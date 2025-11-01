No.66：回到生活

好久没更新了，简介怎么写来着......哦对，这是《得意忘形》的第 66 期播客。和人生很多事一样，这期节目是也一期计划外的、经由一些意想不到的机缘推动的、录之前也不知道会发生什么的节目。两位故人在许久之后重聚，以最真实的样态交换一些自己的成长和改变，正是我对《得意忘形》一直以来的期许——它不是我的兴趣或者事业，而是我生命展开过程的本来呈现。至于具体内容，我也无需多言，一切都在播客里面。以及最后——是的，我也想你们。----片头曲：《春宵苦短，少女快前进！》 by 陈婧霏片尾曲：《北海》 by 陈婧霏----（如果想找到嘉宾 Ninde，可以在各声音平台搜索 yala!yala，或者《飞鸟在没有痕迹的天空探索》。她会在那里和你们相见。）