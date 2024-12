En este episodio, exploramos c贸mo transformar la queja desde tu realidad, convirti茅ndola en gratitud, responsabilidad y acci贸n. Hablaremos de estrategias que te ayudar谩n a dejar atr谩s la queja cr贸nica y abrirte a nuevas perspectivas.Si est谩s leyendo esto鈥 NO OLVIDESSSS POR NADA DEL MUUUNDO, seguir La cuarta es la vencida y calificar el podcast 猸愶笍猸愶笍猸愶笍猸愶笍猸愶笍 para que lleguemos a m谩s personas que quieran trabajar en s铆 mismas!!Si est谩s interesadx en iniciar tu proceso psicol贸gico, d茅jame tus datos por aqu铆: https://tally.so/r/wbx7VeAmix, si quieres que tu historia sea parte de un episodio de la cuarta es la vencida, desah贸gate aqu铆: https://tally.so/r/mV552vRecuerda seguir la cuarta es la vencida en ig: lacuartaeslavencida_Ponte c贸modx porque te quiero dar la bienvenida a este espacio en el que aprender谩s que la tercera NUNCA es la vencida. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

驴Alguna vez te has sentido presionada/o a hacer algo que no quer铆as? En este episodio te cuento una experiencia personal sobre decir 鈥樷橬O鈥欌 sin culpa y poner nuestros l铆mites primero. Reflexionamos sobre la reciprocidad y el peso de las expectativas ajenas.

隆AHHHHHHHH! Tenemos nuestra primera invitadaaaaa: Abi, del podcast Vivir sin permiso. Nos acompa帽a para compartir y reflexionar sobre las historias que ustedes nos enviaron sobre relaciones amorosas conflictivas. Juntas damos consejos, puntos de vista y tips que pueden ayudarte si est谩s pasando por algo similar.

En este episodio, nos acompa帽an Raquel y Malle de Dos Cabras Locas para charlar sobre c贸mo las personas y el entorno que nos rodean influyen en nuestra vida. Hablamos sobre el impacto de estas influencias y c贸mo ser m谩s conscientes de ellas.

Somos seres en constante evoluci贸n, en un proceso de vida en el cual caerse y levantarse es parte de nosotros y el encontrarse a s铆 mismo parece una tarea de nunca acabar, en el podcast la cuarta es la vencida, obtendr谩s herramientas que te ayudar谩n a serenar aspectos que est茅n caus谩ndote malestar emocional, psicol贸gico o de tu diario vivir.Laura Arias cre贸 este Podcast para hablar temas relacionados con la salud mental, brind谩ndote herramientas y en cada episodio, una charla con una perspectiva diferente.Bienvenidx a este espacio en el que aprender谩s que la tercera NUNCA es la vencida. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

