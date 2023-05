2015 – Thuisgevoel: ‘Iedereen in Nederland moet zich thuis kunnen voelen, ongeacht afkomst, achtergrond, herkomst..’

2015. Het jaar van het klimaatakkoord, aanslagen in Parijs, Europa dat geteisterd wordt door uit de hand lopende vluchtelingenproblematiek en Nederland dat staat stil staat bij 70 jaar vrijheid. De Koning houdt zich bezig met verbinding in de maatschappij. Onder andere via het Oranje Fonds, maar ook bezoekt hij sinds 2015 verschillende wijken waarin mensen zich actief inzetten voor de samenhang. Dat doet hij met de vraag: voelt u zich hier thuis? In deze aflevering kijken we door de ogen van de Koning naar zijn bezoek aan taekwondoschool Abdel Kwan in de Rotterdamse wijk Hillesluis, waarin hij opmerkt dat ‘Iedereen in Nederland moet zich thuis kunnen voelen, ongeacht afkomst, achtergrond, herkomst..’Deze podcast is gemaakt is gemaakt door Tonny Media in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.