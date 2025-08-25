Riccardo Zecchina, professore di Machine Learning e Data Science, è tra gli ospiti di The Big Interview, l’evento di Wired Italia che si è tenuto il 26 giugno all’Università Bocconi di Milano. In questo talk riflette su cosa rappresenti oggi l’intelligenza artificiale e spiega perché l’Europa ha bisogno di un CERN per l’IA. Scopri le altre interviste e i contenuti esclusivi su ⁠Wired.it⁠ Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

Massimo Canducci, Innovation & Strategy Director di Spindox ed esperto di innovazione, è tra gli ospiti di The Big Interview, l'evento di Wired Italia che si è tenuto il 26 giugno all'Università Bocconi di Milano. Nel suo talk, riflette su che cos'è davvero l'empatia artificiale e su quali scenari futuri ci attendono nel campo dell'intelligenza artificiale.

Il fotoreporter Fabio Bucciarelli è tra gli ospiti di The Big Interview, l'evento di Wired Italia che si è tenuto il 26 giugno all'Università Bocconi di Milano. Nel suo intervento, Bucciarelli racconta il dietro le quinte del suo ultimo libro fotografico, un viaggio visivo tra Gaza, i Territori occupati e il Libano che abbraccia oltre un decennio – dal 2013 al 2024.

A The Big Interview, l'evento di Wired Italia che si è tenuto il 26 giugno all'Università Bocconi di Milano, Mattia Fochesato, docente di storia economica, indaga le radici profonde delle disuguaglianze economiche. È davvero la tecnologia la principale responsabile? Attraverso la lente della ricerca storica, Fochesato ci invita a ripensare le dinamiche che plasmano il nostro presente.

Leah Feiger, senior politics editor di WIRED US, è tra gli ospiti di The Big Interview, l'evento di Wired Italia che si è svolto il 26 giugno all'Università Bocconi di Milano. Nel suo talk, Feiger riflette sul potere crescente di Elon Musk nell'America di oggi, analizzando il suo ruolo nelle infrastrutture digitali e nella gestione dei dati. L'intervista è in inglese ed è condotta da Adamà Faye, adaptation editor di Wired Italia.

Questo è The Big Interview, il format di Wired in cui diamo voce alle persone che stanno cambiando il mondo. Interviste, dialoghi, incontri con le menti straordinarie del nostro tempo, con chi esplora le frontiere della tecnologia, chi costruisce l’innovazione, chi cerca soluzioni e idee alternative per affrontare le sfide del futuro. A The Big Interview ci facciamo tante domande. E le poniamo a chi può aiutarci a trovare le risposte necessarie per immaginare il domani e iniziare a costruirlo insieme, oggi. Dai progetti di ricerca scientifica più pionieristici ai nuovi equilibri della geopolitica, dall’innovazione tecnologica alla battaglia per salvare il pianeta dalla crisi del clima, dalle rivoluzioni della nostra società all’arte più sperimentale, attraverso le parole dei protagonisti di The Big Interview costruiamo la nostra mappa del presente e del futuro. Non abbiamo confini, per trovare le risposte, per questo nella serie si alterneranno interviste in inglese e in italiano. Tutte le voci che vale la pena ascoltare le trovate qui, a The Big Interview.