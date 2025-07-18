Open app
Podcasts
Business
中金研究院
中金研究院
中金研究院
Business
Careers
episode 36 | 彭文生详解稳定币：市场、技术与货币主权之争
【本期内容】本期节目是与播客《知本论》的串台节目。6月5日，纽交所的钟声为加密世界撕开一道裂缝。全球第二大稳定币 USDC 发行商 Circle 以每股31美元登陆资本市场。除了资本市场上的变化外。全球其他国家和地区也做出了反应。美国“将保持美元作为世界主导储备货币的地位”，并且“将利用稳定币来实现这一目标”。香港出台《稳定币条例》，欧盟、新加坡、日本等经济体将稳定币纳入监管……稳定币不仅是全球关注的热门话题，也是切实发生的经济事件。不仅是一场商业角逐，更关乎未来主权货币的地位，可能对全球经济和金融格局有重要影响。中金公司首席经济学家彭文生博士近期发布文章《稳定币的经济学分析》，全面分析了稳定币的经济学逻辑和公共政策的含义。本期节目，我们将跟随彭文生博士，从宏观到微观，全面拆解稳定币。【本期嘉宾】彭文生中金公司首席经济学家、研究部负责人，中金研究院院长【本期主播】孙冰洁 中信书院主播本期播客摘自：2025年6月26日已经发布的《稳定币的经济学分析》彭文生 分析员 SAC 执证编号：S0080520060001 SFC CE Ref：ARI892【音乐】StockSounds - Happy Upbeat Uplifting Summer PopInflectionPoint - Real Estate【关于我们】「中金研究院」：中金研究院（CICC Global Institute，缩写CGI）作为中金公司一级部门，定位为新时代、新形势下的新型智库，服务于中国公共政策研究与决策，参与国际政策讨论和交流，并为中国金融市场尤其是资本市场发展建言献策；研究院致力于打造研究中国和全球经济、金融和资本市场中长期发展重大问题的能力和团队，对涉及国计民生的重大课题进行前瞻性研究，并通过研究咨询、主题论坛、国际交流、系列讲座等形式为政府、企业及相关机构提供服务。中金公司首席经济学家、研究部负责人彭文生博士担任中金研究院院长，中金公司研究部执行负责人、ESG办公室负责人吴慧敏博士担任执行院长。【官网链接】cgi.cicc.com【法律声明】本播客不是中国国际金融股份有限公司（下称“中金公司”）研究报告的发布平台。本播客音频内容仅是中金公司相关研究成果的部分观点讲解录音，订阅者若使用本播客音频内容，有可能会因缺乏对研究报告内容的了解或缺乏专业、完整解读而对音频中的信息、观点、判断等内容产生理解上的歧义。订阅者如使用本播客音频内容，须寻求专业顾问的指导及解读。订阅本播客不构成任何合同或承诺的基础，中金公司不因任何单纯订阅本播客的行为而将订阅人视为中金公司的客户。本播客所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本播客所载信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。中金公司对本播客音频内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本播客音频内容所造成的任何后果，中金公司及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。本播客音频所述意见、评估及预测仅为音频录制日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司研究部可能会发出与本播客音频所述意见、评估及预测不一致的研究报告。中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本播客音频意见不一致的市场评论和/或观点。本播客所有内容的版权均为中金公司所有。未经中金公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载、复制、翻版、抄录、修改、仿制、发表或引用本播客所载任何内容。
episode 35 | 卡牌：IP纵向拓展加速，内容+体验消费双轮驱动
