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脑袋空空 empty mind
生龙活虎的七七
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小猫的身段，小狗的眼睛。 《脑袋空空empty mind 》是一档主打自我聊慰，顺便希望聊慰到听众的单口相声。 一个普通女孩，在30岁到来之时，开始获得了一些从未有过的，新鲜，又持续向内的生活感受。 本“功能型”单口相声，将在每期，围绕一个“意想不到，却意料之中”的话题，尝试清空装满惯性思维的脑袋瓜子，平复你和...
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031.天生低能量者，如何保存“生命力”？
01:50 最近突然就“不支棱”了02:39 在京都的一晚，我失眠了07:55 心态失衡，灵感枯竭？这是能说的吗10:51 我被玄学诊断为“身弱之人”12:35 一个低能量者的自白15:08 允许一切发生？ vs 树立目标，去执行18:18 重学瑜伽：刻意让动作“欠一点”19:50 四肢发力，但心要放松22:23 “两耳不闻窗外事”，有利身心健康24:13 人生需要“抗阻训练”25:30 生命力：永远在顺应与对抗中找寻平衡 bgm:Night Breeze - jinsang微博：@生龙活虎的七七公众号：77的不时尚生活小红书：生龙活虎的七七b站：77的不时尚生活【听友群】欢迎加入听友群（添加slhhd77，注明脑袋空空），成为77的互联网好友👯一起来聊天～
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28:28
030.如何利用“信念”，让转变真正发生？
00:59 一个小秘诀，让生活向自己期待的方向转变03:14 为什么所有信念本质上都是“限制性”的？10:39 “限制性信念”如何阻碍你实现真正想要的人生？14:55 “这个人为什么不能是我”17:33 “永远为最坏的情况做准备，会在过程中丢失最好的东西”22:00 如何反向利用“信念”，让转变发生？22:29 方法论一：识别你的限制性信念23:55 不去关注what，而是去关注why，然后通过自己的what去解决那个why24:18 方法论二：破除生活里微小的惯性信念27:21 你以为的那个“因”，并达不到你想要的那个“果”27:34 方法论三：创造自己的“积极信念环”30:34 放下惯性评判 - 建立正反馈（一次就好）- 确认信念 - 验证 节目中提到的书籍：《洞见：从科学到哲学，打开人类的认知真相》（罗伯特·赖特） 相关的单集播客《022.“吸引力法则”的底层逻辑》 bgm:Armellodie - Chilly Gonzales微博：@生龙活虎的七七公众号：77的不时尚生活小红书：生龙活虎的七七b站：77的不时尚生活【听友群】欢迎加入听友群（添加slhhd77，注明脑袋空空），成为77的互联网好友👯一起来聊天～——❤️ 本期节目由线上心理咨询平台Glowe阁楼赞助支持Glowe阁楼是一个专注于提供线上心理咨询服务的App，平台咨询师100%持证或心理科班毕业，在此基础上还需要通过笔试、面试、模拟个案等5层筛选，通过率不足3%，专业可靠。Glowe阁楼的不同之处在于：一次咨询包含50分钟视频/语音+5天留言，性价比超高，适合长期咨询。50分钟作为正式咨询的部分，5天的留言作为咨询师收集来访信息的工具，帮助来访和咨询师更好的建立信任，提高咨询效率。Glowe阁楼App已上线各大应用商城，欢迎下载使用；如果对咨询有疑问，可以询问App首页的咨询助理，希望阁楼可以给你提供一个安全专业的心理休息区。🎁听友福利下载Glowe阁楼App，注册时使用“脑袋空空”的专属邀请码【7777】，即可享受100元优惠；另在评论区和听友群抽取3位听友，赠送200元的优惠券（仅限双周方案使用）。
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37:04
029.活在“分辨率”更高的世界
00:16 从“在读博士”到“已读博士”的心路历程01:25 世界是一块巨大的电子屏幕03:14 小学三年级，近视300度05:37 反向治愈：内心和头脑中的一双眼睛 07:00 1080 or 4k？你看到的世界,“分辨率”是多少？09:22 活在分辨率更高的世界，内耗会大大减少12:02 方法论一：看清当下的状态，进行颗粒度拆分15:23 方法论二：以终为始，挖掘底层渴望20:37 方法论三：不看“说了什么”，要看“为什么这么说”22:29 “难得糊涂”：主动选择雾里看花，而非被动模糊 “情绪颗粒度”：最早由神经科学家丽萨·费尔德曼·巴雷特（Lisa Feldman Barrett）提出，是指个体在情感体验描述上的差异，以及把相似的情感体验区分得更加细致的能力。情绪颗粒度越细，辨别情绪的能力越强，反之越弱。一个人情绪颗粒度的大小，决定了ta生活在怎样的世界中。 bgm: Keep it chill - Physis / re:plus微博：@生龙活虎的七七公众号：77的不时尚生活小红书：生龙活虎的七七b站：77的不时尚生活【听友群】欢迎加入听友群（添加slhhd77，注明脑袋空空），成为77的互联网好友👯一起来聊天～
