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پادکست اتاق تراپی | The Therapy Room
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پادکست اتاق تراپی | The Therapy Room

Ali Shahab
EducationHealth & Wellness
پادکست اتاق تراپی | The Therapy Room
Latest episode

29 episodes

  • پادکست اتاق تراپی | The Therapy Room

    S04E01: فیلم دیدن دو نفره: چالش ها و فرصت ها (تکنیکهای بهبود روابط زوجی)

    12/17/2025 | 34 mins.
    در این فصل، قراره در هر قسمت
    یک تکنیک کاربردی برای بهبود روابط زوجی
    رو با هم بررسی کنیم؛ ساده، قابل اجرا و ریشه‌دار در روان‌شناسی.
    در قسمت اول، با حضور
    علی شهاب و سیمین‌دخت عسگری (روان‌شناس)
    درباره‌ی تکنیکی صحبت می‌کنیم که به ظاهر ساده است،
    اما می‌تونه کیفیت گفت‌وگو، صمیمیت و درک متقابل در رابطه رو تغییر بده.
    گاهی کنار هم بودن،
    اگر درست دیده و تجربه بشه،
    خودش می‌تونه درمان باشه.
    #اتاق_تراپی #روابط_زوجی #روانشناسی_رابطه #تکنیک_زوج_درمانی #علی_شهاب #سیمین_دخت_عسگری
    #مبل_قرمز
    برای پیشنهادها و تبلیغات در پادکست فارسی با ما در ارتباط باشید:
    info@NewshaCast.com
    See omnystudio.com/listener for privacy information.
  • پادکست اتاق تراپی | The Therapy Room

    ویژه: دستکاری روانی (گسلایت کردن)

    12/10/2025 | 28 mins.
    گس‌لایت کردن فقط یک سوءتفاهم نیست؛ یک نوع کنترل روانیه.
    در این اپیزود جذاب و مهم از اتاق تراپی، همراه سیمین‌دخت عسگری (روانشناس بالینی)، درباره‌ی رابطه‌هایی حرف می‌زنیم که توش آدم کم‌کم به خودش شک می‌کنه…
    از تردیدهای کوچک تا جابه‌جا شدن کامل واقعیت.
    اگه احساس کردی یک نفر مدام تو رو متهم، کوچک یا سردرگم می‌کنه، شنیدن این اپیزود می‌تونه اولین قدم برای بازگشت به خودت باشه.
    برای پیشنهادها و تبلیغات در پادکست فارسی با ما در ارتباط باشید:
    info@NewshaCast.com
    See omnystudio.com/listener for privacy information.
  • پادکست اتاق تراپی | The Therapy Room

    ویژه: گوست شدن در روابط امروزی

    12/03/2025 | 23 mins.
    چرا بعضی‌ها بدون توضیح ناپدید می‌شن؟
    گوست کردن فقط یک رفتار سرد نیست؛ ضربه‌ایه به اعتماد، تصویر از خود، و امنیت روانی.
    در این اپیزود ویژه از اتاق تراپی، الیاس گرجی همراه با علی شهاب (روانشناس بالینی)، لایه‌های پنهان گوست کردن رو واکاوی می‌کنن:
    از چرایی این رفتار تا اثرش روی ذهن و رابطه‌ها…
    اگر تجربه‌اش رو داشتید یا نمی‌دونید چرا براتون این‌قدر دردناک بوده، این قسمت برای شماست.
    برای پیشنهادها و تبلیغات در پادکست فارسی با ما در ارتباط باشید:
    info@NewshaCast.com
    See omnystudio.com/listener for privacy information.
  • پادکست اتاق تراپی | The Therapy Room

    S03E10: مدیتیشن برای کمالگرایی

    11/12/2025 | 20 mins.
    گاهی برای رها شدن از صدای درونیِ سخت‌گیر، باید سکوت کرد و به درون خود سفر رفت.
    در دهمین و آخرین قسمت از فصل سوم اتاق تراپی، با یک مدیتیشن آرام و هدایت‌شده، به قلب کمال‌گرایی سر می‌زنیم — جایی که می‌توانیم «خودِ کافی» را دوباره پیدا کنیم.
    در این تجربه عملی، الیاس گرجی و علی شهاب همراهتان هستند تا ذهن‌تان را از فشارِ بایدها رها کرده و لحظه‌ای حضور و پذیرش را لمس کنید.
    اگر می‌خواهی با خودت آشتی کنی و فصل کمال‌گرایی را با آرامش ببندی، این اپیزود را از دست نده.
    #اتاق_تراپی #علی_شهاب #الیاس_گرجی #مدیتیشن #کمال_گرایی #خودشناسی #سلامت_روان #رشد_فردی #پادکست_فارسی #اتاق_تراپی۳ #ذهن_آگاهی
    برای پیشنهادها و تبلیغات در پادکست فارسی با ما در ارتباط باشید:
    info@NewshaCast.com
    See omnystudio.com/listener for privacy information.
  • پادکست اتاق تراپی | The Therapy Room

    S03E09: کمال‌گرایی، اضطراب و افسردگی

    11/05/2025 | 41 mins.
    پشت تلاش بی‌پایان برای «بهترین بودن»، گاهی اضطراب، خستگی و احساس پوچی پنهان است.
    وقتی معیارهایمان هیچ‌وقت برآورده نمی‌شوند، ذهن‌مان آرامش را از دست می‌دهد و شادی جای خود را به اضطراب و افسردگی می‌دهد.
    در نهمین قسمت از فصل سوم اتاق تراپی، سیمین دخت عسگری (روانشناس بالینی) و الیاس گرجی در گفت‌وگویی صمیمی و عمیق، از پیوند میان کمال‌گرایی، اضطراب و افسردگی می‌گویند و درباره راه‌های بازگشت به تعادل ذهنی صحبت می‌کنند.
     اگر احساس کردی فشار برای کامل بودن دیگر طاقت‌فرسا شده، این اپیزود را با دقت گوش بده.
    #اتاق_تراپی #علی_شهاب #الیاس_گرجی #کمال_گرایی #اضطراب #افسردگی #روانشناسی #سلامت_روان #رشد_فردی #پادکست_فارسی #اتاق_تراپی۳
    برای پیشنهادها و تبلیغات در پادکست فارسی با ما در ارتباط باشید:
    info@NewshaCast.com
    See omnystudio.com/listener for privacy information.
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About پادکست اتاق تراپی | The Therapy Room
این یک پادکست تخصصی و علمی در حوزه روانشناسی است که به موضوعات مختلف نگاه بالینی و جدی دارد و با خیال راحت می‌توانید مطمئن باشید از روانشناسی زرد و شبه‌علم در این پادکست استفاده نمی‌شود، این پادکست برای مخاطبین جدی روانشناسی است و دو روان درمانگر حرفه‌ای علی شهاب و سیمین‌دخت عسگری کارشناس اپیسودها و الیاس گرجی گوینده بخش داستانی و تدوینگر آن است. با سپاس از معصومه موسوی (روان درمانگر) #علی_شهاب و #سیمین_دخت_عسگری #پادکست #روانشناسی #طرحواره_درمانی #روانشناس #مبل_قرمز
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EducationHealth & WellnessLife SciencesMental HealthScienceSelf-Improvement

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