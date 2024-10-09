📚"من الجيد إلى العظيم" للكاتب جيم كولينز (إعادة)

📚 في كتاب من الجيد إلى العظيم، أمضى الكاتب سنين لاكتشاف كيف تنتقل الشركات من كونها شركات جيدة إلى شركات عظيمة، وقدم لنا أسرارها من خلال بحثه. 📚 عن كتب غيّرتنا الشرق بودكاست تقدم "كتب غيّرتنا" مع راما الحجي. نتطرق في ھذا البودكاست مواضیع وكتب مختلفة بطاب ممتع وشیق لنتركك بفكرة جدیدة لنلھم خطواتك التالیة. 📧 هذه الحلقات مصممة بكل حب لإثراء معرفتك. للتواصل معنا بشأن اقتراحاتك وتقييمك الرجاء التواصل معنا على البريد الإلكتروني [email protected] 🎙️ عن الشرق بودكاست مدونة صوتية لطرح الأفكار والتجارب والمعلومات بشكل تفاعلي وبأسلوب مميز باللغة العربية بشكل يتناغم مع الخطوات المتسارعة التي تشهدها الوسائل الاعلامية في العالم العربي. يضم الشرق بودكاست العديد من البرامج المتنوعة الملائمة لجميع الفئات العمرية والاهتمامات مثل الكتب واخبار الاقتصاد وتوثيق التراث بالصور، والصحة الجسدية والذهنية وعالم السينما ومهارات التواصل وتعزيز الثقة بالنفس والجرائم التي هزت العالم العربي وشرح المصطلحات الجديدة على مفرداتنا اليومية بالإضافة إلى مقابلات خاصة مع أكثر المؤثرين في المنطقة. See omnystudio.com/listener for privacy information.