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24:21
028.如何对抗“心力不足”？
01:26 永远从“身”、“心”两个地方做功05:04 一个月的“体态矫正” ，我学到了什么？12:20 “心理问题的锚点，居然在物理层面”13:31 把自己拽出低谷的一个偏方：洗两遍头18:37 肋骨外翻？假性e人标配19:39 中医体验升级，开始做美容针灸25:25 身体上半部分和自我、社会有关，下半部分是心理支持26:57 “髋关节”，一个最容易被忽视的关卡31:06 方法论一：练习动态冥想正位体态：鼻尖对准肚脐33:11 方法论二：运动和按摩相结合定期松解肌肉的方式35:34 方法论三：维持好的外在状态基础公式：皮肤+头发 节目中提到的书籍：《身心合一的奇迹力量》- 提摩西·加尔韦——❤️ 感谢MoveFree 益节对本期节目的支持MoveFree 益节 氨糖软骨素——美国专业关节健康品牌，连续 6 年天猫国际氨糖品类销售 TOP1，100% 纯进口，产品通过了中国质量检验协会和美国FDA的双重认证。如何选择产品？ 缓痛首选【绿标瓶】，成分配比科学，有效缓解关节不适，有效修复受损的关节软骨，缓痛效果最明显。 补钙优选【五合一高钙氨糖】，重视有补钙需求和需要多方补充营养的老人，一瓶多补，高含量钙+维生素D，不需要吃其他钙片。 女士气色差、精神不振、关节酸胀首选【女士多元氨糖】，除了关节的日常养护，还能呵护肌肤，提高免疫力。 男士体力差，易疲惫，关节僵硬首选【男士多元氨糖】，除了关节的日常养护，还能增增强体能，恢复精力。🎁听友福利以下任一渠道均可购买： 1: 点击 https://s.tb.cn/c.0EPraV 进入MoveFree专属购买链接， 或复制淘口令：09￥cBoQ379k3zG￥ https://m.tb.cn/h.grYdy3s MF1643 脑袋空空 2：在淘宝搜索：MoveFree益节或“益节”找到官方海外旗舰店（不要进错店啦），向客服报暗号“脑袋空空”，即可获得专属链接*下单记得备注节目名「脑袋空空」本次商务合作 Live by Somg bgm:Jazzplanet - 97SPECIAL微博：@生龙活虎的七七公众号：77的不时尚生活小红书：生龙活虎的七七b站：77的不时尚生活【听友群】也欢迎大家加入听友群（添加slhhd77，注明脑袋空空），成为77的互联网好友👯一起来聊天～
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39:13
027.找到你的“位置感”
01:28 心理状态上的一个“进步”05:30 驾驭“感知”：向远看13:05 避免永远停留在“初学者” 14:05 丧失“位置感”的体验17:44 你与周遭的关系：融入、嵌入 or 磨损？18:53 你永远有的选，前提是你知道自己在做什么20:38 “留在牌桌上”？ 你是可以弃牌的 21:42 你在“人生进度条”的哪个点上25:32 假如生命还剩10年？我的答案30:45 突破人生的卡点：破除“对立”信念 节目中提到的- 场域理论：场域理论是社会心理学的主要理论之一，指人的每一个行动均被行动所发生的场域所影响，场域并非单指物理环境而言，也包括他人的行为以及与此相连的许多因素。布尔迪厄（Pierre Bourdieu）把“场域”定义为在各种位置之间存在的一个关系空间。场域中的位置由两方面的因素来界定：一是占据某一特定位置的行动者所拥有的资本的总量及其类型的结构；二是这些位置之间的相互关系，如支配关系、屈从关系、结构上的对应关系等等。- 《海上花》，侯孝贤执导，改编自韩邦庆创作的小说《海上花列传》，讲述了19世纪末的上海英租界，几位性格迥异的妓女不同的命运和遭际的故事。- 《苏州夜曲》，原唱李香兰。投君怀抱里 无限缠绵意 船歌似春梦 流莺宛转啼 水乡苏州 花落春去 惜相思长堤 细柳依依 落花顺水流 流水长悠悠 明日飘何处 问君还知否 倒映双影 半喜半羞 愿与君热情 永存长留 bgm: 苏州夜曲 - 安佐里微博：@生龙活虎的七七公众号：77的不时尚生活小红书：生龙活虎的七七b站：77的不时尚生活【听友群】欢迎加入听友群（添加slhhd77，注明脑袋空空），成为77的互联网好友👯一起来聊天～
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小猫的身段，小狗的眼睛。 《脑袋空空empty mind 》是一档主打自我聊慰，顺便希望聊慰到听众的单口相声。 一个普通女孩，在30岁到来之时，开始获得了一些从未有过的，新鲜，又持续向内的生活感受。 本“功能型”单口相声，将在每期，围绕一个“意想不到，却意料之中”的话题，尝试清空装满惯性思维的脑袋瓜子，平复你和我那些共通的焦虑不安。 或许，在“自我实现”这条注定拧巴的道路上，关于爱情、工作、家庭、生活，你我皆为同路人。在这里，我试图对生活敞开心扉，自问自答。 by 一位知名不时尚博主&广电博士
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Generated: 12/4/2024 - 3:24:20 AM