El orden mundial en Julia en la onda

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- La incursión protagonizada el jueves y el viernes por decenas de miles de personas por mar desde Marruecos a través del espigón del Tarajal ha dejado 67 muertos confirmados en el lado español, aunque la Asociación Marroquí para los Derechos Humanos estima que han muerto unas 130 personas, contando el lado marroquí, pero no ha recibido confirmación oficial.
Veintidós países de la Unión Europea han firmado una dura carta en la que vinculan la reciente crisis migratoria en Ceuta con las políticas del Gobierno español, que ha reprochado a los firmantes su gesto insolidario, al tiempo que ha pedido por su lado la convocatoria de los ministros de Interior.
Esta no es la primera crisis migratoria que vive Ceuta. Ya en mayo de 2021, el gobierno marroquí permitió que alrededor de 8.000 personas procedentes de Marruecos y otros países de África entraran en Ceuta en dos días. Esto fue interpretado como una represalia de Marruecos a España por la decisión de permitir que un líder del Sáhara Occidental recibiera tratamiento médico en un hospital español.
¿Por qué ha ocurrido ahora?
El Orden Mundial explica en JELO en verano que esta situación se conoce como "amenaza híbrida o zona gris", es decir, una serie de maniobras agresivas que buscan desestabilizar al adversario, pero en la que es muy difícil identificar al responsable, como es el caso, por ejemplo, de los ciberataques.
"En este caso, está la instrumentalización de la inmigración como arma geopolítica, que es un recurso habitual de Marruecos hacia España. Sabemos que Marruecos permite o impide voluntariamente la llegada de migrantes a esa frontera española, ya sea por mar o a Ceuta y Melilla, como tuvimos el caso del año 2021", explica.
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- El Orden Mundial analiza la actualidad internacional y repasa los principales hitos del primer cuarto del siglo XXI. Empezamos con el 11 de septiembre de 2001, el atentado contra las Torres Gemelas y el impacto global que tuvo.
"Trump es, en parte, resaca del intervencionismo post 11S. EEUU sale de Afganistán de forma atropellada en 2021, casi 20 años después de haber entrado. Si en 2001 echaron a los talibanes, en 2021 se fueron mientras los talibanes volvían a Afganistán", explican. Por tanto, el coste para EEUU fue alto, ya que se gastaron cientos de millones de dólares en financiar la ocupación, mientras que el coste político fue muy elevado con ataques cada día, conteo de bajas poco a poco, sensación de que no podía ganar esos conflictos y que suponía un esfuerzo "inútil y muy caro". Tanto, que, en parte, supuso el principio del fin de la hegemonía estadounidense.
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- El pasado 15 de julio vivimos un acontecimiento histórico: la retirada de la verja que separa España de Gibraltar, una noticia que hace unas décadas hubiera copado portadas de todo el mundo y que, debido a la velocidad de la información que hay actualmente, tampoco ha tenido un gran peso en la actualidad diaria.
Fernando Arancón y Alba Leiva se muestran sorprendidos en El Orden Mundial de Julia en la onda por la poca repercusión que ha tenido la noticia porque realmente supone un "cambio histórico para las relaciones entre ambos países". La verja se levantó entre 1908 y 1909 como frontera dura en la zona de Gibraltar, que era una zona neutral y desmilitarizada, pero con el tiempo y de facto acabó mayoritariamente por el Reino Unido y un trozo por España (la cara norte).
Explican que esta frontera dura sería para controlar el tráfico de personas y de mercancías, y ahora, con el cambio, lo que se hace es que "se mueve a otro lugar; eso es lo importante". Lo que hace Gibraltar es integrarse en dos espacios:
Espacio Schengen: de libre tránsito y paralelo a la Unión Europea.
Unión Aduanera Comunitaria: a partir de ahora abarca a Gibraltar.
¿Y qué implica esto? Que la frontera entre España y Gibraltar será de libre tránsito y se mueve al aeropuerto de Gibraltar y al puerto para controlar la entrada de pasajeros. Por eso también, "la Guardia Civil y la Policía Nacional estará presente en esos lugares como representantes de esa Unión Aduanera y espacio Schengen para controlar junto con la policía gibraltareña esa zona".
Esto es en lo práctico, pero en lo simbólico "hay mucho más y es una parte importante". Al final, "integrar de manera más clara a Gibraltar con la comarca del Campo de Gibraltar hace mucho más difícil, por no decir imposible, el restablecimiento de una frontera dura porque la frontera sigue existiendo y también se elimina un punto de fricción muy evidente entre España y Reino Unido".