【本期内容】本期节目将要讨论的行业「集换式卡牌」,在 2024 年规模已经超过260亿元，在 2019 至 2024 年间市场规模年复合增长率达到了56.6%。中金公司研究部报告显示，近年来，集换式卡牌行业进入快速发展期，产业链参与方逐渐丰富，产业链融合发展有望进一步成熟，未来行业市场规模仍有较高的发展前景，同时在IP价值日益凸显的市场环境下，具备差异化IP储备和完善运营能力的版权方或具备竞争优势。而这背后反映了怎样的消费者情绪？IP商业化的黄金赛道还有怎样的挖掘潜力？本期节目,我们将和中金公司研究部传媒行业研究员焦杉一起走进这个“新潮”的行业。【本期嘉宾】焦杉 中金公司研究部 传媒行业分析师【本期主播】徐恩多 中金研究院左烜晅 中金研究院本期播客摘自：2025年4月15日已经发布的《IP系列#4 卡牌行业深度分析：IP纵向拓展加速，关注“内容+体验消费”双轮驱动》张雪晴，CFA 分析员 SAC 执证编号：S0080517090001 SFC CE Ref：BNC281焦杉 分析员 SAC 执证编号：S0080521070012 SFC CE Ref：BRQ187吴同 联系人 SAC 执证编号：S0080124060006 SFC CE Ref：BVQ300【音乐】StockSounds - Happy Upbeat Uplifting Summer PopInflectionPoint - Real Estate【关于我们】「中金研究院」：中金研究院（CICC Global Institute，缩写CGI）作为中金公司一级部门，定位为新时代、新形势下的新型智库，服务于中国公共政策研究与决策，参与国际政策讨论和交流，并为中国金融市场尤其是资本市场发展建言献策；研究院致力于打造研究中国和全球经济、金融和资本市场中长期发展重大问题的能力和团队，对涉及国计民生的重大课题进行前瞻性研究，并通过研究咨询、主题论坛、国际交流、系列讲座等形式为政府、企业及相关机构提供服务。中金公司首席经济学家、研究部负责人彭文生博士担任中金研究院院长，中金公司研究部执行负责人、ESG办公室负责人吴慧敏博士担任执行院长。【官网链接】cgi.cicc.com【法律声明】本播客不是中国国际金融股份有限公司（下称“中金公司”）研究报告的发布平台。本播客音频内容仅是中金公司相关研究成果的部分观点讲解录音，订阅者若使用本播客音频内容，有可能会因缺乏对研究报告内容的了解或缺乏专业、完整解读而对音频中的信息、观点、判断等内容产生理解上的歧义。订阅者如使用本播客音频内容，须寻求专业顾问的指导及解读。订阅本播客不构成任何合同或承诺的基础，中金公司不因任何单纯订阅本播客的行为而将订阅人视为中金公司的客户。本播客所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本播客所载信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。中金公司对本播客音频内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本播客音频内容所造成的任何后果，中金公司及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。本播客音频所述意见、评估及预测仅为音频录制日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司研究部可能会发出与本播客音频所述意见、评估及预测不一致的研究报告。中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本播客音频意见不一致的市场评论和/或观点。本播客所有内容的版权均为中金公司所有。未经中金公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载、复制、翻版、抄录、修改、仿制、发表或引用本播客所载任何内容。
episode 34 | 特朗普关税政策的影响与展望
【本期内容】 近日，特朗普政府的关税政策成为全球瞩目的焦点，自 2025 年 1 月以来，特朗普政府采取了一系列具体的关税措施，这些措施不仅影响了美国经济，也对全球经济格局产生了深远影响。在本期节目中，我们将和中金公司研究部宏观经济分析师肖捷文一起，梳理特朗普政府在关税方面的政策主张，并分析这些政策对美国经济增长和通胀的具体影响。此外，我们还将探讨这些政策对货币政策和资本市场的连锁反应，以及可能的市场风险。【本期嘉宾】肖捷文 中金公司研究部 宏观经济分析师【本期主播】徐恩多 中金研究院左烜晅 中金研究院本期播客摘自：2025年2月3日已经发布的《特朗普关税第一枪：展望及影响》肖捷文 分析员 SAC 执证编号：S0080523060021 SFC CE Ref：BVG234 张文朗 分析员 SAC 执证编号：S0080520080009 SFC CE Ref：BFE988 【音乐】StockSounds - Happy Upbeat Uplifting Summer PopInflectionPoint - Real Estate【关于我们】「中金研究院」：中金研究院（CICC Global Institute，缩写CGI）作为中金公司一级部门，定位为新时代、新形势下的新型智库，服务于中国公共政策研究与决策，参与国际政策讨论和交流，并为中国金融市场尤其是资本市场发展建言献策；研究院致力于打造研究中国和全球经济、金融和资本市场中长期发展重大问题的能力和团队，对涉及国计民生的重大课题进行前瞻性研究，并通过研究咨询、主题论坛、国际交流、系列讲座等形式为政府、企业及相关机构提供服务。中金公司首席经济学家、研究部负责人彭文生博士担任中金研究院院长，中金公司研究部执行负责人、ESG办公室负责人吴慧敏博士担任执行院长。