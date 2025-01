#53 Trouver un logement en France en 2024 : mission impossible ?

🏠 Déménager en France, c'est parfois un vrai parcours du combattant, surtout en pleine crise du logement. Dans cet épisode, on te raconte tout : la phase de recherches, les documents indispensables à préparer, le jour de la remise des clés et les erreurs à éviter…. En fait, tu vas savoir concrètement comment on a fait pour louer un appartement en France, il y a quelques jours seulement. C'est un épisode pour toi qui rêves peut-être de venir vivre en France, pour toi qui galères avec ton dossier, ou bien simplement si tu es curieux et veut en savoir plus sur nos aventures. Et bonus : à la fin, on te dévoile dans quelle ville on vient de poser nos valises. On a hâte de savoir ce que tu en penses. Bonne écoute 💙