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蜜獾吃书

Podcast 蜜獾吃书
蜜獾吃书
蜜獾吃书是一档小型杂食性读书节目。两位主播，一位到处游荡，在非洲修过电站，在法国当过记者；另一位专业翻译科普作品和科幻小说。我们热衷于阅读闲杂书籍，讨论各种奇奇怪怪的话题，观察他人的幻想与经历，思考它们于我们自身有何种启迪，并分享给你。
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  • 121.极简法医鉴识手册：一切犯罪，皆有痕迹
    法医并不是医生，他们面对的不是亟待拯救的生命，而是一具具冰冷的尸体、四溅的血迹、啃噬着腐烂伤口的蛆虫。为了将罪犯绳之以法，法庭科学技术的发展甚至不惜游走在道德的模糊地带。譬如建立“尸体农场”，将死去的人体故意暴露在风吹、日晒、雨淋、土埋的环境下，纪录它们的腐烂过程。本期蜜獾吃书要和大家聊聊法医，包括它的发展与进步，它的遗憾与不足。许多看似无解的疑案随法医学的进步而宣告侦破，也有案件由于各种理由依然晦暗不明。但即使罪犯与刑侦人员的对抗永无停止之日，我们也应该站在更光明的那一边。/song list/片头曲：梁汉文 - 留痕（《鉴证实录》主题曲）/本期主要参考书目/《极简法医鉴识手册》作者：道格拉斯·莱尔/节目中提到的书籍和电影/《终身验尸官》作者：横山秀夫《诡计博物馆》作者：大山诚一郎《名侦探的献祭》作者：白井智之《我的骨头会唠嗑》作者：廖小刀 / 刘八百《奶酪与蛆虫》作者：卡洛·金茨堡《法医秦明》作者: 秦明《大宋提刑官》导演：阚卫平《鉴证实录》导演：潘嘉德《心魔劫》导演：丹尼尔·皮特里《三面夏娃》导演：纽纳利·约翰逊《沉默的羔羊》导演：乔纳森·戴米《重案六组》系列电视剧《犯罪现场调查》系列美剧《神烦警探》系列美剧/节目中提到的往期节目/24.捍卫雅各布：相信你是我唯一的执念50.开膛手杰克结案报告：女法医的争议之作56.伴生：世界破破烂烂，小动物缝缝补补86.打开一颗心：那美好的仗，我已经打过了97.花粉症与人类：从尼安德特人（啊啾！）到空气净化器…/ 听友群 /《蜜獾吃书》听友群现已正式开放！进群方式：添加李小日微信「bbpark2016」，备注蜜獾吃书，即可进群～/ 商务合作 /欢迎发邮件至 [email protected]
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    1:12:53
  • 120.蓝狐岛：伟大事业中的雄心与现实
    一个耳熟能详，却鲜少有人真正知晓的名字；一段跌宕起伏，却被刻意隐瞒百年的传奇故事。我们都听说过白令海峡。这一最窄处只有35公里的水域分隔了亚洲与北美，站在国际日期变更线的一侧，你能看到“明天”或者“昨天”的对岸。这道在地理和政治上都有重要意义的海峡得名于航海家维他斯·白令，但不像麦哲伦、哥伦比、达伽马，听说过白令事迹的人相对较少，大多数人甚至不知道“白令”是人名。今天，我们就通过《蓝狐岛》，来聊聊这位开创了历史，却险些从历史上被彻底抹去的英雄。/song list/片头曲：Lube - Позови меня тихо по имени（轻唤我名） 片尾曲：Pia Raug - Der Er Et Yndigt Land（有一处好地方）/本期主要参考书目/《蓝狐岛》作者：斯蒂芬·鲍恩/ 听友群 /《蜜獾吃书》听友群现已正式开放！进群方式：添加李小日微信「bbpark2016」，备注蜜獾吃书，即可进群～/ 商务合作 /欢迎发邮件至 [email protected]
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    2:05:38
  • 119.安乐死现场：正因生命如此珍贵
    人无法决定自己是否应该出生，那么，人有没有权力决定自己该不该死亡？协助自杀是否会导向道德滑坡？什么程度才是“难以忍受的痛苦”？安乐死竟然会反而促使人产生活下去的念头？这种做法是爱？是自私？还是谋杀？对于这些问题，不同的人、不同的文化、不同的国家地区有不同的看法。即使是荷兰和瑞士这两个在外人看来都立法允许“广义安乐死”的国家，也存在主动安乐死和协助自杀的巨大差异，而东西方的分歧更大，家族观念与个人意志，它们在天平上孰轻孰重？又能否拿来对比？我们绝不是宣扬，也没有资格评判，但我们可以继续思考，持续观察，保持尊重，进而发现这一极具争议的课题中，还有太多有待讨论、值得犹豫的内容。它就像一面镜子，可以帮我们映照出生之意义，以及众多被人们忽略的真相和细节。谈笑风生的老妇，平静地接受次日的死亡。饱受癌症折磨的硬汉，在朋友们派对的同时结束自己最后的时光。协助自杀的医生，被送上法院的审判席。得知自己被允许安乐死的年轻人，反获得了活下去的勇气。来吧，正因为生命如此珍贵，所以让我们来聊聊死亡。/song list/片尾曲：José González - Stay Alive /本期主要参考书目/《安乐死现场》作者：宫下洋一/节目中提到的书籍和电影/《莱博维茨的赞歌》作者：小沃尔特·M·米勒 《哲学家与狼》作者：马克·罗兰兹《小王子》作者：安托万·德·圣-埃克苏佩里《永恒少年》作者：玛丽-路薏丝·冯·法兰兹《深海长眠》导演: 亚历杭德罗·阿梅纳瓦尔/节目中提到的往期节目/03.莱博维茨的赞歌：要有光，哪怕废土之上07.用荣格理论分析《小王子》 永恒少年及其他39.哲学家与狼：在朗格多克永恒的夏天/ 听友群 /《蜜獾吃书》听友群现已正式开放！进群方式：添加李小日微信「bbpark2016」，备注蜜獾吃书，即可进群～/ 商务合作 /欢迎发邮件至 [email protected]
