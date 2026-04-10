پادکست اتاق تراپی | The Therapy Room

در این فصل، قراره در هر قسمت
یک تکنیک کاربردی برای بهبود روابط زوجی
رو با هم بررسی کنیم؛ ساده، قابل اجرا و ریشهدار در روانشناسی.
در قسمت اول، با حضور
علی شهاب و سیمیندخت عسگری (روانشناس)
دربارهی تکنیکی صحبت میکنیم که به ظاهر ساده است،
اما میتونه کیفیت گفتوگو، صمیمیت و درک متقابل در رابطه رو تغییر بده.
گاهی کنار هم بودن،
اگر درست دیده و تجربه بشه،
خودش میتونه درمان باشه.
#اتاق_تراپی #روابط_زوجی #روانشناسی_رابطه #تکنیک_زوج_درمانی #علی_شهاب #سیمین_دخت_عسگری
#مبل_قرمز
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