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El Orden Mundial | ¿Peloteo o estrategia? Qué hay detrás del "servilismo" de Rutte con Trump07/12/2026 | 20 mins.La semana pasada se celebró la Cumbre Anual de la OTAN en Turquía, una cumbre que venía marcada por el gasto europeo en defensa, el apoyo a Ucrania y los ataques verbales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia sus aliados. ¿Qué conclusiones se sacan de este encuentro?
Eduardo Saldaña y David Gómez explican en El Orden Mundial de Julia en la onda que uno de los elementos que más presentes han estado durante toda la cumbre han sido "los desvaríos" de Donald Trump, que ha tenido "varias salidas del tiesto" a nivel de confusión. Por ejemplo, llamó a Vladímir Putin "señor Putin" o dijo "República Islámica de Japón" cuando quería hablar de Irán. Algo que podría quedarse en una anécdota, si no fuera porque Trump fue un "acosador" de Joe Biden cada vez que cometía un error y porque se está cada vez más poniendo el foco en hasta qué punto Donald Trump "está bien centrado mentalmente".
La actitud "servil" de Rutte ante Trump
Otro de los momentos de la cumbre ha sido el "alarde de servilismo del mamporrero oficial de la Alianza Atlántica, Mark Rutte": "Nos ha dejado momentos muy estelares y ese despliegue de servilismo que está haciendo con Donald Trump es el último clavo en el ataúd político de Rutte", aseguran Saldaña y Gómez.
Sin embargo, ese servilismo se encontró con un momento muy incómodo a raíz de la pregunta de un periodista danés, que le dijo que se sentaba junto al presidente estadounidense mientras hablaba de conquistar Groenlandia, arremetía contra aliados como España o hablaba sobre iniciar guerras comerciales, "cosas que el Mark Rutte de antes no parece que aprobaría", dijo el periodista. "¿Tiene esto algún efecto en tu autoestima cuando te sientas a su lado y te quedas ahí sin decir nada?".
Rutte se quedó "absolutamente noqueado" y contestó tímidamente asegurando que lo que hacía era reconocer los avances y los progresos que había hecho Donald Trump por la Alianza Atlántica.
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El Orden Mundial | "A ver si Europa espabila y toma nota de lo que está pasando con Trump"07/05/2026 | 19 mins.El Orden Mundial de Julia en la onda reflexiona sobre la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar esta semana en Ankara (Turquía), y que se prevé tensa por dos cuestiones: la guerra en Ucrania y el porcentaje de gasto en defensa.
Guerra en Ucrania
Según los expertos, no creen que vaya a generar mucha polémica porque hay un consenso amplio en seguir mandando dinero y armas al país para que pueda seguir defendiéndose de Rusia. Sobre todo en un momento —y esto se ha visto en las últimas semanas— donde está habiendo ataques ucranianos de largo alcance a refinerías y otras infraestructuras energéticas: "También mucha presión sobre Crimea, que en general también ha hecho daño en Rusia".
Pero, ahora que no está Viktor Orbán en Hungría, es "importante" porque muchas de las decisiones sobre Ucrania "deberían ser más sencillas de tomar, tanto en la UE como en la OTAN". Aquí hay dos líneas principales:
Seguir financiando el país, que eso lo hace fundamentalmente la Unión Europea.
Ceder o financiar la compra de ambas armas, que son sobre todo cosa de Estados Unidos, aunque no solo.
Gasto europeo en defensa
Aquí va a estar el tema delicado porque se supone que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, va a plantear una hoja de ruta para alcanzar los objetivos de inversión que los socios europeos deberán alcanzar. Se asume que Rutte será "bastante complaciente con lo que pretenderá Donald Trump" y también se asume que va a haber países, como España, reticentes a aumentar el gasto, al menos a cotas del 5% que se han llegado a plantear: "Sí ha aceptado el 2%, pero el 5% resulta inasumible".
¿Y cómo estará Trump? Probablemente, "un poco con el ímpetu del aniversario de la independencia, va a querer dar una imagen de fuerza, también después de lo de Irán. No descarto que salga el tema de Groenlandia".
El caso es que el presidente de Estados Unidos lo que quiere es que los europeos gastemos todo el dinero posible en su industria armamentística, "que es la más importante en este momento", y además, Trump "no se esconde en eso cada vez que plantea una cuestión como esta. Lo marca claramente para que sea Europa la que compre a sus industrias y no desarrolle una industria propia. Y cada vez que algún país europeo se revuelve un poco, Trump le pone a caer de un burro".
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