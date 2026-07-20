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79 episodes
- Гормон мужской силы, молодости, успеха — как только не называют тестостерон. Но как он работает на самом деле? В этом выпуске — брутальные альфа-подкастеры, качки на стероидах, молодящиеся профессора, а также врачи, пересаживающие людям тестикулы обезьян.
Эксперт: Валентин Кудряшов, PhD, хирург, уролог и андролог сети клиник «Медси» https://t.me/urokudriashov
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Ведущая Лена Чеснокова
Автор сценария Женя Щербина
Редактор Дима Перевозчиков
Медицинская редакторка, рисерчерка и бильд-редакторка Даша Гельфман
Медицинский консультант Женя Пинелис
Продюсерка Настя Медведева
Звукорежиссер, видеомонтажер и саунд-дизайнер Сережа Христолюбов
Режиссерка Леся Меруд
Видеопродюсеры Даня Астапов и Жанна Алфимова
Видео для этого выпуска мы сняли в студии Podcast Corner
и отдельное спасибо Лике Кремер, Ксении Красильниковой и Андрею Борзенко
Джингл написала композитор Кира Вайнштейн
Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотек Blue Dot Sessions и Epidemic Sound, используется по лицензии
Подписывайтесь на наш телеграм — https://t.me/libolibostudio/
И на наш инстаграм — https://instagram.com/libolibostudio/
- Даша Гельфман — биолог, будущая докторка, вечная студентка курсов первой помощи, женщина с двумя кошками и СДВГ, одна из самых любопытных и въедливых людей, которых мы знаем, а еще — медицинская редакторка вашего любимого подкаста «Почему мы еще живы». Специально для подписчиков «Либо/Либо» Лена Чеснокова взяла интервью у медицинской редакторки подкаста — про карьерный путь, доказательную медицину и, так случайно вышло, про ракеты над Израилем.
Слушать интервью с Дашей:
— по подписке в Apple Podcasts: https://cutt.ly/poc705epap
— по подписке в Telegram: https://cutt.ly/poc705eptg
Послушное тело. Как медицина училась видеть в пациентах людей | «На каком основании»04/15/2026 | 39 mins.Фрэнсис Бэкон говорил, что знание — сила, но не уточнил, что медицинское знание — это настоящая власть над людьми, о которой они сами могут даже не догадываться. Несколько веков и несколько ярких историй, как люди добивались права знать о своем теле и своем диагнозе. В этом эпизоде — побочки эпохи Просвещения, маленький, но очень важный ржавый гвоздь и правительственные эксперименты.
Слушать другие эпизоды подкаста «На каком основании»: https://pc.st/1735291623
🔐 Подписаться и слушать бонусы: https://cutt.ly/poc2503ybtg по подписке «Либо/Либо+» в телеграме, https://cutt.ly/poc2503ybap по подписке Apple Podcasts
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Ведущая Полина Агаркова
Авторка сценария Аня Карпова
Редактор Жанна Алфимова
Фактчекерка Даша Гельфман
Продюсерка Зоя Алексеева
Звукорежиссер Юра Шустицкий
Саунддизайнер Сергей Христолюбов
- Недавно мы закончили уже 7-й сезон «Почему мы ещё живы», и хотим узнать, что вы думаете о нём и о подкасте в целом — что вам нравится, что не нравится и какие эпизоды вы бы хотели услышать в новом сезоне, как вам наш видеоэксперимент. Мы сделали небольшой опрос и просим вас его пройти, это займет 5-7 минут и поможет сделать подкаст еще лучше.
Проходите опрос по ссылке: https://form.typeform.com/to/IDHGwzMK
Спасибо вам и до встречи в новом сезоне!
- Без Солнца не было бы жизни на Земле. Но и меланомы тоже. А еще Солнце умеет убивать бактерий и помогать людям при аутоиммунных расстройствах и депрессии. Зато темнота — друг молодежи и враг мании. В последнем эпизоде сезона рассказываем, как человечество научилось лечиться светом и защищаться от него.
Эксперт эпизода: Александр Быканов, дерматовенеролог, косметолог, основатель и главный врач клиники «Пантеон». https://www.instagram.com/dr_bykanov
Смотреть видеоверсию эпизода на YouTube: https://youtu.be/mBg4SOpRmtM
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_________
Ведущая Лена Чеснокова
Автор сценария Женя Щербина
Редактор Костя Валякин
Медицинская редакторка и рисерчерка Даша Гельфман
Медицинский консультант Женя Пинелис
Продюсерка Настя Медведева
Звукорежиссер, видеомонтажер и саунд-дизайнер Сережа Христолюбов
Видеопродюсеры Леся Меруд, Даня Астапов, Жанна Алфимова
Фоторедактор Анна Филиппова
отдельное спасибо Лике Кремер, Ксении Красильниковой и Андрею Борзенко
Джингл написала композитор Кира Вайнштейн
Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотек Blue Dot Sessions и Epidemic Sound, используется по лицензии
Подписывайтесь на наш телеграм — https://t.me/libolibostudio/
И на наш инстаграм — https://instagram.com/libolibostudio/
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About Почему мы еще живы
Подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Как врачи учились лечить болезни, которые раньше считались приговором, решались на новые операции и открывали — иногда случайно — лекарства, без которых мы не представляем себе современную жизнь. Новые эпизоды — по средам раз в две недели. Это подкаст студии «Либо/Либо» Instagram студии: @libolibostudio Telegram студии: @libolibostudio YouTube канал студии: ЛибоЛибоPodcast website
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