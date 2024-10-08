027.找到你的“位置感”

01:28 心理状态上的一个“进步”05:30 驾驭“感知”：向远看13:05 避免永远停留在“初学者” 14:05 丧失“位置感”的体验17:44 你与周遭的关系：融入、嵌入 or 磨损？18:53 你永远有的选，前提是你知道自己在做什么20:38 “留在牌桌上”？ 你是可以弃牌的 21:42 你在“人生进度条”的哪个点上25:32 假如生命还剩10年？我的答案30:45 突破人生的卡点：破除“对立”信念 节目中提到的- 场域理论：场域理论是社会心理学的主要理论之一，指人的每一个行动均被行动所发生的场域所影响，场域并非单指物理环境而言，也包括他人的行为以及与此相连的许多因素。布尔迪厄（Pierre Bourdieu）把“场域”定义为在各种位置之间存在的一个关系空间。场域中的位置由两方面的因素来界定：一是占据某一特定位置的行动者所拥有的资本的总量及其类型的结构；二是这些位置之间的相互关系，如支配关系、屈从关系、结构上的对应关系等等。- 《海上花》，侯孝贤执导，改编自韩邦庆创作的小说《海上花列传》，讲述了19世纪末的上海英租界，几位性格迥异的妓女不同的命运和遭际的故事。- 《苏州夜曲》，原唱李香兰。投君怀抱里 无限缠绵意 船歌似春梦 流莺宛转啼 水乡苏州 花落春去 惜相思长堤 细柳依依 落花顺水流 流水长悠悠 明日飘何处 问君还知否 倒映双影 半喜半羞 愿与君热情 永存长留 bgm: 苏州夜曲 - 安佐里微博：@生龙活虎的七七公众号：77的不时尚生活小红书：生龙活虎的七七b站：77的不时尚生活【听友群】欢迎加入听友群（添加slhhd77，注明脑袋空空），成为77的互联网好友👯一起来聊天～