蜜獾吃书是一档小型杂食性读书节目。两位主播，一位到处游荡，在非洲修过电站，在法国当过记者；另一位专业翻译科普作品和科幻小说。我们热衷于阅读闲杂书籍，讨论各种奇奇怪怪的话题，观察他人的幻想与经历，思考它们于我们自身有何种启迪，并分享给你。

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