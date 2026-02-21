Open app
SmarterMarkets™
SmarterMarkets™
Abaxx Technologies Inc.
Business
    Weathering Decarbonization Episode 3 | Hayn Park, Portfolio Manager, Energy Commodities

    2/21/2026
    This week on Weathering Decarbonization, we welcome Hayn Park, Portfolio Manager for Energy Commodities, into the SmarterMarkets™ studio.

     

    David Greely sits down with Hayn to discuss how the energy transition is affecting power markets from fundamentals to their price dynamics and relationships to other markets – and what it takes to trade and manage risk in a more volatile and changing environment for power markets.
    Weathering Decarbonization Episode 2 | Mark Lewis, Partner and Managing Director, Climate Finance Partners LLC

    2/14/2026
    On our second installment of Weathering Decarbonization, we welcome Mark Lewis back into the SmarterMarkets™ studio. Mark is Partner and Managing Director at Climate Finance Partners LLC.

     

    David Greely sat down with Mark to discuss where the rubber is hitting the road in the EU-ETS, the impact on market participants and pricing dynamics, and what the future may hold as we move into compliance markets 2.0.

    Mark re-joined us Friday night to add his key takeaways from a turbulent week in the EU-ETS to this episode, which you can also read on his blog at climatemarketnow.com.
    Weathering Decarbonization Episode 1 | Robin Girmes, Founder & CEO, Enwex

    2/07/2026
    This week, we kick off our new series Weathering Decarbonization with Robin Girmes, Founder & CEO of Enwex. David Greely sits down with Robin to discuss his work at Enwex to better measure and help companies manage the growing weather-related risks to our power supply and energy prices.
    Setting Course 2026 Episode 4 | Robert Friedland, Executive Co-Chairman of Ivanhoe Mines & Co-Founder, Chairman, and CEO of I-Pulse and Jeff Currie, Chief Strategy Officer of Energy Pathways, Carlyle

    1/31/2026
    We wrap up Setting Course 2026 this week with part two of our conversation with Robert Friedland and Jeff Currie. Robert is Executive Co-Chairman of Ivanhoe Mines and Co-Founder, Chairman, and CEO of I-Pulse. Jeff Currie is Chief Strategy Officer of Energy Pathways at Carlyle.

     

    David Greely sits down with Robert and Jeff to discuss what's happening at Davos, what the revenge of the miners and the real economy means for copper and other commodity prices, and the other big themes that Jeff is seeing for 2026 and beyond.

     

    We'll pick up with last week's conversation as Jeff discusses how the need to build out infrastructure for AI data centers is leading traditionally asset-light big tech companies to become asset-heavy.
    Setting Course 2026 Episode 3 | Robert Friedland, Executive Co-Chairman of Ivanhoe Mines & Co-Founder, Chairman, and CEO of I-Pulse and Jeff Currie, Chief Strategy Officer of Energy Pathways, Carlyle

    1/24/2026
    This week on Setting Course 2026, we bring you part one of a two-part conversation with Robert Friedland and Jeff Currie. Robert is Executive Co-Chairman of Ivanhoe Mines and  Co-Founder, Chairman, and CEO of I-Pulse. Jeff Currie is Chief Strategy Officer of Energy Pathways at Carlyle. David Greely sits down with Robert and Jeff to discuss what's happening at Davos, what the revenge of the miners and the real economy means for copper and other commodity prices, and the other big themes that Jeff is seeing for 2026 and beyond.

About SmarterMarkets™

SmarterMarkets™ brings you the entrepreneurs, icons, and executives of commodities, capital markets, and technology to rant on the inadequacies of our systems and riff on ideas for how to improve them. Our weekly episodes explore how technology can be leveraged to redesign and improve markets to meet society’s biggest challenges, including climate change and the energy transition.
