助眠电台 by 得意忘形,第一期。本期音乐:《Sunny Rain》 阿克江Akin, LinFeng《no song without you》 HONNE《As It Was》 PREP《Camberwell》 #1 Dads《Crush On You》 Matt吕彦良《Fuel to Fire》 Agnes Obel《Beyond The Shore》 Emilia Jones《Second Date》 Josh Fudge《River》 Leon Bridges《It Always Will Be》Willie Nelson《Ocean Eyes》 Billie Eilish《Sweet》 Cigarettes After Sex

助眠电台 by 得意忘形,第二期。本期音乐:《forget about me/think of me?》 阿克江 Akin/VISUDY《In Ordina》 Tristan Eckerson《Love Me Like That》 SAM KIM《Matilda》 Harry Styles《Past Lives》 Slushii《Robin Hood》 Anson Seabra《Head In The Clouds》 Hayd《Changes》 Jeff Bernat《Jellyfish (feat. Michael Seyer)》 落日飞车/Michael Seyer《九月底》 余佳运《Don't you worry》 Oh Wonder《Sunsetz》 Cigarettes After Sex剪辑 by Sophie

助眠电台 by 得意忘形,第三期。本期音乐:坂本龍一 - Merry Christmas Mr. Lawrence坂本龍一 - Shining Boy & Little Randy坂本龍一 - The Revenant Main Theme坂本龍一 - Harry To Hospital坂本龍一 - Tong Poo坂本龍一 - Lost Theme坂本龍一, 2Cellos - M21 - Forgiveness坂本龍一 - 星になった少年坂本龍一 - andata坂本龍一 - Life, Life坂本龍一 - Germination

