episode 32 | 感受非洲铜的心跳：刚果（金）-赞比亚铜矿产业链调研

【本期内容】 在全球铜市迎来供需新变化、宏观经济政策共振向上的关键时刻，非洲，这片古老而神秘的大陆，以其丰富的矿产资源和独特的地缘政治地位，再次站在了全球矿业的聚光灯下。2024 年 9 月，中金公司研究部的分析师们组织前往刚果金和赞比亚，通过实地调研，为我们带来了第一手的行业洞察。在本期节目中，我们将跨越地理的界限，从刚果（金）的丛林到赞比亚的矿区，从宏观经济的政策共振到微观企业的管理实践，全方位探索非洲铜矿产业链的奥秘，一起感受非洲铜的心跳。【本期嘉宾】何曼文 中金公司研究部 有色金属行业分析师曾灿 中金公司研究部 有色金属行业分析师【本期主播】徐恩多 中金研究院左烜晅 中金研究院本期播客摘自：2024年10月14日已经发布的《感受非洲铜的心跳——刚果（金）-赞比亚铜矿产业链调研报告》分析员 曾灿 SAC 执证编号：S0080524070019 SFC CE Ref：BTO751 分析员 何曼文 SAC 执证编号：S0080524060017 SFC CE Ref：BTN249 分析员 齐丁 SAC 执证编号：S0080521040002 SFC CE Ref：BRF842 【音乐】StockSounds - Happy Upbeat Uplifting Summer PopInflectionPoint - Real Estate【关于我们】「中金研究院」：中金研究院（CICC Global Institute，缩写CGI）作为中金公司一级部门，定位为新时代、新形势下的新型智库，服务于中国公共政策研究与决策，参与国际政策讨论和交流，并为中国金融市场尤其是资本市场发展建言献策；研究院致力于打造研究中国和全球经济、金融和资本市场中长期发展重大问题的能力和团队，对涉及国计民生的重大课题进行前瞻性研究，并通过研究咨询、主题论坛、国际交流、系列讲座等形式为政府、企业及相关机构提供服务。中金公司首席经济学家、研究部负责人彭文生博士担任中金研究院院长，中金公司研究部执行负责人、ESG办公室负责人吴慧敏博士担任执行院长。【官网链接】cgi.cicc.com