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    1:21:14
  • 118.是，大臣：辛辣讽刺永不过时
    今年，也就是2024年，英国历史上继丘吉尔之后第二伟大的首相詹姆斯·哈克去世。本期我们要聊的，就是历史学家从哈克日记中还原出的他的从政经历。也许有人会疑惑，英国历史上并不存在这样一位首相。这么说也对，也不对。前行政事务部大臣，后来的首相詹姆斯·哈克确实存在，至少在《是，大臣》和《是，首相》这两部政治讽刺情景喜剧和同名文学著作里存在。这些拿官场开涮的故事得到了许多人的喜爱，比如撒切尔夫人以剧中角色为内阁办公厅首席捕鼠官命名，甚至亲自和两位主角一起演出。这两部作品能获奖无数，当然是因为那些故事的精彩至极，甚至永不过时。今天我们再来看它们，同样可以问问自己，它们有几分是虚构，又有几分照进了现实？/song list/片头片尾曲：Yes，Minister主题曲/本期主要参考书目/《是，大臣》&《是，首相》乔纳森·林恩，安东尼·杰伊编著/节目中提到的剧集和电影/《是，大臣》&《是，首相》系列剧集 《纸牌屋》系列剧集《保罗·爱丁顿：好人一生》BBC出品/节目中提到的往期节目/72.君主论：读它是一场危险的冒险/ 听友群 /《蜜獾吃书》听友群现已正式开放！进群方式：添加李小日微信「bbpark2016」，备注蜜獾吃书，即可进群～/ 商务合作 /欢迎发邮件至 [email protected]
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    1:20:10
  • 117.诅咒兔：怪谈文学也要上桌吃饭
    祝贺韩江获得诺贝尔文学奖！所以......咱们今天推荐另外一位韩女作家（倔强脸），就是入围过2022年布克奖的郑宝拉。我们喜爱这位东亚女性创作的怪谈文学，它们就像尚未获得自由的烈马，像堵住枪口的棉花，用柔软揭示暴力，用诗意抵抗残忍，用朴素的故事对阵人类的终极孤独。在《诅咒兔》中有十个怪诞的故事，既古老又现代，既离奇又真实，继承了韩国文学的愤怒传统，又融入了斯拉夫民间文学的养分，独特而令人印象深刻。........诅咒别人会制造两座坟墓。一座属于被诅咒者，一座属于诅咒者。为了蒙冤而死的朋友，世代以制造诅咒器具为生的他决意复仇。他打破了家族的规矩，设法将诅咒施加到了逼死朋友的恶德商人身上，通过一盏精美的兔子灯。很快，诅咒兔便开始泛滥，它们先吃纸，然后啃食木头，再然后，它们转向了人。/song list/片尾曲：SATV Music - I See the Light/本期主要参考书目/《诅咒兔》作者：郑宝拉/节目中提到的书籍和电影/《素食者》作者：韩江《植物妻子》作者：韩江《猴子》作者：斯蒂芬·金《大师和玛格丽特》作者：布尔加科夫《鳄鱼街》作者：布鲁诺·舒尔茨《怪猴》导演：温子仁《寄生虫》导演：奉俊昊/节目中提到的往期节目/38. 安吉拉卡特精怪故事集：哦！迷人的悍妇！/关于「简单心理」/社会在发展，环境在改变，我们每天都在面临各种各样挑战和困扰，这就是生活，也是一场生存游戏。照顾好自己的身心，是每个玩家的基础任务。或许“简单心理”可以帮你做好这个任务。如果有需要，别忘记咱们本期还有专属优惠～算是给大家准备的小装备！本期播客由好朋友简单心理赞助。「简单心理」成立于2014年，是国内领先的心理健康服务平台，在全球117个城市，拥有2000+位专业心理咨询师和心理健康工作者，目前已为超过200万人次提供专业的心理健康服务。线上首次咨询包含3份专业的心理量表，和心理咨询师50分钟的1v1视频访谈，在结束之后还会提供给你一个定制化心理健康方案，包含推荐3位适合的心理咨询师及提供10份以上的自助书/影/音的资料。如果你在北京，也可以考虑去线下的简单森林进行咨询。在【简单心理公众号】回复【吃书】领取专属优惠，线上首次券后是269元。更多心理服务请搜索�APP/公众号「简单心理」/ 听友群 /《蜜獾吃书》听友群现已正式开放！进群方式：添加李小日微信「bbpark2016」，备注蜜獾吃书，即可进群～/ 商务合作 /欢迎发邮件至 [email protected]
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    1:37:34

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