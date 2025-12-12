Ep 01: Pastor Alape, de la guerra a la paz. Parte 1

Un recorrido por la vida de Pastor Alape, desde su infancia, su juventud, el ingreso a las FARC-EP y hoy cómo como constructor de paz en el marco del Acuerdo del Paz de 2016. Pastor nos comparte su faceta humana, todo lo que lo hace distinto pero no distante.Joshua Mitrotti y Tomás Chaves conducen una conversación con invitados para recorrer sus distintas formas de vida, aunque parezcan distantes. Un podcast de conversaciones para conocer vidas que recorren Colombia, charlas para propiciar la empatía. Memorias que saben a río, que suenan a monte y que vibran como ciudad.