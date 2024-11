财务自由的所有知识点,听完从理财小白直升发圈老司机 | E06. 硬核FIRE大全

十年可以实现财务自由吗?追求FIRE的人是在弄啥子?怎么管理自家的三瓜俩枣?一期讲清楚实现财务自由的所有实操步骤,能听完这期的肯定命中带点财---主持人:大狮姐(公众号和小红书都叫“提前退休那些事儿”)本期音乐:Mosey by Soul Shifters本期提到的书和博主:《Your Money Or Your Life》《Early Retirement Extreme》《The Simple Path To Wealth》《Quit Like A Millionaire》Mr. Money MustacheMad Fientist----退休时间表:【时间戳】FIRE的定义和历史05:20 什么是FIRE07:12 四本书和两个博主07:15 Your money or your life (富足人生)199409:41 Early Retirement Extreme 201014:15 The simple path to wealth (简单致富)JL collins 201617:30Quit like a millionaire 201919:40Mr. Money Mustache20:47Mad Fientist21:33 财务自由基础版:底层逻辑和基础概念21:54一个出乎你意料的财务自由定义28:16多少钱才能提前退休——4%法则是什么29:474%法则怎么来的32:204%法则的误读误用:本金不动、通货膨胀,实际投资收益37:25要多久才能财务自由,储蓄率和退休时间一一对应,钱和时间一一对应39:37财务自由的五个阶段;瘦火、火、肥火44:42海岸火,咖啡师火47:20如何计算净资产50:09财富是看不见的53:45财务自由进阶版:资产配置和管理55:24美股横牛60:17债券投资61:20股债比例62:50退休后的三桶水66:57调仓和再平衡71:12其他被动收入75:09财务自由高阶版75:17风险:Sequence of return risk78:30退休账户可以花吗:Roth conversion80:49如何合理避税82:36退休后的医保1:23:42 播后叨叨