【官网链接】cgi.cicc.com【法律声明】本播客不是中国国际金融股份有限公司（下称“中金公司”）研究报告的发布平台。本播客音频内容仅是中金公司相关研究成果的部分观点讲解录音，订阅者若使用本播客音频内容，有可能会因缺乏对研究报告内容的了解或缺乏专业、完整解读而对音频中的信息、观点、判断等内容产生理解上的歧义。订阅者如使用本播客音频内容，须寻求专业顾问的指导及解读。订阅本播客不构成任何合同或承诺的基础，中金公司不因任何单纯订阅本播客的行为而将订阅人视为中金公司的客户。本播客所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本播客所载信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。中金公司对本播客音频内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本播客音频内容所造成的任何后果，中金公司及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。本播客音频所述意见、评估及预测仅为音频录制日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司研究部可能会发出与本播客音频所述意见、评估及预测不一致的研究报告。中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本播客音频意见不一致的市场评论和/或观点。本播客所有内容的版权均为中金公司所有。未经中金公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载、复制、翻版、抄录、修改、仿制、发表或引用本播客所载任何内容。
episode 33 | 零食量贩渠道发展复盘及展望
【本期内容】新春佳节将至，在本期节目中，我们将聚焦于一个极具年味且近年来发展迅猛的行业——零食量贩渠道。零食量贩作为零售领域的细分领域，主要以提供多品牌、多品种、多品类的零食产品为核心。2021-2024年，零食量贩渠道呈现快速发展态势，其折扣业态也在不断迭代升级。本期播客将聚焦零食量贩行业，对其市场动态、消费者行为以及未来发展趋势进行全面解读。【本期嘉宾】武雨欣 中金公司研究部 食品饮料研究员【本期主播】徐恩多 中金研究院左烜晅 中金研究院本期播客摘自：2024年12月25日已经发布的《休闲食品行业系列三：零食量贩渠道发展复盘及展望》王文丹 分析员 SAC 执证编号：S0080521050010 SFC CE Ref：BGA506武雨欣 分析员 SAC 执证编号：S0080522070024 SFC CE Ref：BSX425【音乐】StockSounds - Happy Upbeat Uplifting Summer PopInflectionPoint - Real Estate【关于我们】「中金研究院」：中金研究院（CICC Global Institute，缩写CGI）作为中金公司一级部门，定位为新时代、新形势下的新型智库，服务于中国公共政策研究与决策，参与国际政策讨论和交流，并为中国金融市场尤其是资本市场发展建言献策；研究院致力于打造研究中国和全球经济、金融和资本市场中长期发展重大问题的能力和团队，对涉及国计民生的重大课题进行前瞻性研究，并通过研究咨询、主题论坛、国际交流、系列讲座等形式为政府、企业及相关机构提供服务。中金公司首席经济学家、研究部负责人彭文生博士担任中金研究院院长，中金公司研究部执行负责人、ESG办公室负责人吴慧敏博士担任执行院长。【官网链接】cgi.cicc.com【法律声明】本播客不是中国国际金融股份有限公司（下称“中金公司”）研究报告的发布平台。本播客音频内容仅是中金公司相关研究成果的部分观点讲解录音，订阅者若使用本播客音频内容，有可能会因缺乏对研究报告内容的了解或缺乏专业、完整解读而对音频中的信息、观点、判断等内容产生理解上的歧义。订阅者如使用本播客音频内容，须寻求专业顾问的指导及解读。订阅本播客不构成任何合同或承诺的基础，中金公司不因任何单纯订阅本播客的行为而将订阅人视为中金公司的客户。本播客所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本播客所载信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。中金公司对本播客音频内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本播客音频内容所造成的任何后果，中金公司及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。本播客音频所述意见、评估及预测仅为音频录制日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司研究部可能会发出与本播客音频所述意见、评估及预测不一致的研究报告。中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本播客音频意见不一致的市场评论和/或观点。本播客所有内容的版权均为中金公司所有。未经中金公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载、复制、翻版、抄录、修改、仿制、发表或引用本播客所载任何内容。
