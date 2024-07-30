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提前退休那些事儿｜FIRE Works

Podcast 提前退休那些事儿｜FIRE Works
大狮姐
FIRE践行者的自留地 这是一档为所有想要提前退休、准备提前退休和已经提前退休的朋友做的播客节目 在这里你能找到财务自由提前退休运动的一切，以及一些关于金钱和幸福的真相 祝所有追求自由的人都能早早退休
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  • 葡萄牙躺平三年，账户新高了｜中美葡退休哪家强｜美国大学不香了吗？｜退休后Emo怎么办｜E07. Judy的退休故事
    本期嘉宾Judy，可能是大狮姐最想采访的一个发儿。我和她四年前相识于一个炒股群，聊得投机加了好友。不久后她突然宣布要带着老公和三岁的儿子，从美国搬到葡萄牙退休了，正在孤独地准备FIRE的我终于认识了第一个活的提前退休者！拜Judy所赐，我脑子一热也在同一年选择了退休四年后我们终于坐下来聊了聊她退休的历程、对于孩子的规划、在葡萄牙生活的种种，以及人到中年的一地鸡毛（当然还有发儿的投资骚操作，可别参考哦🤓）本期音乐： 12 Pesos by Alessandro Gugel主持人：大狮姐（公众号，小红书："提前退休那些事儿"）嘉宾：Judy（公众号，小红书："37岁的目标是FIRE"；豆瓣名："猪蹄贱"）----【时间戳】：02:40 退休生活哪家强：美国、葡萄牙、中国？10:05 儿子在葡萄牙适应得如何，要不要回美国读书15:00 为人父母无正经职业，该当何罪16:05 退休后我emo了，你呢？19:07 先生家的御用理财师20:50 存够多少钱才能退休22:24 股市崩于前而色不改23:40 安全感是如何炼成的24:37 英伟达助新高，以及这几年的骚操作27:08 投资组合，债券和高分红ETF31:12 先生emo前传37:22 先生emo的N个理由41:26 男人退休了，药丸47:18 环球旅行者给宅人推荐旅游地49:51 退休还是不退休，Judy怎么看53:52 葡萄牙还值得吗59:04 大狮姐的播后叨叨
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    1:01:24
  • 财务自由的所有知识点，听完从理财小白直升发圈老司机 | E06. 硬核FIRE大全
    十年可以实现财务自由吗？追求FIRE的人是在弄啥子？怎么管理自家的三瓜俩枣？一期讲清楚实现财务自由的所有实操步骤，能听完这期的肯定命中带点财---主持人：大狮姐（公众号和小红书都叫“提前退休那些事儿”）本期音乐：Mosey by Soul Shifters本期提到的书和博主：《Your Money Or Your Life》《Early Retirement Extreme》《The Simple Path To Wealth》《Quit Like A Millionaire》Mr. Money MustacheMad Fientist----退休时间表：【时间戳】FIRE的定义和历史05:20 什么是FIRE07:12 四本书和两个博主07:15 Your money or your life （富足人生）199409:41 Early Retirement Extreme 201014:15 The simple path to wealth （简单致富）JL collins 201617:30Quit like a millionaire 201919:40Mr. Money Mustache20:47Mad Fientist21:33 财务自由基础版：底层逻辑和基础概念21:54一个出乎你意料的财务自由定义28:16多少钱才能提前退休——4%法则是什么29:474%法则怎么来的32:204%法则的误读误用：本金不动、通货膨胀，实际投资收益37:25要多久才能财务自由，储蓄率和退休时间一一对应，钱和时间一一对应39:37财务自由的五个阶段；瘦火、火、肥火44:42海岸火，咖啡师火47:20如何计算净资产50:09财富是看不见的53:45财务自由进阶版：资产配置和管理55:24美股横牛60:17债券投资61:20股债比例62:50退休后的三桶水66:57调仓和再平衡71:12其他被动收入75:09财务自由高阶版75:17风险：Sequence of return risk78:30退休账户可以花吗：Roth conversion80:49如何合理避税82:36退休后的医保1:23:42 播后叨叨
