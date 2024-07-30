葡萄牙躺平三年，账户新高了｜中美葡退休哪家强｜美国大学不香了吗？｜退休后Emo怎么办｜E07. Judy的退休故事

本期嘉宾Judy，可能是大狮姐最想采访的一个发儿。我和她四年前相识于一个炒股群，聊得投机加了好友。不久后她突然宣布要带着老公和三岁的儿子，从美国搬到葡萄牙退休了，正在孤独地准备FIRE的我终于认识了第一个活的提前退休者！拜Judy所赐，我脑子一热也在同一年选择了退休四年后我们终于坐下来聊了聊她退休的历程、对于孩子的规划、在葡萄牙生活的种种，以及人到中年的一地鸡毛（当然还有发儿的投资骚操作，可别参考哦🤓）本期音乐： 12 Pesos by Alessandro Gugel主持人：大狮姐（公众号，小红书："提前退休那些事儿"）嘉宾：Judy（公众号，小红书："37岁的目标是FIRE"；豆瓣名："猪蹄贱"）----【时间戳】：02:40 退休生活哪家强：美国、葡萄牙、中国？10:05 儿子在葡萄牙适应得如何，要不要回美国读书15:00 为人父母无正经职业，该当何罪16:05 退休后我emo了，你呢？19:07 先生家的御用理财师20:50 存够多少钱才能退休22:24 股市崩于前而色不改23:40 安全感是如何炼成的24:37 英伟达助新高，以及这几年的骚操作27:08 投资组合，债券和高分红ETF31:12 先生emo前传37:22 先生emo的N个理由41:26 男人退休了，药丸47:18 环球旅行者给宅人推荐旅游地49:51 退休还是不退休，Judy怎么看53:52 葡萄牙还值得吗59:04 大狮姐的播后叨叨