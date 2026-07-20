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Почему мы еще живы

libo/libo
EducationScience
Почему мы еще живы
Latest episode

79 episodes

  • Почему мы еще живы

    В чем сила, брат? История тестостерона

    07/15/2026 | 40 mins.
    Гормон мужской силы, молодости, успеха — как только не называют тестостерон. Но как он работает на самом деле? В этом выпуске — брутальные альфа-подкастеры, качки на стероидах, молодящиеся профессора, а также врачи, пересаживающие людям тестикулы обезьян.
    Эксперт: Валентин Кудряшов, PhD, хирург, уролог и андролог сети клиник «Медси» https://t.me/urokudriashov 

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    Партнер эпизода — Яндекс Практикум: https://practicum.yandex.ru/ Яндекс Практикум поддерживает «Репортаж на диване» — это подкаст и YouTube-проект про искусственный интеллект и нашу жизнь рядом с ним. Послушайте первый эпизод про то, как устроен современный поиск, чем он отличается от классического и почему ИИ может ошибаться: https://music.yandex.ru/album/41782687?utm_source=web&utm_medium=copy_lin
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    Ведущая Лена Чеснокова
    Автор сценария Женя Щербина
    Редактор Дима Перевозчиков
    Медицинская редакторка, рисерчерка и бильд-редакторка Даша Гельфман
    Медицинский консультант Женя Пинелис
    Продюсерка Настя Медведева
    Звукорежиссер, видеомонтажер и саунд-дизайнер Сережа Христолюбов
    Режиссерка Леся Меруд
    Видеопродюсеры Даня Астапов и Жанна Алфимова
    Видео для этого выпуска мы сняли в студии Podcast Corner
    и отдельное спасибо Лике Кремер, Ксении Красильниковой и Андрею Борзенко
    Джингл написала композитор Кира Вайнштейн
    Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотек Blue Dot Sessions и Epidemic Sound, используется по лицензии

    Подписывайтесь на наш телеграм — https://t.me/libolibostudio/ 
    И на наш инстаграм — https://instagram.com/libolibostudio/
  • Почему мы еще живы

    Тизер: интервью с медицинской редакторкой Дашей Гельфман

    05/07/2026 | 1 mins.
    Даша Гельфман — биолог, будущая докторка, вечная студентка курсов первой помощи, женщина с двумя кошками и СДВГ, одна из самых любопытных и въедливых людей, которых мы знаем, а еще — медицинская редакторка вашего любимого подкаста «Почему мы еще живы». Специально для подписчиков «Либо/Либо» Лена Чеснокова взяла интервью у медицинской редакторки подкаста — про карьерный путь, доказательную медицину и, так случайно вышло, про ракеты над Израилем.
    Слушать интервью с Дашей:
    — по подписке в Apple Podcasts: https://cutt.ly/poc705epap
    — по подписке в Telegram: https://cutt.ly/poc705eptg
  • Почему мы еще живы

    Послушное тело. Как медицина училась видеть в пациентах людей | «На каком основании»

    04/15/2026 | 39 mins.
    Фрэнсис Бэкон говорил, что знание — сила, но не уточнил, что медицинское знание — это настоящая власть над людьми, о которой они сами могут даже не догадываться. Несколько веков и несколько ярких историй, как люди добивались права знать о своем теле и своем диагнозе. В этом эпизоде — побочки эпохи Просвещения, маленький, но очень важный ржавый гвоздь и правительственные эксперименты.
    Слушать другие эпизоды подкаста «На каком основании»: https://pc.st/1735291623
    🔐 Подписаться и слушать бонусы: https://cutt.ly/poc2503ybtg по подписке «Либо/Либо+» в телеграме, https://cutt.ly/poc2503ybap по подписке Apple Podcasts
    ❤️ Поддержать студию Либо/Либо: https://support.libolibo.me/?utm_s=pmezh#donate
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    Ведущая Полина Агаркова
    Авторка сценария Аня Карпова
    Редактор Жанна Алфимова
    Фактчекерка Даша Гельфман
    Продюсерка Зоя Алексеева
    Звукорежиссер Юра Шустицкий
    Саунддизайнер Сергей Христолюбов
  • Почему мы еще живы

    Опрос слушателей подкаста «Почему мы ещё живы»

    04/08/2026 | 0 mins.
    Недавно мы закончили уже 7-й сезон «Почему мы ещё живы», и хотим узнать, что вы думаете о нём и о подкасте в целом — что вам нравится, что не нравится и какие эпизоды вы бы хотели услышать в новом сезоне, как вам наш видеоэксперимент. Мы сделали небольшой опрос и просим вас его пройти, это займет 5-7 минут и поможет сделать подкаст еще лучше.
    Проходите опрос по ссылке: https://form.typeform.com/to/IDHGwzMK
    Спасибо вам и до встречи в новом сезоне!
  • Почему мы еще живы

    На светлой стороне: как лечит и убивает Солнце

    03/26/2026 | 52 mins.
    Без Солнца не было бы жизни на Земле. Но и меланомы тоже. А еще Солнце умеет убивать бактерий и помогать людям при аутоиммунных расстройствах и депрессии. Зато темнота — друг молодежи и враг мании. В последнем эпизоде сезона рассказываем, как человечество научилось лечиться светом и защищаться от него.
    Эксперт эпизода: Александр Быканов, дерматовенеролог, косметолог, основатель и главный врач клиники «Пантеон». https://www.instagram.com/dr_bykanov
    Смотреть видеоверсию эпизода на YouTube: https://youtu.be/mBg4SOpRmtM
    Если вам нужен классный продакшн, чтобы запустить свой подкаст, или вы хотите купить у нас рекламу, напишите на podcast@libolibo.me
    Посмотреть наши работы: https://liboliboweb.vercel.app/
    🔐 Подписаться и слушать бонусы: https://cutt.ly/poc2503ybtg по подписке «Либо/Либо+» в телеграме, https://cutt.ly/poc2503ybap по подписке Apple Podcasts
    ❤️ Поддержать студию Либо/Либо: https://support.libolibo.me/?utm_s=pmezh#donate
    _________
    Ведущая Лена Чеснокова
    Автор сценария Женя Щербина
    Редактор Костя Валякин
    Медицинская редакторка и рисерчерка Даша Гельфман
    Медицинский консультант Женя Пинелис
    Продюсерка Настя Медведева
    Звукорежиссер, видеомонтажер и саунд-дизайнер Сережа Христолюбов
    Видеопродюсеры Леся Меруд, Даня Астапов, Жанна Алфимова
    Фоторедактор Анна Филиппова
    отдельное спасибо Лике Кремер, Ксении Красильниковой и Андрею Борзенко
    Джингл написала композитор Кира Вайнштейн
    Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотек Blue Dot Sessions и Epidemic Sound, используется по лицензии

    Подписывайтесь на наш телеграм — https://t.me/libolibostudio/
    И на наш инстаграм — https://instagram.com/libolibostudio/
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About Почему мы еще живы
Подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Как врачи учились лечить болезни, которые раньше считались приговором, решались на новые операции и открывали — иногда случайно — лекарства, без которых мы не представляем себе современную жизнь. Новые эпизоды — по средам раз в две недели. Это подкаст студии «Либо/Либо» Instagram студии: @libolibostudio Telegram студии: @libolibostudio YouTube канал студии: ЛибоЛибо
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