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    1:25:46
  • 焦虑、无聊、空虚、迷茫……提前退休这条路，我们跪着也要走完 | E05. 海哥的退休故事
    和两次退休的海哥聊了聊提前退休不能说的秘密。播客名称： 提前退休那些事儿（公众号、小红书同名）主持人： 大狮姐嘉宾： 积海（他的小红书ID：积海的FIRE生活）10.19线下活动报名请找佐治亚小帅本期音乐：Samurai Call by Ian Kelosky------【时间戳】 01:25 找到组织很重要 03:41 为什么2021年卖房 05:57 XX、XX和XX还会好吗 10:52 熊市时的金钱焦虑 12:40 抑郁是忘不了过去，焦虑是看不清未来 17:17 大狮姐的大钱灵魂拷问 22:34 最优解与次优解，月亮与六便士 26:03 如何找到人生目标，意想不到的方法 27:59 起鸡皮疙瘩了 30:00 十年之约 32:00 外国人也会焦虑吗 36:21 大狮姐播后感
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  • 职场倦怠自救指南，一个身心教练的此岸和彼岸 | E04. An的退休故事
    这一期节目送给所有在职场中崩溃的朋友播客名称： 提前退休那些事儿（公众号、小红书同名）主持人： 大狮姐嘉宾： An（她的小红书ID：屿安）本期音乐：Free Flow by Reveile------ 00:52 学习中医的经历，体会“气” 04:45 人生教练/身心教练到底是干嘛的，和心理咨询师的区别 13:16 一个来访者的例子，触碰到他人的生命，好幸福 19:23 讲哭了 21:11 Burnout：职场崩溃了，我该怎么办 30:43 职业教练是个什么样的职业 32:46 教练赚钱矩阵 39:30 An的经历和财务自由故事 49:01 转行和辞职的纠结 59:27 运气、直觉、不可被量化的人 1:05:43 大狮姐被An教练了一番 1:13:03 对FIRE运动的思考 1:21:52 总结：大狮姐播后记
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    1:24:13
  • 提前退休心态崩了？还好我有《庄子》这本快乐书 | E03. 庄子四诫
    庄子四诫：不辩、不逾、不诳、不爱《逍遥游》：至人无己，神人无功，圣人无名《齐物论》：夫吹万不同，而使其自已也，咸其自取，怒者其谁邪！大知闲闲，小知间间；《大宗师》：泉涸，鱼相与处于陆，相呴以湿，相濡以沫，不如相忘于江湖。与其誉尧而非桀也，不如两忘而化其道。鱼相造乎水，人相造乎道。相造乎水者，穿池而养给；相造乎道者，无事而生定。故曰：鱼相忘乎江湖，人相忘乎道术。夫大块载我以形，劳我以生，佚我以老，息我以死。故善吾生者，乃所以善吾死也。古之真人，不知说生，不知恶死。--------播客名称： 提前退休那些事儿（公众号、小红书同名）主持人： 大狮姐-----01:01 引子：至人无己，神人无功，圣人无名 01:03 庄子是本快乐书，读了却变成扫地的? 06:45 不着急成功10:17 第一诫，不辩：枢始得环中以应无穷 10:34 《齐物论》：“天籁”的出处 18:34 为什么我不烦懂王了 23:17 用“大知闲闲，小知间间”解决婆媳矛盾28:14 第二诫，不逾：守好本分，不要越俎代庖 31:07 大狮姐的分内之事 37:39 判断什么是分内之事的三个标准48:22 第三诫，不诳：不说假话，要做真人 48:55 什么是“慧根”，什么是“我执” 51:48 吵架时突然拿出电脑找真相 56:27 吵架第二弹：脱口而出四句假话1:00:43 前三诫总结：我做到了多少1:04:43 第四诫，不爱：相濡以沫，不如相忘于江湖 1:14:50 养儿子的最高境界：娶了媳妇忘了娘 1:17:06 爱他，就放他走 1:19:00 庄子的生死观：相忘以生，无所终穷 1:20:03 死亡的反义词 1:23:28 与万物相连
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    1:30:06

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