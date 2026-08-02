El orden mundial en Julia en la onda

El Orden Mundial de Julia en la onda reflexiona sobre la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar esta semana en Ankara (Turquía), y que se prevé tensa por dos cuestiones: la guerra en Ucrania y el porcentaje de gasto en defensa.



Guerra en Ucrania



Según los expertos, no creen que vaya a generar mucha polémica porque hay un consenso amplio en seguir mandando dinero y armas al país para que pueda seguir defendiéndose de Rusia. Sobre todo en un momento —y esto se ha visto en las últimas semanas— donde está habiendo ataques ucranianos de largo alcance a refinerías y otras infraestructuras energéticas: "También mucha presión sobre Crimea, que en general también ha hecho daño en Rusia".



Pero, ahora que no está Viktor Orbán en Hungría, es "importante" porque muchas de las decisiones sobre Ucrania "deberían ser más sencillas de tomar, tanto en la UE como en la OTAN". Aquí hay dos líneas principales:



Seguir financiando el país, que eso lo hace fundamentalmente la Unión Europea.



Ceder o financiar la compra de ambas armas, que son sobre todo cosa de Estados Unidos, aunque no solo.



Gasto europeo en defensa



Aquí va a estar el tema delicado porque se supone que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, va a plantear una hoja de ruta para alcanzar los objetivos de inversión que los socios europeos deberán alcanzar. Se asume que Rutte será "bastante complaciente con lo que pretenderá Donald Trump" y también se asume que va a haber países, como España, reticentes a aumentar el gasto, al menos a cotas del 5% que se han llegado a plantear: "Sí ha aceptado el 2%, pero el 5% resulta inasumible".



¿Y cómo estará Trump? Probablemente, "un poco con el ímpetu del aniversario de la independencia, va a querer dar una imagen de fuerza, también después de lo de Irán. No descarto que salga el tema de Groenlandia".



El caso es que el presidente de Estados Unidos lo que quiere es que los europeos gastemos todo el dinero posible en su industria armamentística, "que es la más importante en este momento", y además, Trump "no se esconde en eso cada vez que plantea una cuestión como esta. Lo marca claramente para que sea Europa la que compre a sus industrias y no desarrolle una industria propia. Y cada vez que algún país europeo se revuelve un poco, Trump le pone a caer de un burro".

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