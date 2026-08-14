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EP209 | Krisis Dalaman PKR, Peruntukan MP PKR Disekat, Sidang Khas Parlimen RCI TH08/14/2026 | 1h 21 mins.Episod 209 Keluar Sekejap membincangkan krisis dalaman PKR yang semakin menjadi perhatian, termasuk peletakan jawatan Wong Chen sebagai Ahli Parlimen Subang dan keahliannya dalam PKR sebelum menyertai Parti Bersama yang diterajui Rafizi Ramli dan Nik Nazmi. Apakah yang sedang berlaku dalam PKR, dan apakah implikasinya terhadap kestabilan politik Kerajaan MADANI?
Turut dibincangkan isu peruntukan Ahli Parlimen PKR yang disekat, selepas akses kepada portal MyKhas untuk mendapatkan peruntukan khas dilaporkan disekat bagi beberapa Ahli Parlimen PKR. Adakah peruntukan kepada Ahli Parlimen wajar diberikan secara sama rata tanpa mengira sokongan politik? Apakah kesannya jika kuasa sebagai Perdana Menteri digunakan sebagai alat tekanan dalam politik?
Episod ini turut meneliti Sidang Khas Parlimen berkaitan RCI Tabung Haji, termasuk persoalan mengenai laporan RCI, mengapa laporan tersebut tidak dibahaskan dengan lebih menyeluruh serta apakah tindakan yang wajar diambil susulan penemuan dan rumusan RCI. Perbincangan turut menyentuh persoalan tadbir urus dan masa depan Tabung Haji.
Dalam episod ini juga, Shahril berkongsi pengalaman menyertai HYROX serta perbincangan mengenai komuniti dan komitmen dalam acara tersebut. KJ dan Shahril juga menyentuh perkembangan AI Malaysia Takeover 2026 dan bagaimana AI semakin boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah sebenar dalam kehidupan seharian serta komuniti.
- Dalam Episod 18 Sembang KS, kami membincangkan beberapa isu sensasi minggu ini dengan gaya santai, jenaka dan analisis politik serta isu semasa.📌 **Antara topik yang dibincangkan:**🕌 **RCI Tabung Haji** – laporan siasatan yang telah siap sejak 2022 tetapi hanya didedahkan pada Julai 2026, serta persoalan tentang siasatan dan tindakan susulan.⚖️ **Ismail Sabri Yaakob** – prosiding pendakwaan bekas Perdana Menteri yang ditangguhkan susulan masalah kesihatan serta perkembangan siasatan berkaitan pengisytiharan harta.✈️ **Pilot Malaysia Airlines & penyeludupan dadah** – kes juruterbang yang ditahan di Jakarta selepas didakwa membawa puluhan kilogram pil Ecstasy dan methamphetamine.🚂 **Penyeludupan dadah di Thailand** – tiga rakyat Malaysia ditahan di Hat Yai selepas membawa 87 kilogram syabu bernilai jutaan ringgit.🌶️ **Khairul Aming & Sambal Nyet** – pelancaran Sambal Nyet Bilis dari Menara 118 yang mencipta beberapa rekod jualan dan tontonan di TikTok.🏎️ **F1 kembali ke Sepang** – peruntukan RM17.5 juta untuk penyelenggaraan dan pembaikan jalan di Daerah Sepang menjelang kehadiran Formula 1.🥾 **Hiking untuk content** – adakah budaya media sosial telah mengubah cara kita menikmati aktiviti hiking?📱 **FOMO, compressed hiking & budaya viral** – daripada “bagging peaks” kepada membawa telefon, tripod dan powerbank tetapi mengabaikan aspek keselamatan.⛰️ **Keselamatan pendaki vs kawalan kerajaan** – adakah SOP dan sekatan merupakan penyelesaian terbaik, atau pendidikan dan pengurusan risiko lebih penting?💬 Kongsikan pandangan anda di ruangan komen: **Adakah kita sekarang terlalu sibuk menghasilkan content sehingga terlupa untuk menikmati pengalaman sebenar? Dan bagaimana sepatutnya keselamatan aktiviti hiking dikawal tanpa menghukum semua orang kerana kesilapan segelintir?**👍 Jangan lupa **Like, Subscribe, dan aktifkan loceng notifikasi** untuk episod baharu Sembang KS dan kandungan politik serta isu semasa daripada **Keluar Sekejap**.
