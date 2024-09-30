一个耳熟能详，却鲜少有人真正知晓的名字；一段跌宕起伏，却被刻意隐瞒百年的传奇故事。我们都听说过白令海峡。这一最窄处只有35公里的水域分隔了亚洲与北美，站在国际日期变更线的一侧，你能看到“明天”或者“昨天”的对岸。这道在地理和政治上都有重要意义的海峡得名于航海家维他斯·白令，但不像麦哲伦、哥伦比、达伽马，听说过白令事迹的人相对较少，大多数人甚至不知道“白令”是人名。今天，我们就通过《蓝狐岛》，来聊聊这位开创了历史，却险些从历史上被彻底抹去的英雄。/song list/片头曲：Lube - Позови меня тихо по имени（轻唤我名） 片尾曲：Pia Raug - Der Er Et Yndigt Land（有一处好地方）/本期主要参考书目/《蓝狐岛》作者：斯蒂芬·鲍恩/ 听友群 /《蜜獾吃书》听友群现已正式开放！进群方式：添加李小日微信「bbpark2016」，备注蜜獾吃书，即可进群～/ 商务合作 /欢迎发邮件至 [email protected]
祝贺韩江获得诺贝尔文学奖！所以......咱们今天推荐另外一位韩女作家（倔强脸），就是入围过2022年布克奖的郑宝拉。我们喜爱这位东亚女性创作的怪谈文学，它们就像尚未获得自由的烈马，像堵住枪口的棉花，用柔软揭示暴力，用诗意抵抗残忍，用朴素的故事对阵人类的终极孤独。在《诅咒兔》中有十个怪诞的故事，既古老又现代，既离奇又真实，继承了韩国文学的愤怒传统，又融入了斯拉夫民间文学的养分，独特而令人印象深刻。........诅咒别人会制造两座坟墓。一座属于被诅咒者，一座属于诅咒者。为了蒙冤而死的朋友，世代以制造诅咒器具为生的他决意复仇。他打破了家族的规矩，设法将诅咒施加到了逼死朋友的恶德商人身上，通过一盏精美的兔子灯。很快，诅咒兔便开始泛滥，它们先吃纸，然后啃食木头，再然后，它们转向了人。/song list/片尾曲：SATV Music - I See the Light/本期主要参考书目/《诅咒兔》作者：郑宝拉/节目中提到的书籍和电影/《素食者》作者：韩江《植物妻子》作者：韩江《猴子》作者：斯蒂芬·金《大师和玛格丽特》作者：布尔加科夫《鳄鱼街》作者：布鲁诺·舒尔茨《怪猴》导演：温子仁《寄生虫》导演：奉俊昊/节目中提到的往期节目/38. 安吉拉卡特精怪故事集：哦！迷人的悍妇！/关于「简单心理」/社会在发展，环境在改变，我们每天都在面临各种各样挑战和困扰，这就是生活，也是一场生存游戏。照顾好自己的身心，是每个玩家的基础任务。或许“简单心理”可以帮你做好这个任务。如果有需要，别忘记咱们本期还有专属优惠～算是给大家准备的小装备！本期播客由好朋友简单心理赞助。「简单心理」成立于2014年，是国内领先的心理健康服务平台，在全球117个城市，拥有2000+位专业心理咨询师和心理健康工作者，目前已为超过200万人次提供专业的心理健康服务。线上首次咨询包含3份专业的心理量表，和心理咨询师50分钟的1v1视频访谈，在结束之后还会提供给你一个定制化心理健康方案，包含推荐3位适合的心理咨询师及提供10份以上的自助书/影/音的资料。如果你在北京，也可以考虑去线下的简单森林进行咨询。在【简单心理公众号】回复【吃书】领取专属优惠，线上首次券后是269元。更多心理服务请搜索�APP/公众号「简单心理」/ 听友群 /《蜜獾吃书》听友群现已正式开放！进群方式：添加李小日微信「bbpark2016」，备注蜜獾吃书，即可进群～/ 商务合作 /欢迎发邮件至 [email protected]