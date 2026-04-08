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پادکست شنود

Mona Zare
ArtsDrama
پادکست شنود
Latest episode

15 episodes

  • پادکست شنود

    قسمت چهاردهم | نَبض

    08/25/2025 | 42 mins.
    شما در حال شنود گفتگوی بین محسن و شیدا در اورژانس بیمارستان هستید. زمان، حوالی ظهر روز پنج شنبه است
    .
    گویندگان
    پادینا کیانی
    محمد اثنا
    .
    نویسنده و تنظیم کننده
    مونا زارع
    «برای شنیدن جزئیات بهتر، از هندزفری استفاده کنید»
    .

    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • پادکست شنود

    قسمت سیزدهم | خالی

    03/11/2025 | 28 mins.
    🔶شما در این قسمت در حال شنود گفتگوی صبا و ناصر، حوالی غروب پنجشنبه در خانه ی آنها هستید.

    برای شنود بهتر این گفتگو از هندزفری استفاده کنید*

    🔹گویندگان این قسمت:
    داریوش ربیعی
    مهدخت ملکی
    نویسنده و تنظیم: مونا زارع

    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • پادکست شنود

    قسمت دوازدهم | بازنده

    11/23/2024 | 26 mins.
    شما در این قسمت در حال شنود گفتگوی پژمان و مهرداد، حوالی صبح جمعه در خانه پژمان هستید.
    برای شنود بهتر این گفتگو از هندزفری استفاده کنید*
    گویندگان این قسمت:
    سامان صیاحی
    علیرضا صحاف زاده
    نویسنده و تنظیم: مونا زارع
    اسپانسر این قسمت: رسپکت فود، تولیدکننده گوشت گیاهی
    www.respect-food.com
    https://www.instagram.com/respect.foods?igsh=Y2EyemFnYnlyaXpt
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • پادکست شنود

    قسمت یازدهم | به خاطر بیتا

    10/08/2024 | 27 mins.
    در این قسمت شما در حال شنود گفتگوی بین الناز و مینا حوالی ۱۱ صبح، در کافه ای واقع در تهران هستید

    گویندگان این قسمت
    الهام قشقایی
    هنگامه برفچین
    نویسنده وتنظیم: مونا زارع
    .
    اسپانسر این قسمت: رسپکت فود، تولید کننده گوشت گیاهی
    https://respect-foods.com/
    .
    https://www.instagram.com/respect.foods?igsh=Y2EyemFnYnlyaXpt
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • پادکست شنود

    قسمت دهم | بی‌گناه

    09/04/2024 | 29 mins.
    در این قسمت شما در حال شنود گفتگوی بین سهیل و هما، حدود ساعت چهار بعد از ظهر، در یک مراسم سوگواری هستید
    .
    گویندگان این قسمت:
    پویا سعیدی
    نفیسه زارع
    .
    نویسنده: مونا زارع
    .
    اسپانسر این قسمت: رسپکت فود، تولید کننده گوشت گیاهی
    https://respect-foods.com/
    instagram: respect.food

    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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About پادکست شنود
توی پادکست شنود شما نامرئی هستید و شنونده حرف هایی که بین آدم ها توی موقعیت های مختلف رد و بدل میشه. حرف های به ظاهربی اهمیت که ممکنه قصه های زیادی در دلشون باشهنویسنده و تنظیم کننده: مونا زارع Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Podcast website
ArtsDramaFictionPerforming ArtsTV & Film

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Generated: 10/15/2026 - 3:34:47 PM
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