX425【音乐】StockSounds - Happy Upbeat Uplifting Summer PopInflectionPoint - Real Estate【关于我们】「中金研究院」：中金研究院（CICC Global Institute，缩写CGI）作为中金公司一级部门，定位为新时代、新形势下的新型智库，服务于中国公共政策研究与决策，参与国际政策讨论和交流，并为中国金融市场尤其是资本市场发展建言献策；研究院致力于打造研究中国和全球经济、金融和资本市场中长期发展重大问题的能力和团队，对涉及国计民生的重大课题进行前瞻性研究，并通过研究咨询、主题论坛、国际交流、系列讲座等形式为政府、企业及相关机构提供服务。中金公司首席经济学家、研究部负责人彭文生博士担任中金研究院院长，中金公司研究部执行负责人、ESG办公室负责人吴慧敏博士担任执行院长。【官网链接】cgi.cicc.com
    --------  
    39:25
  episode 32 | 感受非洲铜的心跳：刚果（金）-赞比亚铜矿产业链调研
    【本期内容】 在全球铜市迎来供需新变化、宏观经济政策共振向上的关键时刻，非洲，这片古老而神秘的大陆，以其丰富的矿产资源和独特的地缘政治地位，再次站在了全球矿业的聚光灯下。2024 年 9 月，中金公司研究部的分析师们组织前往刚果金和赞比亚，通过实地调研，为我们带来了第一手的行业洞察。在本期节目中，我们将跨越
    --------  
    26:36

About 中金研究院

欢迎来到由中金公司（CICC）中金研究院主持的播客节目。中金研究院（cgi.cicc.com）作为公司一级部门，研究院定位于新时代、新形势下的新型高高端智库，支持中国公共政策研究与决策，参与国际政策讨论和交流从宏观策略到二级市场，从行业赛道到商业故事：这是一档聚焦经济金融、公共政策、行业前沿的播客；这也是一场研究员之间的炉边漫谈，用一杯咖啡的时间，分享研究过程中的发现，聆听行业翘楚的洞见。我们也更希望听到你们的声音：你最希望在播客中听到什么样的内容？也欢迎大家在评论区给我们留言！更多的前沿观察请关注我们的公众号：中金研究院 或 中金点睛
BusinessCareersInvestingManagement

Generated: 9/26/2025 - 2:42:01 AM