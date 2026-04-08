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15 episodes
- شما در حال شنود گفتگوی بین محسن و شیدا در اورژانس بیمارستان هستید. زمان، حوالی ظهر روز پنج شنبه است
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گویندگان
پادینا کیانی
محمد اثنا
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نویسنده و تنظیم کننده
مونا زارع
«برای شنیدن جزئیات بهتر، از هندزفری استفاده کنید»
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Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
- 🔶شما در این قسمت در حال شنود گفتگوی صبا و ناصر، حوالی غروب پنجشنبه در خانه ی آنها هستید.
برای شنود بهتر این گفتگو از هندزفری استفاده کنید*
🔹گویندگان این قسمت:
داریوش ربیعی
مهدخت ملکی
نویسنده و تنظیم: مونا زارع
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
- شما در این قسمت در حال شنود گفتگوی پژمان و مهرداد، حوالی صبح جمعه در خانه پژمان هستید.
برای شنود بهتر این گفتگو از هندزفری استفاده کنید*
گویندگان این قسمت:
سامان صیاحی
علیرضا صحاف زاده
نویسنده و تنظیم: مونا زارع
اسپانسر این قسمت: رسپکت فود، تولیدکننده گوشت گیاهی
www.respect-food.com
https://www.instagram.com/respect.foods?igsh=Y2EyemFnYnlyaXpt
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
- در این قسمت شما در حال شنود گفتگوی بین الناز و مینا حوالی ۱۱ صبح، در کافه ای واقع در تهران هستید
گویندگان این قسمت
الهام قشقایی
هنگامه برفچین
نویسنده وتنظیم: مونا زارع
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اسپانسر این قسمت: رسپکت فود، تولید کننده گوشت گیاهی
https://respect-foods.com/
.
https://www.instagram.com/respect.foods?igsh=Y2EyemFnYnlyaXpt
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
- در این قسمت شما در حال شنود گفتگوی بین سهیل و هما، حدود ساعت چهار بعد از ظهر، در یک مراسم سوگواری هستید
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گویندگان این قسمت:
پویا سعیدی
نفیسه زارع
.
نویسنده: مونا زارع
.
اسپانسر این قسمت: رسپکت فود، تولید کننده گوشت گیاهی
https://respect-foods.com/
instagram: respect.food
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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About پادکست شنود
توی پادکست شنود شما نامرئی هستید و شنونده حرف هایی که بین آدم ها توی موقعیت های مختلف رد و بدل میشه. حرف های به ظاهربی اهمیت که ممکنه قصه های زیادی در دلشون باشهنویسنده و تنظیم کننده: مونا زارع Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.Podcast website
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