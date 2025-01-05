سمرٌ على وجه القمر ، حيث لم يصل أحدٌ قبل الأدباء ، حوارات بيضاء جدًا ، مع من يجيدون إلباس الأشياء الواضحة لباس الغموض ؛ مع الأدباء .. الشعر، الرواية، القصة، ...

أسمار يفتح صفحات مضيئة من دواوين أكبر الشعراء العرب المعاصرين أحمد شوقي، ويعرض لنا باقة من غزير أغراضه الشعرية، وأهمها الرثاء والطبيعة، ويقدم صوراً من غريب طباعه وعجائبها، ويسلط الضوء على بابين لم يطرقهما شاعر قبله؛ المسرح الشعري وأدب الطفل.هذه الحلقة برعاية:--قهوة بيكولوالموقع الإلكتروني https://piccolo.sa/

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سمرٌ على وجه القمر ، حيث لم يصل أحدٌ قبل الأدباء ، حوارات بيضاء جدًا ، مع من يجيدون إلباس الأشياء الواضحة لباس الغموض ؛ مع الأدباء .. الشعر، الرواية، القصة، النقد، وأسمار أخرى..