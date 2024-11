Listen to HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE in the App

Bienvenidos a √©sta nueva FOGATA DE HISTORIAS de Funeraria, Posesi√≥n y Casas Embrujadas.El d√≠a de hoy les prepar√© historias que ustedes, querida Familia nocturna, me ha enviado , historias oscuras de sucesos PARANORMALES que parecen no tener una explicaci√≥n, un dejav√ļ de muerte, un demonio de ojos negros y una experiencia que alter√≥ la vida de Sara. Conoce de la Posesi√≥n por adivinaci√≥n y descubre los secretos detr√°s del Fantasma, el Polic√≠a y Salvador... as√≠ que prep√°rate porque lleg√≥ el momento de que @hablemosdeloquenoexisteHablemos de lo que no existe es un canal de youtube con el formato podcast que comenz√≥ en abril del 2022 su primer episodio fue vivo en un casa embrujada en el que una chica narro sus vivencias y sucesos paranormales a lo largo de 20 a√Īos en la casa de sus padres, desde ese episodio hablemos de lo que no existe ha marcado una tendencia en exponer casos paranormales de personas comunes que viven en diferentes partes del mundo. Ice Murdock es el conductor o host de este canal, durante casi 100 episodios no apareci√≥, nadie conoci√≥ su rostro y la comunidad de este canal , la familia nocturna cre√≥ teor√≠as acerca de qui√©n era el due√Īo de esa voz. Hablemos de lo que no existe se destaca por tener apertura ante las opiniones experiencias y vivencias de cada uno de los invitados. La comunidad de este canal es conocida como la familia nocturna, de hecho por estar leyendo o escuchando esto tu ya eres miembro de la familia nocturna.. bienvenido. El duelo de historias es un concepto que se cre√≥ en el canal @Hablemosdeloquenoexiste, idea original del narrador, se estren√≥ en el episodio "Comit√© de la Muerte ,historias de Hospitales" el 1 de junio de 2023 y empez√≥ a implementarse formalmente en el episodio "Abr√≠ la puerta a un Demonio" el 11 de Enero de 2024 ; consiste en un duelo entre Narradores, una din√°mica sencilla, donde cada uno cuenta una historia y busca superar a la anterior y al final la familia nocturna nos comparte en comentarios cual fue la historia m√°s aterradora.El Narrador y todo el equipo de Hablemos de lo que no existe trabajamos para darles a ustedes querida Familia nocturna contenido original y de calidad, tardamos a veces semanas ideando formatos luego de tomar en cuenta las cosas que nos han pedido a lo largo de la temporada anterior y por eso el d√≠a 23 de Septiembre de 2024 comenzamos una nueva temporada que llamamos FOGATA DE HISTORIAS, en donde el narrador prepara una serie de historias escalofriantes una tras otra para retar al espectador a terminar el episodio por el nivel de miedo. En este canal se relatan historias de terror paranormales, sobrenaturales y reales, prep√°rate para conocer el miedo de una forma en la que nunca lo hab√≠as experimentado

Bienvenidos a ésta nueva FOGATA DE HISTORIAS en @hablemosdeloquenoexisteEl día de hoy les preparé historias aterradoras que ustedes, querida Familia Nocturna, me han compartido y a las que daré voz. Escucha historias de Luz y Oscuridad, apariciones con mensajes del más allá , de conexiones especiales, de mascotas que protegen a sus dueños, pero tambien sé testigo de relatos escalofriantes con seres de pesadilla, que parecen sacados del mismo infierno y vienen por tí , asi que prepárate, porque llegó el momento de que @hablemosdeloquenoexiste

Bienvenidos a ésta nueva Fogata de Casas Embrujadas, Brujas Casadas y Cazadores de Brujas. El día de hoy les traigo historias que ustedes, querida familia me han compartido. Escucha de La MANSIÓN EMBRUJADA en la que vivió Octavio y sus escalofriantes experiencias con los entes malevolos que la habitaban. Conoce la historia mas aterradora y peculiar que me han mandado de las BRUJAS DE CHALMA, descubre la zona de brujas, la brujería con piel de venado y varias historias más que seguro serán protagonistas en tus dulces pesadillas. Asi que prepárate porque llegó el momento de que @hablemosdeloquenoexiste

Bienvenidos a ésta nueva Fogata de Historias PARANORMALES Hospitales , Cementerios y Casas Malditas en @hablemosdeloquenoexiste El día de hoy les preparé historias que ustedes, querida Familia Nocturna me compartieron y que seguro dejará a más de uno con dulces pesadillas. Escucha la historia de la VOZ DE LOS MUERTOS, conoce al Fantasma del elevador y los sucesos aterradores que vivieron Karina y Dolores en el PORTAL DEL INFRAMUNDO y ¿Has oído de la BRUJERÍA de sapos? descubre con Felipe el LAMENTO DE LOS CONDENADOS además de muchas historias escalofriantes de Hospital, así que prepárate, porque llegó el momento de que @hablemosdeloquenoexiste

