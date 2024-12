Download for free in the Play Store

00:16 从“在读博士”到“已读博士”的心路历程01:25 世界是一块巨大的电子屏幕03:14 小学三年级,近视300度05:37 反向治愈:内心和头脑中的一双眼睛 07:00 1080 or 4k?你看到的世界,“分辨率”是多少?09:22 活在分辨率更高的世界,内耗会大大减少12:02 方法论一:看清当下的状态,进行颗粒度拆分15:23 方法论二:以终为始,挖掘底层渴望20:37 方法论三:不看“说了什么”,要看“为什么这么说”22:29 “难得糊涂”:主动选择雾里看花,而非被动模糊 “情绪颗粒度”:最早由神经科学家丽萨·费尔德曼·巴雷特(Lisa Feldman Barrett)提出,是指个体在情感体验描述上的差异,以及把相似的情感体验区分得更加细致的能力。情绪颗粒度越细,辨别情绪的能力越强,反之越弱。一个人情绪颗粒度的大小,决定了ta生活在怎样的世界中。 bgm: Keep it chill - Physis / re:plus微博:@生龙活虎的七七公众号:77的不时尚生活小红书:生龙活虎的七七b站:77的不时尚生活【听友群】欢迎加入听友群(添加slhhd77,注明脑袋空空),成为77的互联网好友👯一起来聊天~