- Dalam Episod 17 Sembang KS, kami membincangkan beberapa isu terbesar minggu ini dengan gaya santai, jenaka dan analisis politik serta ekonomi semasa.📌 Antara topik yang dibincangkan:🗳️ BN-PN membentuk kerajaan Negeri Sembilan selepas kemenangan besar dalam PRN serta implikasinya terhadap landskap politik negara.🏁 Formula 1 kembali ke Litar Sepang, apabila Bahrain Grand Prix bakal berlangsung di Malaysia.🚴 Azizulhasni Awang menamatkan penantian 16 tahun dengan meraih emas Keirin di Sukan Komanwel.💳 RM5 bilion hutang Buy Now Pay Later (BNPL) – adakah rakyat Malaysia semakin boros atau sebenarnya semakin tertekan dengan kos sara hidup?📱 Bagaimana pinjaman digital, fintech dan kredit mudah mengubah cara rakyat berbelanja serta risiko perangkap hutang (debt spiral).💬 Kongsikan pandangan anda di ruangan komen:Adakah kemudahan mendapatkan kredit hari ini benar-benar membantu rakyat, atau sebenarnya mewujudkan lebih ramai yang hidup bergantung kepada hutang?👍 Jangan lupa Like, Subscribe, dan aktifkan loceng notifikasi untuk episod baharu Sembang KS dan kandungan politik semasa daripada Keluar Sekejap.
EP208 | PRN Negeri Sembilan 2026: Post-Match Analysis, Pendedahan Laporan RCI Tabung Haji08/04/2026 | 1h 48 mins.Keluar Sekejap Episod 208 membincangkan analisis kuantitatif serta kupasan mendalam mengenai keputusan Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan 2026 yang menyaksikan kemenangan besar Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN), sekali gus menamatkan pentadbiran Pakatan Harapan (PH) selepas hampir dua penggal.Apakah faktor sebenar di sebalik keputusan ini? Adakah formula kerjasama BN-PN benar-benar berjaya diterjemahkan di peti undi? Bagaimana pula corak sokongan pengundi bukan Melayu, dan sejauh mana ia mempengaruhi keputusan di kerusi-kerusi utama?Dalam episod ini, turut diulas secara terperinci corak pengundian, perubahan sokongan mengikut kawasan, trend pemindahan undi, prestasi setiap gabungan politik, serta implikasi keputusan PRN Negeri Sembilan terhadap landskap politik negara menjelang Pilihan Raya Umum akan datang.Turut dibincangkan ialah pendedahan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) Tabung Haji. Apakah penemuan utama laporan tersebut, siapakah yang dipertanggungjawabkan, dan apakah implikasinya terhadap tadbir urus institusi awam serta keyakinan rakyat?
- Team Keluar Sekejap dengan kerjasama FMT berada di Negeri Sembilan untuk menelusuri sendiri landskap politik yang cukup unik menjelang Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan.Berbeza dengan pilihan raya sebelum ini, PRN kali ini tercetus bukan kerana tamatnya penggal pentadbiran, tetapi berpunca daripada satu krisis yang melibatkan institusi adat, institusi diraja, Perlembagaan serta hubungan politik antara parti-parti yang suatu ketika dahulu mentadbir bersama.Dalam episod kali ini, kami menelusuri lima perkara utama yang membentuk landskap PRN Negeri Sembilan:
Bagaimana krisis institusi adat akhirnya berkembang menjadi krisis politik sehingga membawa kepada pembubaran Dewan Undangan Negeri.
Dinamika baharu politik Negeri Sembilan apabila Barisan Nasional dan Perikatan Nasional menjalinkan persefahaman di beberapa kerusi, sementara gabungan Kerajaan MADANI berdepan pertembungan sesama sendiri.
Naratif kempen setiap parti, termasuk persoalan sama ada politik berasaskan kaum masih menjadi formula kemenangan atau pengundi kini lebih mengutamakan prestasi dan kepimpinan.
Persoalan mengenai “wajah pilihan raya” apabila Pakatan Harapan mempertaruhkan rekod pentadbiran Datuk Seri Aminuddin Harun, manakala Barisan Nasional masih belum menampilkan calon Menteri Besar secara jelas.
Suara rakyat Negeri Sembilan — apakah isu yang benar-benar menjadi keutamaan mereka, dan apakah harapan mereka terhadap kerajaan yang bakal dibentuk selepas pilihan raya?
Jom ikuti bersama Iman Irfan, hanya di Keluar Sekejap.
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About Keluar Sekejap
Podcast Keluar Sekejap (KS) bersama Khairy Jamaluddin (KJ) dan Shahril Hamdan. Merapatkan jurang dalam perbincangan isu politik dan semasa dengan gaya lebih santai serta bahasa yang mudah difahami. For collaboration and sponsorship, contact commercial@ksmedia.myPodcast website
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