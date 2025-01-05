أسمار يفتح صفحات مضيئة من دواوين أكبر الشعراء العرب المعاصرين أحمد شوقي، ويعرض لنا باقة من غزير أغراضه الشعرية، وأهمها الرثاء والطبيعة، ويقدم صوراً من غريب طباعه وعجائبها، ويسلط الضوء على بابين لم يطرقهما شاعر قبله؛ المسرح الشعري وأدب الطفل.هذه الحلقة برعاية:--قهوة بيكولوالموقع الإلكتروني https://piccolo.sa/
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1:32:58
الهجاء في العصر العباسي
أسمار يتجول في أزقة العصر العباسي، ويطرق باب الهجاء ويطَّلع على فنونه وأنواعه، والأسباب التي تدفع الشاعر للهجاء، ويقص علينا باقة من قصائد الهجاء المضحكة حيناً والقاتلة حيناً آخر. هذه الحلقة برعاية:-قهوة بيكولو الموقع الإلكتروني https://piccolo.sa/ حلقة جديدة من بودكاست «أسمار» مع عبدالله العنزي، حسني مالك، فيصل الشهراني. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست أسمار بمراسلتنا على: [email protected] حساب عبدالله العنزي في تويتر: https://twitter.com/abo_asil13حساب فيصل الشهراني في تويتر: https://twitter.com/abufajr لمعرفة آخر أخبار شبكة مايكس تابعنا على:تويتر: https://twitter.com/MicsPodانستقرام: https://www.instagram.com/micspodفيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodofficلينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspodتيك توك: https://vm.tiktok.com/ZSehjfoBt/
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1:23:32
صبا نجد
بودكاست أسمار يحط رحاله عند مهوى أفئدة الشعراء، نَجْد التي أحبها كل من زارها فتغنى بجمالها وطبيعتها الساحرة وخلدها في قصائد عظيمة. هذه الحلقة برعاية:- الماجدية للاستثمارتواصل معنا:https://almajdiahinvestment.sa/contact-usالموقع الإلكتروني:https://almajdiahinvestment.sa/Majdiah_invest انستقرامhttps://www.instagram.com/majdiah_invest?igsh=MTk3ZG5laGVnMW1oMA==X:https://x.com/majdiah_invest?s=21LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/ -قهوة بيكولو الموقع الإلكتروني https://piccolo.sa/ حلقة جديدة من بودكاست «أسمار» مع عبدالله العنزي، حسني مالك، فيصل الشهراني. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست أسمار بمراسلتنا على: [email protected] حساب عبدالله العنزي في تويتر: https://twitter.com/abo_asil13حساب فيصل الشهراني في تويتر: https://twitter.com/abufajr لمعرفة آخر أخبار شبكة مايكس تابعنا على:تويتر: https://twitter.com/MicsPodانستقرام: https://www.instagram.com/micspodفيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodofficلينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspodتيك توك: https://vm.tiktok.com/ZSehjfoBt/
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58:23
الأعمى المظلوم بشار بن برد
بودكاست أسمار يطرق باب شاعر ثائر متمرد عابث طريف يعد أحد أهم شيوخ المجددين؛ بشار بن برد وصفحات من أجمل غزلياته ومدائحه وهجائياته، وصفحة حياته الأخيرة التي انطوت بألم وأسى. هذه الحلقة برعاية:- الماجدية للاستثمارتواصل معنا:https://almajdiahinvestment.sa/contact-usالموقع الإلكتروني:https://almajdiahinvestment.sa/Majdiah_invest انستقرامhttps://www.instagram.com/majdiah_invest?igsh=MTk3ZG5laGVnMW1oMA==X:https://x.com/majdiah_invest?s=21LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/-قهوة بيكولو الموقع الإلكتروني https://piccolo.sa/ حلقة جديدة من بودكاست «أسمار» مع عبدالله العنزي، حسني مالك، فيصل الشهراني. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست أسمار بمراسلتنا على: [email protected] حساب عبدالله العنزي في تويتر: https://twitter.com/abo_asil13حساب فيصل الشهراني في تويتر: https://twitter.com/abufajr لمعرفة آخر أخبار شبكة مايكس تابعنا على:تويتر: https://twitter.com/MicsPodانستقرام: https://www.instagram.com/micspodفيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodofficلينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspodتيك توك: https://vm.tiktok.com/ZSehjfoBt/
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1:13:52
شعراء شيّبهم الزمان
بودكاست أسمار يحدثنا عن أكبر الواعظبن، المشيب وارتباطه بالزهد، وعن الهموم التي تشيِّب الرأس قبل الأوان، ويتلو على مسامعنا أجمل القصائد التي تتموج بين مدح الشيب وذمه، والتحسر على أيام الشباب والمفاخرة بالفتوحات والكرم. هذه الحلقة برعاية:- الماجدية للاستثمارتواصل معنا:https://almajdiahinvestment.sa/contact-usالموقع الإلكتروني:https://almajdiahinvestment.sa/Majdiah_invest انستقرامhttps://www.instagram.com/majdiah_invest?igsh=MTk3ZG5laGVnMW1oMA==X:https://x.com/majdiah_invest?s=21LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/ -قهوة بيكولو الموقع الإلكتروني https://piccolo.sa/ حلقة جديدة من بودكاست «أسمار» مع عبدالله العنزي، حسني مالك، فيصل الشهراني. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست أسمار بمراسلتنا على: [email protected] حساب عبدالله العنزي في تويتر: https://twitter.com/abo_asil13حساب فيصل الشهراني في تويتر: https://twitter.com/abufajr لمعرفة آخر أخبار شبكة مايكس تابعنا على:تويتر: https://twitter.com/MicsPodانستقرام: https://www.instagram.com/micspodفيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodofficلينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspodتيك توك: https://vm.tiktok.com/ZSehjfoBt/