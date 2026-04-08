در این قسمت شما در حال شنود گفتگوی بین سهیل و هما، حدود ساعت چهار بعد از ظهر، در یک مراسم سوگواری هستید . گویندگان این قسمت: پویا سعیدی نفیسه زارع . نویسنده: مونا زارع . اسپانسر این قسمت: رسپکت فود، تولید کننده گوشت گیاهی https://respect-foods.com/ instagram: respect.food Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

در این قسمت شما در حال شنود گفتگوی بین الناز و مینا حوالی ۱۱ صبح، در کافه ای واقع در تهران هستید گویندگان این قسمت الهام قشقایی هنگامه برفچین نویسنده وتنظیم: مونا زارع . اسپانسر این قسمت: رسپکت فود، تولید کننده گوشت گیاهی https://respect-foods.com/ . https://www.instagram.com/respect.foods?igsh=Y2EyemFnYnlyaXpt Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

شما در این قسمت در حال شنود گفتگوی پژمان و مهرداد، حوالی صبح جمعه در خانه پژمان هستید. برای شنود بهتر این گفتگو از هندزفری استفاده کنید* گویندگان این قسمت: سامان صیاحی علیرضا صحاف زاده نویسنده و تنظیم: مونا زارع اسپانسر این قسمت: رسپکت فود، تولیدکننده گوشت گیاهی www.respect-food.com https://www.instagram.com/respect.foods?igsh=Y2EyemFnYnlyaXpt Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

🔶شما در این قسمت در حال شنود گفتگوی صبا و ناصر، حوالی غروب پنجشنبه در خانه ی آنها هستید. برای شنود بهتر این گفتگو از هندزفری استفاده کنید* 🔹گویندگان این قسمت: داریوش ربیعی مهدخت ملکی نویسنده و تنظیم: مونا زارع Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

شما در حال شنود گفتگوی بین محسن و شیدا در اورژانس بیمارستان هستید. زمان، حوالی ظهر روز پنج شنبه است . گویندگان پادینا کیانی محمد اثنا . نویسنده و تنظیم کننده مونا زارع «برای شنیدن جزئیات بهتر، از هندزفری استفاده کنید» . Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

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About پادکست شنود

About پادکست شنود