好久没更新了，简介怎么写来着......哦对，这是《得意忘形》的第 66 期播客。和人生很多事一样，这期节目是也一期计划外的、经由一些意想不到的机缘推动的、录之前也不知道会发生什么的节目。两位故人在许久之后重聚，以最真实的样态交换一些自己的成长和改变，正是我对《得意忘形》一直以来的期许——它不是我的兴趣或者事业，而是我生命展开过程的本来呈现。至于具体内容，我也无需多言，一切都在播客里面。以及最后——是的，我也想你们。----片头曲：《春宵苦短，少女快前进！》 by 陈婧霏片尾曲：《北海》 by 陈婧霏----（如果想找到嘉宾 Ninde，可以在各声音平台搜索 yala!yala，或者《飞鸟在没有痕迹的天空探索》。她会在那里和你们相见。）
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2:49:12
助眠电台｜03
助眠电台 by 得意忘形，第三期。本期音乐：坂本龍一 - Merry Christmas Mr. Lawrence坂本龍一 - Shining Boy & Little Randy坂本龍一 - The Revenant Main Theme坂本龍一 - Harry To Hospital坂本龍一 - Tong Poo坂本龍一 - Lost Theme坂本龍一, 2Cellos - M21 - Forgiveness坂本龍一 - 星になった少年坂本龍一 - andata坂本龍一 - Life, Life坂本龍一 - Germination
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56:37
助眠电台｜02
助眠电台 by 得意忘形，第二期。本期音乐：《forget about me/think of me?》 阿克江 Akin/VISUDY《In Ordina》 Tristan Eckerson《Love Me Like That》 SAM KIM《Matilda》 Harry Styles《Past Lives》 Slushii《Robin Hood》 Anson Seabra《Head In The Clouds》 Hayd《Changes》 Jeff Bernat《Jellyfish (feat. Michael Seyer)》 落日飞车/Michael Seyer《九月底》 余佳运《Don't you worry》 Oh Wonder《Sunsetz》 Cigarettes After Sex剪辑 by Sophie
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51:57
助眠电台｜01
助眠电台 by 得意忘形，第一期。本期音乐：《Sunny Rain》 阿克江Akin, LinFeng《no song without you》 HONNE《As It Was》 PREP《Camberwell》 #1 Dads《Crush On You》 Matt吕彦良《Fuel to Fire》 Agnes Obel《Beyond The Shore》 Emilia Jones《Second Date》 Josh Fudge《River》 Leon Bridges《It Always Will Be》Willie Nelson《Ocean Eyes》 Billie Eilish《Sweet》 Cigarettes After Sex
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54:40
No. 65：夏威夷旅行社，开张！
二怪回来了！在经历了一次令人洗心革面，不对，脱胎换骨的，三个多月的旅行之后，二怪似乎在地球上的一个迷人小岛上找到了最好版本的自己。希望她的夏威夷旅行社早日开张吧。本期音乐（显然是她亲自选的）：- 《Garden Grays》 by Wildcat! Wildcat!- 《Gaslight》by INJI- 《Vanishing Act (Live)》 by Lou Reed