episode 32 | 感受非洲铜的心跳：刚果（金）-赞比亚铜矿产业链调研
【本期内容】 在全球铜市迎来供需新变化、宏观经济政策共振向上的关键时刻，非洲，这片古老而神秘的大陆，以其丰富的矿产资源和独特的地缘政治地位，再次站在了全球矿业的聚光灯下。2024 年 9 月，中金公司研究部的分析师们组织前往刚果金和赞比亚，通过实地调研，为我们带来了第一手的行业洞察。在本期节目中，我们将跨越地理的界限，从刚果（金）的丛林到赞比亚的矿区，从宏观经济的政策共振到微观企业的管理实践，全方位探索非洲铜矿产业链的奥秘，一起感受非洲铜的心跳。【本期嘉宾】何曼文 中金公司研究部 有色金属行业分析师曾灿 中金公司研究部 有色金属行业分析师【本期主播】徐恩多 中金研究院左烜晅 中金研究院本期播客摘自：2024年10月14日已经发布的《感受非洲铜的心跳——刚果（金）-赞比亚铜矿产业链调研报告》分析员 曾灿 SAC 执证编号：S0080524070019 SFC CE Ref：BTO751 分析员 何曼文 SAC 执证编号：S0080524060017 SFC CE Ref：BTN249 分析员 齐丁 SAC 执证编号：S0080521040002 SFC CE Ref：BRF842 【音乐】StockSounds - Happy Upbeat Uplifting Summer PopInflectionPoint - Real Estate【关于我们】「中金研究院」：中金研究院（CICC Global Institute，缩写CGI）作为中金公司一级部门，定位为新时代、新形势下的新型智库，服务于中国公共政策研究与决策，参与国际政策讨论和交流，并为中国金融市场尤其是资本市场发展建言献策；研究院致力于打造研究中国和全球经济、金融和资本市场中长期发展重大问题的能力和团队，对涉及国计民生的重大课题进行前瞻性研究，并通过研究咨询、主题论坛、国际交流、系列讲座等形式为政府、企业及相关机构提供服务。中金公司首席经济学家、研究部负责人彭文生博士担任中金研究院院长，中金公司研究部执行负责人、ESG办公室负责人吴慧敏博士担任执行院长。【官网链接】cgi.cicc.com【法律声明】本播客不是中国国际金融股份有限公司（下称“中金公司”）研究报告的发布平台。本播客音频内容仅是中金公司相关研究成果的部分观点讲解录音，订阅者若使用本播客音频内容，有可能会因缺乏对研究报告内容的了解或缺乏专业、完整解读而对音频中的信息、观点、判断等内容产生理解上的歧义。订阅者如使用本播客音频内容，须寻求专业顾问的指导及解读。订阅本播客不构成任何合同或承诺的基础，中金公司不因任何单纯订阅本播客的行为而将订阅人视为中金公司的客户。本播客所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本播客所载信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。中金公司对本播客音频内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本播客音频内容所造成的任何后果，中金公司及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。本播客音频所述意见、评估及预测仅为音频录制日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司研究部可能会发出与本播客音频所述意见、评估及预测不一致的研究报告。中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本播客音频意见不一致的市场评论和/或观点。本播客所有内容的版权均为中金公司所有。未经中金公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载、复制、翻版、抄录、修改、仿制、发表或引用本播客所载任何内容。
About 中金研究院
欢迎来到由中金公司（CICC）中金研究院主持的播客节目。中金研究院（cgi.cicc.com）作为公司一级部门，研究院定位于新时代、新形势下的新型高高端智库，支持中国公共政策研究与决策，参与国际政策讨论和交流从宏观策略到二级市场，从行业赛道到商业故事：这是一档聚焦经济金融、公共政策、行业前沿的播客；这也是一场研究员之间的炉边漫谈，用一杯咖啡的时间，分享研究过程中的发现，聆听行业翘楚的洞见。我们也更希望听到你们的声音：你最希望在播客中听到什么样的内容？也欢迎大家在评论区给我们留言！更多的前沿观察请关注我们的公众号：中金研究院 或 中金点睛
