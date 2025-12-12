Open app
Distintos no distantes
Distintos no distantes

Tomás Chaves y Joshua Mitrotti
EducationGovernment
Distintos no distantes
  • Ep 04: Mauricio Cárdenas le borró el disco duro a Tirofijo.
    Mauricio Cárdenas es el segundo colombiano que más veces ha sido Ministro. Hoy nos acompaña en este nuevo episodio de Distintos no Distantes.
    --------  
    1:16:00
  • Ep 03: Juan Daniel Oviedo. No bastan las oportunidades, hay que prepararse.
    Oviedo se desnuda, comparte sin complejos ni tapujos los malabares que han forjado su trayectoria y que le hacen auténtico. Distinto no distante.
    --------  
    1:33:34
  • Ep 02: Pastor Alape, de la guerra a la paz. Parte 2
    Segunda parte de la conversación con Pastor Alape y su vida como constructor de paz, sorteando los obstáculos para consolidar los acuerdos de Paz firmados en 2016.Joshua Mitrotti y Tomás Chaves conducen una conversación con invitados para recorrer sus distintas formas de vida, aunque parezcan distantes. Un podcast de conversaciones para conocer vidas que recorren Colombia, charlas para propiciar la empatía. Memorias que saben a río, que suenan a monte y que vibran como ciudad.
    --------  
    49:49
  • Ep 01: Pastor Alape, de la guerra a la paz. Parte 1
    Un recorrido por la vida de Pastor Alape, desde su infancia, su juventud, el ingreso a las FARC-EP y hoy cómo como constructor de paz en el marco del Acuerdo del Paz de 2016. Pastor nos comparte su faceta humana, todo lo que lo hace distinto pero no distante.Joshua Mitrotti y Tomás Chaves conducen una conversación con invitados para recorrer sus distintas formas de vida, aunque parezcan distantes. Un podcast de conversaciones para conocer vidas que recorren Colombia, charlas para propiciar la empatía. Memorias que saben a río, que suenan a monte y que vibran como ciudad.
    --------  
    58:02
  • Les presentamos Distintos no Distantes
    Joshua Mitrotti y Tomás Chaves conducen una conversación con distintos invitados para recorrer sus distintas formas de vida, así parezcan distantes. Un podcast de conversaciones para conocer otras vidas que recorren Colombia, charlas para propiciar la empatía. Memorias que saben a río, que suenan a monte y que vibran como ciudad.
    --------  
    0:53

About Distintos no distantes

Joshua Mitrotti y Tomás Chaves conducen una conversación con invitados para recorrer sus distintas formas de vida, aunque parezcan distantes. Un podcast de conversaciones para conocer vidas que recorren Colombia, charlas para propiciar la empatía. Memorias que saben a río, que suenan a monte y que vibran como ciudad.
EducationGovernmentNewsNews CommentarySelf-Improvement

